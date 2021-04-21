Удинезе
0:1
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Кальяри
37' Undefined phrase: football_event_Педро Жоао
45' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
0:1
55' ПенальтиПедро Жоао
59' Желтая карточкаНаингголан Раджа
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
37'
55'
0:1
59'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|8 (3)
|0.25
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.13
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.09
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.09
|5.
|Ласанья Кевин
|3
|0.09
|6.
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.06
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|12.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|13.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|14.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|15.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|16.
|Молина Науэль
|0
|0
|17.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|14 (4)
|0.44
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.19
|3.
|Паволетти Леонардо
|3
|0.09
|4.
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|6.
|Перейро Гастон
|2
|0.06
|7.
|Соттил Рикардо
|2
|0.06
|8.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|15.
|Олива Кристиан
|0
|0
|16.
|Карбони Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Перейра Роберто
|7
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|3
|2
|4.
|Самир Каэтано
|6
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|6.
|Бекао Родриго
|5
|0
|7.
|Муссо Хуан
|4
|0
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|13.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|14.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|15.
|Уолас Соуза
|1
|0
|16.
|Несторовски Илья
|1
|0
|17.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|18.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|19.
|Молина Науэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|6
|0
|4.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|5.
|Марин Рэзван
|4
|0
|6.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|7.
|Педро Жоао
|3
|0
|8.
|Чеппители Лука
|3
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|10.
|Годин Диего
|2
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Фараго Паоло
|2
|0
|13.
|Рог Марко
|2
|0
|14.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|15.
|Олива Кристиан
|2
|0
|16.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|17.
|Дункан Альфред
|1
|0
|18.
|Краньо Алессио
|1
|0
|19.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|22.
|Трамони Маттео
|1
|0
|23.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|25% (8)
|Кальяри
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|30.56% (11)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио
Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =3 -14Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри
Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Кальяри Серия A Удинезе 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Удинезе Серия A Кальяри 4:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:1 Кальяри Серия A Удинезе 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Удинезе Серия A Кальяри 0:4 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Ювентус
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|64 - 29
|65
|4.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|43 - 46
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|44 - 48
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|17.
|Беневенто
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 54
|28
|19.
|Парма
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|33 - 66
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|32
|4
|3
|25
|38 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Дженоа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Кальяри
Исход игры
Удинезе
74.8% (107)
Ничья
18.2% (26)
Кальяри
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (69)
Меньше
51.06% (72)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
40.6% (58)
1:0 Удинезе
25.9% (37)
1:1 Ничья
16.1% (23)
2:0 Удинезе
5.6% (8)
1:2 Кальяри
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:3 Кальяри
1.4% (2)
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