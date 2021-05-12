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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Сассуоло
1:3
Второй тайм: 76'

Стадион:
Ювентус
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Берарди Доменико
18' Желтая карточка
Марлон
24' Желтая карточка
Данило Луис
0:1
28' Гол
Рабио Адриен
33' Желтая карточка
Кьеза Федерико
0:2
45' Гол
Роналду Криштиану
1:2
59' Гол
Распадори Джакомо
1:3
66' Гол
Дибала Пауло
76'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
77
Буффон
Джанлуиджи
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
22
Кьеза
Федерико
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
10
Дибала
Пауло
Сассуоло
4-2-3-1
Ювентус
4-4-2

Ход матча

16'
Берарди Доменико
0:0
18'
Марлон
 
24'
 
Данило Луис
28'
0:1
Рабио Адриен
(Кьеза Федерико)
33'
 
Кьеза Федерико
45'
0:2
Роналду Криштиану
(Рабио Адриен)
56'
Лопес Максим
Обьянг Педро
 
56'
Дефрель Грегоре
Траоре Хамед
 
56'
Кирикеш Влад
Тольян Йереми
 
59'
Распадори Джакомо
(Локателли Мануэль)
1:2
61'
 
Бентанкур Родриго
Мело Артур
66'
1:3
Дибала Пауло
(Кулушевски Деян)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 16 (6) 0.44
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.31
3. Распадори Джакомо 6 0.17
4. Джуричич Филип 5 (1) 0.14
5. Траоре Хамед 5 0.14
6. Бога Жереми 3 0.08
7. Локателли Мануэль 3 (1) 0.08
8. Дефрель Грегоре 2 0.06
9. Кирикеш Влад 2 0.06
10. Лопес Максим 2 0.06
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 28 (6) 0.78
2. Мората Альваро 9 (1) 0.25
3. Кьеза Федерико 7 0.19
4. Маккенни Уэстон 5 0.14
5. Дибала Пауло 4 0.11
6. Кулушевски Деян 4 0.11
7. Рабио Адриен 3 0.08
8. Ремзи Аарон 2 0.06
9. Алекс Сандро 2 0.06
10. Бонуччи Леонардо 2 0.06
11. Данило Луис 1 0.03
12. Де Лихт Маттайс 1 0.03
13. Мело Артур 1 0.03
14. Куадрадо Хуан 0 0
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 9 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 7 0
4. Марлон 5 1
5. Кирикеш Влад 6 0
6. Траоре Хамед 6 0
7. Обьянг Педро 4 1
8. Джуричич Филип 5 0
9. Берарди Доменико 4 0
10. Рожерио да Силва 4 0
11. Айхан Кан 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Данило Луис 6 0
4. Бентанкур Родриго 6 0
5. Кулушевски Деян 6 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Кьеза Федерико 3 1
8. Бонуччи Леонардо 4 0
9. Де Лихт Маттайс 4 0
10. Маккенни Уэстон 4 0
11. Мората Альваро 2 1
12. Роналду Криштиану 3 0
13. Кьеллини Джорджо 3 0
14. Бернардески Федерико 3 0
15. Мело Артур 3 0
16. Ремзи Аарон 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 16.36% (9) 5.45% (3) 5.45% (3) 21.82% (12) 18.18% (10) 32.73% (18)
 Ювентус 13.64% (9) 13.64% (9) 13.64% (9) 15.15% (10) 16.67% (11) 27.27% (18)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло
Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма
Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Ювентус Серия A
Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 36 27 7 2 81 - 31 88
2. Аталанта 2:0 Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан 5:0 Заявка 36 23 6 7 70 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус 3:1 Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио 0:0 Заявка 35 20 5 10 60 - 51 65
7. Рома 1:2 Заявка 36 17 7 12 64 - 55 58
8. Сассуоло 1:3 Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория 1:1 Заявка 36 13 7 16 47 - 53 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья 0:2 Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа 2:0 Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино 0:5 Заявка 35 7 14 14 48 - 62 35
17. Специя 1:1 Заявка 36 8 11 17 45 - 68 35
18. Беневенто 0:2 Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма 0:0 Заявка 36 3 12 21 38 - 76 21
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 2:1 Заявка 18 16 1 1 47 - 17 49
2. Ювентус 3:1 Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома 1:2 Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
5. Аталанта 2:0 Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
6. Лацио 0:0 Заявка 18 12 3 3 35 - 23 39
7. Милан 5:0 Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория 1:1 Заявка 18 8 3 7 28 - 25 27
