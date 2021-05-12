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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Аталанта
2:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
22' Гол
Муриэль Луис
40' Желтая карточка
Туиа Алессандро
51' Желтая карточка
Де Рон Мартен
56' Желтая карточка
Барба Федерико
61' Желтая карточка
Ионице Артур
2:0
67' Гол
Пашалич Марио
76'
95
Голлини
Пьерлуиджи
33
Хатебур
Ханс
17
Ромеро
Кристиан
6
Паломино
Хосе
8
Госенс
Робин
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
16
Импрота
Риккардо
56
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
14
Дабо
Брайан
93
Барба
Федерико
9
Лападула
Джанлука
7
Гайч
Адольфо
Аталанта
4-3-1-2
Беневенто
3-5-2

Ход матча

22'
Муриэль Луис
(Малиновский Руслан)
1:0
40'
 
Туиа Алессандро
51'
Де Рон Мартен
 
56'
 
Барба Федерико
58'
 
Капрари Джанлука
Гайч Адольфо
59'
 
Ионице Артур
Виола Николас
60'
Иличич Йосип
Малиновский Руслан
 
60'
Джимсити Берат
Госенс Робин
 
61'
Пашалич Марио
Пессина Маттео
 
61'
 
Ионице Артур
67'
Миранчук Алексей
Муриэль Луис
 
67'
Пашалич Марио
(Сапата Дуван)
2:0
74'
 
Летиция Гаэтано
Барба Федерико
74'
 
