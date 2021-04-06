Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.48
|2.
|Кесси Франк
|10 (8)
|0.32
|3.
|Ребич Анте
|7
|0.23
|4.
|Леау Рафаэл
|6
|0.19
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|2 (1)
|0.06
|7.
|Диас Браим
|2
|0.06
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|14.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|13 (5)
|0.42
|2.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.35
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.16
|4.
|Траоре Хамед
|5
|0.16
|5.
|Бога Жереми
|3
|0.1
|6.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.1
|7.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|8.
|Кирикеш Влад
|2
|0.06
|9.
|Лопес Максим
|2
|0.06
|10.
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|14.
|Обьянг Педро
|0
|0
|15.
|Тольян Йереми
|0
|0
|16.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|10.
|Далот Диогу
|4
|0
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|12.
|Тонали Сандро
|1
|1
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|15.
|Крунич Раде
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|17.
|Габбия Маттео
|2
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|2.
|Лопес Максим
|7
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|6
|0
|4.
|Траоре Хамед
|6
|0
|5.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|6.
|Обьянг Педро
|3
|1
|7.
|Джуричич Филип
|4
|0
|8.
|Берарди Доменико
|4
|0
|9.
|Рожерио да Силва
|4
|0
|10.
|Айхан Кан
|3
|0
|11.
|Марлон
|3
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|1
|13.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|14.
|Маньянелли Франческо
|2
|0
|15.
|Тольян Йереми
|2
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|18.
|Капуто Франческо
|1
|0
|19.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|20.
|Консильи Андреа
|1
|0
|21.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|22.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|23.
|Турати Стефано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|15.79% (9)
|19.3% (11)
|12.28% (7)
|22.81% (13)
|7.02% (4)
|22.81% (13)
|Сассуоло
|16.33% (8)
|6.12% (3)
|6.12% (3)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|32.65% (16)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан
Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома
Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Сассуоло 1:4 Милан Серия A Милан 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|70 - 28
|75
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|61 - 28
|62
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|43 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 59
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|45 - 53
|30
|17.
|Беневенто
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|33 - 60
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|31 - 13
|35
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Милан - Сассуоло
Исход игры
Милан
90.7% (39)
Ничья
9.3% (4)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (20)
Меньше
51.22% (21)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:0 Милан
41.9% (18)
2:1 Милан
34.9% (15)
1:1 Ничья
4.7% (2)
2:2 Ничья
4.7% (2)
3:1 Милан
4.7% (2)
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