Шкриньяр из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади "Ромы", там оказался только Фузато.

Дарбо отыгрался с Сантоном, который был на левом фланге, затем Эбрима пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка была заблокирована.

Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Джеко в касание отправил мяч на правый угол штрафной, Пеллегрини из-под Шкриньяра пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в позицию Раду.

Сантон в центре поля нарушил правила против Хакими. Игроки "Интера" сейчас конечно же не будут торопиться при розыгрыше мяча.

Брозович на левом фланге нарушил правила против Эль-Шаарави. "Рома" заработала довольно опасный стандарт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Рома", чтобы перевернуть игру и сыграть первым номером. Наверняка футбол у нас сейчас будет не менее весёлым, а поэтому мы вправе рассчитывать на ещё парочку забитых мячей.

В составе "Ромы" после перерыва произошла замена. Вместо Педро на поле вышел Стефан Эль-Шаарави.

Карсдорп при проходе вперёд попытался отыграться с Джеко, но Рик выполнил слишком сильную передачу на Эдина, в итоге ему было очень трудно подстроиться под мяч.

Барелла выполнил передачу на ход Лукаку по центру, форвард "Интера" оказался в офсайде.

Кристанте с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Дармиан сыграл внимательно и перехватил мяч.

Эль-Шаарави выполнил передачу к линии штрафной площади из центра поля, мяч попал в руку Д'Амброзио, Даниэле Киффи всё видел и дал свисток в пользу "Ромы".

Перишич прошёл вперёд по левой половине поля, Мартинес начал смещение в центр штрафной площади, а Иван выполнил передачу на левый угол штрафной, получился подарок для защитников "Ромы".

Угловой у ворот "Интера". Пеллегрини выполнил подачу к левому углу вратарской, Брозович головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Барелла разогнал атаку по центру, затем Николо выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Лукаку в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

Пеллегрини пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Кристанте выполнил заброс в центр штрафной площади, Джеко при обработке мяча подыграл себе рукой, Даниэле Киффи конечно же всё видел, теперь уже был дан справедливый свисток в пользу "Интера".

Дармиан прошёл вперёд по правому флангу, затем последовала подача к линии вратарской, Мартинес не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Карсдорп с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Джеко на этот раз грамотно обработал мяч, затем Эдин развернулся и пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Интер" от второго пропущенного мяча.

Мартинес из центра поля выполнил ещё одну передачу на ход Лукаку по центру, Кумбулла грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

В очередной раз последовала передача на ход Джеко в штрафную площадь "Интера", на этот раз пас был на левый её угол, Эдин зацепился за мяч и пробил по воротам, Раду успел сократить дистанцию, Йонуц ногой перевёл мяч на угловой.

Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку головой выбил мяч на левый фланг.

Эль-Шаарави немного сместился в центр с левой половины поля, затем Стефан пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Карсдорп при проходе вперёд по правому флангу удачно отыгрался с Джеко, затем Рик выполнил прострел к линии вратарской, Д'Амброзио в подкате выбил мяч на угловой.

Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку в очередной раз головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Кристанте на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Кристанте в центре поля на этот раз огрел по ногам Сенси. "Интер" уже значительно быстрее разыграл стандарт.

Мхитарян с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристанте неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма миланский "Интер" на своём поле переигрывает "Рому" 2:1. Обе команды нам показывают довольно яркий футбол, но при этом видно, что при желании подопечные Антонио Конте способны показать более сильную игру, чтобы добиться более комфортного преимущества. Напоминаем, что "Роме" сегодня нужно набирать три очка, но пока команде Паулу Фонсеки даже за ничью зацепиться будет довольно непросто.

45' Угловой у ворот "Ромы". Брозович выполнил подачу в центр штрафной площади, Кумбулла головой выбил мяч к радиусу штрафной, Перишич оказался первым на подборе, Иван в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

45' Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Интера" на ход Пеллегрини, Шкриньяр за счёт более грамотной позиции перехватил мяч.

45' Две минуты добавил Даниэле Киффи к основному времени первого тайма.

45' Сантон по левому флангу дошёл к линии штрафной площади, затем Давиде выполнил передачу на Мхитаряна, Генрих сместился в центр, а затем пробил по воротам, мяч полетел точно в Раду, Йонуц намертво поймал его.

44' Мартинес убежал на правый угол штрафной площади, Лаутаро сам пробил по воротам, на этот раз Манчини грамотно сыграл в обороне и блокировал попытку.

43' Угловой у ворот "Интера". Пеллегрини выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

42' Чуть ранее на половине поля "Ромы" возник спорный момент. Кумбулла на левом фланге махнул по лицу Лукаку, Ромелу оказался на газоне, но Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше.

41' Кристанте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Интера".

40' Сантон прошёл вперёд по левому флангу, затем Давиде выполнил передачу на Мхитаряна, который был совсем рядом, Генрих с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской, Перишич оказался первым на мяче и грудью сбросил его в руки Раду.

39' Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Д'Амброзио оказался первым на мяче и выбил его обратно на правый фланг.

38' Брозович со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Фузато грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

37' Манчини на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. Игроки "Интера" заработали неплохой стандарт.

