Италия: Серия A 2020-2021
Торино
0:5
Второй тайм: 72'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Милан
0:1
19' ГолТео Эрнандес
0:2
26' ПенальтиКесси Франк
41' Желтая карточкаБеннасер Исмаэль
44' Желтая карточкаБазелли Даниэле
48' Желтая карточкаЛинетти Кароль
0:3
50' ГолДиас Браим
0:4
62' ГолТео Эрнандес
0:5
67' ГолРебич Анте
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Браим
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
-
90 Сава РэзванВратарь
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
19'
0:1
26'
0:2
41'
44'
48'
50'
0:3
62'
0:4
67'
0:5
Статистика матча
-
0 Голы 6
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.34
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.17
|3.
|Санабрия Антонио
|5
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|5.
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|6.
|Лукич Саша
|3
|0.09
|7.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|8.
|Войвода Мергим
|2
|0.06
|9.
|Иццо Армандо
|2
|0.06
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|12.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|13.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|14.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|15.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|16.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|17.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.42
|2.
|Кесси Франк
|11 (9)
|0.31
|3.
|Ребич Анте
|9
|0.25
|4.
|Тео Эрнандес
|7
|0.19
|5.
|Леау Рафаэл
|6
|0.17
|6.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.11
|7.
|Диас Браим
|4
|0.11
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|14.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Кьяер Симон
|0
|0
|18.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|8
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Н'Кулу Николя
|5
|0
|4.
|Верди Симоне
|5
|0
|5.
|Линетти Кароль
|5
|0
|6.
|Мандрагора Роландо
|3
|1
|7.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|8.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|9.
|Белотти Андреа
|4
|0
|10.
|Лукич Саша
|4
|0
|11.
|Иццо Армандо
|3
|0
|12.
|Войвода Мергим
|3
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|2
|0
|15.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|16.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|17.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|18.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|19.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|20.
|Гояк Амер
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|6
|1
|4.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Кастильехо Самуэль
|5
|0
|8.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|4
|0
|11.
|Далот Диогу
|4
|0
|12.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|13.
|Тонали Сандро
|1
|1
|14.
|Кьяер Симон
|2
|0
|15.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|16.
|Крунич Раде
|2
|0
|17.
|Диас Браим
|2
|0
|18.
|Габбия Маттео
|2
|0
|19.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|10.64% (5)
|8.51% (4)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|36.17% (17)
|Милан
|15.87% (10)
|19.05% (12)
|12.7% (8)
|22.22% (14)
|6.35% (4)
|23.81% (15)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +5 =9 -6Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино
Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона
Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло
Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Милан: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Торино 2:1 Милан Серия A Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|36
|27
|7
|2
|81 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|5:0 Заявка
|36
|23
|6
|7
|70 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|35
|20
|5
|10
|60 - 51
|65
|7.
|Рома
|1:2 Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 55
|58
|8.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|36
|13
|7
|16
|47 - 53
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|0:5 Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 62
|35
|17.
|Специя
|1:1 Заявка
|36
|8
|11
|17
|45 - 68
|35
|18.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|36
|3
|12
|21
|38 - 76
|21
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|47 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|5.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 23
|39
|7.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 25
|27
|9.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|0:5 Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 33
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|15
|1
|2
|39 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|0:5 Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 37
|18
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|1
|7
|10
|23 - 40
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|3.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|10
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Торино 0:5 Милан
Исход игры
Торино
2.9% (4)
Ничья
10.3% (14)
Милан
86.8% (118)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (89)
Меньше
33.58% (45)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:2 Милан
57.4% (78)
0:1 Милан
12.5% (17)
0:2 Милан
9.6% (13)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:3 Милан
5.1% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Торино
1.5% (2)
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