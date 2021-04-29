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Сассуоло
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 14 (5) 0.42
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.33
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.15
4. Траоре Хамед 5 0.15
5. Распадори Джакомо 4 0.12
6. Бога Жереми 3 0.09
7. Локателли Мануэль 3 (1) 0.09
8. Дефрель Грегоре 2 0.06
9. Кирикеш Влад 2 0.06
10. Лопес Максим 2 0.06
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 19 (2) 0.58
2. Сапата Дуван 14 (1) 0.42
3. Госенс Робин 9 0.27
4. Малиновский Руслан 6 (1) 0.18
5. Иличич Йосип 6 (2) 0.18
6. Гомес Алехандро 4 0.12
7. Пашалич Марио 4 0.12
8. Миранчук Алексей 3 0.09
9. Фройлер Ремо 2 0.06
10. Ромеро Кристиан 2 0.06
11. Толой Рафаэл 2 0.06
12. Хатебур Ханс 2 0.06
13. Ламмерс Сэм 2 0.06
14. Паломино Хосе 1 0.03
15. Пессина Маттео 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 6 0
4. Траоре Хамед 6 0
5. Джуричич Филип 5 0
6. Кирикеш Влад 5 0
7. Обьянг Педро 3 1
8. Берарди Доменико 4 0
9. Рожерио да Силва 4 0
10. Айхан Кан 3 0
11. Марлон 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Госенс Робин 8 1
3. Толой Рафаэл 7 0
4. Де Рон Мартен 6 0
5. Джимсити Берат 6 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 3 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 15.38% (8) 5.77% (3) 5.77% (3) 21.15% (11) 17.31% (9) 34.62% (18)
 Аталанта 10.26% (8) 15.38% (12) 19.23% (15) 20.51% (16) 20.51% (16) 14.1% (11)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло
Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта
Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Аталанта: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Аталанта 5:1 Сассуоло Серия A Аталанта 4:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 1 день 23 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Сассуоло 2.8% (1)
    X 8.3% (3)
    Аталанта 88.9% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Аталанта
    6.80
    5.20
    1.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сассуоло - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - Аталанта

    Исход игры
    Сассуоло
    2.8% (1)
    Ничья
    8.3% (3)
    Аталанта
    88.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (30)
    Меньше
    16.67% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    63.9% (23)
    2:3 Аталанта
    11.1% (4)
    1:3 Аталанта
    8.3% (3)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    0:1 Аталанта
    5.6% (2)
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