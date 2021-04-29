Италия: Серия A 2020-2021
Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Беневенто
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|21 (2)
|0.6
|2.
|Сапата Дуван
|14 (1)
|0.4
|3.
|Госенс Робин
|10
|0.29
|4.
|Малиновский Руслан
|7 (1)
|0.2
|5.
|Иличич Йосип
|6 (2)
|0.17
|6.
|Гомес Алехандро
|4
|0.11
|7.
|Пашалич Марио
|4
|0.11
|8.
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.06
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0.06
|11.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.06
|12.
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|13.
|Хатебур Ханс
|2
|0.06
|14.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|7
|0.2
|2.
|Капрари Джанлука
|5
|0.14
|3.
|Виола Николас
|5 (4)
|0.14
|4.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.11
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.09
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|7.
|Глик Камил
|2
|0.06
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.06
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.06
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|13.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Госенс Робин
|8
|1
|3.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|4.
|Джимсити Берат
|7
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|6
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|3
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|3
|0
|10.
|Пашалич Марио
|2
|0
|11.
|Пессина Маттео
|2
|0
|12.
|Голлини Пьерлуиджи
|0
|1
|13.
|Иличич Йосип
|1
|0
|14.
|Мохика Хоан
|1
|0
|15.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|16.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Глик Камил
|8
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|5
|0
|6.
|Ионице Артур
|5
|0
|7.
|Дабо Брайан
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Тельо Андрес
|3
|0
|14.
|Сау Марко
|1
|1
|15.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|16.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|17.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|18.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Виола Николас
|1
|0
|21.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|10.71% (9)
|14.29% (12)
|19.05% (16)
|20.24% (17)
|19.05% (16)
|16.67% (14)
|Беневенто
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта
Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио
Беневенто Последние 20 матчей: +2 =7 -11Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто
Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Милан
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|65 - 41
|72
|4.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|5.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|67 - 34
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|63 - 53
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Аталанта - Беневенто
Исход игры
Аталанта
94.7% (36)
Ничья
5.3% (2)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (21)
Меньше
43.24% (16)
Обе команды забьют
Да
45.95% (17)
Нет
54.05% (20)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
36.8% (14)
2:1 Аталанта
15.8% (6)
3:0 Аталанта
13.2% (5)
3:1 Аталанта
13.2% (5)
4:1 Аталанта
5.3% (2)
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