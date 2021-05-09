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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Ювентус
0:3
Второй тайм: 88'

Стадион:
Милан
0'
0:1
45' Гол
Диас Браим
53' Желтая карточка
Кьеза Федерико
57' Желтая карточка
Кьеллини Джорджо
0:1
58' Не забитый пенальти
Кесси Франк
59' Желтая карточка
Диас Браим
76' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
0:2
78' Гол
Ребич Анте
0:3
82' Гол
Томори Фикайо
88'
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
21
Диас
Браим
10
Чалханоглу
Хакан
11
Ибрагимович
Златан
Ювентус
4-4-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

45'
0:1
Диас Браим
53'
Кьеза Федерико
 
57'
Кьеллини Джорджо
 
58'
0:1
Кесси Франк
59'
 
Диас Браим
66'
 
Ребич Анте
Ибрагимович Златан
67'
Кулушевски Деян
Бентанкур Родриго
 
70'
 
Крунич Раде
Диас Браим
76'
 
Салемакерс Алексис
78'
0:2
Ребич Анте
(Беннасер Исмаэль)
79'
Дибала Пауло
Кьеза Федерико
 
82'
 
Мейте Суалихо
Беннасер Исмаэль
82'
 
Далот Диогу
Салемакерс Алексис
82'
0:3
Томори Фикайо
(Чалханоглу Хакан)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 27 (6) 0.77
2. Мората Альваро 9 (1) 0.26
3. Кьеза Федерико 7 0.2
4. Маккенни Уэстон 5 0.14
5. Кулушевски Деян 4 0.11
6. Дибала Пауло 3 0.09
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Алекс Сандро 2 0.06
9. Рабио Адриен 2 0.06
10. Бонуччи Леонардо 2 0.06
11. Данило Луис 1 0.03
12. Де Лихт Маттайс 1 0.03
13. Мело Артур 1 0.03
14. Куадрадо Хуан 0 0
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.43
2. Кесси Франк 10 (8) 0.29
3. Ребич Анте 7 0.2
4. Леау Рафаэл 6 0.17
5. Тео Эрнандес 5 0.14
6. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.11
7. Диас Браим 3 0.09
8. Салемакерс Алексис 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Калюлю Пьер 1 0.03
14. Крунич Раде 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Де Лихт Маттайс 4 0
9. Маккенни Уэстон 4 0
10. Мората Альваро 2 1
11. Кьеза Федерико 2 1
12. Роналду Криштиану 3 0
13. Кьеллини Джорджо 3 0
14. Бернардески Федерико 3 0
15. Мело Артур 3 0
16. Ремзи Аарон 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Кастильехо Самуэль 5 0
8. Леау Рафаэл 5 0
9. Чалханоглу Хакан 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Беннасер Исмаэль 3 0
13. Тонали Сандро 1 1
14. Кьяер Симон 2 0
15. Мейте Суалихо 2 0
16. Крунич Раде 2 0
17. Диас Браим 2 0
18. Габбия Маттео 2 0
19. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 13.64% (9) 13.64% (9) 13.64% (9) 15.15% (10) 16.67% (11) 27.27% (18)
 Милан 16.67% (10) 20% (12) 11.67% (7) 23.33% (14) 6.67% (4) 21.67% (13)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа
Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Милан 1:3 Ювентус Серия A Милан 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Милан Кубок Милан 1:1 Ювентус Кубок
Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Милан 3:0 Заявка 35 22 6 7 65 - 41 72
4. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
5. Ювентус 0:3 Заявка 35 20 9 6 67 - 34 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Рома Заявка 35 17 7 11 63 - 53 58
8. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус 0:3 Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан 3:0 Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 17 14 1 2 34 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус 0:3 Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    Куадрадо от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбил обратно на Хуана. Пас в центр завершается ударом Дибалы с двадцати трёх метров низом правее ворот.
  • Фол, нарушение
    87'
    Маккенни на чужой половине поля сбил Кесси.
  • 86'
    Кулушевски в чужой штрафной площади сыграл на подборе, но пас сделал неточный.
  • Описание гола
    84'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ТОМОРИ!!! Чалханоглу справа со штрафного навесил на Томори, который головой удачно пробил в правый угол.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Милана": вместо Исмаэля Беннасера на поле вышел Диогу Далот.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Милана": вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Суалихо Мейте.
  • 82'
