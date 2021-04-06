Вольфсбург
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Стадион: Фольксваген-Арена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|20 (2)
|0.67
|2.
|Баку Ридле
|6
|0.2
|3.
|Штеффен Ренато
|5
|0.17
|4.
|Брекало Йосип
|4
|0.13
|5.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.1
|6.
|Филипп Максимилиан
|3
|0.1
|7.
|Герардт Янник
|2
|0.07
|8.
|Шлагер Ксавер
|2
|0.07
|9.
|Брукс Джон
|2
|0.07
|10.
|Бялек Бартош
|2
|0.07
|11.
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|12.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|13.
|Руссийон Жером
|0
|0
|14.
|Мбабу Кевин
|0
|0
|15.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|16.
|Отавио Пауло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|23 (2)
|0.77
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.2
|3.
|Ройс Марко
|5
|0.17
|4.
|Хуммельс Матс
|5
|0.17
|5.
|Геррейро Рафаэль
|4
|0.13
|6.
|Джованни Рейна
|4
|0.13
|7.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|8.
|Брандт Юлиан
|2
|0.07
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.03
|12.
|Азар Торган
|1
|0.03
|13.
|Делани Томас
|1
|0.03
|14.
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|15.
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|16.
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|17.
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|18.
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|19.
|Морей Матеу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио Пауло
|6
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|5
|1
|3.
|Шлагер Ксавер
|6
|0
|4.
|Брукс Джон
|5
|0
|5.
|Мбабу Кевин
|5
|0
|6.
|Лакруа Максанс
|5
|0
|7.
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|8.
|Штеффен Ренато
|3
|0
|9.
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|10.
|Герардт Янник
|3
|0
|11.
|Понграчич Марин
|1
|1
|12.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|13.
|Брекало Йосип
|1
|0
|14.
|Бялек Бартош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Хуммельс Матс
|5
|0
|3.
|Джан Эмре
|5
|0
|4.
|Витсель Аксель
|4
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|4
|0
|7.
|Мёнье Тома
|2
|0
|8.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|9.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|10.
|Ройс Марко
|1
|0
|11.
|Шульц Нико
|1
|0
|12.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|13.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|14.
|Морей Матеу
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|12% (6)
|26% (13)
|16% (8)
|18% (9)
|10% (5)
|18% (9)
|Боруссия Д
|6.35% (4)
|9.52% (6)
|14.29% (9)
|23.81% (15)
|17.46% (11)
|28.57% (18)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Кёльн
Вердер 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =3 -7Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д
Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|85 - 38
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|53 - 25
|61
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|54 - 30
|57
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|61 - 44
|56
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|16
|4
|10
|64 - 42
|52
|6.
|Байер Л
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|54 - 46
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|44 - 37
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|52 - 49
|39
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|44 - 49
|35
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|29 - 44
|33
|13.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|31 - 48
|31
|14.
|Вердер
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 48
|30
|15.
|Арминия
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|23 - 46
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 54
|26
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|18 - 76
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 17
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 21
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|12.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 22
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|9 - 47
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
10.3% (4)
Ничья
33.3% (13)
Боруссия Д
56.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
38.5% (15)
2:2 Ничья
15.4% (6)
1:1 Ничья
12.8% (5)
2:1 Вольфсбург
7.7% (3)
0:1 Боруссия Д
7.7% (3)
0:2 Боруссия Д
5.1% (2)
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