9. Сассуоло 1:3 Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья 0:2 Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа 2:0 Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя 1:1 Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино 0:5 Заявка 18 3 8 7 24 - 33 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто 0:2 Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма 0:0 Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 5:0 Заявка 18 15 1 2 39 - 17 46
2. Интер Милан 2:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта 2:0 Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус 3:1 Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло 1:3 Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио 0:0 Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто 0:2 Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория 1:1 Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино 0:5 Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома 1:2 Заявка 18 5 3 10 24 - 37 18
14. Дженоа 2:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя 1:1 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья 0:2 Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма 0:0 Заявка 18 1 7 10 23 - 40 10
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
3. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 10
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    "Сассуоло" через левый фланг строит атаку, но выдавливает за счёт высокой обороны Бога сместившийся туда Рабио.
  • Травма, повреждение
    74'
    Берарди пострадал после подачи углового - за голову держится итальянец, но показывает жестом, что всё в порядке.
  • Опасный момент
    73'
    Консильи! Дибала очень мощно пробил, но итальянец, вытянувшись в струнку, кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
  • 72'
    Дефрель! Француз замахнулся, пытаясь закатить мяч в ворота из убойной позиции, но Бонуччи мыском дотронулся до мяча.
  • Фол, нарушение
    71'
    На газоне после небольшого столкновения оказались Берарди и Бонуччи, но оперативно итальянцы поднялись, пожав друг другу руки.
  • 70'
    Спасибо нашим итальянским коллегам за повтор - ни намёка на офсайд в случае с голом не возникло ни у Кулушевски, ни у Дибалы.
  • 69'
    Рабио перехватил мяч на долю секунды, но Распадори классно отвоевал снаряд и скинул его в сторону Марлона. Будет ли осада ворот Буффона?
  • 68'
    "Сассуоло" контролирует мяч на своей половине поля. Количество точных передач сейчас зашкаливает у "чёрно-зелёных".
  • Видеоповтор
    67'
    Арбитр посчитал, что Дибала забрался в офсайд, но практически сразу помощники убедили его в чистоте взятия ворот.
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! ДИБАЛА! Кулушевски боковым зрением заметил подключение Дибалы и вразрез покатил снаряд в сторону аргентинца. Пауло без проблем принял мяч, на рывке ушёл от Марлона и пробил!
  • Опасный момент
    65'
    Алекс Сандро! Бразилец выставил ногу и заблокировал прострел - если бы не его вмешательство, Берарди на дальней штанге замкнул бы.
  • Опасный момент
    64'
    Бентанкур! Стопроцентный момент упустил уругваец - Роналду вывел его на ударную позицию, но Консильи кончиками пальцев отбил удар.
  • 63'
    Кирикеш и Марлон конструируют атаку "Сассуоло" - не прошла навесная передача в сторону Распадори.
  • Опасный момент
    62'
    Кьеза - умница! Итальянец получил мяч от Роналду, ушёл от Марлона за счёт одного широкого шага и по банановой дуге закрутил мяч.
  • Замена
    61'
    Рокировка в составе "Ювентуса" - Артур Мело отправился на скамейку, а его место занял Бентанкур.
  • 60'
    Да, знатно футболисты "Сассуоло" запутали защиту "Ювентуса" быстрыми действиями. У гостей готовится замена - Бентанкур разминается на бровке.
  • Описание гола
    59'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! РАСПАДОРИ! Как же страшен Буффон в гневе! Марлон выдал мяч на Распадори, тот продлил атаку через Локателли, и трансферная цель "Манчестер Сити" выдал ответный пас. Распадори был точен с двенадцати метров!
  • Фол, нарушение
    58'
    Кирикеш поборолся с Кулушевски и уложил шведа на газон. Румынский защитник уже шесть лет играет в Италии - первым его работодаталеем в Серии А стал "Наполи".
  • 57'
    Кьеза! С дальней дистанции хлёстким ударом отметился итальянец, но Консильи лишь ради приличия подпрыгнул.
  • Замена
    56'
    Тройная замена в составе "Сассуоло" - Кирикеш, Дефрель и Лопес вышли на поле вместо Тольяна, Обьянга и Траоре.
  • 55'
    Бонуччи грудью скинул мяч Буффону в довольно щекотливой ситуации - рядом находился Бога, готовый выкрасть снаряд.
  • 54'
