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  3. Италия
  4. Серия A
Лацио
4:3
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
30' Гол
Корреа Хоакин
32' Желтая карточка
Бираски Давиде
43' Желтая карточка
Радованович Иван
2:0
43' Пенальти
Иммобиле Чиро
45' Желтая карточка
Лукас Лейва
2:1
47' Гол в свои ворота
Марушич Адам
3:1
48' Гол
Альберто Луис
4:1
56' Гол
Корреа Хоакин
70' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
79' Желтая карточка
Катальди Данило
4:2
80' Пенальти
Скамачча Джанлука
4:3
81' Гол
Шомуродов Элдор
83' Желтая карточка
Фарес Мохамед
90' Желтая карточка
Кассата Франческо
90'+5
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
14
Худт
Уэсли
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
21
Радованович
Иван
55
Мазиелло
Андреа
5
Гольданига
Эдоардо
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
77
Дзаппакоста
Давиде
61
Шомуродов
Элдор
23
Дестро
Маттиа
Лацио
3-5-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

30'
Корреа Хоакин
1:0
32'
 
Бираски Давиде
43'
 
Радованович Иван
43'
Иммобиле Чиро
2:0
45'
Лукас Лейва
 
46'
 
Пьяца Марко
Зайц Миха
46'
 
Гильоне Паоло
Радованович Иван
46'
 
Скамачча Джанлука
Дестро Маттиа
47'
2:1
Марушич Адам
48'
Альберто Луис
(Иммобиле Чиро)
3:1
52'
 
Ровелла Николо
Стротман Кевин
56'
Корреа Хоакин
(Альберто Луис)
4:1
57'
Катальди Данило
Лукас Лейва
 
67'
Фарес Мохамед
Лулич Сенад
 
69'
 
Кассата Франческо
Дзаппакоста Давиде
70'
 
Мазиелло Андреа
79'
Катальди Данило
 
80'
4:2
Скамачча Джанлука
81'
4:3
Шомуродов Элдор
(Бадель Милан)
82'
Пароло Марко
Альберто Луис
 
82'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Милинкович-Савич Сергей
 
82'
Перейра Андреас
Корреа Хоакин
 
83'
Фарес Мохамед
 
90'
 
Кассата Франческо

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 19 (4) 0.58
2. Альберто Луис 9 0.27
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.24
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.24
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.21
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.32
2. Скамачча Джанлука 7 (1) 0.21
3. Пандев Горан 6 0.18
4. Шомуродов Элдор 5 0.15
5. Пьяца Марко 3 0.09
6. Дзаппакоста Давиде 2 0.06
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Стротман Кевин 0 0
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 0
2. Патрик 8 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 8 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Иммобиле Чиро 4 1
6. Кайседо Фелипе 5 0
7. Ачерби Франческо 5 0
8. Эскаланте Гонсало 5 0
9. Фарес Мохамед 5 0
10. Альберто Луис 4 0
11. Пароло Марко 4 0
12. Милинкович-Савич Сергей 4 0
13. Перейра Андреас 4 0
14. Корреа Хоакин 2 1
15. Лаццари Мануэль 2 1
16. Марушич Адам 3 0
17. Луис Фелипе 3 0
18. Мусаккио Матео 2 0
19. Катальди Данило 2 0
20. Рейна Пепе 1 0
21. Лулич Сенад 1 0
22. Раду Стефан 1 0
23. Мурики Ведат 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Кришито Доменико 6 0
4. Мазиелло Андреа 6 0
5. Стротман Кевин 6 0
6. Радованович Иван 6 0
7. Пандев Горан 5 0
8. Дестро Маттиа 5 0
9. Бани Маттиа 5 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Ровелла Николо 3 0
13. Перин Маттиа 1 1
14. Бираски Давиде 2 0
15. Дзаппакоста Давиде 2 0
16. Пеллегрини Лука 2 0
17. Циборра Леннарт 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Стураро Стефано 1 0
20. Сапата Кристиан 1 0
21. Кассата Франческо 1 0
22. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 18.97% (11) 13.79% (8) 8.62% (5) 24.14% (14) 17.24% (10) 17.24% (10)
 Дженоа 17.95% (7) 15.38% (6) 7.69% (3) 28.21% (11) 15.38% (6) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио
Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа
Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Дженоа: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Дженоа 1:1 Лацио Серия A Дженоа 2:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Лацио Серия A
Лацио 4:1 Дженоа Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Лацио Серия A Дженоа 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:2 Дженоа Кубок Лацио 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Дженоа Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Лацио Серия A Дженоа 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
3. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
4. Наполи Заявка 34 21 4 9 74 - 38 67
5. Ювентус 0:1 Заявка 34 19 9 6 65 - 31 66
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Удинезе 1:0 Заявка 34 11 9 14 39 - 44 42
11. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
12. Болонья Заявка 34 10 9 15 47 - 56 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
16. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
17. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус 0:1 Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Удинезе 1:0 Заявка 17 6 3 8 13 - 15 21
14. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
15. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус 0:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 18 25
8. Удинезе 1:0 Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
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Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Лацио 95.7% (133)
X 2.9% (4)
Дженоа 1.4% (2)
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Прогнозы на матч Лацио 4:3 Дженоа

Исход игры
Лацио
95.7% (133)
Ничья
2.9% (4)
Дженоа
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (75)
Меньше
45.65% (63)
Обе команды забьют
Да
54.35% (75)
Нет
45.65% (63)
Популярный счёт
2:1 Лацио
38.1% (53)
2:0 Лацио
33.8% (47)
3:1 Лацио
12.2% (17)
1:0 Лацио
8.6% (12)
3:0 Лацио
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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