Депаоли Фабио
Хетемай Перпарим

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 22 (2) 0.61
2. Сапата Дуван 14 (1) 0.39
3. Госенс Робин 10 0.28
4. Малиновский Руслан 7 (1) 0.19
5. Иличич Йосип 6 (2) 0.17
6. Пашалич Марио 5 0.14
7. Гомес Алехандро 4 0.11
8. Миранчук Алексей 4 0.11
9. Фройлер Ремо 2 0.06
10. Пессина Маттео 2 0.06
11. Ромеро Кристиан 2 0.06
12. Толой Рафаэл 2 0.06
13. Хатебур Ханс 2 0.06
14. Ламмерс Сэм 2 0.06
15. Паломино Хосе 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 7 0.19
2. Капрари Джанлука 5 0.14
3. Виола Николас 5 (4) 0.14
4. Сау Марко 4 (1) 0.11
5. Летиция Гаэтано 3 0.08
6. Инсинье Роберто 2 0.06
7. Глик Камил 2 0.06
8. Ионице Артур 2 0.06
9. Кальдирола Лука 2 0.06
10. Гайч Адольфо 2 0.06
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Фальке Яго 1 0.03
13. Туиа Алессандро 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Госенс Робин 8 1
3. Толой Рафаэл 7 0
4. Де Рон Мартен 7 0
5. Джимсити Берат 7 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 3 0
9. Хатебур Ханс 3 0
10. Пашалич Марио 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Голлини Пьерлуиджи 0 1
13. Иличич Йосип 1 0
14. Мохика Хоан 1 0
15. Кальдара Маттиа 1 0
16. Диалло Амад 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Глик Камил 8 1
3. Барба Федерико 8 0
4. Импрота Риккардо 7 0
5. Туиа Алессандро 6 0
6. Ионице Артур 6 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Тельо Андрес 3 0
14. Сау Марко 1 1
15. Маджио Кристиан 2 0
16. Лападула Джанлука 2 0
17. Инсинье Роберто 2 0
18. Летиция Гаэтано 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Виола Николас 1 0
21. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 10.71% (9) 14.29% (12) 19.05% (16) 20.24% (17) 19.05% (16) 16.67% (14)
 Беневенто 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 23.68% (9) 13.16% (5) 18.42% (7)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта
Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио
Беневенто Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто
Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто 1:4 Аталанта Серия A Беневенто 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 36 27 7 2 81 - 31 88
2. Аталанта 2:0 Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан 5:0 Заявка 36 23 6 7 70 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус 3:1 Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио 0:0 Заявка 35 20 5 10 60 - 51 65
7. Рома 1:2 Заявка 36 17 7 12 64 - 55 58
8. Сассуоло 1:3 Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория 1:1 Заявка 36 13 7 16 47 - 53 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья 0:2 Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа 2:0 Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино 0:5 Заявка 35 7 14 14 48 - 62 35
17. Специя 1:1 Заявка 36 8 11 17 45 - 68 35
18. Беневенто 0:2 Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма 0:0 Заявка 36 3 12 21 38 - 76 21
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 18 16 1 1 47 - 17 49
2. Ювентус 3:1 Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома 1:2 Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
5. Аталанта 2:0 Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
6. Лацио 0:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 23 39
7. Милан 5:0 Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория 1:1 Заявка 18 8 3 7 28 - 25 27
9. Сассуоло 1:3 Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья 0:2 Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа 2:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя 1:1 Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино 0:5 Заявка 18 3 8 7 24 - 33 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто 0:2 Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 5:0 Заявка 18 15 1 2 39 - 17 46
2. Интер Милан 2:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта 2:0 Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус 3:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло 1:3 Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио 0:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто 0:2 Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория 1:1 Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино 0:5 Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома 1:2 Заявка 18 5 3 10 24 - 37 18
14. Дженоа 2:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя 1:1 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья 0:2 Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма 0:0 Заявка 18 1 7 10 23 - 40 10
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
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  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
3. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 10
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Беневенто": вместо Перпарима Хетемая на поле вышел Фабио Депаоли.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Беневенто": вместо Федерико Барбы на поле вышел Гаэтано Летиция.
  • 74'
    Барба слева из пределов штрафной площади с лёта бил по воротам ногой, но на пути мяча оказался кто-то из защитников "Аталанты".
  • Фол, нарушение
    72'
    Ромеро у центрального круга зацепил ногу Ионице.
  • 70'
    Пашалич справа прорвался к воротам, но нанести удар не смог.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ПАШАЛИЧ!!! Сапата слева выкатил мяч на Пашалича, который по центру продвинулся вперёд и с восьми метров послал низом мяч в ворота.
  • 67'
    Замена в составе "Аталанты": вместо Луиса Муриэля на поле вышел Алексей Миранчук.
  • 66'
    Муриэль с Сапатой слева не смогли прорваться в чужую штрафную площадь.
  • 65'
    Хозяева исполнили угловой удар. Мяч выбит на Фройлера, чей заброс к воротам адресным не получился.
  • Желтая карточка
    63'
