Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|14 (4)
|0.44
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.19
|3.
|Паволетти Леонардо
|3
|0.09
|4.
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|6.
|Перейро Гастон
|2
|0.06
|7.
|Соттил Рикардо
|2
|0.06
|8.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|15.
|Олива Кристиан
|0
|0
|16.
|Карбони Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.31
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.28
|3.
|Майораль Борха
|8
|0.25
|4.
|Джеко Эдин
|7
|0.22
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|5 (1)
|0.16
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.13
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.13
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|10.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|11.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|12.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|15.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|16.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|18.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|6
|0
|4.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|5.
|Марин Рэзван
|4
|0
|6.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|7.
|Педро Жоао
|3
|0
|8.
|Чеппители Лука
|3
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|10.
|Годин Диего
|2
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Фараго Паоло
|2
|0
|13.
|Рог Марко
|2
|0
|14.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|15.
|Олива Кристиан
|2
|0
|16.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|17.
|Дункан Альфред
|1
|0
|18.
|Краньо Алессио
|1
|0
|19.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|22.
|Трамони Маттео
|1
|0
|23.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|3.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|4.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|5.
|Педро Родригес
|4
|1
|6.
|Кристанте Бриан
|5
|0
|7.
|Перес Бруно
|5
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Миранте Антонио
|2
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|16.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|17.
|Сантон Давиде
|1
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|19.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|20.
|Майораль Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|30.56% (11)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|Рома
|16.36% (9)
|20% (11)
|21.82% (12)
|9.09% (5)
|16.36% (9)
|16.36% (9)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +4 =2 -14Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона
Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри
Рома Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|73 - 39
|65
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|64 - 29
|65
|5.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|71 - 37
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|4
|9
|53 - 46
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|56 - 48
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|43 - 46
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|44 - 48
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|17.
|Беневенто
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 54
|28
|19.
|Парма
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|33 - 66
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|32
|4
|3
|25
|38 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Дженоа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кальяри - Рома
Исход игры
Кальяри
5.4% (2)
Ничья
13.5% (5)
Рома
81.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (21)
Меньше
41.67% (15)
Обе команды забьют
Да
69.44% (25)
Нет
30.56% (11)
Популярный счёт
1:2 Рома
45.9% (17)
0:2 Рома
18.9% (7)
1:1 Ничья
10.8% (4)
0:1 Рома
10.8% (4)
2:1 Кальяри
5.4% (2)
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