    "Милан" контролирует мяч в центре поля.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Федерико Кьезы на поле вышел Пауло Дибала.
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    РЕБИЧ!!! Ребич перед штрафной площадью получил пас от Беннасера и с двадцати трёх метров точно пробил в правую "девятку".
  • Желтая карточка
    77'
    Салемакерс на чужой половине поля врезался в Кьезу и получил жёлтую карточку.
  • 76'
    "Милан" решил спокойно подержать мяч в центре поля.
  • 74'
    Кьеза в касание пробил с двадцати метров и угодил в Кьяера.
  • 73'
    Кулушевски в штрафной площади соперника решил сделать поперечную передачу, которая легко перехвачена соперниками.
  • 72'
    Ребич по центру выводил Чалханоглу к воротам, но Щесны выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у Хакана.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Милана": вместо Браима Диаса на поле вышел Раде Крунич.
  • 70'
    Роналду справа с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Ювентуса": вместо Родриго Бентанкура на поле вышел Деян Кулушувски.
  • Офсайд
    68'
    Мората оказался в офсайде на левом фланге.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Милана": вместо Златана Ибрагимовича на поле вышел Анте Ребич.
  • Травма, повреждение
    66'
    У Ибрагимовича проблемы с правым коленом. Златан сидит на газоне в центральном круге.
  • Фол, нарушение
    65'
    Ибрагимович в центре поля локтем попал в Де Лихта.
  • Фол, нарушение
    64'
    Салемакерс на правом фланге атаки толкнул в спину Алекса.
  • Фол, нарушение
    63'
    Куадрадо на фланге сбил Тео.
  • 62'
    Мората играет на подборе и с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.
  • Желтая карточка
    61'
    Диас получил жёлтую карточку за фол в центре поля.
  • Угловой
    60'
    Чалханоглу исполнил угловой удар. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
  • Не забитый пенальти
    59'
    Несильный удар Кесси с "точки" в правый угол Щесны отразил.
  • Желтая карточка
    58'
    Кьллини получил жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    58'
    После просмотра повтора Валери назначает пенальти.
  • Видеоповтор
    57'
    ВАР рассматривает эпизод с попаданием мяча в руку Кьеллини. Будет ли пенальти?
  • 56'
    Салемакерс справа с двадцати двух метров не попал в дальний угол.
  • Травма, повреждение
    54'
    Калабрии медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    53'
    Кьеза на чужой половине поля грубо подкатился под Калабрию и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 52'
    Кьеза слева покатил мяч на Морату, который не смог прорваться в штрафную площадь "Милана".
  • 50'
    У Бентанкура справа подача на дальнюю штангу получилась слишком сильной.
  • 49'
    Алекс по центру попытался подобраться к штрафной площади, но Салемакерс не позволил этого сделать игроку "Ювентуса".
  • Опасный момент
    48'
    После паса пяткой от Мораты Бентанкур справа с пятнадцати метров пробил низом в дальний угол. Доннарумма пальцами дотянулся до мяча и отбил его в сторону.
  • Фол, нарушение
    47'
    Салемакерс на фланге подтолкнул в спину Кьезу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Турине!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ювентус" - "Милан" - 0:1.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ДИАС!!! Чалханоглу справа со штрафного навесил к дальней штанге, Щесны на выходе сыграл неуверенно и отбил мяч на Диаса к углу штрафной площади. Браим чуть сместился к центру и с пятнадцати метров пробил в дальнюю "девятку".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Валери в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Кьеза на фланге сбил Салемакерса.
  • Опасный момент
    44'
    Тео слева прошёл вперёд и от угла штрапфной площади пробил по воротам. Мяч после рикошета от Де Лихта полетел в ближний угол, но Щесны успел переложиться и поймать сферу.
  • Фол, нарушение
    42'
    Куадрадо в центре поля подсел под Тео.
  • Травма, повреждение
    41'
    У Ибрагимовича рассечение. Златан отправился к медикам за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Де Лихт в центре поля ударил по голове Ибрагимовича.
  • Угловой
    38'
    Де Лихт выбил мяч от ворот после подачи гостями от углового флага.
