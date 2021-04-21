Началась у нас серия мелких фолов. Далот в центре поля нарушил правила против Берарди. Диогу не дал Доменико быстро разыграть стандарт, что очень сильно не понравилось капитану "Сассуоло".

Кесси в центре поля нарушил правила против Обьянга. Вновь игрокам "Сассуоло" не удалось быстро разыграть стандарт.

Джуричич убежал к радиусу штрафной площади и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Берарди пробил в ближний угол ворот, Далот грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Берарди с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ребич неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

41' Ребич теперь уже перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Сассуоло", правила были нарушены против Марлона.

40' Обьянг в центре поля нарушил правила против активного Салемакерса. Игроки "Милана" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

39' Берарди и Мюлдюр решили разыграть корнер между собой, сразу же Мерт попал под плотный прессинг, подача в штрафную площадь у флангового защитника "Сассуоло" в итоге не получилась.

38' Дефрель пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Томори и ушёл на угловой.

37' Бога сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, в борьбе с Кесси Жереми нарушил правила.

36' Чалханоглу прошёл по левому флангу к штрафной площади "Сассуоло", затем Хакан выполнил передачу в радиус штрафной, Кесси сбросил мяч под удар Леау, Рафаэл в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

35' Кьяер из центра поля выполнил неплохой заброс к линии штрафной площади на Ребича, Анте в борьбе с Марлоном не смог зацепиться за мяч.

34' Локателли в подкате у штрафной площади "Милана" зацепил Кесси, Юан Лука Сакки всё видел и дал свисток в пользу хозяев поля.

33' Вполне заслуженно забил свой гол "Милан", по игре команда Стефано Пиоли конечно же смотрелась активнее и лучше. "Сассуоло" пора просыпаться.

32' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Чалханоглу!!! Калабрия из аута удачно вбросил мяч на ход Салемакерсу по правому флангу, Алексис смог уйти от Кирьякопулоса и выполнить перевод на левый угол штрафной площади, Чалханоглу обработал мяч, а затем прекрасно пробил в правый угол ворот, Консильи не имел шансов на спасение.

31' Салемакерс сместился на левый фланг, Алексис отдал передачу на Чалханоглу, Хакан в свою очередь выполнил заброс к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не откликнулся на эту передачу.

30' Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, игрокам "Сассуоло" пришлось серьёзного постараться, но всё же гости смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте.

29' Далот с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, Леау зацепился за мяч и ушёл на левый угол штрафной, затем Рафаэл пробил в ближний угол ворот, Кирьякопулос успел сыграть в подкате и переправить мяч на угловой.

28' Калабрия прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Ребич пытался пяткой сбросить мяч на партнёра по команде, но рядом с ним были только защитники "Сассуоло".

27' Берарди со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной, но в целом Доннарумма всё более-менее контролировал.

26' Мейте у своей штрафной площади нарушил правила против Берарди. "Сассуоло" заработал очень опасный стандарт.

25' Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Феррари сыграл внимательно и перехватил мяч.

24' Калабрия с правого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Ребич забрался в небольшой офсайд.

23' Из центра поля последовал безадресный заброс в центр штрафной площади "Милана", Доннарумма спокойно сыграл на выходе и немного размялся.

22' Ребич попытался разогнать атаку по центру, Анте не смог выполнить передачу на Леау, Рафаэл был в офсайде, в борьбе с Обянгом форвард "Милана" потерял мяч, а затем Ребич нарушил правила против Мюлдюра.

21' Дефрель перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Милана", правила были нарушены против Кьяера.

20' Томори с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Леау в борьбе с Феррари не смог зацепиться за мяч.

19' Далот на правом фланге довольно жёстко сыграл в подкате против Берарди, но Юан Лука Сакки пока решил обойтись без жёлтой карточки.

18' Салемакерс выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Чалханоглу зацепился за мяч и выполнил подачу на правый угол штрафной, Калабрия в борьбе с Кирьякопулосом не смог заработать угловой для своей команды.

17' Вроде бы пришёл в себя Кьяер, готов будет центральный защитник "Милана" продолжить игру, но на всякий случай неспешно разминается Романьоли.

16' Доннарумма при выносе мяча влетел по инерции в Кьяера, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

15' Бога разыграл корнер с Кирьякопулосом, после этого Георгис с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Доннарумма сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

14' Кирьякопулос с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кьяер в борьбе с Джуричичем не смог выбить мяч как следует из штрафной, в итоге Филип смог выполнить скидку на левый угол штрафной площади, Бога пробил в ближний угол ворот, Доннарумма спас свою команду, будет угловой.

13' Леау с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Салемакерс в касание сбрасывал мяч под удар Кесси, но Алексис не прочувствовал партнёра по команде, пас вышел неточным.

12' Далот сместился в центр с левого фланга, а затем Диогу пробил в левый угол ворот, мяч полетел довольно слабо, Консильи поймал его без всякого труда.

11' Далот из центра поля выполнил неплохую передачу на правую половину поля, Леау оторвался от Кирьякопулоса, но при этом Рафаэл слишком далеко отпустил от себя мяч, что позволило Консильи сыграть на выходе и перехватить его.

10' Кесси перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Сассуоло", правила были нарушены против Обьянга.

9' Юан Лука Сакки дал небольшую паузу Мюлдюру, Мерт завязал шнурки. Вот так вот размеренно проходит начало матча у нас сегодня.

8' Бога на левом фланге успешно отыгрался с Джуричичем, затем Жереми сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, Томори успел выдвинуться на соперника и подставиться под мяч, который затем улетел в аут.

7' Леау на правом фланге ушёл от Кирьякопулоса, а затем Рафаэл выполнил прострел в центр штрафной площади, Марлон оказался первым на мяче и выбил его обратно на правый фланг.

6' В целом пока довольно спокойно начинается наша игра, сейчас игроки "Сассуоло" в центре поля контролируют мяч.

5' Салемакерс из центра поля выполнил передачу на ход Чалханоглу, Хакан прошёл к радиусу штрафной площади и пробил на исполнение в левый угол ворот, Консильи спокойно в прыжке накрыл мяч.

4' Обьянг в центре поля нарушил правила против Салемакерса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Берарди выполнил передачу на ход Мюлдюру по правому флангу, Мерт ушёл к лицевой линии и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч.

2' Кирьякопулос из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Дефреля, Томори оказался первым на мяче и разрядил обстановку.