Замена в составе "Милана": вместо Исмаэля Беннасера на поле вышел Диогу Далот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ТОМОРИ!!! Чалханоглу справа со штрафного навесил на Томори, который головой удачно пробил в правый угол.

Кулушевски в чужой штрафной площади сыграл на подборе, но пас сделал неточный.

Куадрадо от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбил обратно на Хуана. Пас в центр завершается ударом Дибалы с двадцати трёх метров низом правее ворот.

Второй тайм в Турине!

Салемакерс на фланге подтолкнул в спину Кьезу.

После паса пяткой от Мораты Бентанкур справа с пятнадцати метров пробил низом в дальний угол. Доннарумма пальцами дотянулся до мяча и отбил его в сторону.

Алекс по центру попытался подобраться к штрафной площади, но Салемакерс не позволил этого сделать игроку "Ювентуса".

У Бентанкура справа подача на дальнюю штангу получилась слишком сильной.

Кьеза слева покатил мяч на Морату, который не смог прорваться в штрафную площадь "Милана".

Кьеза на чужой половине поля грубо подкатился под Калабрию и получил первую жёлтую карточку в матче.

Салемакерс справа с двадцати двух метров не попал в дальний угол.

ВАР рассматривает эпизод с попаданием мяча в руку Кьеллини. Будет ли пенальти?

Несильный удар Кесси с "точки" в правый угол Щесны отразил.

Диас получил жёлтую карточку за фол в центре поля.

Мората играет на подборе и с линии штрафной площади с лёта пробил выше ворот.

Салемакерс на правом фланге атаки толкнул в спину Алекса.

Ибрагимович в центре поля локтем попал в Де Лихта.

У Ибрагимовича проблемы с правым коленом. Златан сидит на газоне в центральном круге.

Замена в составе "Милана": вместо Златана Ибрагимовича на поле вышел Анте Ребич.

Мората оказался в офсайде на левом фланге.

Замена в составе "Ювентуса": вместо Родриго Бентанкура на поле вышел Деян Кулушувски.

Замена в составе "Милана": вместо Браима Диаса на поле вышел Раде Крунич.

Ребич по центру выводил Чалханоглу к воротам, но Щесны выскочил к линии штрафной площади и забрал мяч в ногах у Хакана.

Кулушевски в штрафной площади соперника решил сделать поперечную передачу, которая легко перехвачена соперниками.

Кьеза в касание пробил с двадцати метров и угодил в Кьяера.

Салемакерс на чужой половине поля врезался в Кьезу и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! РЕБИЧ!!! Ребич перед штрафной площадью получил пас от Беннасера и с двадцати трёх метров точно пробил в правую "девятку".

Замена в составе "Ювентуса": вместо Федерико Кьезы на поле вышел Пауло Дибала.

Замена в составе "Милана": вместо Алексиса Салемакерса на поле вышел Суалихо Мейте.

Первый тайм

— Перерыв! "Ювентус" - "Милан" - 0:1.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДИАС!!! Чалханоглу справа со штрафного навесил к дальней штанге, Щесны на выходе сыграл неуверенно и отбил мяч на Диаса к углу штрафной площади. Браим чуть сместился к центру и с пятнадцати метров пробил в дальнюю "девятку".

45' 2 минуты добавил Валери в первом тайме.

45' Кьеза на фланге сбил Салемакерса.

44' Тео слева прошёл вперёд и от угла штрапфной площади пробил по воротам. Мяч после рикошета от Де Лихта полетел в ближний угол, но Щесны успел переложиться и поймать сферу.

42' Куадрадо в центре поля подсел под Тео.

41' У Ибрагимовича рассечение. Златан отправился к медикам за пределы поля.

40' Де Лихт в центре поля ударил по голове Ибрагимовича.

38' Де Лихт выбил мяч от ворот после подачи гостями от углового флага.

37' Тео слева ворвался в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Алекс подставил голову, от которой мяч улетел за пределы поля.

36' У Тео не получилась подача слева в штрафную площадь. Мяч полетел низко и был перехвачен соперниками.

34' Бентанкур справа здорово сместился в центр, где его удар с линии штрафной площади заблокировал Томори.

32' Калабрия у угла штрафной площади аккуратно отобрал мяч у Роналду.

31' Куадрадо от углового флага навесил на дальнюю штангу. Доннарумма на выходе не добрался до мяча, а Кьеллини головой не попал в угол ворот.

30' Прострел Томори слева к воротам заблокировал Кьяер.

28' "Ювентус" откатился с мячом на свою половину поля и неспешно комбинирует.

27' Томори в центре поля толкнул в спину Морату.

26' Кьеллини в центре поля завалил на газон Диаса.

25' Чалханоглу в центральном круге наткнулся на Кьеллини и не может подняться с газона.

24' Чалханоглу перехватил мяч на чужой половине поля, но слишком торопился и опасной атаки организовать не смог.

23' Тео нуждается в помощи медиков. Небольшая пауза в матче.

22' Тео слева прошёл в центр и выдал пас Диасу. Браим с двадцати метров пробил по центру ворот, где удачно располагался Щесны.

21' Тео с Роналду неудачно столкнулись у угла штрафной площади "Милана". Обошлось всё без повреждение, а в это время Куадрадо успел поменять бутсы.

20' Маккени в центре поля завалил на газон Тео.

19' Диас справа с пятнадцати метров пробил выше ворот.

18' Ибрагимович с двадцати пяти метров нанёс плотный удар, но мяч угодил в Кьеллини.

17' Бентанкур на чужой половине поля сбил Чалханоглу.

16' Рабио в чужой штрафной площади опасно сыграл против Калабрии, попав ногой по голове защитнику "Милана".

15' Маккенни справа вошёл в штрафную площадь, упёрся в двух соперников и не смог придумать острого продолжения.

14' Пас Ибрагимовича справа низом в штрафную площадь на Диаса перехвачен защитниками "Ювентуса".

13' Ибрагимович в чужой штрафной площади сделал скидку к воротам, но Диас на обострение не пошёл.

12' Чалханоглу в чужой штрафной площади толкнул руками Кьеллини.

11' Куадрадо от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил головой Ибрагимович.

10' Куадрадо справа навесил к воротам, где на опережение сыграл Томори и мяч вынес.

9' Валери дважды в течение минуты встретился с мячом. Сначала Роналду попал в арбитра, а затем судья помешал в центральном круге Кесси.

8' Вторая подача Куадрадо от углового флага получилась повыше, но Тео перед воротами вверху всех опередил и мяч вынес.

7' Куадрадо справа со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил от Томори к Де Лихту, который с лёта ногой пробил в Тео.

6' Чалханоглу на фланге зацепил ногу Бентанкура.

5' Рабио на чужой половине поля сзади по ногам ударил Ибрагимовича.

4' Куадрадо от углового флага слабо исполнил подачу к ближней штанге. Гости спокойно выбили мяч от ворот.

3' Кьеза с Алексом слева продвинулись вперёд и заработали первый угловой удар в матче.

2' "Ювентус" играет в полосатых бело-чёрных футболках и белых трусах, "Милан" - в полосатых чёрно-красных футболках и чёрных трусах.