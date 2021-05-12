Италия: Серия A 2020-2021
Лацио
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Парма
10' Желтая карточкаБрунетта Хуан
49' Желтая карточкаГальоло Риккардо
90' Желтая карточкаАчерби Франческо
90' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
1:0
90' ГолИммобиле Чиро
4
Патрик
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
94
Мурики
Ведат
29
Диркс
Дан
13
Бани
Маттиа
42
Бузи
Максим
14
Куртич
Ясмин
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Диркс ДанЗащитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
42 Бузи МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
49'
79'
90'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|20 (4)
|0.57
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.26
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.23
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.23
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.2
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|7 (1)
|0.19
|2.
|Куцка Юрай
|7 (4)
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|5
|0.14
|4.
|Куртич Ясмин
|4
|0.11
|5.
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.08
|6.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|7.
|Карамо Янн
|2
|0.06
|8.
|Ман Деннис
|2
|0.06
|9.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.03
|10.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0.03
|11.
|Пелле Грациано
|1
|0.03
|12.
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|13.
|Бругман Гастон
|1
|0.03
|14.
|Зом Симон
|1
|0.03
|15.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|16.
|Бузи Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|10
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|9
|0
|3.
|Патрик
|8
|0
|4.
|Ачерби Франческо
|7
|0
|5.
|Перейра Андреас
|5
|1
|6.
|Худт Уэсли
|6
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|8.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|9.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|11.
|Альберто Луис
|4
|0
|12.
|Пароло Марко
|4
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|14.
|Луис Фелипе
|4
|0
|15.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|16.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|17.
|Катальди Данило
|3
|0
|18.
|Марушич Адам
|3
|0
|19.
|Раду Стефан
|2
|0
|20.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|1
|0
|22.
|Лулич Сенад
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|11
|0
|2.
|Куцка Юрай
|8
|0
|3.
|Бругман Гастон
|7
|0
|4.
|Пеццелла Джузеппе
|7
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|6
|0
|6.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|4
|0
|8.
|Корнелиус Андреас
|4
|0
|9.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|10.
|Конти Андреа
|3
|0
|11.
|Грасси Альберто
|3
|0
|12.
|Карамо Янн
|3
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|3
|0
|14.
|Бузи Максим
|3
|0
|15.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|16.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|17.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|18.
|Осорио Йордан
|2
|0
|19.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|20.
|Пелле Грациано
|1
|0
|21.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|22.
|Лорини Венсан
|1
|0
|23.
|Ман Деннис
|1
|0
|24.
|Зом Симон
|1
|0
|25.
|Болог Ботонд
|1
|0
|26.
|Диркс Дан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|18.64% (11)
|13.56% (8)
|8.47% (5)
|23.73% (14)
|16.95% (10)
|18.64% (11)
|Парма
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =0 -8Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио
Парма Последние 20 матчей: +1 =5 -14Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма
Последние игры между собой
Лацио: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Лацио 4:1 Парма Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Парма Серия A Парма 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Парма
Исход игры
Лацио
97.8% (132)
Ничья
1.5% (2)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
43.61% (58)
Нет
56.39% (75)
Популярный счёт
2:0 Лацио
43% (58)
2:1 Лацио
23% (31)
3:1 Лацио
15.6% (21)
3:0 Лацио
6.7% (9)
1:0 Лацио
5.9% (8)
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