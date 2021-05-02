Де Пауль получает по ногам в середине поля. Судья фиксирует нарушение правил.

"Ювентус" не создает ничего интересного в атаке. Вся игра идет в центре поля.

Более вязкой становится борьба за центр - длиннее становится и промежуток между доведенными до логического конца комбинациями.

Второй тайм в какую-то формальность превратился. Игроки вроде стараются, двигаются, пытаются какие-то комбинации разыгрывать, но мало что получается.

Без опасных моментов проходит у нас второй тайм. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

Кажется, игроки "Удинезе" переходят в экономный режим с самого старта. Уже чаще следуют передачи назад, все больше игра бессмысленно зависает в центре поля.

"Удинезе" остается пытаться играть на контратаках, чего тоже не получается ввиду внимательных действий соперника в отборе. И их территориальное преимущество заметно невооруженным глазом.

Перейра получает по ногам на левом фланге.

Тренеры то и дело подходят к краю поля и включаются в работу. Не сидится им на скамейке.

Арслан мог сейчас поразить нижний угол, однако с 12 метров мяч отправлен в сетку с внешней стороны.

В составе гостей активнее прочих пока выглядит Дибала, стремящийся зацепиться за каждый мяч в атаке. Роналду совсем в тени.

Перейра в жёсткий стык пошел. За что и получил карточку.

Да, пока что не видно особых предпосылок для того чтобы "Ювентус" сравнял счет в этом матче, но не будем заранее приписывать 3 очка хозяевам - в футболе случается всякое.

Перешли в контрнаступление игроки "Удинезе", но ничего интересного впереди не создали.

Деян Кулушевски выходит у гостей. Пирло снял с игры Бернардерски.

Роналду взял игру на себя и пробил по центру ворот. Скуффет на месте.

Недоволен Андреа Пирло действиями своей команды, считает, что его подопечные уже давно должны были превратить преимущество в забитый мяч.

Стремительная атака "Удинезе" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.

Атака вторым темпом завершается ударом Перейры с линии штрафной, мяч летит далеко от цели.

Туринская команда не стесняется прессинговать на чужой половине поля и нередко перехватывает мяч у защитников.

Череда комбинационных неточностей со стороны обеих команд немного затягивается.

Очень часто теряют мяч в центре поля команды. Всё это из-за большого количества ошибок.

Мората выходит. Дибала на сегодня всё.

Стрюгер-Ларсен обокрал защитника, после чего пробил в верхний угол ворот. Мяч пролетел рядом с крестовиной.

Перейра был не прав у чужой штрафной.

Первый тайм

— Арбитр отправляет команды на перерыв. Ко второму тайму мы вернёмся через четверть часа. А пока, "Удинезе" - "Ювентус" 1:0.

45' Арслан пошёл в грубый подкат, за это был наказан карточкой жёлтого цвета.

44' Много длинных передач, при этом как только "Ювентус" начинает мельчить, сразу становится интереснее.

43' Данило побежал в атаку, но нарушил там правила.

42' Угловой у ворот "Удинезе", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

41' Не клеится пока игра в атаке у туринцев. Игроки "Удинезе" успешно отбиваются, игра на вынос пока не дает сбоев.

40' А сейчас Дибала оказался в пострадавших на правом фланге атаки.

40' Маккенни снова нарушает правила в этой игре. Много фолит 14 номер "Ювентуса".

39' Просят угловой гости, сигнализируют о том, что вратарь последним коснулся мяча, но судья назначает удар от ворот.

38' Уолас нарушает правила. Сбил он Бернардески, который набрал скорость на левом фланге.

37' Де Пауль убежал по правому флангу, но у него отобрал мяч Маккенни, с нарушением правил.

36' Высокий прессинг от гостей раз за разом приводит к тому, что игроки "Удинезе" теряют мяч уже на своей половине поля. Сил под конец тайма не хватает, чего уж там.

35' Дибала нашел возможность для удара с линии штрафной. Мяч низом пошёл в самый угол, только вот Скуффет был против гола.

34' Андреа Пирло с бровки подгоняет своих, как может. Игра "Ювентуса" его не устраивает.

33' Немного хозяева игру от своих ворот отодвинули и даже в сторону Щесны мяч куда-то пнули. Но музыка недолго играла. Игроки "Ювентус" снова им завладели и ушли в позиционное нападение.

32' Алекс Сандро нарушает правила в центре поля.

31' Роналду падает в штрафной "Удинезе". Свисток арбитра молчит, нет нарушения.

30' Хозяева продолжают невнимательно действовать в собственной штрафной при подачах. Так и доиграться можно.

29' "Ювентус" подает очередной угловой. После розыгрыша едва не забивает Маккенни, но мяч после его удара головой просвистел рядом со штангой.

28' Продолжает "Ювентус" владеть мячом, но атаки проходят почти полностью через фланги, в центре слишком большое сосредоточение игроков "Удинезе".

27' В атаке туринцы слишком уж увлекаются передачами накоротке. Комбинируют уже по штрафной, но все никак не бьют. Пока не случается потеря.

26' "Ювентус" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер туринцы разыгрывают неудачно.

25' Окака нарушает правила в середине поля.

24' Чем дальше будет идти игра, чем больше будут команды нервничать, как кажется. Стартовый всплеск сменился бесконечными фланговыми подключениями и навесами.

23' Очередная попытка игроков из "Ювентуса" выйти в атаку оказывается неудачной.

22' Дибале досталось по ногам у центрального круга.

21' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

20' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Алекс Сандро сфолил в атаке.

19' Окака теперь локтем сыграл против Бонуччи. Очевидный фол.

18' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка. Маккенни виноват.

17' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

16' Скуффет отлично сыграл на выходе, выбил он мяч кулаками из своей штрафной.

15' "Ювентус" идет отыгрываться и зарабатывает штрафной на правом фланге. Пирло показывает, как разыгрывать стандарт.

14' Пошли гости в высокий прессинг, отобрали было мяч, но тут же потеряли его на ровном месте.

13' Разозленные гости рвутся в бой, идут в атаку, но пока эта активность бесполезна - все перехватывается и блокируется.

12' Игра зависает в центре поля. Там "Ювентус" возится с мячом перед плотной стеной хозяев.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Молина!!!

Быстрый розыгрыш штрафного удара завершается выстрелом с правого угла вратарской. Щесны не спас.

10' Даниэле Чиффи фиксирует фол у штрафной "Ювентуса".

10' Мяч у "Удинезе", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

9' Первый угловой зарабатывают игроки "Ювентуса". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

9' Уолас нарушает правила у своей штрафной. Судья фиксирует этот фол.

8' Стрюгер-Ларсен наносит плотный удар по центру ворот гостей. Щесны в полном порядке.

7' Обмениваются команды атаками и навесами, но защитники играют надежно, прерывая передачи в штрафной.

6' Окака получает по ногам в середине поля. Судья всё видел.

5' Все игроки из "Удинезе" находятся на своей половине поля, "Ювентус" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.

4' И присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.

4' А сейчас Маккенни правила в середине поля нарушил.

3' Обслуживает встречу Даниэле Чиффи. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, сфолил Куадрадо .

2' "Ювентус" оккупировал штрафную "Удинезе". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости.

1' "Удинезе" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в оранжевой форме футболисты "Ювентуса".