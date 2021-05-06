Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кротоне
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.29
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.26
|3.
|Майораль Борха
|8
|0.24
|4.
|Джеко Эдин
|7
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|5 (1)
|0.15
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.12
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.12
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.06
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|17.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|18.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|19.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|19 (8)
|0.56
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.24
|3.
|Уна Адам
|3
|0.09
|4.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.06
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|10.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|11.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|12.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Перейра Педру II
|0
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|10
|0
|3.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|4.
|Кристанте Бриан
|7
|0
|5.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|7.
|Педро Родригес
|4
|1
|8.
|Перес Бруно
|5
|0
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Миранте Антонио
|2
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|16.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|17.
|Сантон Давиде
|1
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|19.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|20.
|Майораль Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|4.
|Марроне Лука
|6
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0
|6.
|Чигарини Лука
|4
|1
|7.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|8.
|Перейра Педру II
|5
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Эдуардо Энрике
|4
|0
|13.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|14.
|Ривьер Эммануэль
|2
|0
|15.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|16.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|17.
|Вулич Милош
|2
|0
|18.
|Кордац Алекс
|1
|0
|19.
|Рохас Луис
|1
|0
|20.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|21.
|Сими Нванкво
|1
|0
|22.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|23.
|Уна Адам
|1
|0
|24.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|15.79% (9)
|21.05% (12)
|21.05% (12)
|8.77% (5)
|17.54% (10)
|15.79% (9)
|Кротоне
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =0 -17Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе
Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне
Последние игры между собой
Рома: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|3.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|4.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|5.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|74 - 38
|67
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 47
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 46
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|47 - 56
|39
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|47 - 56
|34
|16.
|Специя
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|43 - 63
|34
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|36 - 71
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 17
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома - Кротоне
Исход игры
Рома
94.7% (36)
Ничья
5.3% (2)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (13)
Меньше
64.86% (24)
Обе команды забьют
Да
27.03% (10)
Нет
72.97% (27)
Популярный счёт
2:0 Рома
52.6% (20)
2:1 Рома
18.4% (7)
3:0 Рома
10.5% (4)
1:1 Ничья
5.3% (2)
1:0 Рома
5.3% (2)
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