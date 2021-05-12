Италия: Серия A 2020-2021
Болонья
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Дженоа
1' Желтая карточкаСапата Кристиан
0:1
13' ГолДзаппакоста Давиде
46' Желтая карточкаШомуродов Элдор
0:2
62' ПенальтиСкамачча Джанлука
65' Желтая карточкаРовелла Николо
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
46'
62'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
11 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.25
|2.
|Барроу Муса
|8
|0.22
|3.
|Орсолини Риккардо
|6 (3)
|0.17
|4.
|Сванберг Маттиас
|5
|0.14
|5.
|Паласио Родриго
|4
|0.11
|6.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.06
|7.
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|8.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.06
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|10.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|19.
|Данило Ларанжера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.31
|2.
|Скамачча Джанлука
|8 (2)
|0.22
|3.
|Пандев Горан
|6
|0.17
|4.
|Шомуродов Элдор
|5
|0.14
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0.11
|6.
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|7
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|8
|0
|3.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|4.
|Домингес Николас
|7
|0
|5.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|6.
|Паласио Родриго
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|9.
|Сориано Роберто
|4
|0
|10.
|Сумаоро Адама
|4
|0
|11.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|12.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|13.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|14.
|Сансоне Никола
|2
|0
|15.
|М'Байе Ибрахим
|2
|0
|16.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|17.
|Поли Андреа
|1
|0
|18.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|19.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|20.
|Антов Валентин
|1
|0
|21.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Бадель Милан
|7
|0
|3.
|Кришито Доменико
|6
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|5.
|Стротман Кевин
|6
|0
|6.
|Радованович Иван
|6
|0
|7.
|Пандев Горан
|5
|0
|8.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|9.
|Бани Маттиа
|5
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Ровелла Николо
|4
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|14.
|Перин Маттиа
|1
|1
|15.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|16.
|Бираски Давиде
|2
|0
|17.
|Кассата Франческо
|2
|0
|18.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|19.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|20.
|Бехрами Валон
|1
|0
|21.
|Стураро Стефано
|1
|0
|22.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|23.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|8.7% (4)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|Дженоа
|17.5% (7)
|15% (6)
|7.5% (3)
|27.5% (11)
|15% (6)
|17.5% (7)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино
Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто
Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья
Последние игры между собой
Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Дженоа: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Дженоа 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|36
|27
|7
|2
|81 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|5:0 Заявка
|36
|23
|6
|7
|70 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|35
|20
|5
|10
|60 - 51
|65
|7.
|Рома
|1:2 Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 55
|58
|8.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|36
|13
|7
|16
|47 - 53
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|0:5 Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 62
|35
|17.
|Специя
|1:1 Заявка
|36
|8
|11
|17
|45 - 68
|35
|18.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|36
|3
|12
|21
|38 - 76
|21
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|47 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|5.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 23
|39
|7.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 25
|27
|9.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|0:5 Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 33
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|15
|1
|2
|39 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|0:5 Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 37
|18
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|1
|7
|10
|23 - 40
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|3.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|10
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Болонья 0:2 Дженоа
Исход игры
Болонья
58.5% (79)
Ничья
34.1% (46)
Дженоа
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (39)
2:1 Болонья
28.1% (38)
1:0 Болонья
25.2% (34)
1:2 Дженоа
5.2% (7)
2:0 Болонья
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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