Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Болонья имеет хороший шанс забить.

47' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Равалья Федерико взял и забрал мяч на выходе

43' Удар от ворот произведет Дженоа

43' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Сванберг Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Сванберг Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Сориано Роберто нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

38' Болонья имеет хороший шанс забить.

37' Болонья имеет хороший шанс забить.

37' Дженоа имеет хороший шанс забить.

36' Дженоа имеет хороший шанс забить.

35' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Дженоа имеет хороший шанс забить.

34' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ровелла Николо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Сапата Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Болонья имеет хороший шанс забить.

33' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мазиелло Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Болонья имеет хороший шанс забить.

32' Удар от ворот произведет Болонья

31' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Дженоа имеет хороший шанс забить.

31' Томиясу Такэхиро наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Болонья

30' Как он промахнулся? Скамачча Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Орсолини Риккардо наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

26' Удар от ворот произведет Дженоа

26' Барроу Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Болонья имеет хороший шанс забить.

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Паласио Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Болонья имеет хороший шанс забить.

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

24' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вратарь парирует удар, который нанес Орсолини Риккардо , и мяч снова в игре

23' Болонья имеет хороший шанс забить.

23' Удар от ворот произведет Дженоа

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Болонья имеет хороший шанс забить.

22' Вратарь парирует удар, который нанес Дзаппакоста Давиде , и мяч снова в игре

21' Дженоа имеет хороший шанс забить.

21' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' После удара головой, который сделал Орсолини Риккардо мяч выносится вратарем на угловой

18' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Перин Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Болонья имеет хороший шанс забить.

15' Дзаппакоста Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Г О О О О Л - Дзаппакоста Давиде из команды Дженоа переиграл вратаря дальним ударом!

13' Дженоа имеет хороший шанс забить.

12' Удар от ворот произведет Дженоа

12' Дженоа имеет хороший шанс забить.

12' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Болонья имеет хороший шанс забить.

10' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Дженоа имеет хороший шанс забить.

9' Скамачча Джанлука бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

8' Сванберг Маттиас имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

8' Болонья имеет хороший шанс забить.

8' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Равалья Федерико взял и забрал мяч на выходе

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Шомуродов Элдор . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Отличные скиллы показывает Шомуродов Элдор , обводя своих соперников

5' Дженоа имеет хороший шанс забить.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Сапата Кристиан получил желтую карточку от судьи

1' Дженоа начинает с центра поля