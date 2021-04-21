  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Милан
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
30' Гол
Чалханоглу Хакан
45'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
24
Кьяер
Симон
5
Далот
Диогу
18
Мейте
Суалихо
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
92
Дефрель
Грегоре
Милан
4-2-3-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

30'
Чалханоглу Хакан
(Салемакерс Алексис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.47
2. Кесси Франк 10 (8) 0.31
3. Ребич Анте 7 0.22
4. Леау Рафаэл 6 0.19
5. Тео Эрнандес 4 0.13
6. Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.06
8. Диас Браим 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Калюлю Пьер 1 0.03
14. Крунич Раде 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 13 (5) 0.41
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.34
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.16
4. Траоре Хамед 5 0.16
5. Бога Жереми 3 0.09
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.09
7. Дефрель Грегоре 2 0.06
8. Кирикеш Влад 2 0.06
9. Лопес Максим 2 0.06
10. Распадори Джакомо 2 0.06
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Чалханоглу Хакан 4 0
9. Кастильехо Самуэль 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Тонали Сандро 1 1
13. Кьяер Симон 2 0
14. Мейте Суалихо 2 0
15. Крунич Раде 2 0
16. Беннасер Исмаэль 2 0
17. Габбия Маттео 2 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 6 0
4. Траоре Хамед 6 0
5. Кирикеш Влад 5 0
6. Обьянг Педро 3 1
7. Джуричич Филип 4 0
8. Берарди Доменико 4 0
9. Рожерио да Силва 4 0
10. Айхан Кан 3 0
11. Марлон 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15.79% (9) 19.3% (11) 12.28% (7) 22.81% (13) 7.02% (4) 22.81% (13)
 Сассуоло 16.33% (8) 6.12% (3) 6.12% (3) 22.45% (11) 16.33% (8) 32.65% (16)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан
Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома
Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Сассуоло 1:2 Милан Серия A Сассуоло 1:2 Милан Серия A Милан 0:0 Сассуоло Серия A Милан 1:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:4 Милан Серия A Милан 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 31 23 6 2 70 - 28 75
2. Милан 1:0 Заявка 32 21 6 5 60 - 36 69
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло 0:1 Заявка 32 12 10 10 52 - 50 46
9. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
15. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
16. Торино Заявка 30 6 12 12 45 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан 1:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 22 29
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло 0:1 Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 16 10 5 1 31 - 13 35
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло 0:1 Заявка 17 7 3 7 26 - 27 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Юан Лука Сакки к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Берарди с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ребич неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
  • 44'
    Джуричич убежал к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Берарди пробил в ближний угол ворот, Далот грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Кесси в центре поля нарушил правила против Обьянга. Вновь игрокам "Сассуоло" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Началась у нас серия мелких фолов. Далот в центре поля нарушил правила против Берарди. Диогу не дал Доменико быстро разыграть стандарт, что очень сильно не понравилось капитану "Сассуоло". 
  • Фол, нарушение
    41'
    Ребич теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Сассуоло", правила были нарушены против Марлона. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Обьянг в центре поля нарушил правила против активного Салемакерса. Игроки "Милана" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    39'
    Берарди и Мюлдюр решили разыграть корнер между собой, сразу же Мерт попал под плотный прессинг, подача в штрафную площадь у флангового защитника "Сассуоло" в итоге не получилась. 
  • 38'
    Дефрель пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Томори и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Бога сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, в борьбе с Кесси Жереми нарушил правила. 
  • 36'
    Чалханоглу прошёл по левому флангу к штрафной площади "Сассуоло", затем Хакан выполнил передачу в радиус штрафной, Кесси сбросил мяч под удар Леау, Рафаэл в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 35'
    Кьяер из центра поля выполнил неплохой заброс к линии штрафной площади на Ребича, Анте в борьбе с Марлоном не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Локателли в подкате у штрафной площади "Милана" зацепил Кесси, Юан Лука Сакки всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля. 
  • 33'
    Вполне заслуженно забил свой гол "Милан", по игре команда Стефано Пиоли конечно же смотрелась активнее и лучше. "Сассуоло" пора просыпаться. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Чалханоглу!!! Калабрия из аута удачно вбросил мяч на ход Салемакерсу по правому флангу, Алексис смог уйти от Кирьякопулоса и выполнить перевод на левый угол штрафной площади, Чалханоглу обработал мяч, а затем прекрасно пробил в правый угол ворот, Консильи не имел шансов на спасение. 
  • 31'
    Салемакерс сместился на левый фланг, Алексис отдал передачу на Чалханоглу, Хакан в свою очередь выполнил заброс к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не откликнулся на эту передачу. 
  • Угловой
    30'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игрокам "Сассуоло" пришлось серьёзного постараться, но всё же гости смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 29'
    Далот с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, Леау зацепился за мяч и ушёл на левый угол штрафной, затем Рафаэл пробил в ближний угол ворот, Кирьякопулос успел сыграть в подкате и переправить мяч на угловой. 
