Болонья
1:0
Перерыв
Стадион: Ренато Далл'Ара
Торино
18' Желтая карточкаН'Кулу Николя
1:0
25' ГолБарроу Муса
28' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
45' Желтая карточкаРинкон Томас
16
Поли
Андреа
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
18'
25'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.28
|2.
|Барроу Муса
|8
|0.25
|3.
|Орсолини Риккардо
|5 (2)
|0.16
|4.
|Сванберг Маттиас
|5
|0.16
|5.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.06
|6.
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|7.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.06
|8.
|Паласио Родриго
|1
|0.03
|9.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|10.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|19.
|Данило Ларанжера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.39
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.19
|3.
|Санабрия Антонио
|5
|0.16
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.13
|5.
|Лукич Саша
|3
|0.1
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|7.
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.06
|9.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|12.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|14.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|15.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|16.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|17.
|Войвода Мергим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|7
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|6
|0
|5.
|Паласио Родриго
|5
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|9.
|Сориано Роберто
|4
|0
|10.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|11.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|3
|0
|13.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|14.
|Сансоне Никола
|2
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|16.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|17.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|18.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|19.
|Антов Валентин
|1
|0
|20.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|8
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Н'Кулу Николя
|4
|0
|5.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|6.
|Верди Симоне
|4
|0
|7.
|Белотти Андреа
|4
|0
|8.
|Линетти Кароль
|4
|0
|9.
|Лукич Саша
|4
|0
|10.
|Иццо Армандо
|3
|0
|11.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Войвода Мергим
|2
|0
|15.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|16.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|17.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|18.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|19.
|Гояк Амер
|1
|0
|20.
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|9.76% (4)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|Торино
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|36.36% (16)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья
Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья
Торино Последние 20 матчей: +5 =9 -6Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино
Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 3:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|32
|18
|9
|5
|62 - 29
|63
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|44 - 47
|40
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|32
|11
|7
|14
|42 - 46
|40
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|32
|9
|10
|13
|34 - 41
|37
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|17.
|Торино
|0:1 Заявка
|31
|6
|12
|13
|45 - 54
|30
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|32
|6
|8
|18
|35 - 54
|26
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|32
|3
|12
|17
|33 - 64
|21
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|32
|4
|4
|24
|38 - 79
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 13
|39
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Болонья
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 23
|27
|8.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|12 - 14
|19
|14.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|16.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|19.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|7.
|Ювентус
|1:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|2:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|13.
|Торино
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 28
|16
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|2:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|1:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 25
|11
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|16
|1
|7
|8
|23 - 37
|10
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Торино
Исход игры
Болонья
38.5% (55)
Ничья
49% (70)
Торино
12.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (62)
2:1 Болонья
24.5% (35)
1:0 Болонья
11.2% (16)
1:2 Торино
9.1% (13)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Торино
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
4:1 Болонья
1.4% (2)
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