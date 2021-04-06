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Интер Милан
 
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Стадион:
Верона

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.66
2. Мартинес Лаутаро 15 0.47
3. Хакими Ашраф 6 0.19
4. Санчес Алексис 5 0.16
5. Барелла Николо 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Д'Амброзио Данило 3 0.09
8. Шкриньяр Милан 3 0.09
9. Дармиан Маттео 2 0.06
10. Гальярдини Роберто 2 0.06
11. Брозович Марсело 1 0.03
12. Видаль Артуро 1 0.03
13. Де Врей Стефан 1 0.03
14. Эриксен Кристиан 1 0.03
15. Янг Эшли 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0
17. Коларов Александар 0 0
18. Раноккия Андреа 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.22
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.16
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Лазович Дарко 3 0.09
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Илич Иван 2 0.06
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Колли Эбрима 1 0.03
14. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 6 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Шкриньяр Милан 1 0
Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Давидович Павел 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Дзакканьи Маттиа 5 0
6. Ловато Маттео 5 0
7. Барак Антонин 3 1
8. Стураро Стефано 4 0
9. Тамез Адриен 4 0
10. Лазович Дарко 3 0
11. Сальседо Эдди 3 0
12. Гюнтер Корай 2 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Виейра Ронни 1 0
20. Данци Андреа 1 0
21. Колли Эбрима 1 0
22. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.96% (6) 10.45% (7) 10.45% (7) 19.4% (13) 28.36% (19) 22.39% (15)
 Верона 9.09% (3) 18.18% (6) 6.06% (2) 12.12% (4) 36.36% (12) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло
Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан
Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона
Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
Верона 1:2 Интер Милан Серия A Верона 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Верона Серия A Интер Милан 3:0 Верона Серия A
Верона 1:2 Интер Милан Серия A Верона 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Верона Серия A Верона 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Верона Серия A Верона 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Верона Серия A Интер Милан 2:0 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 32 19 8 5 73 - 39 65
4. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
5. Наполи Заявка 32 20 3 9 71 - 37 63
6. Лацио Заявка 31 18 4 9 53 - 46 58
7. Рома Заявка 32 16 7 9 56 - 48 55
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
5. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
6. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Верона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Интер Милан 97.6% (40)
    X 2.4% (1)
    Верона 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Верона
    1.35
    5.65
    10.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Милан - Верона онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Верона

    Исход игры
    Интер Милан
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Верона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    32.5% (13)
    Нет
    67.5% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Inter
    51.2% (21)
    2:1 Inter
    17.1% (7)
    3:1 Inter
    12.2% (5)
    3:0 Inter
    9.8% (4)
    1:0 Inter
    4.9% (2)
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