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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Болонья
0:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1' Желтая карточка
Сапата Кристиан
0:1
13' Гол
Дзаппакоста Давиде
46' Желтая карточка
Шомуродов Элдор
0:2
61' Пенальти
Скамачча Джанлука
64' Желтая карточка
Схаутен Йерди
90'+4
34
Равалья
Федерико
14
Томиясу
Такэхиро
5
Сумаоро
Адама
23
Данило
Ларанжера
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Перин
Маттиа
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
55
Мазиелло
Андреа
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Бехрами
Валон
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
19
Пандев
Горан
61
Шомуродов
Элдор
9
Скамачча
Джанлука
Болонья
4-2-3-1
Дженоа
4-3-1-2

Ход матча

1'
 
Сапата Кристиан
13'
0:1
Дзаппакоста Давиде
(Бадель Милан)
32'
 
Ровелла Николо
Бадель Милан
46'
 
Шомуродов Элдор
61'
0:2
Скамачча Джанлука
62'
Виньято Эмануэль
Дейкс Митчелл
 
63'
Ольсен Сков Андреас
Орсолини Риккардо
 
64'
Схаутен Йерди
 
69'
 
Радованович Иван
Пандев Горан
69'
 
Зайц Миха
Бехрами Валон
70'
Сансоне Никола
Сванберг Маттиас
 
82'
 
Кассата Франческо
Стротман Кевин
82'
 
Пьяца Марко
Скамачча Джанлука
89'
Урбаньски Кацпер
Сориано Роберто
 
89'
Wisdom Amey
Томиясу Такэхиро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 7
  • 12 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.25
2. Барроу Муса 8 0.22
3. Орсолини Риккардо 6 (3) 0.17
4. Сванберг Маттиас 5 0.14
5. Паласио Родриго 4 0.11
6. Ольсен Сков Андреас 2 0.06
7. Сансоне Никола 2 0.06
8. Томиясу Такэхиро 2 0.06
9. Виньято Эмануэль 1 0.03
10. Схаутен Йерди 1 0.03
11. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.31
2. Скамачча Джанлука 8 (2) 0.22
3. Пандев Горан 6 0.17
4. Шомуродов Элдор 5 0.14
5. Дзаппакоста Давиде 4 0.11
6. Пьяца Марко 3 0.08
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Стротман Кевин 0 0
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 7 1
2. Схаутен Йерди 7 1
3. Данило Ларанжера 8 0
4. Домингес Николас 7 0
5. Дейкс Митчелл 5 1
6. Паласио Родриго 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
9. Сориано Роберто 4 0
10. Сумаоро Адама 4 0
11. Томиясу Такэхиро 4 0
12. Виньято Эмануэль 4 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Кришито Доменико 6 0
4. Мазиелло Андреа 6 0
5. Стротман Кевин 6 0
6. Радованович Иван 6 0
7. Пандев Горан 5 0
8. Дестро Маттиа 5 0
9. Бани Маттиа 5 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Дзаппакоста Давиде 3 0
13. Ровелла Николо 3 0
14. Перин Маттиа 1 1
15. Сапата Кристиан 2 0
16. Бираски Давиде 2 0
17. Кассата Франческо 2 0
18. Пеллегрини Лука 2 0
19. Циборра Леннарт 2 0
20. Бехрами Валон 1 0
21. Стураро Стефано 1 0
22. Шомуродов Элдор 1 0
23. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 8.7% (4) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7) 19.57% (9) 21.74% (10)
 Дженоа 19.05% (8) 14.29% (6) 7.14% (3) 26.19% (11) 16.67% (7) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино
Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто
Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья

Последние игры между собой

Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Дженоа: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A
Дженоа 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Болонья 58.5% (79)
X 34.1% (46)
Дженоа 7.4% (10)
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Прогнозы на матч Болонья 0:2 Дженоа

Исход игры
Болонья
58.5% (79)
Ничья
34.1% (46)
Дженоа
7.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
39.85% (53)
Меньше
60.15% (80)
Обе команды забьют
Да
69.17% (92)
Нет
30.83% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (39)
2:1 Болонья
28.1% (38)
1:0 Болонья
25.2% (34)
1:2 Дженоа
5.2% (7)
2:0 Болонья
3% (4)
2:2 Ничья
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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