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Ювентус
 
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Стадион:
Парма

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.81
2. Мората Альваро 8 (1) 0.26
3. Кьеза Федерико 7 0.23
4. Маккенни Уэстон 5 0.16
5. Кулушевски Деян 4 0.13
6. Дибала Пауло 3 0.1
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Бонуччи Леонардо 2 0.06
9. Рабио Адриен 2 0.06
10. Данило Луис 1 0.03
11. Мело Артур 1 0.03
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 7 (4) 0.23
2. Эрнани Азеведо 6 (1) 0.19
3. Жервиньо Куасси 4 0.13
4. Куртич Ясмин 4 0.13
5. Гальоло Риккардо 2 0.06
6. Карамо Янн 2 0.06
7. Ман Деннис 2 0.06
8. Михэйлэ Валентин 2 0.06
9. Пеццелла Джузеппе 1 0.03
10. Корнелиус Андреас 1 0.03
11. Пелле Грациано 1 0.03
12. Инглезе Роберто 0 0
13. Брунетта Хуан 0 0
14. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Мората Альваро 2 1
9. Бернардески Федерико 3 0
10. Мело Артур 3 0
11. Де Лихт Маттайс 3 0
12. Маккенни Уэстон 3 0
13. Кьеза Федерико 1 1
14. Роналду Криштиану 2 0
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 8 0
2. Куцка Юрай 7 0
3. Пеццелла Джузеппе 7 0
4. Бругман Гастон 6 0
5. Гальоло Риккардо 5 0
6. Иакопони Симоне 3 1
7. Куртич Ясмин 4 0
8. Алвеш Бруну 3 0
9. Конти Андреа 3 0
10. Корнелиус Андреас 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Дармиан Маттео 2 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Осорио Йордан 2 0
16. Карамо Янн 2 0
17. Брунетта Хуан 2 0
18. Михэйлэ Валентин 2 0
19. Пелле Грациано 1 0
20. Скоццарелла Маттео 1 0
21. Лорини Венсан 1 0
22. Грасси Альберто 1 0
23. Ман Деннис 1 0
24. Зом Симон 1 0
25. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 15% (9) 15% (9) 13.33% (8) 13.33% (8) 16.67% (10) 26.67% (16)
 Парма 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 18.75% (6) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус
Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи
Парма Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа
Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Парма 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Серия A
Парма 1:2 Ювентус Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Парма 0:1 Ювентус Кубок Ювентус 7:0 Парма Серия A Ювентус 2:1 Парма Серия A Парма 0:1 Ювентус Серия A Парма 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Парма Серия A Парма 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Парма Серия A Парма 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:4 Парма Серия A Ювентус 2:3 Парма Серия A Парма 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Парма Товарищеские матчи Ювентус 3:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 31 23 6 2 70 - 28 75
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Торино Заявка 30 6 12 12 45 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 16 10 5 1 31 - 13 35
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 17 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ювентус 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Парма 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Парма
    1.30
    6.15
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ювентус - Парма онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Парма

    Исход игры
    Ювентус
    97.4% (38)
    Ничья
    2.6% (1)
    Парма
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    21.62% (8)
    Нет
    78.38% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    53.8% (21)
    3:0 Ювентус
    17.9% (7)
    2:1 Ювентус
    7.7% (3)
    3:1 Ювентус
    7.7% (3)
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