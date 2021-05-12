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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Лацио
1:0
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
10' Желтая карточка
Брунетта Хуан
49' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
90' Желтая карточка
Ачерби Франческо
90' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
1:0
90' Гол
Иммобиле Чиро
90'+7
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
17
Иммобиле
Чиро
94
Мурики
Ведат
1
Сепе
Луиджи
29
Диркс
Дан
13
Бани
Маттиа
30
Валенти
Лаутаро
42
Бузи
Максим
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
19
Зом
Симон
7
Гальоло
Риккардо
9
Пелле
Грациано
32
Брунетта
Хуан
Лацио
3-5-2
Парма
3-5-2

Ход матча

10'
 
Брунетта Хуан
49'
 
Гальоло Риккардо
57'
Корреа Хоакин
Мурики Ведат
 
57'
Эскаланте Гонсало
Катальди Данило
 
57'
Луис Фелипе
Раду Стефан
 
62'
 
Лорини Венсан
Гальоло Риккардо
73'
 
Корнелиус Андреас
Пелле Грациано
73'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Пароло Марко
 
79'
Кайседо Фелипе
Патрик
 
84'
 
Осорио Йордан
Бани Маттиа
84'
 
Грасси Альберто
Зом Симон
84'
 
Траоре Чака
Брунетта Хуан
90'
Ачерби Франческо
 
90'
 
Эрнани Азеведо
90'
Иммобиле Чиро
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 20 (4) 0.57
2. Альберто Луис 9 0.26
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.23
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.23
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.2
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 7 (1) 0.19
2. Куцка Юрай 7 (4) 0.19
3. Жервиньо Куасси 5 0.14
4. Куртич Ясмин 4 0.11
5. Михэйлэ Валентин 3 0.08
6. Гальоло Риккардо 2 0.06
7. Карамо Янн 2 0.06
8. Ман Деннис 2 0.06
9. Корнелиус Андреас 1 0.03
10. Пеццелла Джузеппе 1 0.03
11. Пелле Грациано 1 0.03
12. Брунетта Хуан 1 0.03
13. Бругман Гастон 1 0.03
14. Зом Симон 1 0.03
15. Инглезе Роберто 0 0
16. Бузи Максим 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 10 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 9 0
3. Патрик 8 0
4. Ачерби Франческо 7 0
5. Перейра Андреас 5 1
6. Худт Уэсли 6 0
7. Иммобиле Чиро 4 1
8. Кайседо Фелипе 5 0
9. Эскаланте Гонсало 5 0
10. Фарес Мохамед 5 0
11. Альберто Луис 4 0
12. Пароло Марко 4 0
13. Милинкович-Савич Сергей 4 0
14. Луис Фелипе 4 0
15. Корреа Хоакин 2 1
16. Лаццари Мануэль 2 1
17. Катальди Данило 3 0
18. Марушич Адам 3 0
19. Раду Стефан 2 0
20. Мусаккио Матео 2 0
21. Рейна Пепе 1 0
22. Лулич Сенад 1 0
23. Мурики Ведат 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 11 0
2. Куцка Юрай 8 0
3. Бругман Гастон 7 0
4. Пеццелла Джузеппе 7 0
5. Гальоло Риккардо 6 0
6. Иакопони Симоне 3 1
7. Куртич Ясмин 4 0
8. Корнелиус Андреас 4 0
9. Алвеш Бруну 3 0
10. Конти Андреа 3 0
11. Грасси Альберто 3 0
12. Карамо Янн 3 0
13. Брунетта Хуан 3 0
14. Бузи Максим 3 0
15. Дармиан Маттео 2 0
16. Инглезе Роберто 2 0
17. Сиприен Вилан 2 0
18. Осорио Йордан 2 0
19. Михэйлэ Валентин 2 0
20. Пелле Грациано 1 0
21. Скоццарелла Маттео 1 0
22. Лорини Венсан 1 0
23. Ман Деннис 1 0
24. Зом Симон 1 0
25. Болог Ботонд 1 0
26. Диркс Дан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 18.64% (11) 13.56% (8) 8.47% (5) 23.73% (14) 16.95% (10) 18.64% (11)
 Парма 18.42% (7) 15.79% (6) 13.16% (5) 23.68% (9) 15.79% (6) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио
Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма
Парма Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Парма 2:5 Аталанта Торино 1:0 Парма Парма 3:4 Кротоне Ювентус 3:1 Парма
Кальяри 4:3 Парма Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио

Последние игры между собой

Лацио: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 0:2 Лацио Серия A Парма 0:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A
Лацио 4:1 Парма Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Парма Серия A Парма 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Лацио 97.8% (132)
X 1.5% (2)
Парма 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Лацио 1:0 Парма

Исход игры
Лацио
97.8% (132)
Ничья
1.5% (2)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.38% (67)
Меньше
49.62% (66)
Обе команды забьют
Да
43.61% (58)
Нет
56.39% (75)
Популярный счёт
2:0 Лацио
43% (58)
2:1 Лацио
23% (31)
3:1 Лацио
15.6% (21)
3:0 Лацио
6.7% (9)
1:0 Лацио
5.9% (8)
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