Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Верона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (5)
|0.66
|2.
|Мартинес Лаутаро
|15
|0.47
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.19
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.16
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.09
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|7.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.09
|8.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|9.
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|10.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|11.
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|14.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Янг Эшли
|0
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|17.
|Коларов Александар
|0
|0
|18.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.22
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.16
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.13
|4.
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|5.
|Фараони Марко
|2
|0.06
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.06
|9.
|Илич Иван
|2
|0.06
|10.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|14.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|6
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|6
|0
|3.
|Барелла Николо
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|3
|0
|9.
|Перишич Иван
|3
|0
|10.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|1
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фараони Марко
|7
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|3.
|Давидович Павел
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|6.
|Ловато Маттео
|5
|0
|7.
|Барак Антонин
|3
|1
|8.
|Стураро Стефано
|4
|0
|9.
|Тамез Адриен
|4
|0
|10.
|Лазович Дарко
|3
|0
|11.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|12.
|Гюнтер Корай
|2
|0
|13.
|Велозу Мигель
|1
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Виейра Ронни
|1
|0
|20.
|Данци Андреа
|1
|0
|21.
|Колли Эбрима
|1
|0
|22.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|8.96% (6)
|10.45% (7)
|10.45% (7)
|19.4% (13)
|28.36% (19)
|22.39% (15)
|Верона
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|36.36% (12)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло
Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан
Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона
Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|73 - 39
|65
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|64 - 29
|65
|5.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|71 - 37
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|4
|9
|53 - 46
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|56 - 48
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|43 - 46
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|44 - 48
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|17.
|Беневенто
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 54
|28
|19.
|Парма
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|33 - 66
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|32
|4
|3
|25
|38 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Дженоа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Интер Милан - Верона
Исход игры
Интер Милан
97.6% (40)
Ничья
2.4% (1)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
32.5% (13)
Нет
67.5% (27)
Популярный счёт
2:0 Inter
51.2% (21)
2:1 Inter
17.1% (7)
3:1 Inter
12.2% (5)
3:0 Inter
9.8% (4)
1:0 Inter
4.9% (2)
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