    Де Лихт всё рассчитал с точностью до миллиметров и идеально отобрал мяч без права на ошибку у Распадори.
  • Угловой
    53'
    Последовала навесная передача на ближнюю штангу, но головой не смог сыграть Бонуччи. Буквально снёс мяч с его волос Тольян.
  • 52'
    Кулушевски не стал сближаться с воротами и сразу пробил - мяч отлетел от ноги Феррари и отправился за лицевую линию.
  • 51'
    Траоре, ведя борьбу с Данило в штрафной, упал на газон. А не пенальти ли тут? Я бы на месте судьи глянул эпизод на экране VAR.
  • 50'
    Берарди заметил подключение Распадори и тут же покатил мяч в зону партнёра, но за филигранную работу стоит похвалить де Лихта.
  • 49'
    Минутка юмора - итальянский комментатор, рассказывая о моменте с Кьезой, несколько раз повторил его фамилию, и получилось что-то вроде "киса, киса, киса".
  • Опасный момент
    48'
    Опасно! Мощный выстрел Кьезы пришёлся прямо в Консильи - итальянец контролировал ситуацию и занял верную позицию.
  • Фол, нарушение
    47'
    Обьянг получил по ногам, пытаясь пробиться к воротам по центру. Локателли и Марлон решили разыграть мяч.
  • 46'
    Сразу скажу, что замен пока нет - наставники "Сассуоло" и "Ювентуса" доверились тем игрокам, которые вышли в старте.
  • Второй тайм начался
    45'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. Бодрый футбол мы посмотрели. Вернёмся через 15 минут.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил главный арбитр к первому тайму.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! РОНАЛДУ! Феррари выбил мяч прямо на Рабио, тот головой сделал скидку в сторону Роналду, и португалец, убрав за счёт одного движения Марлона, отправил мяч в угол ворот Консильи.
  • 44'
    Обьянг, пытаясь прервать контратаку "Ювентуса", немного задел Роналду, но португалец не стал ныть и продолжил движение.
  • Угловой
    43'
    "Сассуоло" с большой охотой атакует - ловкие действия Траоре позволили хозяевам заработать право на угловой.
  • Опасный момент
    42'
    Консильи! Как же хороши сегодня вратари. Роналду не заметил присутствия Марлона в паре метров от себя и мощно пробил, но итальянец, приземлившись на четвереньки, забрал мяч.
  • 41'
    Распадори догнал мяч возле лицевой и совершил ложный финт, но Бонуччи не отлип от итальянца и заставил ошибиться в передаче.
  • Опасный момент
    40'
    Опасно! Обьянг зарядил со всей силы метров с тринадцати - мяч находился в статике, и Буффон вытащил снаряд из угла!
  • Фол, нарушение
    39'
    Опять досталось Кьезе - похоже, футболисты "Сассуоло" избрали его в качестве жертвы. Но раз его бьют, значит, Федерико всё делает правильно.
  • 38'
    "Сассуоло" в эти минуты чаще владеет мячом - 60% игрового времени. "Ювентус" держит снаряд оставшиеся 40%.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ещё один фол. Теперь уже Тольяну досталась роль пострадавшей стороны. За шею его немного прихватил Кулушевски.
  • Фол, нарушение
    36'
    Траоре затолкал Кьезу, и справедливо возмущается итальянец. Траоре моментально оказался около судьи, чтобы доказать свою правоту.
  • 35'
    Статистика ударов по воротам следующая - 8 против 4. Тем временем, Буффон дальним ударом начал атаку через Роналду.
  • Опасный момент
    34'
    Опасно! Мяч отлетел к Бога, который сразу пальнул по нему из убойной позиции. Здесь явная ошибка Бонуччи - итальянец совершил чудовищный обрез.
  • Желтая карточка
    33'
    Третье предупреждение в игре - Кьеза заехал по носу Феррари, и арбитр незамедлительно вынул из кармашка "горчичник".
  • 32'
    Честно говоря, пока Роналду выполняет роль отвлекающего манёвра. Слишком пассивно действует португалец в атаке.
  • Опасный момент
    31'
    Вот это момент! Траоре с угла штрафной пробил по воротам - мяч, никого не коснувшись, едва не залетел в угол "рамки" Буффона.
  • 30'
    Распадори разогнал новую атаку "Сассуоло", но Берарди плотно укрывали, поэтому "чёрно-зеленым" пришлось отходить назад.
  • Фол, нарушение
    29'
    Данило подпрыгнул и нарвался на фол со стороны Берарди. Пока лежит на газоне бразильский защитник "Юве".
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! РАБИО! Кьеза начал атаку "Ювентуса" через фланг - Рабио смещался в сторону, пока не подработал мяч под нужную ногу и зарядил с левой ноги - мяч прошёл между ног Марлона и зашёл прямо в угол ворот Консильи!
  • 27'
