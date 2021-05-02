  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Удинезе
1:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Ювентус
0'
1:0
10' Гол
Молина Науэль
44' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
55' Желтая карточка
Перейра Роберто
72'
96
Скуффет
Симоне
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
7
Окака
Стефано
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
14
Маккенни
Уэстон
33
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
Удинезе
3-5-1-1
Ювентус
4-4-2

Ход матча

10'
Молина Науэль
(Де Пауль Родриго)
1:0
44'
Арслан Толгай-Али
 
55'
Перейра Роберто
 
59'
 
Кулушевски Деян
Бернардески Федерико
66'
 
Мората Альваро
Дибала Пауло
72'
Форестьери Фернандо
Арслан Толгай-Али
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 8 (3) 0.24
2. Перейра Роберто 4 0.12
3. Окака Стефано 3 0.09
4. Пуссетто Игнасио 3 0.09
5. Арслан Толгай-Али 3 0.09
6. Молина Науэль 2 0.06
7. Несторовски Илья 2 0.06
8. Ласанья Кевин 2 0.06
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.06
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 25 (5) 0.74
2. Мората Альваро 9 (1) 0.26
3. Кьеза Федерико 7 0.21
4. Маккенни Уэстон 5 0.15
5. Кулушевски Деян 4 0.12
6. Дибала Пауло 3 0.09
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Алекс Сандро 2 0.06
9. Бонуччи Леонардо 2 0.06
10. Рабио Адриен 2 0.06
11. Данило Луис 1 0.03
12. Де Лихт Маттайс 1 0.03
13. Мело Артур 1 0.03
14. Куадрадо Хуан 0 0
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 9 0
2. Перейра Роберто 8 0
3. Де Пауль Родриго 3 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Уолас Соуза 2 0
10. Пуссетто Игнасио 2 0
11. Бонифаци Кевин 2 0
12. Окака Стефано 1 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Де Лихт Маттайс 4 0
9. Маккенни Уэстон 4 0
10. Мората Альваро 2 1
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Бернардески Федерико 3 0
13. Мело Артур 3 0
14. Кьеза Федерико 1 1
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 5.56% (2) 13.89% (5) 22.22% (8) 16.67% (6) 19.44% (7) 22.22% (8)
 Ювентус 14.06% (9) 14.06% (9) 14.06% (9) 15.63% (10) 17.19% (11) 25% (16)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино
Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа
Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Кубок Ювентус 3:1 Удинезе Серия A
Ювентус 4:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
3. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
4. Наполи Заявка 34 21 4 9 74 - 38 67
5. Ювентус 0:1 Заявка 34 19 9 6 65 - 31 66
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Удинезе 1:0 Заявка 34 11 9 14 39 - 44 42
11. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
12. Болонья Заявка 34 10 9 15 47 - 56 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
16. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
17. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус 0:1 Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Удинезе 1:0 Заявка 17 6 3 8 13 - 15 21
14. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
15. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус 0:1 Заявка 17 6 7 4 28 - 18 25
8. Удинезе 1:0 Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 74'
    Второй тайм в какую-то формальность превратился. Игроки вроде стараются, двигаются, пытаются какие-то комбинации разыгрывать, но мало что получается.
  • 73'
    Более вязкой становится борьба за центр - длиннее становится и промежуток между доведенными до логического конца комбинациями.
  • Замена
    72'
    Фернандо Форестьери меняет Арслана.
  • 71'
    "Ювентус" не создает ничего интересного в атаке. Вся игра идет в центре поля.
  • Фол, нарушение
    70'
    Де Пауль получает по ногам в середине поля. Судья фиксирует нарушение правил.
  • Фол, нарушение
    69'
    Перейра был не прав у чужой штрафной.
  • Опасный момент
    68'
    Стрюгер-Ларсен обокрал защитника, после чего пробил в верхний угол ворот. Мяч пролетел рядом с крестовиной.
  • Замена
    67'
    Мората выходит. Дибала на сегодня всё.
  • 66'
    Очень часто теряют мяч в центре поля команды. Всё это из-за большого количества ошибок.
  • 65'
    Череда комбинационных неточностей со стороны обеих команд немного затягивается.
  • 64'
    Туринская команда не стесняется прессинговать на чужой половине поля и нередко перехватывает мяч у защитников.
  • 63'
    Атака вторым темпом завершается ударом Перейры с линии штрафной, мяч летит далеко от цели.
  • Угловой
    62'
    Стремительная атака "Удинезе" заканчивается угловым ударом, последующий розыгрыш этого стандарта опасности у ворот соперника не принёс.
  • 61'
    Недоволен Андреа Пирло действиями своей команды, считает, что его подопечные уже давно должны были превратить преимущество в забитый мяч.
  • 60'
    Роналду взял игру на себя и пробил по центру ворот. Скуффет на месте.
  • Замена
    59'
    Деян Кулушевски выходит у гостей. Пирло снял с игры Бернардерски.
  • 58'
    Перешли в контрнаступление игроки "Удинезе", но ничего интересного впереди не создали.
  • Угловой
    57'
    Атака "Ювентуса" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки хозяев замысел соперника раскусили.
  • 56'
    Да, пока что не видно особых предпосылок для того чтобы "Ювентус" сравнял счет в этом матче, но не будем заранее приписывать 3 очка хозяевам - в футболе случается всякое.
  • Желтая карточка
    55'
    Перейра в жёсткий стык пошел. За что и получил карточку.
  • 54'
    В составе гостей активнее прочих пока выглядит Дибала, стремящийся зацепиться за каждый мяч в атаке. Роналду совсем в тени.
  • Опасный момент
    53'
    Арслан мог сейчас поразить нижний угол, однако с 12 метров мяч отправлен в сетку с внешней стороны.
  • 52'
    Тренеры то и дело подходят к краю поля и включаются в работу. Не сидится им на скамейке.
  • Фол, нарушение
    51'
    Перейра получает по ногам на левом фланге.
  • 50'
    "Удинезе" остается пытаться играть на контратаках, чего тоже не получается ввиду внимательных действий соперника в отборе. И их территориальное преимущество заметно невооруженным глазом.
  • 49'
    Кажется, игроки "Удинезе" переходят в экономный режим с самого старта. Уже чаще следуют передачи назад, все больше игра бессмысленно зависает в центре поля.
  • 48'
    Без опасных моментов проходит у нас второй тайм. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Офсайд
    47'
    Атака "Удинезе" завершается офсайдом. Окака преждевременно забежал за спины защитникам.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина нашей встречи!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Арбитр отправляет команды на перерыв. Ко второму тайму мы вернёмся через четверть часа. А пока, "Удинезе" - "Ювентус" 1:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Арслан пошёл в грубый подкат, за это был наказан карточкой жёлтого цвета.
  • 44'
    Много длинных передач, при этом как только "Ювентус" начинает мельчить, сразу становится интереснее.
  • Фол, нарушение
    43'
    Данило побежал в атаку, но нарушил там правила.
  • Угловой
    42'
    Угловой у ворот "Удинезе", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • 41'
    Не клеится пока игра в атаке у туринцев. Игроки "Удинезе" успешно отбиваются, игра на вынос пока не дает сбоев.
  • Фол, нарушение
    40'
    А сейчас Дибала оказался в пострадавших на правом фланге атаки.
  • Фол, нарушение
    40'
    Маккенни снова нарушает правила в этой игре. Много фолит 14 номер "Ювентуса".
  • 39'
    Просят угловой гости, сигнализируют о том, что вратарь последним коснулся мяча, но судья назначает удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    38'
    Уолас нарушает правила. Сбил он Бернардески, который набрал скорость на левом фланге.
  • Фол, нарушение
    37'
    Де Пауль убежал по правому флангу, но у него отобрал мяч Маккенни, с нарушением правил.
  • 36'
    Высокий прессинг от гостей раз за разом приводит к тому, что игроки "Удинезе" теряют мяч уже на своей половине поля. Сил под конец тайма не хватает, чего уж там.
  • Опасный момент
    35'
    Дибала нашел возможность для удара с линии штрафной. Мяч низом пошёл в самый угол, только вот Скуффет был против гола.
  • 34'
    Андреа Пирло с бровки подгоняет своих, как может. Игра "Ювентуса" его не устраивает.
  • 33'
    Немного хозяева игру от своих ворот отодвинули и даже в сторону Щесны мяч куда-то пнули. Но музыка недолго играла. Игроки "Ювентус" снова им завладели и ушли в позиционное нападение.
