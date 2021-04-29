Болонья
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Стадион: Ренато Далл'Ара
Фиорентина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.27
|2.
|Барроу Муса
|8
|0.24
|3.
|Орсолини Риккардо
|5 (2)
|0.15
|4.
|Сванберг Маттиас
|5
|0.15
|5.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.06
|6.
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|7.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.06
|8.
|Паласио Родриго
|1
|0.03
|9.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|10.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|19.
|Данило Ларанжера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.52
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.15
|3.
|Миленкович Никола
|3
|0.09
|4.
|Рибери Франк
|2
|0.06
|5.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|7.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|8
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|3.
|Домингес Николас
|7
|0
|4.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|5.
|Схаутен Йерди
|5
|1
|6.
|Паласио Родриго
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|9.
|Сориано Роберто
|4
|0
|10.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|11.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|3
|0
|13.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|14.
|Сансоне Никола
|2
|0
|15.
|М'Байе Ибрахим
|2
|0
|16.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|17.
|Поли Андреа
|1
|0
|18.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|19.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|20.
|Антов Валентин
|1
|0
|21.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|8
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|6
|1
|3.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|4.
|Рибери Франк
|5
|1
|5.
|Миленкович Никола
|5
|1
|6.
|Пульгар Эрик
|6
|0
|7.
|Мартинес Лукас II
|4
|1
|8.
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|9.
|Роша Игор II
|4
|0
|10.
|Куаме Кристиан
|4
|0
|11.
|Валеро Борха
|3
|0
|12.
|Песселья Херман
|3
|0
|13.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|14.
|Лирола Поль
|3
|0
|15.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Касерес Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|9.52% (4)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|Фиорентина
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья
Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта
Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья 0:0 Фиорентина Серия A Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|72 - 29
|79
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|60 - 41
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|73 - 37
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 46
|61
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|40 - 41
|41
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|42 - 62
|33
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|33
|5
|3
|25
|42 - 83
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|31 - 20
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|13.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|21 - 36
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Болонья - Фиорентина
Исход игры
Болонья
18.9% (7)
Ничья
56.8% (21)
Фиорентина
24.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (11)
Меньше
69.44% (25)
Обе команды забьют
Да
80.56% (29)
Нет
19.44% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.6% (18)
1:2 Фиорентина
16.2% (6)
2:1 Болонья
10.8% (4)
1:0 Болонья
8.1% (3)
0:2 Фиорентина
5.4% (2)
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