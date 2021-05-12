Италия: Серия A 2020-2021
Кальяри
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Сарденья Арена
Фиорентина
27' Желтая карточкаПульгар Эрик
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|16 (4)
|0.44
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.17
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0.11
|5.
|Марин Рэзван
|3
|0.08
|6.
|Нандес Найтан
|2
|0.06
|7.
|Перейро Гастон
|2
|0.06
|8.
|Соттил Рикардо
|2
|0.06
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Дункан Альфред
|0
|0
|15.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|16.
|Олива Кристиан
|0
|0
|17.
|Карбони Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|21 (6)
|0.58
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.14
|3.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.08
|4.
|Миленкович Никола
|3
|0.08
|5.
|Рибери Франк
|2
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|7.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|17.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|8
|0
|4.
|Наингголан Раджа
|5
|0
|5.
|Марин Рэзван
|5
|0
|6.
|Педро Жоао
|4
|0
|7.
|Годин Диего
|3
|0
|8.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|9.
|Чеппители Лука
|3
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Дункан Альфред
|2
|0
|13.
|Фараго Паоло
|2
|0
|14.
|Рог Марко
|2
|0
|15.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|16.
|Олива Кристиан
|2
|0
|17.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|18.
|Краньо Алессио
|1
|0
|19.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|22.
|Трамони Маттео
|1
|0
|23.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|8
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|6
|1
|3.
|Миленкович Никола
|6
|1
|4.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|5.
|Пульгар Эрик
|7
|0
|6.
|Рибери Франк
|5
|1
|7.
|Мартинес Лукас II
|4
|1
|8.
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|9.
|Роша Игор II
|5
|0
|10.
|Песселья Херман
|4
|0
|11.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|12.
|Куаме Кристиан
|4
|0
|13.
|Валеро Борха
|3
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|15.
|Лирола Поль
|3
|0
|16.
|Касерес Мартин
|2
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|18.
|Кокорин Александр
|1
|0
|19.
|Влахович Душан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|9.3% (4)
|27.91% (12)
|16.28% (7)
|20.93% (9)
|Фиорентина
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =3 -11Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри
Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина
Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:4 Фиорентина Серия A Кальяри 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Кальяри Серия A Фиорентина 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Фиорентина Серия A Кальяри 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|3.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|4.
|Милан
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|65 - 41
|72
|5.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|67 - 34
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|63 - 53
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Фиорентина
Исход игры
Кальяри
28.7% (39)
Ничья
47.1% (64)
Фиорентина
24.3% (33)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
85.07% (114)
Нет
14.93% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (55)
2:1 Кальяри
17.6% (24)
1:2 Фиорентина
16.2% (22)
1:0 Кальяри
8.1% (11)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Фиорентина
3.7% (5)
1:3 Фиорентина
1.5% (2)
2:0 Кальяри
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!