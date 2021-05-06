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Рома
 
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Стадион:
Кротоне

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.29
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.26
3. Майораль Борха 8 0.24
4. Джеко Эдин 7 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 5 (1) 0.15
6. Педро Родригес 4 0.12
7. Манчини Джанлука 4 0.12
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Перес Карлес 2 0.06
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Смоллинг Крис 0 0
17. Эль-Шаарави Стефан 0 0
18. Вильяр Гонсало 0 0
19. Ибаньес Рожер 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 19 (8) 0.56
2. Мессьяс Жуниор 8 0.24
3. Уна Адам 3 0.09
4. Реца Аркадиуш 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Магальян Лисандро 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Вулич Милош 1 0.03
11. Джиджи Коффи 1 0.03
12. Эдуардо Энрике 1 0.03
13. Перейра Педру II 0 0
14. Бенали Ахмед 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Ибаньес Рожер 6 1
4. Кристанте Бриан 7 0
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 6 0
7. Педро Родригес 4 1
8. Перес Бруно 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Миранте Антонио 2 0
15. Мхитарян Генрих 2 0
16. Калафьори Рикардо 2 0
17. Сантон Давиде 1 0
18. Эль-Шаарави Стефан 1 0
19. Карсдорп Рик 1 0
20. Майораль Борха 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Мессьяс Жуниор 6 0
6. Чигарини Лука 4 1
7. Луперто Себастьяно 4 1
8. Перейра Педру II 5 0
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Эдуардо Энрике 4 0
13. Джиджи Коффи 3 0
14. Ривьер Эммануэль 2 0
15. Бенали Ахмед 2 0
16. Дзанеллато Никколо 2 0
17. Вулич Милош 2 0
18. Кордац Алекс 1 0
19. Рохас Луис 1 0
20. Маццотта Антонио 1 0
21. Сими Нванкво 1 0
22. Молина Сальваторе 1 0
23. Уна Адам 1 0
24. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 15.79% (9) 21.05% (12) 21.05% (12) 8.77% (5) 17.54% (10) 15.79% (9)
 Кротоне 9.76% (4) 21.95% (9) 24.39% (10) 21.95% (9) 12.2% (5) 9.76% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома
Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =0 -17
Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе
Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне

Последние игры между собой

Рома: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Кротоне 1:3 Рома Серия A Кротоне 0:2 Рома Серия A Рома 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Рома Серия A
Рома 4:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
3. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
4. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
5. Наполи Заявка 34 21 4 9 74 - 38 67
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 34 13 6 15 45 - 47 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 34 10 9 15 39 - 46 39
12. Болонья Заявка 34 10 9 15 47 - 56 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 17 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Рома 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Кротоне 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Кротоне
    1.42
    5.60
    7.66
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Рома - Кротоне онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Кротоне

    Исход игры
    Рома
    94.7% (36)
    Ничья
    5.3% (2)
    Кротоне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (13)
    Меньше
    64.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    27.03% (10)
    Нет
    72.97% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    52.6% (20)
    2:1 Рома
    18.4% (7)
    3:0 Рома
    10.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    1:0 Рома
    5.3% (2)
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