    "Ювентус" старается использовать фланг Кьезы и Данило с большим энтузиазмом. Пирло стоит с грустным видом на бровке - ходят слухи об увольнении итальянца.
  • Опасный момент
    26'
    Берарди классно разобрался с Данило, уложив его на газон, а затем выполнил крутой прострел в сторону Распадори - тот пробил мимо!
  • 25'
    А теперь уже де Лихт получает аплодисменты - Берарди ворвался во владения Буффона, но голландец эффектно сыграл корпусом.
  • 24'
    Роналду вырывался на оперативный простор, но в чистейшем подкате вынес мяч из-под его ног Марлон на линии штрафной.
  • Желтая карточка
    23'
    Второй "горчичник" в матче - Данило высоко поднял ногу, и случилась накладка в эпизоде с Распадори. Бонуччи сразу подбежал к судье, чтобы отстоять партнёра.
  • 22'
    Роналду едва не вынудил ошибиться Консильи, который под прессингом португальца слишком легко покатил мяч в сторону Марлона.
  • Угловой
    21'
    Безобразно "Ювентус" разыграл угловой - снаряд полетел в направлении Роналду, но португальца в воздухе опередил Консильи.
  • Опасный момент
    20'
    Едва в собственные ворота Обьянг сейчас не закинул - мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги ворот Консильи.
  • 19'
    Кирьякопулос головой здорово прервал потенциально опасный навес Мело. Пока греческий защитник - лучший игрок "Сассуоло" с точки зрения качества.
  • Желтая карточка
    18'
    А вот и первая жёлтая карточка в матче - Марлон зацепил рукой Роналду, который пытался укротить мяч в воздухе.
  • 17'
    Буффон уже объявил об уходе из "Ювентуса". Итальянец не исключил, что повесит перчатки на гвоздь. С ним уйдёт целая эпоха...
  • Не забитый пенальти
    16'
    БУФФОН! 43-летний вратарь без труда отразил удар Берарди кулаками. За голову схватился Доменико, но Джанлуиджи просто великолепен.
  • Пенальти!
    15'
    Пенальти в ворота "Ювентуса"! Бонуччи откровенно проиграл позицию Распадори и подтолкнул итальянца в спину.
  • Опасный момент
    14'
    Опасно! Пробил по воротам с убойной позиции Обьянг, однако мяч угодил в спину Бонуччи, который спас "Ювентус" от потенциального гола.
  • 13'
    Бога пытался прорваться сквозь двух защитников, но де Лихт и Бонуччи ловко захватили африканца в капкан и обезвредили.
  • 12'
    Обьянг оказался в центре нападения и здорово включил прессинг в борьбе с де Лихтом. Голландец не позволил себя продавить.
  • 11'
    Дибала ворвался в штрафную, потанцевал с мячом и отдал снаряд Кьезе, который пробил почти с линии штрафной с небольшим смещением.
  • Опасный момент
    10'
    Кьеза принял мяч в свободной зоне, сразу избавился от него (счастливым обладателем стал Данило), но бразилец, воспользовавшись выходом Консильи из ворот, не переправил снаряд за линию.
  • 9'
    Алекс Сандро ввёл мяч в игру из-за боковой - долго он не мог найти нужного адресата, а затем подключил к игре Кулушевски.
  • 8'
    Последовала навесная передача на дальнюю штангу, но Консильи сделал пару движений вперёд и спокойно забрал мяч в руки.
  • 7'
    Кьеза оказался во вратарской площади "Сассуоло" - слишком сильно замешкался Кирьякопулос, но игрок "Ювентуса" не пробил с убойной позиции.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! Берарди принял мяч на линии штрафной, сместился, улетел от Данило и эффектно закрутил - снаряд пролетел над перекладиной.
  • 5'
    Берарди и Бога трутся возле ворот "Ювентуса", но пока не могут соорудить опасный момент. Хорошие скорости в матче.
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Какая комбинация удалась "Сассуоло". Берарди навесил в сторону Тольяна, тот ловко перевёл мяч на Бога, и форвард пробил с линии штрафной немного неточно.
  • 3'
    Кулушевски вёл борьбу на бровке с Кирьякопулосом, но грек не позволил швежу пробраться к воротам Консильи.
  • 2'
    "Ювентус" пока владеет мячом. Легендарный Буффон ошибся в передаче, и Берарди с дальней дистанции едва не перебросил снаряд через него.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Сассуоло 1:3 Ювентус

Исход игры
Сассуоло
2.2% (3)
Ничья
14.1% (19)
Ювентус
83.7% (113)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (88)
Меньше
33.33% (44)
Обе команды забьют
Да
76.52% (101)
Нет
23.48% (31)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
48.1% (65)
1:1 Ничья
11.9% (16)
0:2 Ювентус
11.9% (16)
0:1 Ювентус
8.9% (12)
1:3 Ювентус
8.9% (12)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:3 Ювентус
1.5% (2)
2:1 Сассуоло
1.5% (2)
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