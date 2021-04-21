Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

50' Команда Болонья играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Болонья

50' Торино имеет хороший шанс забить.

49' Матч возобновлен

48' Сансоне Никола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Торино имеет хороший шанс забить.

43' Удар от ворот произведет Болонья

43' Как он промахнулся? Верди Симоне имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Торино

39' Сансоне Никола не смог попасть в створ ударом издали

38' Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Торино

34' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

33' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Торино

32' Отличный пас сделал Бальдюрссон Андри-Фаннар из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Бальдюрссон Андри-Фаннар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Барроу Муса изменил счет на табло!

25' Болонья имеет хороший шанс забить.

25' Орсолини Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Опасность! Верди Симоне из команды Торино отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

24' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Иццо Армандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Иццо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Торино

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Отличный пас сделал Барроу Муса из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

19' Удар от ворот произведет Торино

19' Отличный пас сделал Поли Андреа из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Удар от ворот произведет Торино

18' Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали

17' Болонья имеет хороший шанс забить.

17' Удар от ворот произведет Болонья

17' Отличный пас сделал Верди Симоне из команды Торино . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Удар от ворот произведет Болонья

16' М'Байе Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Домингес Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Домингес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Матч возобновлен

7' Домингес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Торино

5' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Болонья

3' Родригес Рикардо не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Торино начинает с центра поля