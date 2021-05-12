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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Интер Милан
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Рома
0'
6' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
1:0
11' Гол
Брозович Марсело
2:0
20' Гол
Весино Матиас
28' Желтая карточка
Сантон Давиде
2:1
31' Гол
Мхитарян Генрих
71'
97
Раду
Йонуц
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
33
Д'Амброзио
Данило
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
8
Весино
Матиас
14
Перишич
Иван
7
Санчес
Алексис
9
Лукаку
Ромелу
87
Фузато
Даниэл
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
18
Сантон
Давиде
4
Кристанте
Бриан
55
Дарбо
Эбрима
11
Педро
Родригес
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
Интер Милан
3-5-2
Рома
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Дарбо Эбрима
11'
Брозович Марсело
(Дармиан Маттео)
1:0
20'
Весино Матиас
(Лукаку Ромелу)
2:0
28'
 
Сантон Давиде
31'
2:1
Мхитарян Генрих
(Джеко Эдин)
36'
Мартинес Лаутаро
Санчес Алексис
 
46'
 
Эль-Шаарави Стефан
Педро Родригес
59'
Сенси Стефано
Весино Матиас
 
59'
Хакими Ашраф
Перишич Иван
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.58
2. Мартинес Лаутаро 16 (1) 0.44
3. Хакими Ашраф 7 0.19
4. Санчес Алексис 7 0.19
5. Барелла Николо 3 0.08
6. Перишич Иван 3 0.08
7. Дармиан Маттео 3 0.08
8. Гальярдини Роберто 3 0.08
9. Д'Амброзио Данило 3 0.08
10. Шкриньяр Милан 3 0.08
11. Брозович Марсело 2 0.06
12. Эриксен Кристиан 2 0.06
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Весино Матиас 1 0.03
16. Пинамонти Андреа 1 0.03
17. Янг Эшли 0 0
18. Бастони Алессандро 0 0
19. Коларов Александар 0 0
20. Раноккия Андреа 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 11 (1) 0.31
2. Майораль Борха 10 0.28
3. Верету Жордан 10 (5) 0.28
4. Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.19
5. Джеко Эдин 7 0.19
6. Педро Родригес 4 0.11
7. Манчини Джанлука 4 0.11
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Перес Карлес 2 0.06
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Сантон Давиде 0 0
17. Смоллинг Крис 0 0
18. Эль-Шаарави Стефан 0 0
19. Вильяр Гонсало 0 0
20. Ибаньес Рожер 0 0
21. Залевский Никола 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 7 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Кристанте Бриан 8 0
4. Ибаньес Рожер 6 1
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 6 0
7. Педро Родригес 4 1
8. Перес Бруно 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Сантон Давиде 2 0
15. Миранте Антонио 2 0
16. Мхитарян Генрих 2 0
17. Калафьори Рикардо 2 0
18. Дарбо Эбрима 2 0
19. Эль-Шаарави Стефан 1 0
20. Карсдорп Рик 1 0
21. Майораль Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 9.33% (7) 10.67% (8) 10.67% (8) 17.33% (13) 29.33% (22) 22.67% (17)
 Рома 14.52% (9) 19.35% (12) 19.35% (12) 9.68% (6) 19.35% (12) 17.74% (11)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан
Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 36 27 7 2 81 - 31 88
2. Аталанта 2:0 Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан 5:0 Заявка 36 23 6 7 70 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус 3:1 Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио 0:0 Заявка 35 20 5 10 60 - 51 65
7. Рома 1:2 Заявка 36 17 7 12 64 - 55 58
8. Сассуоло 1:3 Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория 1:1 Заявка 36 13 7 16 47 - 53 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья 0:2 Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа 2:0 Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино 0:5 Заявка 35 7 14 14 48 - 62 35
17. Специя 1:1 Заявка 36 8 11 17 45 - 68 35
18. Беневенто 0:2 Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма 0:0 Заявка 36 3 12 21 38 - 76 21
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 18 16 1 1 47 - 17 49
2. Ювентус 3:1 Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома 1:2 Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
5. Аталанта 2:0 Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
6. Лацио 0:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 23 39
7. Милан 5:0 Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория 1:1 Заявка 18 8 3 7 28 - 25 27
9. Сассуоло 1:3 Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья 0:2 Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа 2:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя 1:1 Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино 0:5 Заявка 18 3 8 7 24 - 33 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто 0:2 Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 5:0 Заявка 18 15 1 2 39 - 17 46
2. Интер Милан 2:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта 2:0 Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус 3:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло 1:3 Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио 0:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто 0:2 Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория 1:1 Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино 0:5 Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома 1:2 Заявка 18 5 3 10 24 - 37 18
14. Дженоа 2:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя 1:1 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья 0:2 Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма 0:0 Заявка 18 1 7 10 23 - 40 10
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
3. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 10
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    75'
    Брозович на левом фланге нарушил правила против Эль-Шаарави. "Рома" заработала довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Сантон в центре поля нарушил правила против Хакими. Игроки "Интера" сейчас конечно же не будут торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 73'
    Карсдорп с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Джеко в касание отправил мяч на правый угол штрафной, Пеллегрини из-под Шкриньяра пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в позицию Раду. 
