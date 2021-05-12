На газоне после небольшого столкновения оказались Берарди и Бонуччи, но оперативно итальянцы поднялись, пожав друг другу руки.

Дефрель! Француз замахнулся, пытаясь закатить мяч в ворота из убойной позиции, но Бонуччи мыском дотронулся до мяча.

Консильи! Дибала очень мощно пробил, но итальянец, вытянувшись в струнку, кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

Берарди пострадал после подачи углового - за голову держится итальянец, но показывает жестом, что всё в порядке.

"Сассуоло" через левый фланг строит атаку, но выдавливает за счёт высокой обороны Бога сместившийся туда Рабио.

Сразу скажу, что замен пока нет - наставники "Сассуоло" и "Ювентуса" доверились тем игрокам, которые вышли в старте.

Обьянг получил по ногам, пытаясь пробиться к воротам по центру. Локателли и Марлон решили разыграть мяч.

Опасно! Мощный выстрел Кьезы пришёлся прямо в Консильи - итальянец контролировал ситуацию и занял верную позицию.

Минутка юмора - итальянский комментатор, рассказывая о моменте с Кьезой, несколько раз повторил его фамилию, и получилось что-то вроде "киса, киса, киса".

Берарди заметил подключение Распадори и тут же покатил мяч в зону партнёра, но за филигранную работу стоит похвалить де Лихта.

Траоре, ведя борьбу с Данило в штрафной, упал на газон. А не пенальти ли тут? Я бы на месте судьи глянул эпизод на экране VAR.

Кулушевски не стал сближаться с воротами и сразу пробил - мяч отлетел от ноги Феррари и отправился за лицевую линию.

Последовала навесная передача на ближнюю штангу, но головой не смог сыграть Бонуччи. Буквально снёс мяч с его волос Тольян.

Де Лихт всё рассчитал с точностью до миллиметров и идеально отобрал мяч без права на ошибку у Распадори.

Бонуччи грудью скинул мяч Буффону в довольно щекотливой ситуации - рядом находился Бога, готовый выкрасть снаряд.

Тройная замена в составе "Сассуоло" - Кирикеш, Дефрель и Лопес вышли на поле вместо Тольяна, Обьянга и Траоре.

Кьеза! С дальней дистанции хлёстким ударом отметился итальянец, но Консильи лишь ради приличия подпрыгнул.

Кирикеш поборолся с Кулушевски и уложил шведа на газон. Румынский защитник уже шесть лет играет в Италии - первым его работодаталеем в Серии А стал "Наполи".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! РАСПАДОРИ! Как же страшен Буффон в гневе! Марлон выдал мяч на Распадори, тот продлил атаку через Локателли, и трансферная цель "Манчестер Сити" выдал ответный пас. Распадори был точен с двенадцати метров!

Да, знатно футболисты "Сассуоло" запутали защиту "Ювентуса" быстрыми действиями. У гостей готовится замена - Бентанкур разминается на бровке.

Рокировка в составе "Ювентуса" - Артур Мело отправился на скамейку, а его место занял Бентанкур.

Кьеза - умница! Итальянец получил мяч от Роналду, ушёл от Марлона за счёт одного широкого шага и по банановой дуге закрутил мяч.

Кирикеш и Марлон конструируют атаку "Сассуоло" - не прошла навесная передача в сторону Распадори.

Бентанкур! Стопроцентный момент упустил уругваец - Роналду вывел его на ударную позицию, но Консильи кончиками пальцев отбил удар.

Алекс Сандро! Бразилец выставил ногу и заблокировал прострел - если бы не его вмешательство, Берарди на дальней штанге замкнул бы.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-3! ДИБАЛА! Кулушевски боковым зрением заметил подключение Дибалы и вразрез покатил снаряд в сторону аргентинца. Пауло без проблем принял мяч, на рывке ушёл от Марлона и пробил!

Арбитр посчитал, что Дибала забрался в офсайд, но практически сразу помощники убедили его в чистоте взятия ворот.

"Сассуоло" контролирует мяч на своей половине поля. Количество точных передач сейчас зашкаливает у "чёрно-зелёных".

Рабио перехватил мяч на долю секунды, но Распадори классно отвоевал снаряд и скинул его в сторону Марлона. Будет ли осада ворот Буффона?

Спасибо нашим итальянским коллегам за повтор - ни намёка на офсайд в случае с голом не возникло ни у Кулушевски, ни у Дибалы.

Первый тайм

— Первый тайм завершён. Бодрый футбол мы посмотрели. Вернёмся через 15 минут.

45' Одну минуту добавил главный арбитр к первому тайму.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! РОНАЛДУ! Феррари выбил мяч прямо на Рабио, тот головой сделал скидку в сторону Роналду, и португалец, убрав за счёт одного движения Марлона, отправил мяч в угол ворот Консильи.

44' Обьянг, пытаясь прервать контратаку "Ювентуса", немного задел Роналду, но португалец не стал ныть и продолжил движение.

43' "Сассуоло" с большой охотой атакует - ловкие действия Траоре позволили хозяевам заработать право на угловой.

42' Консильи! Как же хороши сегодня вратари. Роналду не заметил присутствия Марлона в паре метров от себя и мощно пробил, но итальянец, приземлившись на четвереньки, забрал мяч.

41' Распадори догнал мяч возле лицевой и совершил ложный финт, но Бонуччи не отлип от итальянца и заставил ошибиться в передаче.

40' Опасно! Обьянг зарядил со всей силы метров с тринадцати - мяч находился в статике, и Буффон вытащил снаряд из угла!

39' Опять досталось Кьезе - похоже, футболисты "Сассуоло" избрали его в качестве жертвы. Но раз его бьют, значит, Федерико всё делает правильно.