    Ионице на чужой половине поля схватил руками убегавшего вперёд Ромеро и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Аталанты": вместо Маттео Пессины на поле вышел Марио Пашалич.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Аталанты": вместо Робина Госенса на поле вышел Берат Джимсити.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Аталанты": вместо Руслана Малиновского на поле вышел Йосип Иличич.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Беневенто": вместо Адольфо Гайча на поле вышел Джанлука Капрари.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Беневенто": вместо Николаса Виолы на поле вышел Артур Ионице.
  • Желтая карточка
    57'
    Барба на фланге схватил руками за футболку Малиновского и получил жёлтую карточку.
  • 56'
    Виола справа заброс сделал точно в руки Голлини.
  • 54'
    Муриэль слева вошёл в штрафную площадь, собрал вокруг себя четырёх соперников и потерял мяч.
  • Желтая карточка
    52'
    Де Рон на чужой половине поля ударил по ногам Хетемая и получил жёлтую карточку.
  • 51'
    Муриэль с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • 50'
    Хатебур по правому флангу прошёл вперёд,Ю но передачу в центр сделать не смог.
  • 49'
    Де Рон справа сделал пас вперёд на Сапату, чей прострел в центр перехвачен соперниками.
  • Угловой
    48'
    Малиновский от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили. Дабо вверху сыграл удачно.
  • 47'
    Муриэль слева с острого угла пробил по воротам после передачи Госенса. Монтипо отбил мяч за пределы поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Бергамо!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аталанта" - "Беневенто" - 1:0.
  • Офсайд
    45'
    Лападула забрался в офсайд.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Масса в первом тайме.
  • 45'
    Глик не позволил по центру прорваться в штрафную площадь Муриэлю.
  • Опасный момент
    44'
    Сапата получил мяч от Малиновского, со смещением влево вошёл в штрафную площадь и с десяти метров пробил низом рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    43'
    Де Рон у центрального круга подтолкнул в спину Гайча.
  • 42'
    Малиновский слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Импрота.
  • Желтая карточка
    41'
    Туиа на фланге сбил Пессину и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    40'
    .Малиновский от углового флага навесил к дальней штанге слишком сильно. ГШосенсу пришлось бежать к бровке за мячом.
  • Дождь
    38'
    В Бергамо пошёл дождь. Возможно, погода заставит команды играть активнее.
  • Фол, нарушение
    36'
    Малиновский у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Хетемая.
  • 34'
    "Беневенто" почаще стал забирать мяч, но действуют гости больше на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    32'
    Паломино на фланге сбил Лападулу.
  • 30'
    Госенс слева подключился к атаке, но передача в его направлении последовала неточная.
  • 29'
    Сапата справа неудачно прострелил к воротам. Мяч гостями выбит обратно во фланг.
  • 28'
    Удар Госенса слева из пределов штрафной площади заблокировал Барба.
  • Угловой
    26'
    Виола исполнил третий подряд угловой удар. Мяч попрыгал по головам игроков и оказался в руках Голлини.
  • Угловой
    25'
    Следующая подача Виолы последовала на дальнюю штангу. Голлини сыграл на выходе и выбил мяч кулаком за пределы поля.
  • Угловой
    24'
    Виола от углового флага навесил к ближней штанге, а хозяева вынесли мяч от ворот.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МУРИЭЛЬ!!! Малиновский отличным пасом вывел к воротам Муриэля, который в одно касание переправил мяч в правый угол мимо Монтипо.
  • 20'
    У Малиновского слева подача на  Сапату получилась слишком сильной.
  • 18'
    Пессина слева не смог проскочить между двух соперников и выйти один на один с голкипером.
  • 16'
    Муриэль справа обыграл Барбу, но навес Луиса к воротам опасным не получился.
  • Угловой
    14'
    Муриэль от углового флага навесил на ближнюю штангу слабо, а Хатебур головой пробил неудачно.
  • 12'
    "Аталанта" расположилась на чужой половине поля и переводит мяч с фланга на фланг.
  • Угловой
    11'
    Виола неудачно исполнил угловой удар. Мяч описал высокую дугу перед воротами и покинул пределы поля.
  • 10'
    Хетемай у центрального круга врезался в Ромеро. Защитнику "Аталанты" требуется помощь медиков.
  • 9'
    Сапата с линии штрафной площади низом пробил правее ворот.
  • Опасный момент
    8'
    Муриэль справа выдал отличный пас в штрафную площадь на Пессину, который с двенадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 7'
    Малиновский от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Сапата не смог выиграть борьбу вверху.
  • 6'
    "Аталанта" перевела игру на чужую половину поля, но угроз воротам пока нет.
  • 5'
    У Муриэля слева не прошёл навес в центр штрафной площади.
  • 4'
    Фройлер направо на Малиновского пас сделал слишком высоко. Мяч улетел за пределы поля.
  • 3'
    Команды обменялись длинными неточными передачами вперёд.
  • 2'
    "Аталанта" играет в полосатых сине-чёрных футболках и чёрных трусах, "Беневенто" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гевисс Стэдиум"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аталанта 2:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Беневенто

Исход игры
Аталанта
99.2% (131)
Ничья
0.8% (1)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (90)
Меньше
30.77% (40)
Обе команды забьют
Да
52.31% (68)
Нет
47.69% (62)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
28% (37)
2:0 Аталанта
26.5% (35)
3:0 Аталанта
15.9% (21)
4:1 Аталанта
9.1% (12)
2:1 Аталанта
9.1% (12)
1:0 Аталанта
3.8% (5)
4:2 Аталанта
2.3% (3)
5:1 Аталанта
1.5% (2)
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