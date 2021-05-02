Второй тайм

97' Мерет Алекс из команды Наполи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Удар от ворот произведет Наполи

96' Нандес Найтан не смог попасть в створ ударом издали

94' Г О О О О Л - Нандес Найтан изменил счет на табло!

94' Черри Альберто из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Черри Альберто из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Мертенс Дрис пробил со штрафного прямо в стенку

88' Паволетти Леонардо имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

88' Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Политано Маттео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Черри Альберто из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Калиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Кулибали Калиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

84' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Хорошую попытку сделал Инсинье Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Кальяри

77' Ди Лоренцо Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновится спорным мячом

75' Ох, нехорошо это выглядит. Чеппители Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Чеппители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

72' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Как он промахнулся? Осимхен Виктор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

69' Хорошую попытку сделал Инсинье Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Удар от ворот произведет Кальяри

67' Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Андреа Карбони из команды Кальяри делает пас партнеру.

65' Удар от ворот произведет Наполи

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

64' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Удар от ворот произведет Наполи

56' Демме Диего получил желтую карточку от судьи

55' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

53' Наполи имеет хороший шанс забить.

52' Удар от ворот произведет Кальяри

52' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Лосано Ирвинг из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Демме Диего и попал в перекладину!

48' Удар от ворот произведет Кальяри

48' Какой промах! Осимхен Виктор имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

48' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Паволетти Леонардо получил желтую карточку от судьи