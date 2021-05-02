Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Лацио вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Кассата Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ох, нехорошо это выглядит. Бираски Давиде получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Бираски Давиде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Скамачча Джанлука из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

89' Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гильоне Паоло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Гильоне Паоло из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок команды Лацио выносит мяч

83' Фарес Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок команды Лацио делает подачу своему товарищу по команде.

81' Г О О О О Л - Шомуродов Элдор изменил счет на табло!

80' Г О О О О Л - Скамачча Джанлука из команды Дженоа забивает с точки!

80' Матч возобновлен

79' Катальди Данило получил желтую карточку от судьи

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Гильоне Паоло из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Удар от ворот произведет Лацио

73' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Мазиелло Андреа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Катальди Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Дженоа

69' Как он промахнулся? Иммобиле Чиро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

68' Удар от ворот произведет Лацио

67' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Удар от ворот произведет Лацио

62' Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Удар от ворот произведет Дженоа

62' О, нет. Из многообещающей позиции Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

62' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Лацио

59' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

59' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Г О О О О Л - Корреа Хоакин изменил счет на табло!

54' Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Лацио

51' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Лацио

48' Г О О О О Л - Альберто Луис изменил счет на табло!

47' Г О О О О Л - Марушич Адам уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!