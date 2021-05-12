Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Парма

47' Отличный пас сделал Альберто Луис из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

46' Удар от ворот произведет Парма

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Парма

43' Патрик не смог попасть в створ ударом издали

43' Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Диркс Дан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Валенти Лаутаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Эрнани Азеведо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Диркс Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Парма

36' Удар от ворот произведет Парма

36' Отличный пас сделал Альберто Луис из команды Лацио . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

35' Хорошую попытку сделал Лаццари Мануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Валенти Лаутаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Парма

33' Лаццари Мануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' ПЕРЕКЛАДИНА! Альберто Луис упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

31' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Парма

31' Мурики Ведат разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Удар от ворот произведет Лацио

29' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Отличные скиллы показывает Альберто Луис , обводя своих соперников

27' Лацио имеет хороший шанс забить.

25' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Брунетта Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Брунетта Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лацио имеет хороший шанс забить.

20' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бани Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Удар от ворот произведет Лацио

17' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Парма

16' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Иммобиле Чиро разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

13' Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

13' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Парма

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гальоло Риккардо из команды Парма

12' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Брунетта Хуан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Парма

9' Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали

8' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

6' Удар от ворот произведет Лацио

5' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лацио

5' Эрнани Азеведо из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

3' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Парма начинает с центра поля