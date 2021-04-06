Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Парма
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (5)
|0.81
|2.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.26
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.23
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.16
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.13
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.1
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.06
|10.
|Данило Луис
|1
|0.03
|11.
|Мело Артур
|1
|0.03
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|18.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|7 (4)
|0.23
|2.
|Эрнани Азеведо
|6 (1)
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|4
|0.13
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|6.
|Карамо Янн
|2
|0.06
|7.
|Ман Деннис
|2
|0.06
|8.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0.03
|10.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.03
|11.
|Пелле Грациано
|1
|0.03
|12.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|14.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|8.
|Мората Альваро
|2
|1
|9.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|10.
|Мело Артур
|3
|0
|11.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|12.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|13.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|14.
|Роналду Криштиану
|2
|0
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|8
|0
|2.
|Куцка Юрай
|7
|0
|3.
|Пеццелла Джузеппе
|7
|0
|4.
|Бругман Гастон
|6
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|6.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|4
|0
|8.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|9.
|Конти Андреа
|3
|0
|10.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Осорио Йордан
|2
|0
|16.
|Карамо Янн
|2
|0
|17.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|18.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|19.
|Пелле Грациано
|1
|0
|20.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|21.
|Лорини Венсан
|1
|0
|22.
|Грасси Альберто
|1
|0
|23.
|Ман Деннис
|1
|0
|24.
|Зом Симон
|1
|0
|25.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|15% (9)
|15% (9)
|13.33% (8)
|13.33% (8)
|16.67% (10)
|26.67% (16)
|Парма
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +1 =5 -14Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Парма 1:2 Ювентус Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|70 - 28
|75
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|61 - 28
|62
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|43 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 59
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|45 - 53
|30
|17.
|Беневенто
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|33 - 60
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|31 - 13
|35
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Ювентус - Парма
Исход игры
Ювентус
97.4% (38)
Ничья
2.6% (1)
Парма
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (14)
Меньше
62.16% (23)
Обе команды забьют
Да
21.62% (8)
Нет
78.38% (29)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
53.8% (21)
3:0 Ювентус
17.9% (7)
2:1 Ювентус
7.7% (3)
3:1 Ювентус
7.7% (3)
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