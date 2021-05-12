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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Торино
0:5
Второй тайм: 72'

Стадион:
Милан
0'
0:1
19' Гол
Тео Эрнандес
0:2
26' Пенальти
Кесси Франк
41' Желтая карточка
Беннасер Исмаэль
44' Желтая карточка
Базелли Даниэле
48' Желтая карточка
Линетти Кароль
0:3
50' Гол
Диас Браим
0:4
62' Гол
Тео Эрнандес
0:5
67' Гол
Ребич Анте
72'
39
Сиригу
Сальваторе
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Уилфрид
77
Линетти
Кароль
38
Мандрагора
Роландо
8
Базелли
Даниэле
13
Родригес
Рикардо
11
Дзадза
Симоне
26
Бонаццоли
Федерико
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
21
Диас
Браим
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
Торино
3-5-2
Милан
4-2-3-1

Ход матча

19'
0:1
Тео Эрнандес
(Диас Браим)
26'
0:2
Кесси Франк
41'
 
Беннасер Исмаэль
44'
Базелли Даниэле
 
46'
 
Мейте Суалихо
Беннасер Исмаэль
48'
Линетти Кароль
 
50'
0:3
Диас Браим
(Кесси Франк)
56'
Верди Симоне
Базелли Даниэле
 
56'
Ансальди Кристиан
Родригес Рикардо
 
56'
Ринкон Томас
Линетти Кароль
 
62'
0:4
Тео Эрнандес
(Ребич Анте)
63'
 
Крунич Раде
Диас Браим
67'
0:5
Ребич Анте
(Крунич Раде)
69'
 
Далот Диогу
Тео Эрнандес
70'
 
Леау Рафаэл
Чалханоглу Хакан

Статистика матча

  • 0 Голы 6
  • 8 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (3) 0.34
2. Дзадза Симоне 6 0.17
3. Санабрия Антонио 5 0.14
4. Бремер Глейсон 4 0.11
5. Мандрагора Роландо 3 0.09
6. Лукич Саша 3 0.09
7. Бонаццоли Федерико 2 0.06
8. Войвода Мергим 2 0.06
9. Иццо Армандо 2 0.06
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Верди Симоне 1 0.03
12. Синго Уилфрид 1 0.03
13. Ринкон Томас 1 0.03
14. Мейте Суалихо 1 0.03
15. Гояк Амер 1 0.03
16. Н'Кулу Николя 1 0.03
17. Линетти Кароль 1 0.03
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.42
2. Кесси Франк 11 (9) 0.31
3. Ребич Анте 9 0.25
4. Тео Эрнандес 7 0.19
5. Леау Рафаэл 6 0.17
6. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.11
7. Диас Браим 4 0.11
8. Салемакерс Алексис 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Крунич Раде 1 0.03
13. Далот Диогу 1 0.03
14. Калюлю Пьер 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Кьяер Симон 0 0
18. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 8 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Н'Кулу Николя 5 0
4. Верди Симоне 5 0
5. Линетти Кароль 5 0
6. Мандрагора Роландо 3 1
7. Синго Уилфрид 3 1
8. Дзадза Симоне 4 0
9. Белотти Андреа 4 0
10. Лукич Саша 4 0
11. Иццо Армандо 3 0
12. Войвода Мергим 3 0
13. Буонджорно Алессандро 3 0
14. Базелли Даниэле 2 0
15. Бонаццоли Федерико 2 0
16. Санабрия Антонио 2 0
17. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
18. Ансальди Кристиан 1 0
19. Родригес Рикардо 1 0
20. Гояк Амер 1 0
21. Сегре Джакопо 1 0
22. Бремер Глейсон 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Салемакерс Алексис 6 1
4. Романьоли Алессио 7 0
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Кастильехо Самуэль 5 0
8. Леау Рафаэл 5 0
9. Чалханоглу Хакан 4 0
10. Беннасер Исмаэль 4 0
11. Далот Диогу 4 0
12. Ибрагимович Златан 2 1
13. Тонали Сандро 1 1
14. Кьяер Симон 2 0
15. Мейте Суалихо 2 0
16. Крунич Раде 2 0
17. Диас Браим 2 0
18. Габбия Маттео 2 0
19. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 10.64% (5) 8.51% (4) 12.77% (6) 12.77% (6) 19.15% (9) 36.17% (17)
 Милан 15.87% (10) 19.05% (12) 12.7% (8) 22.22% (14) 6.35% (4) 23.81% (15)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино
Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона
Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло
Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан

Последние игры между собой

Торино: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Милан: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Милан 0:0 Торино Кубок Милан 2:0 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Милан 4:2 Торино Кубок
Торино 2:1 Милан Серия A Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 36 27 7 2 81 - 31 88
2. Аталанта 2:0 Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан 5:0 Заявка 36 23 6 7 70 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус 3:1 Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио 0:0 Заявка 35 20 5 10 60 - 51 65
7. Рома 1:2 Заявка 36 17 7 12 64 - 55 58
8. Сассуоло 1:3 Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория 1:1 Заявка 36 13 7 16 47 - 53 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья 0:2 Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа 2:0 Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино 0:5 Заявка 35 7 14 14 48 - 62 35
17. Специя 1:1 Заявка 36 8 11 17 45 - 68 35
18. Беневенто 0:2 Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма 0:0 Заявка 36 3 12 21 38 - 76 21
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 18 16 1 1 47 - 17 49
2. Ювентус 3:1 Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома 1:2 Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
5. Аталанта 2:0 Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
6. Лацио 0:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 23 39
7. Милан 5:0 Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория 1:1 Заявка 18 8 3 7 28 - 25 27
9. Сассуоло 1:3 Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья 0:2 Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа 2:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя 1:1 Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино 0:5 Заявка 18 3 8 7 24 - 33 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто 0:2 Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 5:0 Заявка 18 15 1 2 39 - 17 46
2. Интер Милан 2:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта 2:0 Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус 3:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло 1:3 Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио 0:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто 0:2 Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория 1:1 Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино 0:5 Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома 1:2 Заявка 18 5 3 10 24 - 37 18
14. Дженоа 2:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя 1:1 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья 0:2 Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма 0:0 Заявка 18 1 7 10 23 - 40 10
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
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  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
3. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 10
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 2 гола - дубль!
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Анте Ребич! 0:6!
  • Замена
    70'
    Двойная замена в составе "Милана". Вместо Тео Эрнандеса и Хакана Чалханоглу на поле появились Диогу Далот и Рафаэл Леау.
  • 69'
    Да, стараются игроки "Торино" что-то придумать впереди, но в итоге нарываются на голевые контратаки "Милана". То ещё удовольствие, я вам скажу.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Анте Ребич! 0:5!
    На бис играет "Милан"! Очередная быстрая атака гостей, Чалханоглу отыграл на Крунича, который по центру в штрафную ворвался, отыграл налево на Ребича, которому оставалось переиграть Сиригу!
  • 64'
    Штрафной заработали футболисты "Торино", до цели было далеко, но это не смутило Верди, который мощно по воротам зарядил, но получилось выше перекладины.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Милана". Вместо Браима Диаса на поле появился Раде Крунич.
  • 2 гола - дубль!
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Тео Эрнандес! 0:4!
    Классная контратака "Милана". Эрнандес отыграл на левый фланг на ход Ребичу, а сам побежал в штрафную под ответный пас. Анте не подвёл, отлично выведя партнёра один на один, и Тео эффектно перебросил  Сиригу!
  • 61'
    Длинная подача в штрафную площадь "Милана", тут никто не мешает Калабрии спокойно сбросить мяч в руки своему голкиперу. Доннарумма сильно не торопится. Некуда.
  • 60'
    Попытались игроки "Милана" длинной передачей перейти в контратаку, но не прошёл пас на Ребича. Внимателен на этот раз защитник "Торино".
  • 58'
    Чалханоглу с подступов к штрафной площади в касание опасно пробил, но совсем немного точности ему не хватило. Рядом со штангой мяч пролетел.
  • Штанга
    57'
    А у нас перекладина! Чалханоглу навесил со штрафного к воротам соперника, мяч после серии рикошетом угодил в Диаса, от которого отлетел в каркас. Мог дубль делать, сам того не зная!
  • Замена
    56'
    Сразу тройная замена произошла в составе "Торино". Даниэле Базелли, Кароль Линетти и Рикардо Родригес отправились отдыхать, вместо них вышли Томас Ринкон, Симоне Верди и Кристиан Ансальди.
  • 55'
    В атаке "Торино", Рикардо Родригес с левого фланга навесил на дальний угол вратарской площадки, но Доннарумма на выходе уверенно вытянулся и мяч в руки забрал.
  • Опасный момент
    54'
    Кесси мог забивать ещё! Ребич прострелил с левого фланга к линии вратарской, Франку никто не мешал, но не смог как следует по мячу он попасть.
  • 52'