  • 37'
    Тео слева ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Алекс подставил голову, от которой мяч улетел за пределы поля.
  • 36'
    У Тео не получилась подача слева в штрафную площадь. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.
  • 34'
    Бентанкур справа здорово сместился в центр, где его удар с линии штрафной площади заблокировал Томори.
  • 32'
    Калабрия у угла штрафной площади аккуратно отобрал мяч у Роналду.
  • Угловой
    31'
    Куадрадо от углового флага навесил на дальнюю штангу. Доннарумма на выходе не добрался до мяча, а Кьеллини головой не попал в угол ворот.
  • 30'
    Прострел Томори слева к воротам заблокировал Кьяер.
  • 28'
    "Ювентус" откатился с мячом на свою половину поля и неспешно комбинирует.
  • Фол, нарушение
    27'
    Томори в центре поля толкнул в спину Морату.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кьеллини в центре поля завалил на газон Диаса.
  • Травма, повреждение
    25'
    Чалханоглу в центральном круге наткнулся на Кьеллини и не может подняться с газона.
  • 24'
    Чалханоглу перехватил мяч на чужой половине поля, но слишком торопился и опасной атаки организовать не смог.
  • Травма, повреждение
    23'
    Тео нуждается в помощи медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 22'
    Тео слева прошёл в центр и выдал пас Диасу. Браим с двадцати метров пробил по центру ворот, где удачно располагался Щесны.
  • Травма, повреждение
    21'
    Тео с Роналду неудачно столкнулись у угла штрафной площади "Милана". Обошлось всё без повреждение, а в это время Куадрадо успел поменять бутсы.
  • Фол, нарушение
    20'
    Маккени в центре поля завалил на газон Тео.
  • 19'
    Диас справа с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 18'
    Ибрагимович с двадцати пяти метров нанёс плотный удар, но мяч угодил в Кьеллини.
  • Фол, нарушение
    17'
    Бентанкур на чужой половине поля сбил Чалханоглу.
  • Фол, нарушение
    16'
    Рабио в чужой штрафной площади опасно сыграл против Калабрии, попав ногой по голове защитнику "Милана".
  • 15'
    Маккенни справа вошёл в штрафную площадь, упёрся в двух соперников и не смог придумать острого продолжения.
  • 14'
    Пас Ибрагимовича справа низом в штрафную площадь на Диаса перехвачен защитниками "Ювентуса".
  • 13'
    Ибрагимович в чужой штрафной площади сделал скидку к воротам, но Диас на обострение не пошёл.
  • Фол, нарушение
    12'
    Чалханоглу в чужой штрафной площади толкнул руками Кьеллини.
  • Угловой
    11'
    Куадрадо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил головой Ибрагимович.
  • 10'
    Куадрадо справа навесил к воротам, где на опережение сыграл Томори и мяч вынес.
  • 9'
    Валери дважды в течение минуты встретился с мячом. Сначала Роналду попал в арбитра, а затем судья помешал в центральном круге Кесси.
  • Угловой
    8'
    Вторая подача Куадрадо от углового флага получилась повыше, но Тео перед воротами вверху всех опередил и мяч вынес.
  • 7'
    Куадрадо справа со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил от Томори к Де Лихту, который с лёта ногой пробил в Тео.
  • Фол, нарушение
    6'
    Чалханоглу на фланге зацепил ногу Бентанкура.
  • Фол, нарушение
    5'
    Рабио на чужой половине поля сзади по ногам ударил Ибрагимовича.
  • Угловой
    4'
    Куадрадо от углового флага слабо исполнил подачу к ближней штанге. Гости спокойно выбили мяч от ворот.
  • 3'
    Кьеза с Алексом слева продвинулись вперёд и заработали первый угловой удар в матче.
  • 2'
    "Ювентус" играет в полосатых бело-чёрных футболках и белых трусах, "Милан" - в полосатых чёрно-красных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Старт овал матч на "Альянц Стэдиум"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы на матч Ювентус 0:3 Милан

Исход игры
Ювентус
81.2% (112)
Ничья
12.3% (17)
Милан
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
72.26% (99)
Меньше
27.74% (38)
Обе команды забьют
Да
83.21% (114)
Нет
16.79% (23)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
60.1% (83)
1:1 Ничья
10.9% (15)
1:0 Ювентус
9.4% (13)
2:0 Ювентус
6.5% (9)
1:2 Милан
5.8% (8)
3:1 Ювентус
2.9% (4)
3:2 Ювентус
2.2% (3)
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