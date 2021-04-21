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  4. Серия A
Болонья
1:1
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
18' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
1:0
25' Гол
Барроу Муса
28' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
45' Желтая карточка
Ринкон Томас
51' Желтая карточка
Поли Андреа
53' Желтая карточка
М'Байе Ибрахим
1:1
58' Гол
Мандрагора Роландо
81' Желтая карточка
Данило Ларанжера
90'+7
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
16
Поли
Андреа
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
24
Верди
Симоне
13
Родригес
Рикардо
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Болонья
4-2-3-1
Торино
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.28
2. Барроу Муса 8 0.25
3. Орсолини Риккардо 5 (2) 0.16
4. Сванберг Маттиас 5 0.16
5. Ольсен Сков Андреас 2 0.06
6. Сансоне Никола 2 0.06
7. Томиясу Такэхиро 2 0.06
8. Паласио Родриго 1 0.03
9. Схаутен Йерди 1 0.03
10. Виньято Эмануэль 1 0.03
11. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (3) 0.39
2. Дзадза Симоне 6 0.19
3. Санабрия Антонио 5 0.16
4. Бремер Глейсон 4 0.13
5. Мандрагора Роландо 3 0.1
6. Лукич Саша 3 0.1
7. Бонаццоли Федерико 2 0.06
8. Иццо Армандо 2 0.06
9. Верди Симоне 1 0.03
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Синго Уилфрид 1 0.03
12. Ринкон Томас 1 0.03
13. Мейте Суалихо 1 0.03
14. Гояк Амер 1 0.03
15. Н'Кулу Николя 1 0.03
16. Линетти Кароль 1 0.03
17. Войвода Мергим 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Данило Ларанжера 7 0
3. Домингес Николас 7 0
4. Дейкс Митчелл 5 1
5. Паласио Родриго 5 0
6. Схаутен Йерди 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
9. Сориано Роберто 4 0
10. Томиясу Такэхиро 4 0
11. Виньято Эмануэль 4 0
12. Сумаоро Адама 3 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 8 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Н'Кулу Николя 4 0
5. Дзадза Симоне 4 0
6. Верди Симоне 4 0
7. Белотти Андреа 4 0
8. Линетти Кароль 4 0
9. Лукич Саша 4 0
10. Иццо Армандо 3 0
11. Буонджорно Алессандро 3 0
12. Бонаццоли Федерико 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Войвода Мергим 2 0
15. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
16. Ансальди Кристиан 1 0
17. Родригес Рикардо 1 0
18. Базелли Даниэле 1 0
19. Гояк Амер 1 0
20. Мандрагора Роландо 1 0
21. Сегре Джакопо 1 0
22. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 9.52% (4) 21.43% (9) 14.29% (6) 16.67% (7) 19.05% (8) 19.05% (8)
 Торино 11.11% (5) 8.89% (4) 13.33% (6) 13.33% (6) 17.78% (8) 35.56% (16)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья
Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья
Торино Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино
Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
Торино: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 2:3 Болонья Серия A
Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 3:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Торино Серия A Болонья 2:0 Торино Серия A Торино 5:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Торино Серия A Торино 2:0 Болонья Серия A Торино 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Торино Серия A Болонья 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Болонья Серия A Торино 1:1 Болонья Серия A Болонья 5:2 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
4. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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Прогнозы 143
Болонья 38.5% (55)
X 49% (70)
Торино 12.6% (18)
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Прогнозы на матч Болонья 1:1 Торино

Исход игры
Болонья
38.5% (55)
Ничья
49% (70)
Торино
12.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
84.4% (119)
Нет
15.6% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (62)
2:1 Болонья
24.5% (35)
1:0 Болонья
11.2% (16)
1:2 Торино
9.1% (13)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Торино
2.1% (3)
4:1 Болонья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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