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  3. Италия
  4. Серия A
Наполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
13' Гол
Осимхен Виктор
32' Желтая карточка
Годин Диего
34' Желтая карточка
Дейола Алессандро
46' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
56' Желтая карточка
Демме Диего
1:1
90' Гол
Нандес Найтан
90'+7
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
32
Дункан
Альфред
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
30
Паволетти
Леонардо
Наполи
4-2-3-1
Кальяри
3-5-1-1

Ход матча

13'
Осимхен Виктор
(Инсинье Лоренцо)
1:0
32'
 
Годин Диего
34'
 
Дейола Алессандро
46'
 
Паволетти Леонардо
56'
Демме Диего
 
67'
Политано Маттео
Лосано Ирвинг
 
70'
 
Асамоа Квадво
Дейола Алессандро
75'
Мертенс Дрис
Осимхен Виктор
 
76'
 
Симеоне Джованни
Чеппители Лука
81'
Бакайоко Тьемуэ
Зелиньски Пётр
 
81'
Элмас Эльиф
Фабиан Руис
 
81'
 
Калабрези Артуро
Дзаппа Габриэле
81'
 
Черри Альберто
Ликояннис Хараламбос
90'
1:1
Нандес Найтан
(Дункан Альфред)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 17 (7) 0.5
2. Мертенс Дрис 9 0.26
3. Политано Маттео 9 0.26
4. Лосано Ирвинг 9 0.26
5. Осимхен Виктор 8 0.24
6. Зелиньски Пётр 6 0.18
7. Петанья Андреа 4 0.12
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
9. Демме Диего 2 0.06
10. Фабиан Руис 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
13. Хюсай Эльсейд 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Руй Мариу 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 15 (4) 0.44
2. Симеоне Джованни 6 0.18
3. Марин Рэзван 3 0.09
4. Паволетти Леонардо 3 0.09
5. Ликояннис Хараламбос 3 0.09
6. Перейро Гастон 2 0.06
7. Соттил Рикардо 2 0.06
8. Нандес Найтан 2 0.06
9. Ругани Даниэле 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Дункан Альфред 0 0
15. Валюкевич Себастьян 0 0
16. Олива Кристиан 0 0
17. Карбони Андреа 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 11 0
2. Кулибали Калиду 9 1
3. Демме Диего 6 0
4. Бакайоко Тьемуэ 4 1
5. Манолас Костас 5 0
6. Лосано Ирвинг 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Инсинье Лоренцо 2 1
9. Политано Маттео 3 0
10. Осимхен Виктор 3 0
11. Элмас Эльиф 3 0
12. Мертенс Дрис 2 0
13. Оспина Давид 2 0
14. Зелиньски Пётр 2 0
15. Лоботка Станислав 2 0
16. Гулам Фаузи 1 0
17. Фабиан Руис 1 0
18. Максимович Никола 1 0
19. Ррахмани Амир 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 7 0
4. Наингголан Раджа 5 0
5. Марин Рэзван 5 0
6. Педро Жоао 4 0
7. Годин Диего 3 0
8. Соттил Рикардо 3 0
9. Чеппители Лука 3 0
10. Дзаппа Габриэле 3 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Дункан Альфред 2 0
13. Фараго Паоло 2 0
14. Рог Марко 2 0
15. Калигара Фабрицио 2 0
16. Олива Кристиан 2 0
17. Клаван Рагнар 1 0
18. Краньо Алессио 1 0
19. Дейола Алессандро 1 0
20. Симеоне Джованни 1 0
21. Пизакане Фабио 1 0
22. Валюкевич Себастьян 1 0
23. Трамони Маттео 1 0
24. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 13.89% (10) 11.11% (8) 18.06% (13) 12.5% (9) 22.22% (16) 22.22% (16)
 Кальяри 10% (4) 15% (6) 10% (4) 30% (12) 15% (6) 20% (8)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи
Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри
Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Кальяри 1:4 Наполи Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Кальяри Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A
Кальяри 0:1 Наполи Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
3. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
4. Наполи Заявка 34 21 4 9 74 - 38 67
5. Ювентус 0:1 Заявка 34 19 9 6 65 - 31 66
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Удинезе 1:0 Заявка 34 11 9 14 39 - 44 42
11. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
12. Болонья Заявка 34 10 9 15 47 - 56 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
16. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
17. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус 0:1 Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Удинезе 1:0 Заявка 17 6 3 8 13 - 15 21
14. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
15. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус 0:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 18 25
8. Удинезе 1:0 Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Наполи 97.8% (132)
X 1.5% (2)
Кальяри 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Наполи 1:1 Кальяри

Исход игры
Наполи
97.8% (132)
Ничья
1.5% (2)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
44.44% (60)
Нет
55.56% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
51.1% (69)
2:1 Наполи
28.9% (39)
3:1 Наполи
11.1% (15)
1:0 Наполи
2.2% (3)
4:1 Наполи
1.5% (2)
3:0 Наполи
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Наполи
1.5% (2)
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