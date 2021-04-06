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Милан
 
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Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.48
2. Кесси Франк 10 (8) 0.32
3. Ребич Анте 7 0.23
4. Леау Рафаэл 6 0.19
5. Тео Эрнандес 4 0.13
6. Чалханоглу Хакан 2 (1) 0.06
7. Диас Браим 2 0.06
8. Салемакерс Алексис 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Калюлю Пьер 1 0.03
14. Крунич Раде 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 13 (5) 0.42
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.35
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.16
4. Траоре Хамед 5 0.16
5. Бога Жереми 3 0.1
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.1
7. Дефрель Грегоре 2 0.06
8. Кирикеш Влад 2 0.06
9. Лопес Максим 2 0.06
10. Распадори Джакомо 2 0.06
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Чалханоглу Хакан 4 0
9. Кастильехо Самуэль 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Тонали Сандро 1 1
13. Кьяер Симон 2 0
14. Мейте Суалихо 2 0
15. Крунич Раде 2 0
16. Беннасер Исмаэль 2 0
17. Габбия Маттео 2 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 6 0
4. Траоре Хамед 6 0
5. Кирикеш Влад 5 0
6. Обьянг Педро 3 1
7. Джуричич Филип 4 0
8. Берарди Доменико 4 0
9. Рожерио да Силва 4 0
10. Айхан Кан 3 0
11. Марлон 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15.79% (9) 19.3% (11) 12.28% (7) 22.81% (13) 7.02% (4) 22.81% (13)
 Сассуоло 16.33% (8) 6.12% (3) 6.12% (3) 22.45% (11) 16.33% (8) 32.65% (16)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан
Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома
Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Сассуоло 1:2 Милан Серия A Сассуоло 1:2 Милан Серия A Милан 0:0 Сассуоло Серия A Милан 1:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:4 Милан Серия A Милан 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Милан Серия A Сассуоло 0:1 Милан Серия A Милан 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:2 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 2:0 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:2 Милан Серия A Милан 2:1 Сассуоло Кубок Милан 1:2 Сассуоло Серия A Милан 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:3 Милан Серия A Сассуоло 2:1 Милан TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 31 23 6 2 70 - 28 75
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Торино Заявка 30 6 12 12 45 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 16 10 5 1 31 - 13 35
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Милан 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Сассуоло
    1.61
    4.50
    6.05
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Милан - Сассуоло онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Милан
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (20)
    Меньше
    51.22% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    41.9% (18)
    2:1 Милан
    34.9% (15)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    3:1 Милан
    4.7% (2)
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