    Быстро игроки "Милана" поставили точку в матче. Не верится, что по такой игре сможет "Торино" что-то противопоставить своему сопернику.
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Браим Диас! 0:3!
    Бремер на своей половине сделал неудачный пас на партнёра, у того из-за спины выскочил Кесси, протащил мяч и отдал его в центр штрафной на Диаса, которому оставалось переиграть Сиригу, что они сделал!
  • Желтая карточка
    48'
    Линетти потерял мяч, в итоге в попытке его вернуть прыгнул в ноги Тео. Очень жёстко, это карточка.
  • 47'
    Футболисты "Торино" на первых минутах второго тайма мяч контролируют. Впрочем, ещё в конце первого они частенько переходили в атаку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    После перерыва состоялась замена в составе "Милана". Вместо Исмаэля Беннасера на поле появился Суалихо Мейте.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен первый тайм. "Милан" абсолютно заслуженно выигрывает, но и "Торино" к концу первого тайма вроде смог игру впереди нащупать. А пока уходим на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    45'
    Синго в борьбе на втором этаже умудрился коленом по подбородку Тео зарядить. Сразу извинился полузащитник "Торино".
  • Желтая карточка
    44'
    Даниэле Базелли получил карточку. Сорвал капитан "Торино" быструю контратаку "Милана", завалив на газон Диаса.
  • 44'
    "Милан" успокоился, сбавил свой атакующий порыв, и теперь уже игроки "Торино" владеют мячом на половине поля соперника.
  • 42'
    Пиоли очень активен у бровки поля, в принципе может быть довольным наставник "Милана".
  • Желтая карточка
    41'
    Первая карточка в нашем матче. Беннасер её получил за грубый подкат в центре поля после потери мяча. Линетти досталось.
  • 40'
    Вновь "Торино" в атаке, длинную подачу с правого фланга мы увидели, но слишком сильно, Дзадза не мог этот мяч никак достать.
  • Опасный момент
    38'
    Какой момент! Провалился центр обороны "Милана", где бросили одного Бремера, и футболист хозяев без сопротивления пробивал с одиннадцатиметровой отметки, но Доннарумма потащил!
  • 37'
    Мандрагора наносил удар из-за пределов штрафной площади, но выше перекладины получилось у полузащитника "Торино".
  • Офсайд
    36'
    Забивает "Милан" третий гол, Ребич здорово вывел на ворота Калабрию, но в офсайд залез подключившийся к атаке защитник гостей.
  • 34'
    В порядке Мандрагора и Беннасер, оба продолжают поединок. "Торино", кстати говоря, старается оживиться впереди.
  • 32'
    Очень неприятное столкновение в центре поля получилось. Мандрагора и Беннасер головами стукнулись. Врачи сейчас точно на поле появятся.
  • 30'
    "Торино" в атаке. Неплохая подача с левого фланга, мяч выбит. Бонаццоли сыграл на подборе перед штрафной площадью, пробил по воротам, но получилось намного выше ворот.
  • Фол, нарушение
    29'
    Диас по правому флангу прорывался, но Буонджорно встретил полузащитника "Милана". При этом арбитр показал, что именно игрок гостей правила нарушил.
  • 28'
    Уверенно всё контролирует "Милан", "Торино" поначалу ещё пытался что-то сделать впереди, сейчас уже в обороне находятся хозяева.
  • Пенальти
    26'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! Франк Кесси! 0:2!
    Уверенно полузащитник "Милана" реализовал одиннадцатиметровый! На технику Кесси пробил в правый от себя угол. Сиригу не угадал и начал заваливаться в противоположный.
  • Фол, нарушение
    25'
    Проникающий пас в штрафную площадь "Торино", Кастильехо мяч принял, и тут его снёс с ног Лянко Войнович.
  • Пенальти!
    24'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Торино"!
  • Штанга
    23'
    Кастильехо из выгодной позиции угодил в штангу ворот "Торино"! Были близки ко второму голу футболисты "Милана"!
  • 21'
    Приближается первый тайм к своей середине, "Милан" продолжает мяч контролировать.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Тео Эрнандес! 0:1!
    Красота какая! Диас отыграл на Эрнандеса, который слева из-за пределов штрафной площади вогнал мяч в дальнюю девятку! Очень эффектный гол мы посмотрели!
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Торино", навесил Чалханоглу слева на ближнюю штангу, мяч выбит. Никто из игроков "Милана" сюда не пришёл.
  • 17'
    Заброс в штрафную площадь "Торино" на Ребича, но получилось слишком сильно. Забрал голкипер хозяев Сиригу мяч в руки.
  • 16'
    Неторопливо "Милан" катает мяч на своей половине поля, довольно высоко встречают соперника хозяева.
  • 14'
    Да, пытался Кьяер накрыть форварда "Торино", в итоге всё закончилось неприятным стыком. Должен вернуться на поле защитник "Милана".
  • Травма, повреждение
    13'
    Дзадза и Кьяер неприятно в центре поля столкнулись, в итоге необходима помощь защитнику "Милана". Пауза у нас в игре.
  • 12'
    Прошла всё-таки атака у "Торино", Бонаццоли слева пробивал с угла штрафной площади, но получилось выше перекладины.
  • 11'
    "Торино" попытался начать игру со своей половины поля, но "Милан" довольно высоко прессингует.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Торино 0:5 Милан

Исход игры
Торино
2.9% (4)
Ничья
10.3% (14)
Милан
86.8% (118)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (89)
Меньше
33.58% (45)
Обе команды забьют
Да
73.88% (99)
Нет
26.12% (35)
Популярный счёт
1:2 Милан
57.4% (78)
0:1 Милан
12.5% (17)
0:2 Милан
9.6% (13)
1:1 Ничья
8.1% (11)
1:3 Милан
5.1% (7)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Торино
1.5% (2)
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