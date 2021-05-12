Пашалич справа прорвался к воротам, но нанести удар не смог.

Барба слева из пределов штрафной площади с лёта бил по воротам ногой, но на пути мяча оказался кто-то из защитников "Аталанты".

Замена в составе "Беневенто": вместо Федерико Барбы на поле вышел Гаэтано Летиция.

Замена в составе "Беневенто": вместо Перпарима Хетемая на поле вышел Фабио Депаоли.

Второй тайм в Бергамо!

Муриэль слева с острого угла пробил по воротам после передачи Госенса. Монтипо отбил мяч за пределы поля.

Малиновский от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили. Дабо вверху сыграл удачно.

Де Рон справа сделал пас вперёд на Сапату, чей прострел в центр перехвачен соперниками.

Хатебур по правому флангу прошёл вперёд,Ю но передачу в центр сделать не смог.

Де Рон на чужой половине поля ударил по ногам Хетемая и получил жёлтую карточку.

Муриэль слева вошёл в штрафную площадь, собрал вокруг себя четырёх соперников и потерял мяч.

Барба на фланге схватил руками за футболку Малиновского и получил жёлтую карточку.

Замена в составе "Беневенто": вместо Николаса Виолы на поле вышел Артур Ионице.

Замена в составе "Беневенто": вместо Адольфо Гайча на поле вышел Джанлука Капрари.

Замена в составе "Аталанты": вместо Руслана Малиновского на поле вышел Йосип Иличич.

Замена в составе "Аталанты": вместо Робина Госенса на поле вышел Берат Джимсити.

Замена в составе "Аталанты": вместо Маттео Пессины на поле вышел Марио Пашалич.

Ионице на чужой половине поля схватил руками убегавшего вперёд Ромеро и получил жёлтую карточку.

Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит на Фройлера, чей заброс к воротам адресным не получился.

Муриэль с Сапатой слева не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.

Замена в составе "Аталанты": вместо Луиса Муриэля на поле вышел Алексей Миранчук.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ПАШАЛИЧ!!! Сапата слева выкатил мяч на Пашалича, который по центру продвинулся вперёд и с восьми метров послал низом мяч в ворота.

Первый тайм

— Перерыв! "Аталанта" - "Беневенто" - 1:0.

45' Лападула забрался в офсайд.

45' 1 минуту добавил Масса в первом тайме.

45' Глик не позволил по центру прорваться в штрафную площадь Муриэлю.

44' Сапата получил мяч от Малиновского, со смещением влево вошёл в штрафную площадь и с десяти метров пробил низом рядом с ближней штангой.

43' Де Рон у центрального круга подтолкнул в спину Гайча.

42' Малиновский слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Импрота.

41' Туиа на фланге сбил Пессину и получил жёлтую карточку.

40' .Малиновский от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. ГШосенсу пришлось бежать к бровке за мячом.

38' В Бергамо пошёл дождь. Возможно, погода заставит команды играть активнее.

36' Малиновский у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Хетемая.

34' "Беневенто" почаще стал забирать мяч, но действуют гости больше на своей половине поля.

32' Паломино на фланге сбил Лападулу.

30' Госенс слева подключился к атаке, но передача в его направлении последовала неточная.

29' Сапата справа неудачно прострелил к воротам. Мяч гостями выбит обратно во фланг.

28' Удар Госенса слева из пределов штрафной площади заблокировал Барба.

26' Виола исполнил третий подряд угловой удар. Мяч попрыгал по головам игроков и оказался в руках Голлини.

25' Следующая подача Виолы последовала на дальнюю штангу. Голлини сыграл на выходе и выбил мяч кулаком за пределы поля.

24' Виола от углового флага навесил к ближней штанге, а хозяева вынесли мяч от ворот.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МУРИЭЛЬ!!! Малиновский отличным пасом вывел к воротам Муриэля, который в одно касание переправил мяч в правый угол мимо Монтипо.

20' У Малиновского слева подача на Сапату получилась слишком сильной.

18' Пессина слева не смог проскочить между двух соперников и выйти один на один с голкипером.

16' Муриэль справа обыграл Барбу, но навес Луиса к воротам опасным не получился.

14' Муриэль от углового флага навесил на ближнюю штангу слабо, а Хатебур головой пробил неудачно.

12' "Аталанта" расположилась на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.

11' Виола неудачно исполнил угловой удар. Мяч описал высокую дугу перед воротами и покинул пределы поля.

10' Хетемай у центрального круга врезался в Ромеро. Защитнику "Аталанты" требуется помощь медиков.

9' Сапата с линии штрафной площади низом пробил правее ворот.

8' Муриэль справа выдал отличный пас в штрафную площадь на Пессину, который с двенадцати метров пробил рядом с ближней штангой.

7' Малиновский от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Сапата не смог выиграть борьбу вверху.

6' "Аталанта" перевела игру на чужую половину поля, но угроз воротам пока нет.

5' У Муриэля слева не прошёл навес в центр штрафной площади.

4' Фройлер направо на Малиновского пас сделал слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.

3' Команды обменялись длинными неточными передачами вперёд.

2' "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Беневенто" - в белой форме.