Италия: Серия A 2020-2021
Дженоа
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Сассуоло
0:1
14' ГолРаспадори Джакомо
27' Undefined phrase: football_event_Зайц Миха
30' Желтая карточкаДзаппакоста Давиде
0:2
66' ГолБерарди Доменико
1:2
85' ГолДзаппакоста Давиде
90' Желтая карточкаКассата Франческо
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
19
Пандев
Горан
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
27'
66'
0:2
75'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.31
|2.
|Скамачча Джанлука
|7 (1)
|0.2
|3.
|Пандев Горан
|6
|0.17
|4.
|Шомуродов Элдор
|5
|0.14
|5.
|Пьяца Марко
|3
|0.09
|6.
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0.09
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|16 (6)
|0.46
|2.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.31
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.14
|4.
|Траоре Хамед
|5
|0.14
|5.
|Распадори Джакомо
|5
|0.14
|6.
|Бога Жереми
|3
|0.09
|7.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.09
|8.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|9.
|Кирикеш Влад
|2
|0.06
|10.
|Лопес Максим
|2
|0.06
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|14.
|Обьянг Педро
|0
|0
|15.
|Тольян Йереми
|0
|0
|16.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Бадель Милан
|7
|0
|3.
|Кришито Доменико
|6
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|5.
|Стротман Кевин
|6
|0
|6.
|Радованович Иван
|6
|0
|7.
|Пандев Горан
|5
|0
|8.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|9.
|Бани Маттиа
|5
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|13.
|Ровелла Николо
|3
|0
|14.
|Перин Маттиа
|1
|1
|15.
|Бираски Давиде
|2
|0
|16.
|Кассата Франческо
|2
|0
|17.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|18.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|19.
|Бехрами Валон
|1
|0
|20.
|Стураро Стефано
|1
|0
|21.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|22.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|2.
|Лопес Максим
|7
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|7
|0
|4.
|Кирикеш Влад
|6
|0
|5.
|Траоре Хамед
|6
|0
|6.
|Обьянг Педро
|4
|1
|7.
|Марлон
|4
|1
|8.
|Джуричич Филип
|5
|0
|9.
|Берарди Доменико
|4
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|4
|0
|11.
|Айхан Кан
|3
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|1
|13.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|14.
|Маньянелли Франческо
|2
|0
|15.
|Тольян Йереми
|2
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|18.
|Капуто Франческо
|1
|0
|19.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|20.
|Консильи Андреа
|1
|0
|21.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|22.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|23.
|Турати Стефано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|17.5% (7)
|15% (6)
|7.5% (3)
|27.5% (11)
|15% (6)
|17.5% (7)
|Сассуоло
|16.36% (9)
|5.45% (3)
|5.45% (3)
|21.82% (12)
|18.18% (10)
|32.73% (18)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа
Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина
Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло 5:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:0 Дженоа Серия A Сассуоло 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Сассуоло Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|8.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Сассуоло
Исход игры
Дженоа
22.1% (29)
Ничья
35.1% (46)
Сассуоло
42.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
49.23% (64)
Меньше
50.77% (66)
Обе команды забьют
Да
76.92% (100)
Нет
23.08% (30)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
31.3% (41)
1:1 Ничья
27.5% (36)
0:1 Сассуоло
9.9% (13)
2:1 Дженоа
9.2% (12)
1:0 Дженоа
8.4% (11)
2:2 Ничья
6.1% (8)
2:0 Дженоа
3.1% (4)
1:3 Сассуоло
1.5% (2)
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