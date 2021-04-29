  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.6
2. Мартинес Лаутаро 16 (1) 0.46
3. Хакими Ашраф 7 0.2
4. Санчес Алексис 7 0.2
5. Барелла Николо 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Дармиан Маттео 3 0.09
8. Гальярдини Роберто 3 0.09
9. Д'Амброзио Данило 3 0.09
10. Шкриньяр Милан 3 0.09
11. Эриксен Кристиан 2 0.06
12. Брозович Марсело 1 0.03
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Пинамонти Андреа 1 0.03
16. Янг Эшли 0 0
17. Бастони Алессандро 0 0
18. Коларов Александар 0 0
19. Раноккия Андреа 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 10 (1) 0.29
2. Майораль Борха 10 0.29
3. Верету Жордан 10 (5) 0.29
4. Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.2
5. Джеко Эдин 7 0.2
6. Педро Родригес 4 0.11
7. Манчини Джанлука 4 0.11
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Перес Карлес 2 0.06
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Сантон Давиде 0 0
17. Смоллинг Крис 0 0
18. Эль-Шаарави Стефан 0 0
19. Вильяр Гонсало 0 0
20. Ибаньес Рожер 0 0
21. Залевский Никола 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 7 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Кристанте Бриан 8 0
4. Ибаньес Рожер 6 1
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 6 0
7. Педро Родригес 4 1
8. Перес Бруно 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Миранте Антонио 2 0
15. Мхитарян Генрих 2 0
16. Калафьори Рикардо 2 0
17. Сантон Давиде 1 0
18. Эль-Шаарави Стефан 1 0
19. Карсдорп Рик 1 0
20. Майораль Борха 1 0
21. Дарбо Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 9.33% (7) 10.67% (8) 10.67% (8) 17.33% (13) 29.33% (22) 22.67% (17)
 Рома 14.52% (9) 19.35% (12) 19.35% (12) 9.68% (6) 19.35% (12) 17.74% (11)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан
Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан
Рома Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома
Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Рома: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Милан Заявка 35 22 6 7 65 - 41 72
4. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
5. Ювентус Заявка 35 20 9 6 67 - 34 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Рома Заявка 35 17 7 11 63 - 53 58
8. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 14 1 2 34 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Интер Милан 86.8% (33)
    X 5.3% (2)
    Рома 7.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Рома
    1.74
    4.50
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Милан - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Интер Милан - Рома

    Исход игры
    Интер Милан
    86.8% (33)
    Ничья
    5.3% (2)
    Рома
    7.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (29)
    Меньше
    21.62% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    55.3% (21)
    2:0 Интер Милан
    10.5% (4)
    1:2 Рома
    7.9% (3)
    3:1 Интер Милан
    5.3% (2)
    3:2 Интер Милан
    5.3% (2)
    1:0 Интер Милан
    5.3% (2)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     