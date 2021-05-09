Италия: Серия A 2020-2021
Ювентус
0:3
Второй тайм: 88'
Стадион: Альянц Стэдиум
Милан
0:1
45' ГолДиас Браим
53' Желтая карточкаКьеза Федерико
57' Желтая карточкаКьеллини Джорджо
0:1
58' Не забитый пенальтиКесси Франк
59' Желтая карточкаДиас Браим
76' Желтая карточкаСалемакерс Алексис
0:2
78' ГолРебич Анте
0:3
82' ГолТомори Фикайо
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Браим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
0:1
53'
57'
58'
0:1
59'
78'
0:2
82'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|27 (6)
|0.77
|2.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.26
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.2
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.14
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.11
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.09
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|8.
|Алекс Сандро
|2
|0.06
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.06
|10.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|13.
|Мело Артур
|1
|0.03
|14.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|17.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|18.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|19.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.43
|2.
|Кесси Франк
|10 (8)
|0.29
|3.
|Ребич Анте
|7
|0.2
|4.
|Леау Рафаэл
|6
|0.17
|5.
|Тео Эрнандес
|5
|0.14
|6.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.11
|7.
|Диас Браим
|3
|0.09
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|14.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|10.
|Мората Альваро
|2
|1
|11.
|Кьеза Федерико
|2
|1
|12.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|13.
|Кьеллини Джорджо
|3
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|15.
|Мело Артур
|3
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Кастильехо Самуэль
|5
|0
|8.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|10.
|Далот Диогу
|4
|0
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|12.
|Беннасер Исмаэль
|3
|0
|13.
|Тонали Сандро
|1
|1
|14.
|Кьяер Симон
|2
|0
|15.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|16.
|Крунич Раде
|2
|0
|17.
|Диас Браим
|2
|0
|18.
|Габбия Маттео
|2
|0
|19.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|13.64% (9)
|13.64% (9)
|13.64% (9)
|15.15% (10)
|16.67% (11)
|27.27% (18)
|Милан
|16.67% (10)
|20% (12)
|11.67% (7)
|23.33% (14)
|6.67% (4)
|21.67% (13)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа
Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Милан
|3:0 Заявка
|35
|22
|6
|7
|65 - 41
|72
|4.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|5.
|Ювентус
|0:3 Заявка
|35
|20
|9
|6
|67 - 34
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|63 - 53
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|0:3 Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|3:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|3:0 Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|0:3 Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Ювентус 0:3 Милан
Исход игры
Ювентус
81.2% (112)
Ничья
12.3% (17)
Милан
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
83.21% (114)
Нет
16.79% (23)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
60.1% (83)
1:1 Ничья
10.9% (15)
1:0 Ювентус
9.4% (13)
2:0 Ювентус
6.5% (9)
1:2 Милан
5.8% (8)
3:1 Ювентус
2.9% (4)
3:2 Ювентус
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!