Штрафной заработали футболисты "Торино", до цели было далеко, но это не смутило Верди, который мощно по воротам зарядил, но получилось выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Анте Ребич! 0:5! На бис играет "Милан"! Очередная быстрая атака гостей, Чалханоглу отыграл на Крунича, который по центру в штрафную ворвался, отыграл налево на Ребича, которому оставалось переиграть Сиригу!

Да, стараются игроки "Торино" что-то придумать впереди, но в итоге нарываются на голевые контратаки "Милана". То ещё удовольствие, я вам скажу.

Двойная замена в составе "Милана". Вместо Тео Эрнандеса и Хакана Чалханоглу на поле появились Диогу Далот и Рафаэл Леау .

После перерыва состоялась замена в составе "Милана". Вместо Исмаэля Беннасера на поле появился Суалихо Мейте.

Футболисты "Торино" на первых минутах второго тайма мяч контролируют. Впрочем, ещё в конце первого они частенько переходили в атаку.

Линетти потерял мяч, в итоге в попытке его вернуть прыгнул в ноги Тео. Очень жёстко, это карточка.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Браим Диас! 0:3! Бремер на своей половине сделал неудачный пас на партнёра, у того из-за спины выскочил Кесси, протащил мяч и отдал его в центр штрафной на Диаса, которому оставалось переиграть Сиригу, что они сделал!

Быстро игроки "Милана" поставили точку в матче. Не верится, что по такой игре сможет "Торино" что-то противопоставить своему сопернику.

Кесси мог забивать ещё! Ребич прострелил с левого фланга к линии вратарской, Франку никто не мешал, но не смог как следует по мячу он попасть.

В атаке "Торино", Рикардо Родригес с левого фланга навесил на дальний угол вратарской площадки, но Доннарумма на выходе уверенно вытянулся и мяч в руки забрал.

Сразу тройная замена произошла в составе "Торино". Даниэле Базелли, Кароль Линетти и Рикардо Родригес отправились отдыхать, вместо них вышли Томас Ринкон , Симоне Верди и Кристиан Ансальди .

А у нас перекладина! Чалханоглу навесил со штрафного к воротам соперника, мяч после серии рикошетом угодил в Диаса, от которого отлетел в каркас. Мог дубль делать, сам того не зная!

Чалханоглу с подступов к штрафной площади в касание опасно пробил, но совсем немного точности ему не хватило. Рядом со штангой мяч пролетел.

Попытались игроки "Милана" длинной передачей перейти в контратаку, но не прошёл пас на Ребича. Внимателен на этот раз защитник "Торино".

Длинная подача в штрафную площадь "Милана", тут никто не мешает Калабрии спокойно сбросить мяч в руки своему голкиперу. Доннарумма сильно не торопится. Некуда.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Тео Эрнандес! 0:4! Классная контратака "Милана". Эрнандес отыграл на левый фланг на ход Ребичу, а сам побежал в штрафную под ответный пас. Анте не подвёл, отлично выведя партнёра один на один, и Тео эффектно перебросил Сиригу!

Замена в составе "Милана". Вместо Браима Диаса на поле появился Раде Крунич.

Первый тайм

— Закончен первый тайм. "Милан" абсолютно заслуженно выигрывает, но и "Торино" к концу первого тайма вроде смог игру впереди нащупать. А пока уходим на перерыв!

45' Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

45' Синго в борьбе на втором этаже умудрился коленом по подбородку Тео зарядить. Сразу извинился полузащитник "Торино".

44' Даниэле Базелли получил карточку. Сорвал капитан "Торино" быструю контратаку "Милана", завалив на газон Диаса.

44' "Милан" успокоился, сбавил свой атакующий порыв, и теперь уже игроки "Торино" владеют мячом на половине поля соперника.

42' Пиоли очень активен у бровки поля, в принципе может быть довольным наставник "Милана".

41' Первая карточка в нашем матче. Беннасер её получил за грубый подкат в центре поля после потери мяча. Линетти досталось.

40' Вновь "Торино" в атаке, длинную подачу с правого фланга мы увидели, но слишком сильно, Дзадза не мог этот мяч никак достать.

38' Какой момент! Провалился центр обороны "Милана", где бросили одного Бремера, и футболист хозяев без сопротивления пробивал с одиннадцатиметровой отметки, но Доннарумма потащил!

37' Мандрагора наносил удар из-за пределов штрафной площади, но выше перекладины получилось у полузащитника "Торино".

36' Забивает "Милан" третий гол, Ребич здорово вывел на ворота Калабрию, но в офсайд залез подключившийся к атаке защитник гостей.

34' В порядке Мандрагора и Беннасер, оба продолжают поединок. "Торино", кстати говоря, старается оживиться впереди.

32' Очень неприятное столкновение в центре поля получилось. Мандрагора и Беннасер головами стукнулись. Врачи сейчас точно на поле появятся.

30' "Торино" в атаке. Неплохая подача с левого фланга, мяч выбит. Бонаццоли сыграл на подборе перед штрафной площадью, пробил по воротам, но получилось намного выше ворот.

29' Диас по правому флангу прорывался, но Буонджорно встретил полузащитника "Милана". При этом арбитр показал, что именно игрок гостей правила нарушил.

28' Уверенно всё контролирует "Милан", "Торино" поначалу ещё пытался что-то сделать впереди, сейчас уже в обороне находятся хозяева.

26' ГО-О-О-О-О-ОЛ! Франк Кесси! 0:2!

Уверенно полузащитник "Милана" реализовал одиннадцатиметровый! На технику Кесси пробил в правый от себя угол. Сиригу не угадал и начал заваливаться в противоположный.

25' Проникающий пас в штрафную площадь "Торино", Кастильехо мяч принял, и тут его снёс с ног Лянко Войнович.

24' ПЕНАЛЬТИ в ворота "Торино"!

23' Кастильехо из выгодной позиции угодил в штангу ворот "Торино"! Были близки ко второму голу футболисты "Милана"!

21' Приближается первый тайм к своей середине, "Милан" продолжает мяч контролировать.

19' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Тео Эрнандес! 0:1!

Красота какая! Диас отыграл на Эрнандеса, который слева из-за пределов штрафной площади вогнал мяч в дальнюю девятку! Очень эффектный гол мы посмотрели!

18' Угловой у ворот "Торино", навесил Чалханоглу слева на ближнюю штангу, мяч выбит. Никто из игроков "Милана" сюда не пришёл.

17' Заброс в штрафную площадь "Торино" на Ребича, но получилось слишком сильно. Забрал голкипер хозяев Сиригу мяч в руки.

16' Неторопливо "Милан" катает мяч на своей половине поля, довольно высоко встречают соперника хозяева.

14' Да, пытался Кьяер накрыть форварда "Торино", в итоге всё закончилось неприятным стыком. Должен вернуться на поле защитник "Милана".

13' Дзадза и Кьяер неприятно в центре поля столкнулись, в итоге необходима помощь защитнику "Милана". Пауза у нас в игре.

12' Прошла всё-таки атака у "Торино", Бонаццоли слева пробивал с угла штрафной площади, но получилось выше перекладины.

11' "Торино" попытался начать игру со своей половины поля, но "Милан" довольно высоко прессингует.