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  3. Италия
  4. Серия A
Удинезе
0:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
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Педро Жоао
45' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
0:1
55' Пенальти
Педро Жоао
59' Желтая карточка
Наингголан Раджа
90'+5
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
22
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
7
Окака
Стефано
45
Форестьери
Фернандо
31
Викарио
Гульельмо
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
14
Дейола
Алессандро
19
Асамоа
Квадво
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Удинезе
3-5-2
Кальяри
3-5-2

Ход матча

37'
 
Педро Жоао
45'
 
Паволетти Леонардо
55'
0:1
Педро Жоао
59'
 
Наингголан Раджа
60'
Несторовски Илья
Форестьери Фернандо
 
78'
 
Дункан Альфред
Дейола Алессандро
78'
 
Симеоне Джованни
Педро Жоао
79'
Браф Джейден
Нюйтинк Брэм
 
86'
Оуведжан Томас
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
86'
Льоренте Фернандо
Перейра Роберто
 
87'
 
Дзаппа Габриэле
Марин Рэзван
90'
 
Ругани Даниэле
Паволетти Леонардо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 8 (3) 0.25
2. Перейра Роберто 4 0.13
3. Окака Стефано 3 0.09
4. Пуссетто Игнасио 3 0.09
5. Ласанья Кевин 3 0.09
6. Несторовски Илья 2 0.06
7. Арслан Толгай-Али 2 0.06
8. Форестьери Фернандо 1 0.03
9. Делофеу Херард 1 0.03
10. Самир Каэтано 1 0.03
11. Льоренте Фернандо 1 0.03
12. Зеегелаар Марвин 1 0.03
13. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
14. Нюйтинк Брэм 1 0.03
15. Бекао Родриго 1 0.03
16. Молина Науэль 0 0
17. Оуведжан Томас 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 14 (4) 0.44
2. Симеоне Джованни 6 0.19
3. Паволетти Леонардо 3 0.09
4. Марин Рэзван 2 0.06
5. Ликояннис Хараламбос 2 0.06
6. Перейро Гастон 2 0.06
7. Соттил Рикардо 2 0.06
8. Ругани Даниэле 1 0.03
9. Нандес Найтан 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Валюкевич Себастьян 0 0
15. Олива Кристиан 0 0
16. Карбони Андреа 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Перейра Роберто 7 0
3. Де Пауль Родриго 3 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Бекао Родриго 5 0
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Форестьери Фернандо 1 0
13. Де Майо Себастьян 1 0
14. Нюйтинк Брэм 1 0
15. Уолас Соуза 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 6 0
4. Наингголан Раджа 5 0
5. Марин Рэзван 4 0
6. Соттил Рикардо 3 0
7. Педро Жоао 3 0
8. Чеппители Лука 3 0
9. Дзаппа Габриэле 3 0
10. Годин Диего 2 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Фараго Паоло 2 0
13. Рог Марко 2 0
14. Калигара Фабрицио 2 0
15. Олива Кристиан 2 0
16. Клаван Рагнар 1 0
17. Дункан Альфред 1 0
18. Краньо Алессио 1 0
19. Симеоне Джованни 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Валюкевич Себастьян 1 0
22. Трамони Маттео 1 0
23. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 3.13% (1) 15.63% (5) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 25% (8)
 Кальяри 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 30.56% (11) 13.89% (5) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио
Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри
Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Кальяри 1:1 Удинезе Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Удинезе Серия A
Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
4. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Удинезе 74.8% (107)
X 18.2% (26)
Кальяри 7% (10)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Удинезе 0:1 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Кальяри

Исход игры
Удинезе
74.8% (107)
Ничья
18.2% (26)
Кальяри
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
40.6% (58)
1:0 Удинезе
25.9% (37)
1:1 Ничья
16.1% (23)
2:0 Удинезе
5.6% (8)
1:2 Кальяри
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:3 Кальяри
1.4% (2)
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