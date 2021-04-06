Фиорентина
Позже
Стадион: Артемио Франки
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|16 (4)
|0.5
|2.
|Кьеза Федерико
|8
|0.25
|3.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.16
|4.
|Миленкович Никола
|3
|0.09
|5.
|Рибери Франк
|2
|0.06
|6.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.06
|7.
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|8.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|9.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|10.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|25 (5)
|0.78
|2.
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.25
|3.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.16
|4.
|Кулушевски Деян
|4
|0.13
|5.
|Дибала Пауло
|3
|0.09
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|7.
|Алекс Сандро
|2
|0.06
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.06
|10.
|Данило Луис
|1
|0.03
|11.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|12.
|Мело Артур
|1
|0.03
|13.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|18.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|6
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|7
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|4.
|Рибери Франк
|5
|1
|5.
|Миленкович Никола
|5
|1
|6.
|Пульгар Эрик
|6
|0
|7.
|Мартинес Лукас II
|4
|1
|8.
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|9.
|Куаме Кристиан
|4
|0
|10.
|Валеро Борха
|3
|0
|11.
|Роша Игор II
|3
|0
|12.
|Песселья Херман
|3
|0
|13.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|14.
|Лирола Поль
|3
|0
|15.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|8.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|9.
|Мората Альваро
|2
|1
|10.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|11.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|12.
|Мело Артур
|3
|0
|13.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|14.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|Ювентус
|14.29% (9)
|14.29% (9)
|14.29% (9)
|14.29% (9)
|17.46% (11)
|25.4% (16)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =4 -10Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина
Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи
Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Фиорентина 0:3 Ювентус Серия A Фиорентина 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|73 - 39
|65
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|64 - 29
|65
|5.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|71 - 37
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|4
|9
|53 - 46
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|56 - 48
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|43 - 46
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|44 - 48
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|17.
|Беневенто
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 54
|28
|19.
|Парма
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|33 - 66
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|32
|4
|3
|25
|38 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Дженоа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Исход игры
Фиорентина
0% (0)
Ничья
2.4% (1)
Ювентус
97.6% (40)
Тотал 2.5
Больше
70% (28)
Меньше
30% (12)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
56.1% (23)
0:2 Ювентус
22% (9)
1:3 Ювентус
7.3% (3)
0:1 Ювентус
4.9% (2)
2:3 Ювентус
4.9% (2)
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