Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (1)
|0.33
|2.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.15
|3.
|Янкто Якуб
|5
|0.15
|4.
|Кейта Бальде
|5
|0.15
|5.
|Торсби Мортен
|3
|0.09
|6.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.06
|7.
|Верре Валерио
|2
|0.06
|8.
|Габбьядини Маноло
|2 (1)
|0.06
|9.
|Экдаль Альбин
|2
|0.06
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|11.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|13.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|14.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|15.
|Колли Омар
|1
|0.03
|16.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|17.
|Адриен Силва
|0
|0
|18.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|19.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.3
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.27
|3.
|Майораль Борха
|8
|0.24
|4.
|Джеко Эдин
|7
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|5 (1)
|0.15
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.12
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.12
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.06
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|17.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|18.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|19.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|0
|4.
|Адриен Силва
|6
|1
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Кейта Бальде
|4
|1
|8.
|Йосида Майя
|5
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Феррари Алекс
|3
|0
|12.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|13.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|14.
|Верре Валерио
|2
|0
|15.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|16.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|17.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|9
|0
|3.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|4.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|6
|0
|6.
|Педро Родригес
|4
|1
|7.
|Перес Бруно
|5
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Миранте Антонио
|2
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|16.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|17.
|Сантон Давиде
|1
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|19.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|20.
|Майораль Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|6.98% (3)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|23.26% (10)
|Рома
|15.79% (9)
|21.05% (12)
|21.05% (12)
|8.77% (5)
|17.54% (10)
|15.79% (9)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи
Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло
Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рома 4:1 Сампдория Серия A Рома 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|72 - 29
|79
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|60 - 41
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|73 - 37
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 46
|61
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|40 - 41
|41
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|42 - 62
|33
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|33
|5
|3
|25
|42 - 83
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|31 - 20
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|13.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|21 - 36
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
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- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория - Рома
Исход игры
Сампдория
19.4% (7)
Ничья
27.8% (10)
Рома
52.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
1:2 Рома
44.4% (16)
1:1 Ничья
19.4% (7)
2:1 Сампдория
11.1% (4)
2:2 Ничья
8.3% (3)
1:0 Сампдория
5.6% (2)
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