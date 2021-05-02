Наполи
1:1
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Кальяри
1:0
13' ГолОсимхен Виктор
32' Желтая карточкаГодин Диего
34' Желтая карточкаДейола Алессандро
46' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
56' Желтая карточкаДемме Диего
1:1
90' ГолНандес Найтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
32'
56'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|17 (7)
|0.5
|2.
|Мертенс Дрис
|9
|0.26
|3.
|Политано Маттео
|9
|0.26
|4.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.26
|5.
|Осимхен Виктор
|8
|0.24
|6.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.18
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.12
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|9.
|Демме Диего
|2
|0.06
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|14.
|Оспина Давид
|0
|0
|15.
|Руй Мариу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|15 (4)
|0.44
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.18
|3.
|Марин Рэзван
|3
|0.09
|4.
|Паволетти Леонардо
|3
|0.09
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0.09
|6.
|Перейро Гастон
|2
|0.06
|7.
|Соттил Рикардо
|2
|0.06
|8.
|Нандес Найтан
|2
|0.06
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Дункан Альфред
|0
|0
|15.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|16.
|Олива Кристиан
|0
|0
|17.
|Карбони Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|5.
|Манолас Костас
|5
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|9.
|Политано Маттео
|3
|0
|10.
|Осимхен Виктор
|3
|0
|11.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|12.
|Мертенс Дрис
|2
|0
|13.
|Оспина Давид
|2
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|15.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|16.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|17.
|Фабиан Руис
|1
|0
|18.
|Максимович Никола
|1
|0
|19.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|4.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|5.
|Марин Рэзван
|5
|0
|6.
|Педро Жоао
|4
|0
|7.
|Годин Диего
|3
|0
|8.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|9.
|Чеппители Лука
|3
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Дункан Альфред
|2
|0
|13.
|Фараго Паоло
|2
|0
|14.
|Рог Марко
|2
|0
|15.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|16.
|Олива Кристиан
|2
|0
|17.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|18.
|Краньо Алессио
|1
|0
|19.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|20.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|21.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|22.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|23.
|Трамони Маттео
|1
|0
|24.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|13.89% (10)
|11.11% (8)
|18.06% (13)
|12.5% (9)
|22.22% (16)
|22.22% (16)
|Кальяри
|10% (4)
|15% (6)
|10% (4)
|30% (12)
|15% (6)
|20% (8)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи
Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =2 -13Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри
Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи
Последние игры между собой
Наполи: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Кальяри 0:1 Наполи Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|3.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|4.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|74 - 38
|67
|5.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|34
|19
|9
|6
|65 - 31
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 44
|42
|11.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|47 - 56
|39
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|43 - 63
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|17.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 15
|21
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 18
|25
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи 1:1 Кальяри
Исход игры
Наполи
97.8% (132)
Ничья
1.5% (2)
Кальяри
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.93% (62)
Меньше
54.07% (73)
Обе команды забьют
Да
44.44% (60)
Нет
55.56% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
51.1% (69)
2:1 Наполи
28.9% (39)
3:1 Наполи
11.1% (15)
1:0 Наполи
2.2% (3)
4:1 Наполи
1.5% (2)
3:0 Наполи
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Наполи
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!