Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает!

95' Лацио имеет хороший шанс забить.

95' Удар от ворот произведет Лацио

95' Бузи Максим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Эрнани Азеведо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Парма имеет хороший шанс забить.

91' Удар от ворот произведет Лацио

91' Валенти Лаутаро не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ачерби Франческо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Диркс Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Валенти Лаутаро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

86' Диркс Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Парма

84' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Бани Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Валенти Лаутаро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Лацио

77' Бузи Максим не смог попасть в створ ударом издали

75' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе

73' Парма имеет хороший шанс забить.

72' Удар от ворот произведет Лацио

72' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

72' Брунетта Хуан пробил со штрафного прямо в стенку

68' Удар от ворот произведет Парма

68' Корреа Хоакин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Валенти Лаутаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин , обводя своих соперников

63' Удар от ворот произведет Лацио

62' Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

61' Удар от ворот произведет Лацио

61' Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Эскаланте Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' ШАНС! Гальоло Риккардо вышел один на один с голкипером...

56' Куртич Ясмин видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

56' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Парма имеет хороший шанс забить.

53' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Удар от ворот произведет Лацио

52' Диркс Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лацио нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

52' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Куртич Ясмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Валенти Лаутаро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' После проверки VAR рефери поменял решение - Лацио не будет бить пенальти!

49' Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи

47' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Лацио

46' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля