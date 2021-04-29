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Болонья
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.27
2. Барроу Муса 8 0.24
3. Орсолини Риккардо 5 (2) 0.15
4. Сванберг Маттиас 5 0.15
5. Ольсен Сков Андреас 2 0.06
6. Сансоне Никола 2 0.06
7. Томиясу Такэхиро 2 0.06
8. Паласио Родриго 1 0.03
9. Схаутен Йерди 1 0.03
10. Виньято Эмануэль 1 0.03
11. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 17 (5) 0.52
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.15
3. Миленкович Никола 3 0.09
4. Рибери Франк 2 0.06
5. Бонавентура Джакомо 2 0.06
6. Касерес Мартин 2 0.06
7. Эйссерик Валентин 2 0.06
8. Бираги Кристиано 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 8 0
2. Сванберг Маттиас 6 1
3. Домингес Николас 7 0
4. Дейкс Митчелл 5 1
5. Схаутен Йерди 5 1
6. Паласио Родриго 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
9. Сориано Роберто 4 0
10. Томиясу Такэхиро 4 0
11. Виньято Эмануэль 4 0
12. Сумаоро Адама 3 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 8 0
2. Кастровилли Гаэтано 6 1
3. Амрабат Софьян 7 0
4. Рибери Франк 5 1
5. Миленкович Никола 5 1
6. Пульгар Эрик 6 0
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Роша Игор II 4 0
10. Куаме Кристиан 4 0
11. Валеро Борха 3 0
12. Песселья Херман 3 0
13. Чеккерини Федерико 3 0
14. Лирола Поль 3 0
15. Эйссерик Валентин 2 0
16. Венути Лоренцо 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Касерес Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 9.52% (4) 21.43% (9) 14.29% (6) 16.67% (7) 19.05% (8) 19.05% (8)
 Фиорентина 15.38% (6) 20.51% (8) 17.95% (7) 12.82% (5) 20.51% (8) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья
Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта
Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Фиорентина 0:0 Болонья Серия A Фиорентина 4:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Болонья Серия A
Болонья 0:0 Фиорентина Серия A Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 1 день 23 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Болонья 18.4% (7)
    X 57.9% (22)
    Фиорентина 23.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Фиорентина
    3.06
    3.36
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Болонья - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Фиорентина

    Исход игры
    Болонья
    18.9% (7)
    Ничья
    56.8% (21)
    Фиорентина
    24.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (11)
    Меньше
    69.44% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.6% (18)
    1:2 Фиорентина
    16.2% (6)
    2:1 Болонья
    10.8% (4)
    1:0 Болонья
    8.1% (3)
    0:2 Фиорентина
    5.4% (2)
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