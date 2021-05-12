Италия: Серия A 2020-2021
Аталанта
2:0
Второй тайм: 76'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Беневенто
1:0
22' ГолМуриэль Луис
40' Желтая карточкаТуиа Алессандро
51' Желтая карточкаДе Рон Мартен
56' Желтая карточкаБарба Федерико
61' Желтая карточкаИонице Артур
2:0
67' ГолПашалич Марио
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
15
Глик
Камил
14
Дабо
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
40'
51'
56'
61'
67'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|22 (2)
|0.61
|2.
|Сапата Дуван
|14 (1)
|0.39
|3.
|Госенс Робин
|10
|0.28
|4.
|Малиновский Руслан
|7 (1)
|0.19
|5.
|Иличич Йосип
|6 (2)
|0.17
|6.
|Пашалич Марио
|5
|0.14
|7.
|Гомес Алехандро
|4
|0.11
|8.
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.06
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0.06
|11.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.06
|12.
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|13.
|Хатебур Ханс
|2
|0.06
|14.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|7
|0.19
|2.
|Капрари Джанлука
|5
|0.14
|3.
|Виола Николас
|5 (4)
|0.14
|4.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.11
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|7.
|Глик Камил
|2
|0.06
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.06
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.06
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|13.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Госенс Робин
|8
|1
|3.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|7
|0
|5.
|Джимсити Берат
|7
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|3
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|3
|0
|10.
|Пашалич Марио
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Голлини Пьерлуиджи
|0
|1
|13.
|Иличич Йосип
|1
|0
|14.
|Мохика Хоан
|1
|0
|15.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|16.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Глик Камил
|8
|1
|3.
|Барба Федерико
|8
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|6
|0
|6.
|Ионице Артур
|6
|0
|7.
|Дабо Брайан
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Тельо Андрес
|3
|0
|14.
|Сау Марко
|1
|1
|15.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|16.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|17.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|18.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Виола Николас
|1
|0
|21.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|10.71% (9)
|14.29% (12)
|19.05% (16)
|20.24% (17)
|19.05% (16)
|16.67% (14)
|Беневенто
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта
Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио
Беневенто Последние 20 матчей: +2 =7 -11Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто
Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|36
|27
|7
|2
|81 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|5:0 Заявка
|36
|23
|6
|7
|70 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|35
|20
|5
|10
|60 - 51
|65
|7.
|Рома
|1:2 Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 55
|58
|8.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|36
|13
|7
|16
|47 - 53
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|0:5 Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 62
|35
|17.
|Специя
|1:1 Заявка
|36
|8
|11
|17
|45 - 68
|35
|18.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|36
|3
|12
|21
|38 - 76
|21
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|47 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|5.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 23
|39
|7.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 25
|27
|9.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|0:5 Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 33
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|15
|1
|2
|39 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|0:5 Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 37
|18
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|1
|7
|10
|23 - 40
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|3.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|10
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Аталанта 2:0 Беневенто
Исход игры
Аталанта
99.2% (131)
Ничья
0.8% (1)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (90)
Меньше
30.77% (40)
Обе команды забьют
Да
52.31% (68)
Нет
47.69% (62)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
28% (37)
2:0 Аталанта
26.5% (35)
3:0 Аталанта
15.9% (21)
4:1 Аталанта
9.1% (12)
2:1 Аталанта
9.1% (12)
1:0 Аталанта
3.8% (5)
4:2 Аталанта
2.3% (3)
5:1 Аталанта
1.5% (2)
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