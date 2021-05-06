Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|27 (6)
|0.79
|2.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.26
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.21
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.15
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.12
|6.
|Дибала Пауло
|3
|0.09
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|8.
|Алекс Сандро
|2
|0.06
|9.
|Рабио Адриен
|2
|0.06
|10.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|13.
|Мело Артур
|1
|0.03
|14.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|17.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|18.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|19.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.44
|2.
|Кесси Франк
|10 (8)
|0.29
|3.
|Ребич Анте
|7
|0.21
|4.
|Леау Рафаэл
|6
|0.18
|5.
|Тео Эрнандес
|5
|0.15
|6.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.12
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|8.
|Диас Браим
|2
|0.06
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|14.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|5.
|Данило Луис
|5
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|10.
|Мората Альваро
|2
|1
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|13.
|Мело Артур
|3
|0
|14.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|15.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Кастильехо Самуэль
|5
|0
|8.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|10.
|Далот Диогу
|4
|0
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|12.
|Беннасер Исмаэль
|3
|0
|13.
|Тонали Сандро
|1
|1
|14.
|Кьяер Симон
|2
|0
|15.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|16.
|Крунич Раде
|2
|0
|17.
|Габбия Маттео
|2
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|13.64% (9)
|13.64% (9)
|13.64% (9)
|15.15% (10)
|16.67% (11)
|27.27% (18)
|Милан
|16.67% (10)
|20% (12)
|11.67% (7)
|23.33% (14)
|6.67% (4)
|21.67% (13)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =4 -4Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус
Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа
Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|3.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|4.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|5.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|74 - 38
|67
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 47
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 46
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|47 - 56
|39
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|47 - 56
|34
|16.
|Специя
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|43 - 63
|34
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|36 - 71
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 17
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Ювентус - Милан
Исход игры
Ювентус
76.9% (30)
Ничья
15.4% (6)
Милан
7.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.58% (31)
Меньше
18.42% (7)
Обе команды забьют
Да
92.11% (35)
Нет
7.89% (3)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
69.2% (27)
1:1 Ничья
10.3% (4)
1:2 Милан
7.7% (3)
1:0 Ювентус
5.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!