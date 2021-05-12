Не получилось у гостей провести атаку по левому краю, заработали игроки "Кальяри" аут.

Ничья устраивает каждую из команд, видимо, поэтому никто и не собирается бить по воротам.

Четверть часа до конца тайма. Ну может всё-таки проведём хоть что-то опасное? Пока что ничего не видно со стороны каждой из команд...

Штрафной удар заработали гости, до ворот метров 30, удар с дальней дистанции (удар!), но мимо цели.

25' Следом Наингголан уже получил по ногам от Пульгара, которому и показал рефери "горчичник". Всё по делу.

23' Наингголан нарушил правила в районе центрального круга.

22' Серия передач в районе центрального круга не привела к успеху.

21' С мячом голкипер "Кальяри" Краньо, отправил всех своих подальше, где и пошла борьба за игровой снаряд.

19' С мячом Ликояннис, увидел подключение по правому краю, отдал на фланг. Дзаппа принял игровой снаряд, отыграл на Нандеса. Последний пытается разобраться с соперником.

17' Продолжаем "засыпать" под матч двух команд из нижней части таблицы Серии А...

16' Через центральную зону организует атаку "Фиорентина", передача на правый край, короткий розыгрыш, мяч потерян...

15' Очень спокойно у нас проходит игра. Всё в стиле Серии А. Без ударов и опасных моментов.

14' Пульгар исполнил подачу, пробить некому оказалось.

13' Пульгар разыграл мяч с партнёром, получил передачу назад, выполнил подачу, но Педро головой в падении перевёл мяч на угловой.

12' Долгие споры Година с арбитром не увенчались успехом. Отправил судья защитника подальше. Ждём подачу в штрафную площадь "Кальяри".

10' Штрафной удар заработали гости на левом фланге. Годин нарушил правила. Сзади ногой зацепил он Куаме.

8' В центре поля подхватили мяч игроки "Фиорентины", но тут же его потеряли,

7' Заброс на Наингголана, который попытался побороться за мяч, но не сумел. В очередной раз вернулся Наингголан в "Кальяри" и доказывает своё право на звание лидера клуба.

6' Ввели мяч в игру гости. Пока что крупным планом наставник наставник "фиалок" Якини Джузеппе в своей кепке.

5' Пять минут у нас прошло, на газоне оказался Дунка, держится за колено, досталось ему в игровом эпизоде.

3' С мячом игроки "Кальяри", перекатывают они игровой снаряд в обороне. Пока что не спешат с развитием атаки.

3' Заброс по левому краю, подача Педро на Паволетти, который с "наскока" головой пробил по воротам соперника! Выше цели.

2' На своей половине поля с мячом хозяева. Между клубами три очка отрыва и победа сегодня официально гарантирует прописку в Серии А "Фиорентине".