  • Фол, нарушение
    32'
    Алекс Сандро нарушает правила в центре поля.
  • Судья
    31'
    Роналду падает в штрафной "Удинезе". Свисток арбитра молчит, нет нарушения.
  • 30'
    Хозяева продолжают невнимательно действовать в собственной штрафной при подачах. Так и доиграться можно.
  • Угловой
    29'
    "Ювентус" подает очередной угловой. После розыгрыша едва не забивает Маккенни, но мяч после его удара головой просвистел рядом со штангой.
  • 28'
    Продолжает "Ювентус" владеть мячом, но атаки проходят почти полностью через фланги, в центре слишком большое сосредоточение игроков "Удинезе".
  • 27'
    В атаке туринцы слишком уж увлекаются передачами накоротке. Комбинируют уже по штрафной, но все никак не бьют. Пока не случается потеря.
  • Угловой
    26'
    "Ювентус" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер туринцы разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    25'
    Окака нарушает правила в середине поля.
  • 24'
    Чем дальше будет идти игра, чем больше будут команды нервничать, как кажется. Стартовый всплеск сменился бесконечными фланговыми подключениями и навесами.
  • 23'
    Очередная попытка игроков из "Ювентуса" выйти в атаку оказывается неудачной.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дибале досталось по ногам у центрального круга.
  • 21'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Фол, нарушение
    20'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Алекс Сандро сфолил в атаке.
  • Фол, нарушение
    19'
    Окака теперь локтем сыграл против Бонуччи. Очевидный фол.
  • Фол, нарушение
    18'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка. Маккенни виноват.
  • 17'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 16'
    Скуффет отлично сыграл на выходе, выбил он мяч кулаками из своей штрафной.
  • Фол, нарушение
    15'
    "Ювентус" идет отыгрываться и зарабатывает штрафной на правом фланге. Пирло показывает, как разыгрывать стандарт.
  • 14'
    Пошли гости в высокий прессинг, отобрали было мяч, но тут же потеряли его на ровном месте.
  • 13'
    Разозленные гости рвутся в бой, идут в атаку, но пока эта активность бесполезна - все перехватывается и блокируется.
  • 12'
    Игра зависает в центре поля. Там "Ювентус" возится с мячом перед плотной стеной хозяев.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Молина!!!
    Быстрый розыгрыш штрафного удара завершается выстрелом с правого угла вратарской. Щесны не спас.
  • Фол, нарушение
    10'
    Даниэле Чиффи фиксирует фол у штрафной "Ювентуса".
  • 10'
    Мяч у "Удинезе", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Угловой
    9'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Ювентуса". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Уолас нарушает правила у своей штрафной. Судья фиксирует этот фол.
  • 8'
    Стрюгер-Ларсен наносит плотный удар по центру ворот гостей. Щесны в полном порядке.
  • 7'
    Обмениваются команды атаками и навесами, но защитники играют надежно, прерывая передачи в штрафной.
  • Фол, нарушение
    6'
    Окака получает по ногам в середине поля. Судья всё видел.
  • 5'
    Все игроки из "Удинезе" находятся на своей половине поля, "Ювентус" долго владеет мячом, но вдалеке от штрафной.
  • 4'
    И присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.
  • Фол, нарушение
    4'
    А сейчас Маккенни правила в середине поля нарушил.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу Даниэле Чиффи. Фиксирует судья первое в матче нарушение правил, сфолил Куадрадо .
  • 2'
    "Ювентус" оккупировал штрафную "Удинезе". Кажется, хозяева в небольшом шоке от такой наглости. 
  • 1'
    "Удинезе" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-чёрного цвета, в оранжевой форме футболисты "Ювентуса".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Ювентус

Исход игры
Удинезе
0% (0)
Ничья
5% (7)
Ювентус
95% (133)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (85)
Меньше
37.96% (52)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
49.3% (69)
0:2 Ювентус
20% (28)
0:1 Ювентус
13.6% (19)
1:3 Ювентус
10% (14)
1:1 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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