38' "Сассуоло" в эти минуты чаще владеет мячом - 60% игрового времени. "Ювентус" держит снаряд оставшиеся 40%.

37' Ещё один фол. Теперь уже Тольяну досталась роль пострадавшей стороны. За шею его немного прихватил Кулушевски.

36' Траоре затолкал Кьезу, и справедливо возмущается итальянец. Траоре моментально оказался около судьи, чтобы доказать свою правоту.

35' Статистика ударов по воротам следующая - 8 против 4. Тем временем, Буффон дальним ударом начал атаку через Роналду.

34' Опасно! Мяч отлетел к Бога, который сразу пальнул по нему из убойной позиции. Здесь явная ошибка Бонуччи - итальянец совершил чудовищный обрез.

33' Третье предупреждение в игре - Кьеза заехал по носу Феррари, и арбитр незамедлительно вынул из кармашка "горчичник".

32' Честно говоря, пока Роналду выполняет роль отвлекающего манёвра. Слишком пассивно действует португалец в атаке.

31' Вот это момент! Траоре с угла штрафной пробил по воротам - мяч, никого не коснувшись, едва не залетел в угол "рамки" Буффона.

30' Распадори разогнал новую атаку "Сассуоло", но Берарди плотно укрывали, поэтому "чёрно-зеленым" пришлось отходить назад.

29' Данило подпрыгнул и нарвался на фол со стороны Берарди. Пока лежит на газоне бразильский защитник "Юве".

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! РАБИО! Кьеза начал атаку "Ювентуса" через фланг - Рабио смещался в сторону, пока не подработал мяч под нужную ногу и зарядил с левой ноги - мяч прошёл между ног Марлона и зашёл прямо в угол ворот Консильи!

27' "Ювентус" старается использовать фланг Кьезы и Данило с большим энтузиазмом. Пирло стоит с грустным видом на бровке - ходят слухи об увольнении итальянца.

26' Берарди классно разобрался с Данило, уложив его на газон, а затем выполнил крутой прострел в сторону Распадори - тот пробил мимо!

25' А теперь уже де Лихт получает аплодисменты - Берарди ворвался во владения Буффона, но голландец эффектно сыграл корпусом.

24' Роналду вырывался на оперативный простор, но в чистейшем подкате вынес мяч из-под его ног Марлон на линии штрафной.

23' Второй "горчичник" в матче - Данило высоко поднял ногу, и случилась накладка в эпизоде с Распадори. Бонуччи сразу подбежал к судье, чтобы отстоять партнёра.

22' Роналду едва не вынудил ошибиться Консильи, который под прессингом португальца слишком легко покатил мяч в сторону Марлона.

21' Безобразно "Ювентус" разыграл угловой - снаряд полетел в направлении Роналду, но португальца в воздухе опередил Консильи.

20' Едва в собственные ворота Обьянг сейчас не закинул - мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги ворот Консильи.

19' Кирьякопулос головой здорово прервал потенциально опасный навес Мело. Пока греческий защитник - лучший игрок "Сассуоло" с точки зрения качества.

18' А вот и первая жёлтая карточка в матче - Марлон зацепил рукой Роналду, который пытался укротить мяч в воздухе.

17' Буффон уже объявил об уходе из "Ювентуса". Итальянец не исключил, что повесит перчатки на гвоздь. С ним уйдёт целая эпоха...

16' БУФФОН! 43-летний вратарь без труда отразил удар Берарди кулаками. За голову схватился Доменико, но Джанлуиджи просто великолепен.

15' Пенальти в ворота "Ювентуса"! Бонуччи откровенно проиграл позицию Распадори и подтолкнул итальянца в спину.

14' Опасно! Пробил по воротам с убойной позиции Обьянг, однако мяч угодил в спину Бонуччи, который спас "Ювентус" от потенциального гола.

13' Бога пытался прорваться сквозь двух защитников, но де Лихт и Бонуччи ловко захватили африканца в капкан и обезвредили.

12' Обьянг оказался в центре нападения и здорово включил прессинг в борьбе с де Лихтом. Голландец не позволил себя продавить.

11' Дибала ворвался в штрафную, потанцевал с мячом и отдал снаряд Кьезе, который пробил почти с линии штрафной с небольшим смещением.

10' Кьеза принял мяч в свободной зоне, сразу избавился от него (счастливым обладателем стал Данило), но бразилец, воспользовавшись выходом Консильи из ворот, не переправил снаряд за линию.

9' Алекс Сандро ввёл мяч в игру из-за боковой - долго он не мог найти нужного адресата, а затем подключил к игре Кулушевски.

8' Последовала навесная передача на дальнюю штангу, но Консильи сделал пару движений вперёд и спокойно забрал мяч в руки.

7' Кьеза оказался во вратарской площади "Сассуоло" - слишком сильно замешкался Кирьякопулос, но игрок "Ювентуса" не пробил с убойной позиции.

6' Опасно! Берарди принял мяч на линии штрафной, сместился, улетел от Данило и эффектно закрутил - снаряд пролетел над перекладиной.

5' Берарди и Бога трутся возле ворот "Ювентуса", но пока не могут соорудить опасный момент. Хорошие скорости в матче.

4' ОПАСНО! Какая комбинация удалась "Сассуоло". Берарди навесил в сторону Тольяна, тот ловко перевёл мяч на Бога, и форвард пробил с линии штрафной немного неточно.

3' Кулушевски вёл борьбу на бровке с Кирьякопулосом, но грек не позволил швежу пробраться к воротам Консильи.

2' "Ювентус" пока владеет мячом. Легендарный Буффон ошибся в передаче, и Берарди с дальней дистанции едва не перебросил снаряд через него.