  • 72'
    Дарбо отыгрался с Сантоном, который был на левом фланге, затем Эбрима пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, попытка была заблокирована. 
  • 71'
    Шкриньяр из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади "Ромы", там оказался только Фузато. 
  • Опасный момент
    70'
    Мхитарян с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристанте неплохо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Кристанте в центре поля на этот раз огрел по ногам Сенси. "Интер" уже значительно быстрее разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    68'
    Кристанте на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    67'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку в очередной раз головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 66'
    Карсдорп при проходе вперёд по правому флангу удачно отыгрался с Джеко, затем Рик выполнил прострел к линии вратарской, Д'Амброзио в подкате выбил мяч на угловой. 
  • Замена
    65'
    Вторую подряд замену провёл Антонио Конте. Вместо Ивана Перишича на поле вышел Стефано Сенси. 
  • Замена
    64'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Матиаса Весино на поле вышел Ашраф Хакими. 
  • 63'
    Эль-Шаарави немного сместился в центр с левой половины поля, затем Стефан пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    62'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    61'
    В очередной раз последовала передача на ход Джеко в штрафную площадь "Интера", на этот раз пас был на левый её угол, Эдин зацепился за мяч и пробил по воротам, Раду успел сократить дистанцию, Йонуц ногой перевёл мяч на угловой. 
  • 60'
    Мартинес из центра поля выполнил ещё одну передачу на ход Лукаку по центру, Кумбулла грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Штанга
    59'
    Карсдорп с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Джеко на этот раз грамотно обработал мяч, затем Эдин развернулся и пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Интер" от второго пропущенного мяча. 
  • 58'
    Дарбо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Интера". 
  • 57'
    Дармиан прошёл вперёд по правому флангу, затем последовала подача к линии вратарской, Мартинес не смог добраться до мяча, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Кристанте выполнил заброс в центр штрафной площади, Джеко при обработке мяча подыграл себе рукой, Даниэле Киффи конечно же всё видел, теперь уже был дан справедливый свисток в пользу "Интера". 
  • 55'
    Пеллегрини пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 54'
    Барелла разогнал атаку по центру, затем Николо выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Лукаку в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот "Интера". Пеллегрини выполнил подачу к левому углу вратарской, Брозович головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 52'
    Перишич прошёл вперёд по левой половине поля, Мартинес начал смещение в центр штрафной площади, а Иван выполнил передачу на левый угол штрафной, получился подарок для защитников "Ромы". 
  • Фол, нарушение
    51'
    Эль-Шаарави выполнил передачу к линии штрафной площади из центра поля, мяч попал в руку Д'Амброзио, Даниэле Киффи всё видел и дал свисток в пользу "Ромы". 
  • 50'
    Кристанте с правой половины поля выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Дармиан сыграл внимательно и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    49'
    Барелла выполнил передачу на ход Лукаку по центру, форвард "Интера" оказался в офсайде. 
  • 48'
    Карсдорп при проходе вперёд попытался отыграться с Джеко, но Рик выполнил слишком сильную передачу на Эдина, в итоге ему было очень трудно подстроиться под мяч. 
