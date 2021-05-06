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Ювентус
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 27 (6) 0.79
2. Мората Альваро 9 (1) 0.26
3. Кьеза Федерико 7 0.21
4. Маккенни Уэстон 5 0.15
5. Кулушевски Деян 4 0.12
6. Дибала Пауло 3 0.09
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Алекс Сандро 2 0.06
9. Рабио Адриен 2 0.06
10. Бонуччи Леонардо 2 0.06
11. Данило Луис 1 0.03
12. Де Лихт Маттайс 1 0.03
13. Мело Артур 1 0.03
14. Куадрадо Хуан 0 0
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.44
2. Кесси Франк 10 (8) 0.29
3. Ребич Анте 7 0.21
4. Леау Рафаэл 6 0.18
5. Тео Эрнандес 5 0.15
6. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.12
7. Салемакерс Алексис 2 0.06
8. Диас Браим 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Калюлю Пьер 1 0.03
14. Крунич Раде 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Бентанкур Родриго 6 0
4. Кулушевски Деян 6 0
5. Данило Луис 5 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Бонуччи Леонардо 4 0
8. Де Лихт Маттайс 4 0
9. Маккенни Уэстон 4 0
10. Мората Альваро 2 1
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Бернардески Федерико 3 0
13. Мело Артур 3 0
14. Кьеза Федерико 1 1
15. Ремзи Аарон 2 0
16. Кьеллини Джорджо 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Кастильехо Самуэль 5 0
8. Леау Рафаэл 5 0
9. Чалханоглу Хакан 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Беннасер Исмаэль 3 0
13. Тонали Сандро 1 1
14. Кьяер Симон 2 0
15. Мейте Суалихо 2 0
16. Крунич Раде 2 0
17. Габбия Маттео 2 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 13.64% (9) 13.64% (9) 13.64% (9) 15.15% (10) 16.67% (11) 27.27% (18)
 Милан 16.67% (10) 20% (12) 11.67% (7) 23.33% (14) 6.67% (4) 21.67% (13)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа
Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Милан 1:3 Ювентус Серия A Милан 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Милан Кубок Милан 1:1 Ювентус Кубок
Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
3. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
4. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
5. Наполи Заявка 34 21 4 9 74 - 38 67
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 34 13 6 15 45 - 47 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 34 10 9 15 39 - 46 39
12. Болонья Заявка 34 10 9 15 47 - 56 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 17 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 15 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ювентус 76.9% (30)
    X 15.4% (6)
    Милан 7.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Милан
    1.82
    4.20
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ювентус - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Милан

    Исход игры
    Ювентус
    76.9% (30)
    Ничья
    15.4% (6)
    Милан
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (31)
    Меньше
    18.42% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    92.11% (35)
    Нет
    7.89% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    69.2% (27)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    1:2 Милан
    7.7% (3)
    1:0 Ювентус
    5.1% (2)
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