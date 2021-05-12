Италия: Серия A 2020-2021
Сассуоло
1:3
Второй тайм: 76'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Ювентус
0:0
16' Не забитый пенальтиБерарди Доменико
18' Желтая карточкаМарлон
24' Желтая карточкаДанило Луис
0:1
28' ГолРабио Адриен
33' Желтая карточкаКьеза Федерико
0:2
45' ГолРоналду Криштиану
1:2
59' ГолРаспадори Джакомо
1:3
66' ГолДибала Пауло
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
Ход матча
16'
0:0
18'
24'
28'
0:1
33'
45'
59'
66'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|16 (6)
|0.44
|2.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.31
|3.
|Распадори Джакомо
|6
|0.17
|4.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.14
|5.
|Траоре Хамед
|5
|0.14
|6.
|Бога Жереми
|3
|0.08
|7.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.08
|8.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|9.
|Кирикеш Влад
|2
|0.06
|10.
|Лопес Максим
|2
|0.06
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|14.
|Обьянг Педро
|0
|0
|15.
|Тольян Йереми
|0
|0
|16.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|28 (6)
|0.78
|2.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.25
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.19
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.14
|5.
|Дибала Пауло
|4
|0.11
|6.
|Кулушевски Деян
|4
|0.11
|7.
|Рабио Адриен
|3
|0.08
|8.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|9.
|Алекс Сандро
|2
|0.06
|10.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|11.
|Данило Луис
|1
|0.03
|12.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|13.
|Мело Артур
|1
|0.03
|14.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|17.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|18.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|19.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|2.
|Лопес Максим
|7
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|7
|0
|4.
|Марлон
|5
|1
|5.
|Кирикеш Влад
|6
|0
|6.
|Траоре Хамед
|6
|0
|7.
|Обьянг Педро
|4
|1
|8.
|Джуричич Филип
|5
|0
|9.
|Берарди Доменико
|4
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|4
|0
|11.
|Айхан Кан
|3
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|1
|13.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|14.
|Маньянелли Франческо
|2
|0
|15.
|Тольян Йереми
|2
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|18.
|Капуто Франческо
|1
|0
|19.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|20.
|Консильи Андреа
|1
|0
|21.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|22.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|23.
|Турати Стефано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Данило Луис
|6
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|3
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|9.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|11.
|Мората Альваро
|2
|1
|12.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|13.
|Кьеллини Джорджо
|3
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|15.
|Мело Артур
|3
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|16.36% (9)
|5.45% (3)
|5.45% (3)
|21.82% (12)
|18.18% (10)
|32.73% (18)
|Ювентус
|13.64% (9)
|13.64% (9)
|13.64% (9)
|15.15% (10)
|16.67% (11)
|27.27% (18)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло
Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма
Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|36
|27
|7
|2
|81 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|5:0 Заявка
|36
|23
|6
|7
|70 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|35
|20
|5
|10
|60 - 51
|65
|7.
|Рома
|1:2 Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 55
|58
|8.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|36
|13
|7
|16
|47 - 53
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|0:5 Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 62
|35
|17.
|Специя
|1:1 Заявка
|36
|8
|11
|17
|45 - 68
|35
|18.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|36
|3
|12
|21
|38 - 76
|21
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|47 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|5.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 23
|39
|7.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 25
|27
|9.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|1:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|0:5 Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 33
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|5:0 Заявка
|18
|15
|1
|2
|39 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|2:0 Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|3:1 Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|1:3 Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|0:5 Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|1:2 Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 37
|18
|14.
|Дженоа
|2:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|1
|7
|10
|23 - 40
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|3.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|10
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Сассуоло 1:3 Ювентус
Исход игры
Сассуоло
2.2% (3)
Ничья
14.1% (19)
Ювентус
83.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (88)
Меньше
33.33% (44)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
48.1% (65)
1:1 Ничья
11.9% (16)
0:2 Ювентус
11.9% (16)
0:1 Ювентус
8.9% (12)
1:3 Ювентус
8.9% (12)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Ювентус
1.5% (2)
2:1 Сассуоло
1.5% (2)
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