36' Угловой у ворот "Ромы". Брозович выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

35' В составе "Интера" произошла замена. Вместо Алексиса Санчеса, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Лаутаро Мартинес.

34' Весино при смещении в центр с правого фланга выполнил передачу на Санчеса к радиусу штрафной площади, Алексис пяткой выполнил шикарную ответную передачу в центр штрафной площади, Весино пробил в правый угол ворот, Фузато успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

33' Весёлый у нас получается футбол, но подобный матч был у команды Антонио Конте и в прошлом туре. Она уже сама играет, а также позволяет проявить себя и сопернику.

32' Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Мхитарян!!! Джеко получил мяч у радиуса штрафной площади, затем Джеко развернулся и выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Мхитарян оторвался от защитников "Интера" и точно пробил в правый угол ворот, Раду в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду Йонуцу так и не удалось.

31' Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, не без доли везения, но "Рома" всё же смогла отбиться при этом стандарте.

30' Санчес со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел Джеко, который был в "стенке", а затем ушёл на угловой.

29' Барелла выполнил передачу на ход Санчесу из глубины поля, Алексис убежал к радиусу штрафной площади, где его за плечо схватил Сантон. Давиде Сантон за свой фол получил справедливую жёлтую карточку.

28' Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Интера" перехватили мяч и пустились в контратаку.

27' Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч задел Брозовича и ушёл на угловой.

26' Кристанте выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Пеллегрини, Лоренцо в борьбе с Бареллой оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше.

25' В центр поля у нас пока перешла игра, но это и не удивительно, пока у нас матч строится исключительно от активности миланского клуба.

24' Игроки "Интера" вновь перехватили контроль над мячом, "Рома" вынуждена ждать шанса для проведения контратаки.

23' Кристанте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Раду спокойно намертво поймал его.

22' Перишич попытался сместиться в центр с левой половины поля, Кристанте накрыл Ивана и перехватил мяч.

21' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Весино!!! Игроки "Ромы" провели неудачную атаку и сразу же получили контрнаступление от игроков "Интера". Из глубины поля последовал заброс на ход Лукаку к правому углу штрафной площади, Ромелу зацепился за мяч, затем он развернулся и выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Весино в касание пробил в ближний угол ворот, Манчини, который мог блокировать попытку, зачем-то подпрыгнул, мяч в итоге оказался в сетке.

20' Брозович неплохо грудью сбросил мяч на левую половину поля, Барелла подработал мяч, а затем из-за пределов штрафной площади Николо пробил в левый угол ворот, в момент удара у игрока "Интера" поехала нога, мяч в итоге ушёл в сторону от цели.

19' Весино с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Манчини оказался первым на мяче и выбил его за пределы штрафной площади.

18' Весино выполнил передачу на ход Дармиану по правому флангу на этот раз, затем Маттео выполнил подачу к линии штрафной площади, Санчес выполнил перевод к линии вратарской, Лукаку выиграл борьбу за мяч у Манчини и сбросил его под удар Весино, Матиас пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

17' Мхитарян с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Пеллегрини, Лоренцо зацепился за мяч, но под давлением Шкриньяра ему не удалось точно пробить в ближний угол ворот.

16' Игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, футболисты миланского клуба решили пока поиграть по счёту и немного сбить темп встречи.

15' "Рома" пока играет в этом матче лишь отрывками, при этом видно, что в обороне "волков" творится сумбур, именно из-за этого команда Паулу Фонсеки и пропустила быстрый гол.

14' Угловой у ворот "Интера". Пеллегрини выполнил подачу к правому углу вратарской, Лукаку головой выбил мяч на левый фланг.

13' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Брозович!!! Санчес выполнил хорошую передачу на ход Дармиану по правому флангу, Маттео в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Брозович был совсем без опеки, в итоге Марсело спокойно пробил в правый угол ворот и открыл счёт в матче.

12' Пеллегрини из центра поля выполнил передачу на ход Педро по правому флангу, Педро дождался подключения Карсдорпа, затем Рик выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от защитника "Интера" отскочил к радиусу штрафной, Пеллегрини оказался первым на подборе, Лоренцо пришлось бить в правый угол ворот из-под соперника, мяч в итоге ушёл в сторону от цели.

11' Педро по центру прошёл к радиусу штрафной площади, затем последовал удар в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

10' Полузащитник "Ромы" Эбрима Дарбо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Санчеса.

9' Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Интера" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда.

8' Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Д'Амброзио и ушёл на угловой.

7' Пеллегрини по центру едва не вошёл в штрафную площадь "Интера", Раноккия грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на правый фланг.

6' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Интера", Джеко при всём желании никак не мог успеть к мячу.

5' Санчес на правой половине поля выполнил неплохую скидку на ход Лукаку, Ромелу не смог оторваться от Дарбо, Эбрима в итоге перехватил мяч.

4' Джеко прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Эдин выполнил передачу в центр штрафной площади, Пеллегрини в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч, отскок был в пользу Раду.

3' "Интер" сразу же старается использовать высокий прессинг, пока "Рома" даже со своей половины поля выходит с большим трудом.

2' Дармиан сразу же попытался пройти вперёд по правому флангу, Мхитарян грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.