  • Замена
    47'
    В составе "Ромы" после перерыва произошла замена. Вместо Педро на поле вышел Стефан Эль-Шаарави.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает "Рома", чтобы перевернуть игру и сыграть первым номером. Наверняка футбол у нас сейчас будет не менее весёлым, а поэтому мы вправе рассчитывать на ещё парочку забитых мячей. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма миланский "Интер" на своём поле переигрывает "Рому" 2:1. Обе команды нам показывают довольно яркий футбол, но при этом видно, что при желании подопечные Антонио Конте способны показать более сильную игру, чтобы добиться более комфортного преимущества. Напоминаем, что "Роме" сегодня нужно набирать три очка, но пока команде Паулу Фонсеки даже за ничью зацепиться будет довольно непросто. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Ромы". Брозович выполнил подачу в центр штрафной площади, Кумбулла головой выбил мяч к радиусу штрафной, Перишич оказался первым на подборе, Иван в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 45'
    Из глубины поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Интера" на ход Пеллегрини, Шкриньяр за счёт более грамотной позиции перехватил мяч. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Даниэле Киффи к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Сантон по левому флангу дошёл к линии штрафной площади, затем Давиде выполнил передачу на Мхитаряна, Генрих сместился в центр, а затем пробил по воротам, мяч полетел точно в Раду, Йонуц намертво поймал его. 
  • 44'
    Мартинес убежал на правый угол штрафной площади, Лаутаро сам пробил по воротам, на этот раз Манчини грамотно сыграл в обороне и блокировал попытку. 
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот "Интера". Пеллегрини выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Судья
    42'
    Чуть ранее на половине поля "Ромы" возник спорный момент. Кумбулла на левом фланге махнул по лицу Лукаку, Ромелу оказался на газоне, но Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше. 
  • 41'
    Кристанте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Интера". 
  • 40'
    Сантон прошёл вперёд по левому флангу, затем Давиде выполнил передачу на Мхитаряна, который был совсем рядом, Генрих с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской, Перишич оказался первым на мяче и грудью сбросил его в руки Раду. 
  • 39'
    Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Д'Амброзио оказался первым на мяче и выбил его обратно на правый фланг. 
  • 38'
    Брозович со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Фузато грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Манчини на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. Игроки "Интера" заработали неплохой стандарт. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Ромы". Брозович выполнил подачу на левый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Замена
    35'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Алексиса Санчеса, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Лаутаро Мартинес. 
  • Опасный момент
    34'
    Весино при смещении в центр с правого фланга выполнил передачу на Санчеса к радиусу штрафной площади, Алексис пяткой выполнил шикарную ответную передачу в центр штрафной площади, Весино пробил в правый угол ворот, Фузато успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • 33'
    Весёлый у нас получается футбол, но подобный матч был у команды Антонио Конте и в прошлом туре. Она уже сама играет, а также позволяет проявить себя и сопернику. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Мхитарян!!! Джеко получил мяч у радиуса штрафной площади, затем Джеко развернулся и выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Мхитарян оторвался от защитников "Интера" и точно пробил в правый угол ворот, Раду в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду Йонуцу так и не удалось. 
  • Угловой
    31'
    Санчес выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, не без доли везения, но "Рома" всё же смогла отбиться при этом стандарте. 
  • 30'
    Санчес со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел Джеко, который был в "стенке", а затем ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    29'
    Барелла выполнил передачу на ход Санчесу из глубины поля, Алексис убежал к радиусу штрафной площади, где его за плечо схватил Сантон. Давиде Сантон за свой фол получил справедливую жёлтую карточку. 
  • Угловой
    28'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Интера" перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • 27'
    Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч задел Брозовича и ушёл на угловой. 
  • Судья
    26'
    Кристанте выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Пеллегрини, Лоренцо в борьбе с Бареллой оказался на газоне, Даниэле Киффи показал, что нужно играть дальше. 
  • 25'
    В центр поля у нас пока перешла игра, но это и не удивительно, пока у нас матч строится исключительно от активности миланского клуба. 
  • 24'
    Игроки "Интера" вновь перехватили контроль над мячом, "Рома" вынуждена ждать шанса для проведения контратаки. 
  • 23'
    Кристанте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Раду спокойно намертво поймал его. 
  • 22'
    Перишич попытался сместиться в центр с левой половины поля, Кристанте накрыл Ивана и перехватил мяч. 
