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Фиорентина
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 16 (4) 0.5
2. Кьеза Федерико 8 0.25
3. Кастровилли Гаэтано 5 0.16
4. Миленкович Никола 3 0.09
5. Рибери Франк 2 0.06
6. Бонавентура Джакомо 2 0.06
7. Касерес Мартин 2 0.06
8. Эйссерик Валентин 2 0.06
9. Бираги Кристиано 1 0.03
10. Пульгар Эрик 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.78
2. Мората Альваро 8 (1) 0.25
3. Маккенни Уэстон 5 0.16
4. Кулушевски Деян 4 0.13
5. Дибала Пауло 3 0.09
6. Ремзи Аарон 2 0.06
7. Алекс Сандро 2 0.06
8. Бонуччи Леонардо 2 0.06
9. Рабио Адриен 2 0.06
10. Данило Луис 1 0.03
11. Де Лихт Маттайс 1 0.03
12. Мело Артур 1 0.03
13. Куадрадо Хуан 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 6 1
2. Бираги Кристиано 7 0
3. Амрабат Софьян 7 0
4. Рибери Франк 5 1
5. Миленкович Никола 5 1
6. Пульгар Эрик 6 0
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Куаме Кристиан 4 0
10. Валеро Борха 3 0
11. Роша Игор II 3 0
12. Песселья Херман 3 0
13. Чеккерини Федерико 3 0
14. Лирола Поль 3 0
15. Эйссерик Валентин 2 0
16. Венути Лоренцо 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Маккенни Уэстон 4 0
9. Мората Альваро 2 1
10. Роналду Криштиану 3 0
11. Бернардески Федерико 3 0
12. Мело Артур 3 0
13. Де Лихт Маттайс 3 0
14. Кьеза Федерико 1 1
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 13.16% (5) 21.05% (8) 13.16% (5)
 Ювентус 14.29% (9) 14.29% (9) 14.29% (9) 14.29% (9) 17.46% (11) 25.4% (16)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина
Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи
Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ювентус 0:3 Фиорентина Серия A Ювентус 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A
Фиорентина 0:3 Ювентус Серия A Фиорентина 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 32 19 8 5 73 - 39 65
4. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
5. Наполи Заявка 32 20 3 9 71 - 37 63
6. Лацио Заявка 31 18 4 9 53 - 46 58
7. Рома Заявка 32 16 7 9 56 - 48 55
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
5. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
6. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Фиорентина 0% (0)
    X 2.4% (1)
    Ювентус 97.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Ювентус
    6.23
    4.60
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Фиорентина - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус

    Исход игры
    Фиорентина
    0% (0)
    Ничья
    2.4% (1)
    Ювентус
    97.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    56.1% (23)
    0:2 Ювентус
    22% (9)
    1:3 Ювентус
    7.3% (3)
    0:1 Ювентус
    4.9% (2)
    2:3 Ювентус
    4.9% (2)
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