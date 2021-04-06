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Вольфсбург
 
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Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 20 (2) 0.67
2. Баку Ридле 6 0.2
3. Штеффен Ренато 5 0.17
4. Брекало Йосип 4 0.13
5. Арнольд Максимилиан 3 0.1
6. Филипп Максимилиан 3 0.1
7. Герардт Янник 2 0.07
8. Шлагер Ксавер 2 0.07
9. Брукс Джон 2 0.07
10. Бялек Бартош 2 0.07
11. Лакруа Максанс 1 0.03
12. Мехмеди Адмир 0 0
13. Руссийон Жером 0 0
14. Мбабу Кевин 0 0
15. Виктор Жоао II 0 0
16. Отавио Пауло 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 23 (2) 0.77
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.2
3. Ройс Марко 5 0.17
4. Хуммельс Матс 5 0.17
5. Геррейро Рафаэль 4 0.13
6. Джованни Рейна 4 0.13
7. Мукоко Юссуфа 3 0.1
8. Брандт Юлиан 2 0.07
9. Аканджи Мануэль 2 0.07
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Беллингхем Джуд 1 0.03
12. Азар Торган 1 0.03
13. Делани Томас 1 0.03
14. Мёнье Тома 1 0.03
15. Кнауфф Ансгар 1 0.03
16. Дауд Махмуд 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Отавио Пауло 6 1
2. Арнольд Максимилиан 5 1
3. Шлагер Ксавер 6 0
4. Брукс Джон 5 0
5. Мбабу Кевин 5 0
6. Лакруа Максанс 5 0
7. Гилавоги Жошуа 3 0
8. Штеффен Ренато 3 0
9. Вегхорст Ваут 3 0
10. Герардт Янник 3 0
11. Понграчич Марин 1 1
12. Филипп Максимилиан 2 0
13. Брекало Йосип 1 0
14. Бялек Бартош 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Хуммельс Матс 5 0
3. Джан Эмре 5 0
4. Витсель Аксель 4 0
5. Аканджи Мануэль 4 0
6. Беллингхем Джуд 4 0
7. Мёнье Тома 2 0
8. Дауд Махмуд 2 0
9. Холанн Эрлинг 2 0
10. Ройс Марко 1 0
11. Шульц Нико 1 0
12. Хитц Mapвин 1 0
13. Геррейро Рафаэль 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 12% (6) 26% (13) 16% (8) 18% (9) 10% (5) 18% (9)
 Боруссия Д 6.35% (4) 9.52% (6) 14.29% (9) 23.81% (15) 17.46% (11) 28.57% (18)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Бавария Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Кёльн
Вердер 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Герта Арминия 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Боруссия М Аугсбург 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Фрайбург Байер Л 0:1 Вольфсбург Майнц 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Зандхаузен
Боруссия Д Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д
Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Бундеслига
Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:3 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Вольфсбург Бундеслига Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Кубок Боруссия Д 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вольфсбург 3:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Вольфсбург Заявка 30 16 9 5 54 - 30 57
4. Айнтрахт Фр Заявка 30 15 11 4 61 - 44 56
5. Боруссия Д Заявка 30 16 4 10 64 - 42 52
6. Байер Л Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 30 11 10 9 54 - 46 43
8. Унион Берлин Заявка 30 10 13 7 44 - 37 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 30 10 9 11 52 - 49 39
11. Хоффенхайм Заявка 30 9 8 13 44 - 49 35
12. Аугсбург Заявка 30 9 6 15 29 - 44 33
13. Майнц Заявка 29 8 7 14 31 - 48 31
14. Вердер Заявка 30 7 9 14 33 - 48 30
15. Арминия Заявка 30 8 6 16 23 - 46 30
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Боруссия Д Заявка 15 9 2 4 34 - 17 29
6. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 26 - 21 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
12. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
13. Штуттгарт Заявка 15 4 6 5 25 - 23 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
5. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Унион Берлин Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
11. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 15 4 2 9 12 - 22 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Вольфсбург 10.3% (4)
    X 33.3% (13)
    Боруссия Д 56.4% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    3.20
    4.00
    2.35
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Вольфсбург
    10.3% (4)
    Ничья
    33.3% (13)
    Боруссия Д
    56.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    38.5% (15)
    2:2 Ничья
    15.4% (6)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    2:1 Вольфсбург
    7.7% (3)
    0:1 Боруссия Д
    7.7% (3)
    0:2 Боруссия Д
    5.1% (2)
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