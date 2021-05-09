Игрок [team] толкает соперника. Это был обижен [player2], и он зарабатывает штрафной своей команде.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

48' Зайц Миха навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Удар от ворот произведет Сассуоло

46' Хорошую попытку сделал Берарди Доменико . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хорошую попытку сделал Феррари Джанмарко . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Кирикеш Влад получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Кирикеш Влад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хорошую попытку сделал Дзаппакоста Давиде . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Рефери не любит споров - именно за это Дзаппакоста Давиде сейчас получил желтую

30' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Дженоа , будет отменен из-за фола.

28' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сапата Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Дженоа

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Распадори Джакомо изменил счет на табло!

13' Удар от ворот произведет Сассуоло

13' Отличный пас сделал Бадель Милан из команды Дженоа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

4' Плохо сыграл Сапата Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля