Лацио
4:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Дженоа
1:0
30' ГолКорреа Хоакин
32' Желтая карточкаБираски Давиде
43' Желтая карточкаРадованович Иван
2:0
43' ПенальтиИммобиле Чиро
45' Желтая карточкаЛукас Лейва
2:1
47' Гол в свои воротаМарушич Адам
3:1
48' ГолАльберто Луис
4:1
56' ГолКорреа Хоакин
70' Желтая карточкаМазиелло Андреа
79' Желтая карточкаКатальди Данило
4:2
80' ПенальтиСкамачча Джанлука
4:3
81' ГолШомуродов Элдор
83' Желтая карточкаФарес Мохамед
90' Желтая карточкаКассата Франческо
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
14
Худт
Уэсли
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
30'
1:0
32'
43'
43'
2:0
45'
46'
47'
2:1
48'
3:1
56'
4:1
70'
79'
80'
81'
4:3
83'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|19 (4)
|0.58
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.27
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.24
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.24
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.21
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.32
|2.
|Скамачча Джанлука
|7 (1)
|0.21
|3.
|Пандев Горан
|6
|0.18
|4.
|Шомуродов Элдор
|5
|0.15
|5.
|Пьяца Марко
|3
|0.09
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|0
|2.
|Патрик
|8
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|8
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|6.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|5
|0
|8.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|10.
|Альберто Луис
|4
|0
|11.
|Пароло Марко
|4
|0
|12.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|13.
|Перейра Андреас
|4
|0
|14.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|16.
|Марушич Адам
|3
|0
|17.
|Луис Фелипе
|3
|0
|18.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|19.
|Катальди Данило
|2
|0
|20.
|Рейна Пепе
|1
|0
|21.
|Лулич Сенад
|1
|0
|22.
|Раду Стефан
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Бадель Милан
|7
|0
|3.
|Кришито Доменико
|6
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|5.
|Стротман Кевин
|6
|0
|6.
|Радованович Иван
|6
|0
|7.
|Пандев Горан
|5
|0
|8.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|9.
|Бани Маттиа
|5
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Ровелла Николо
|3
|0
|13.
|Перин Маттиа
|1
|1
|14.
|Бираски Давиде
|2
|0
|15.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|17.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Стураро Стефано
|1
|0
|20.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|21.
|Кассата Франческо
|1
|0
|22.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|18.97% (11)
|13.79% (8)
|8.62% (5)
|24.14% (14)
|17.24% (10)
|17.24% (10)
|Дженоа
|17.95% (7)
|15.38% (6)
|7.69% (3)
|28.21% (11)
|15.38% (6)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +13 =0 -7Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа
Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио
Последние игры между собой
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лацио 4:1 Дженоа Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Лацио Серия A Дженоа 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:2 Дженоа Кубок Лацио 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Дженоа Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Лацио Серия A Дженоа 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|3.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|4.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|74 - 38
|67
|5.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|34
|19
|9
|6
|65 - 31
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 44
|42
|11.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|47 - 56
|39
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|43 - 63
|34
|16.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|17.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 15
|21
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 18
|25
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио 4:3 Дженоа
Исход игры
Лацио
95.7% (133)
Ничья
2.9% (4)
Дженоа
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (75)
Меньше
45.65% (63)
Обе команды забьют
Да
54.35% (75)
Нет
45.65% (63)
Популярный счёт
2:1 Лацио
38.1% (53)
2:0 Лацио
33.8% (47)
3:1 Лацио
12.2% (17)
1:0 Лацио
8.6% (12)
3:0 Лацио
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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