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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Беневенто

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 21 (2) 0.6
2. Сапата Дуван 14 (1) 0.4
3. Госенс Робин 10 0.29
4. Малиновский Руслан 7 (1) 0.2
5. Иличич Йосип 6 (2) 0.17
6. Гомес Алехандро 4 0.11
7. Пашалич Марио 4 0.11
8. Миранчук Алексей 4 0.11
9. Фройлер Ремо 2 0.06
10. Пессина Маттео 2 0.06
11. Ромеро Кристиан 2 0.06
12. Толой Рафаэл 2 0.06
13. Хатебур Ханс 2 0.06
14. Ламмерс Сэм 2 0.06
15. Паломино Хосе 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 7 0.2
2. Капрари Джанлука 5 0.14
3. Виола Николас 5 (4) 0.14
4. Сау Марко 4 (1) 0.11
5. Летиция Гаэтано 3 0.09
6. Инсинье Роберто 2 0.06
7. Глик Камил 2 0.06
8. Ионице Артур 2 0.06
9. Кальдирола Лука 2 0.06
10. Гайч Адольфо 2 0.06
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Фальке Яго 1 0.03
13. Туиа Алессандро 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Госенс Робин 8 1
3. Толой Рафаэл 7 0
4. Джимсити Берат 7 0
5. Де Рон Мартен 6 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 3 0
9. Хатебур Ханс 3 0
10. Пашалич Марио 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Голлини Пьерлуиджи 0 1
13. Иличич Йосип 1 0
14. Мохика Хоан 1 0
15. Кальдара Маттиа 1 0
16. Диалло Амад 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Глик Камил 8 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Туиа Алессандро 5 0
6. Ионице Артур 5 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Тельо Андрес 3 0
14. Сау Марко 1 1
15. Маджио Кристиан 2 0
16. Лападула Джанлука 2 0
17. Инсинье Роберто 2 0
18. Летиция Гаэтано 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Виола Николас 1 0
21. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 10.71% (9) 14.29% (12) 19.05% (16) 20.24% (17) 19.05% (16) 16.67% (14)
 Беневенто 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 23.68% (9) 13.16% (5) 18.42% (7)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта
Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио
Беневенто Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто
Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Беневенто 1:4 Аталанта Серия A Беневенто 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Милан Заявка 35 22 6 7 65 - 41 72
4. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
5. Ювентус Заявка 35 20 9 6 67 - 34 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Рома Заявка 35 17 7 11 63 - 53 58
8. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 14 1 2 34 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Беневенто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Аталанта 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Беневенто 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Беневенто
    1.23
    7.90
    16.44
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аталанта - Беневенто онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Беневенто

    Исход игры
    Аталанта
    94.7% (36)
    Ничья
    5.3% (2)
    Беневенто
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (17)
    Нет
    54.05% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    36.8% (14)
    2:1 Аталанта
    15.8% (6)
    3:0 Аталанта
    13.2% (5)
    3:1 Аталанта
    13.2% (5)
    4:1 Аталанта
    5.3% (2)
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