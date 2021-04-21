Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Кальяри вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

93' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

92' Удар от ворот произведет Удинезе

92' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Кальяри

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Кальяри делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

90' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Джейден Брааф из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

89' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

87' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Паволетти Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Кальяри

80' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Тактическая замена. Нюйтинк Брэм уходит с поля и его заменяет Джейден Брааф

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Тактическая замена. Жуан Педро уходит с поля и его заменяет Симеоне Джованни

76' Удар от ворот произведет Кальяри

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Удинезе

73' Удинезе нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

73' Удар от ворот произведет Кальяри

72' Окака Стефано нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

72' Удар от ворот произведет Кальяри

71' Как он промахнулся? Несторовски Илья имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

71' Плохо сыграл Асамоа Квадво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

70' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Кальяри

68' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

67' Наингголан Раджа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Отличная возможность! Несторовски Илья упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

65' Викарио Гульельмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Удинезе

62' Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали

62' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Кальяри

60' Дейола Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Арслан Толгай-Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Рефери не любит споров - именно за это Наингголан Раджа сейчас получил желтую

58' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Г О О О О Л - Жуан Педро из команды Кальяри забивает с точки!

55' После проверки VAR судья изменил решение - Кальяри пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Дейола Алессандро не смог попасть в створ ударом издали

53' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

53' Андреа Карбони из команды Кальяри нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

51' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

50' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

49' Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля