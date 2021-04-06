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Кальяри
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 14 (4) 0.44
2. Симеоне Джованни 6 0.19
3. Паволетти Леонардо 3 0.09
4. Марин Рэзван 2 0.06
5. Ликояннис Хараламбос 2 0.06
6. Перейро Гастон 2 0.06
7. Соттил Рикардо 2 0.06
8. Ругани Даниэле 1 0.03
9. Нандес Найтан 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Валюкевич Себастьян 0 0
15. Олива Кристиан 0 0
16. Карбони Андреа 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.31
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.28
3. Майораль Борха 8 0.25
4. Джеко Эдин 7 0.22
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.16
6. Педро Родригес 4 0.13
7. Манчини Джанлука 4 0.13
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Карсдорп Рик 1 0.03
10. Кристанте Бриан 1 0.03
11. Перес Бруно 1 0.03
12. Диавара Амаду 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Кумбулла Мараш 1 0.03
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Эль-Шаарави Стефан 0 0
17. Вильяр Гонсало 0 0
18. Ибаньес Рожер 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 6 0
4. Наингголан Раджа 5 0
5. Марин Рэзван 4 0
6. Соттил Рикардо 3 0
7. Педро Жоао 3 0
8. Чеппители Лука 3 0
9. Дзаппа Габриэле 3 0
10. Годин Диего 2 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Фараго Паоло 2 0
13. Рог Марко 2 0
14. Калигара Фабрицио 2 0
15. Олива Кристиан 2 0
16. Клаван Рагнар 1 0
17. Дункан Альфред 1 0
18. Краньо Алессио 1 0
19. Симеоне Джованни 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Валюкевич Себастьян 1 0
22. Трамони Маттео 1 0
23. Трипальделли Алессандро 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 9 0
3. Ибаньес Рожер 6 1
4. Вильяр Гонсало 7 0
5. Педро Родригес 4 1
6. Кристанте Бриан 5 0
7. Перес Бруно 5 0
8. Кумбулла Мараш 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Миранте Антонио 2 0
15. Мхитарян Генрих 2 0
16. Калафьори Рикардо 2 0
17. Сантон Давиде 1 0
18. Эль-Шаарави Стефан 1 0
19. Карсдорп Рик 1 0
20. Майораль Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 30.56% (11) 13.89% (5) 19.44% (7)
 Рома 16.36% (9) 20% (11) 21.82% (12) 9.09% (5) 16.36% (9) 16.36% (9)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона
Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри
Рома Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья
Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Рома 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Товарищеские матчи Кальяри 3:4 Рома Серия A Рома 1:1 Кальяри Серия A
Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 32 19 8 5 73 - 39 65
4. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
5. Наполи Заявка 32 20 3 9 71 - 37 63
6. Лацио Заявка 31 18 4 9 53 - 46 58
7. Рома Заявка 32 16 7 9 56 - 48 55
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
5. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
6. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Кальяри 5.4% (2)
    X 13.5% (5)
    Рома 81.1% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Рома
    2.56
    4.12
    2.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кальяри - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Кальяри - Рома

    Исход игры
    Кальяри
    5.4% (2)
    Ничья
    13.5% (5)
    Рома
    81.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (21)
    Меньше
    41.67% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (25)
    Нет
    30.56% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    45.9% (17)
    0:2 Рома
    18.9% (7)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    0:1 Рома
    10.8% (4)
    2:1 Кальяри
    5.4% (2)
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