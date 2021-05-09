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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Дженоа
1:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
14' Гол
Распадори Джакомо
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Зайц Миха
30' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
0:2
66' Гол
Берарди Доменико
1:2
85' Гол
Дзаппакоста Давиде
90' Желтая карточка
Кассата Франческо
90'+5
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
18
Гильоне
Паоло
11
Бехрами
Валон
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
77
Дзаппакоста
Давиде
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
18
Распадори
Джакомо
Дженоа
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.31
2. Скамачча Джанлука 7 (1) 0.2
3. Пандев Горан 6 0.17
4. Шомуродов Элдор 5 0.14
5. Пьяца Марко 3 0.09
6. Дзаппакоста Давиде 3 0.09
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Стротман Кевин 0 0
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 16 (6) 0.46
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.31
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.14
4. Траоре Хамед 5 0.14
5. Распадори Джакомо 5 0.14
6. Бога Жереми 3 0.09
7. Локателли Мануэль 3 (1) 0.09
8. Дефрель Грегоре 2 0.06
9. Кирикеш Влад 2 0.06
10. Лопес Максим 2 0.06
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Кришито Доменико 6 0
4. Мазиелло Андреа 6 0
5. Стротман Кевин 6 0
6. Радованович Иван 6 0
7. Пандев Горан 5 0
8. Дестро Маттиа 5 0
9. Бани Маттиа 5 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Дзаппакоста Давиде 3 0
13. Ровелла Николо 3 0
14. Перин Маттиа 1 1
15. Бираски Давиде 2 0
16. Кассата Франческо 2 0
17. Пеллегрини Лука 2 0
18. Циборра Леннарт 2 0
19. Бехрами Валон 1 0
20. Стураро Стефано 1 0
21. Сапата Кристиан 1 0
22. Скамачча Джанлука 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 9 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 7 0
4. Кирикеш Влад 6 0
5. Траоре Хамед 6 0
6. Обьянг Педро 4 1
7. Марлон 4 1
8. Джуричич Филип 5 0
9. Берарди Доменико 4 0
10. Рожерио да Силва 4 0
11. Айхан Кан 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 17.5% (7) 15% (6) 7.5% (3) 27.5% (11) 15% (6) 17.5% (7)
 Сассуоло 16.36% (9) 5.45% (3) 5.45% (3) 21.82% (12) 18.18% (10) 32.73% (18)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа
Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина
Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Сассуоло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Сассуоло 2:1 Дженоа Серия A Сассуоло 5:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Дженоа 1:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 5:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:0 Дженоа Серия A Сассуоло 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
8. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Дженоа 22.1% (29)
X 35.1% (46)
Сассуоло 42.7% (56)
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Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Сассуоло

Исход игры
Дженоа
22.1% (29)
Ничья
35.1% (46)
Сассуоло
42.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
49.23% (64)
Меньше
50.77% (66)
Обе команды забьют
Да
76.92% (100)
Нет
23.08% (30)
Популярный счёт
1:2 Сассуоло
31.3% (41)
1:1 Ничья
27.5% (36)
0:1 Сассуоло
9.9% (13)
2:1 Дженоа
9.2% (12)
1:0 Дженоа
8.4% (11)
2:2 Ничья
6.1% (8)
2:0 Дженоа
3.1% (4)
1:3 Сассуоло
1.5% (2)
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