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Весино!!! Игроки "Ромы" провели неудачную атаку и сразу же получили контрнаступление от игроков "Интера". Из глубины поля последовал заброс на ход Лукаку к правому углу штрафной площади, Ромелу зацепился за мяч, затем он развернулся и выполнил передачу немного назад к радиусу штрафной площади, Весино в касание пробил в ближний угол ворот, Манчини, который мог блокировать попытку, зачем-то подпрыгнул, мяч в итоге оказался в сетке. 
  • 20'
    Брозович неплохо грудью сбросил мяч на левую половину поля, Барелла подработал мяч, а затем из-за пределов штрафной площади Николо пробил в левый угол ворот, в момент удара у игрока "Интера" поехала нога, мяч в итоге ушёл в сторону от цели.
  • 19'
    Весино с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Манчини оказался первым на мяче и выбил его за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    18'
    Весино выполнил передачу на ход Дармиану по правому флангу на этот раз, затем Маттео выполнил подачу к линии штрафной площади, Санчес выполнил перевод к линии вратарской, Лукаку выиграл борьбу за мяч у Манчини и сбросил его под удар Весино, Матиас пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 17'
    Мхитарян с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Пеллегрини, Лоренцо зацепился за мяч, но под давлением Шкриньяра ему не удалось точно пробить в ближний угол ворот. 
  • 16'
    Игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, футболисты миланского клуба решили пока поиграть по счёту и немного сбить темп встречи. 
  • 15'
    "Рома" пока играет в этом матче лишь отрывками, при этом видно, что в обороне "волков" творится сумбур, именно из-за этого команда Паулу Фонсеки и пропустила быстрый гол. 
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот "Интера". Пеллегрини выполнил подачу к правому углу вратарской, Лукаку головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Брозович!!! Санчес выполнил хорошую передачу на ход Дармиану по правому флангу, Маттео в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной площади, Брозович был совсем без опеки, в итоге Марсело спокойно пробил в правый угол ворот и открыл счёт в матче. 
  • 12'
    Пеллегрини из центра поля выполнил передачу на ход Педро по правому флангу, Педро дождался подключения Карсдорпа, затем Рик выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч от защитника "Интера" отскочил к радиусу штрафной, Пеллегрини оказался первым на подборе, Лоренцо пришлось бить в правый угол ворот из-под соперника, мяч в итоге ушёл в сторону от цели. 
  • 11'
    Педро по центру прошёл к радиусу штрафной площади, затем последовал удар в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    10'
    Полузащитник "Ромы" Эбрима Дарбо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Санчеса. 
  • Угловой
    9'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Интера" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • 8'
    Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Д'Амброзио и ушёл на угловой. 
  • 7'
    Пеллегрини по центру едва не вошёл в штрафную площадь "Интера", Раноккия грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на правый фланг. 
  • 6'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Интера", Джеко при всём желании никак не мог успеть к мячу. 
  • 5'
    Санчес на правой половине поля выполнил неплохую скидку на ход Лукаку, Ромелу не смог оторваться от Дарбо, Эбрима в итоге перехватил мяч. 
  • 4'
    Джеко прошёл вперёд по левой половине поля, а затем Эдин выполнил передачу в центр штрафной площади, Пеллегрини в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч, отскок был в пользу Раду. 
  • 3'
    "Интер" сразу же старается использовать высокий прессинг, пока "Рома" даже со своей половины поля выходит с большим трудом. 
  • 2'
    Дармиан сразу же попытался пройти вперёд по правому флангу, Мхитарян грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Антонио Конте сегодня вновь провёл активную ротацию состава, что вполне неудивительно. Паулу Фонсека в свою очередь выставил на эту встречу оптимальный состав, всё же римскому клубу необходимо сегодня набрать три очка, чтобы сохранить шансы в борьбе за место в Лиге Европы на следующий сезон. 
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Прогнозы на матч Интер Милан 2:1 Рома

Исход игры
Интер Милан
81.8% (112)
Ничья
10.2% (14)
Рома
8% (11)
Тотал 2.5
Больше
79.85% (107)
Меньше
20.15% (27)
Обе команды забьют
Да
85.82% (115)
Нет
14.18% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
56.9% (78)
3:1 Интер Милан
7.3% (10)
1:1 Ничья
6.6% (9)
1:0 Интер Милан
6.6% (9)
3:2 Интер Милан
5.1% (7)
2:0 Интер Милан
3.6% (5)
1:2 Рома
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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