  • 28'
    Калабрия прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ребич пытался пяткой сбросить мяч на партнёра по команде, но рядом с ним были только защитники "Сассуоло". 
  • Опасный момент
    27'
    Берарди со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но в целом Доннарумма всё более-менее контролировал. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Мейте у своей штрафной площади нарушил правила против Берарди. "Сассуоло" заработал очень опасный стандарт. 
  • 25'
    Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Феррари сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    24'
    Калабрия с правого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Ребич забрался в небольшой офсайд. 
  • 23'
    Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади "Милана", Доннарумма спокойно сыграл на выходе и немного размялся. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Ребич попытался разогнать атаку по центру, Анте не смог выполнить передачу на Леау, Рафаэл был в офсайде, в борьбе с Обянгом форвард "Милана" потерял мяч, а затем Ребич нарушил правила против Мюлдюра. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Дефрель перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Кьяера. 
  • 20'
    Томори с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Леау в борьбе с Феррари не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Далот на правом фланге довольно жёстко сыграл в подкате против Берарди, но Юан Лука Сакки пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 18'
    Салемакерс выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Чалханоглу зацепился за мяч и выполнил подачу на правый угол штрафной, Калабрия в борьбе с Кирьякопулосом не смог заработать угловой для своей команды. 
  • 17'
    Вроде бы пришёл в себя Кьяер, готов будет центральный защитник "Милана" продолжить игру, но на всякий случай неспешно разминается Романьоли. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Доннарумма при выносе мяча влетел по инерции в Кьяера, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
  • Угловой
    15'
    Бога разыграл корнер с Кирьякопулосом, после этого Георгис с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Доннарумма сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    14'
    Кирьякопулос с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер в борьбе с Джуричичем не смог выбить мяч как следует из штрафной, в итоге Филип смог выполнить скидку на левый угол штрафной площади, Бога пробил в ближний угол ворот, Доннарумма спас свою команду, будет угловой. 
  • 13'
    Леау с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Салемакерс в касание сбрасывал мяч под удар Кесси, но Алексис не прочувствовал партнёра по команде, пас вышел неточным. 
  • 12'
    Далот сместился в центр с левого фланга, а затем Диогу пробил в левый угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Консильи поймал его без всякого труда. 
  • 11'
    Далот из центра поля выполнил неплохую передачу на правую половину поля, Леау оторвался от Кирьякопулоса, но при этом Рафаэл слишком далеко отпустил от себя мяч, что позволило Консильи сыграть на выходе и перехватить его. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Кесси перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Сассуоло", правила были нарушены против Обьянга. 
  • 9'
    Юан Лука Сакки дал небольшую паузу Мюлдюру, Мерт завязал шнурки. Вот так вот размеренно проходит начало матча у нас сегодня. 
  • 8'
    Бога на левом фланге успешно отыгрался с Джуричичем, затем Жереми сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, Томори успел выдвинуться на соперника и подставиться под мяч, который затем улетел в аут. 
  • 7'
    Леау на правом фланге ушёл от Кирьякопулоса, а затем Рафаэл выполнил прострел в центр штрафной площади, Марлон оказался первым на мяче и выбил его обратно на правый фланг. 
  • 6'
    В целом пока довольно спокойно начинается наша игра, сейчас игроки "Сассуоло" в центре поля контролируют мяч. 
  • 5'
    Салемакерс из центра поля выполнил передачу на ход Чалханоглу, Хакан прошёл к радиусу штрафной площади и пробил на исполнение в левый угол ворот, Консильи спокойно в прыжке накрыл мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Обьянг в центре поля нарушил правила против Салемакерса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Берарди выполнил передачу на ход Мюлдюру по правому флангу, Мерт ушёл к лицевой линии и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 2'
    Кирьякопулос из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Дефреля, Томори оказался первым на мяче и разрядил обстановку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва. "Сассуоло" довольно атакующая команда, которая способна доставить каждому гранду немало проблем. "Милан" в последних матчах играет не очень стабильно и далеко не всегда показывает игру должного уровня, посмотрим, что будет сегодня и не потеряет ли команда Стефано Пиоли очки. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Милан 1:0 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Милан 1:0 Сассуоло

Исход игры
Милан
95.2% (139)
Ничья
4.8% (7)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (92)
Меньше
36.11% (52)
Обе команды забьют
Да
64.58% (93)
Нет
35.42% (51)
Популярный счёт
2:1 Милан
47.9% (70)
2:0 Милан
25.3% (37)
3:1 Милан
8.9% (13)
1:0 Милан
7.5% (11)
1:1 Ничья
2.7% (4)
3:0 Милан
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Милан
2.1% (3)
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