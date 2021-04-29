Италия: Серия A 2020-2021
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Рома
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (5)
|0.6
|2.
|Мартинес Лаутаро
|16 (1)
|0.46
|3.
|Хакими Ашраф
|7
|0.2
|4.
|Санчес Алексис
|7
|0.2
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.09
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|7.
|Дармиан Маттео
|3
|0.09
|8.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.09
|9.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.09
|10.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|11.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.06
|12.
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|13.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|14.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|15.
|Пинамонти Андреа
|1
|0.03
|16.
|Янг Эшли
|0
|0
|17.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|18.
|Коларов Александар
|0
|0
|19.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|10 (1)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|10
|0.29
|3.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.29
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.2
|5.
|Джеко Эдин
|7
|0.2
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.11
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.06
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Сантон Давиде
|0
|0
|17.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|19.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|20.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
|21.
|Залевский Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|7
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|6
|0
|3.
|Барелла Николо
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|3
|0
|9.
|Перишич Иван
|3
|0
|10.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|1
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|18.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|10
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|8
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|5.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|7.
|Педро Родригес
|4
|1
|8.
|Перес Бруно
|5
|0
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Миранте Антонио
|2
|0
|15.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|16.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|17.
|Сантон Давиде
|1
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|19.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|20.
|Майораль Борха
|1
|0
|21.
|Дарбо Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|9.33% (7)
|10.67% (8)
|10.67% (8)
|17.33% (13)
|29.33% (22)
|22.67% (17)
|Рома
|14.52% (9)
|19.35% (12)
|19.35% (12)
|9.68% (6)
|19.35% (12)
|17.74% (11)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан
Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Милан
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|65 - 41
|72
|4.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|5.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|67 - 34
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|63 - 53
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Исход игры
Интер Милан
86.8% (33)
Ничья
5.3% (2)
Рома
7.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
78.38% (29)
Меньше
21.62% (8)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
55.3% (21)
2:0 Интер Милан
10.5% (4)
1:2 Рома
7.9% (3)
3:1 Интер Милан
5.3% (2)
3:2 Интер Милан
5.3% (2)
1:0 Интер Милан
5.3% (2)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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