Италия: Серия A 2020-2021
Сампдория
2:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Специя
0:1
15' ГолПобега Томмазо
1:1
32' ГолВерре Валерио
34' Желтая карточкаМаджоре Джулио
66' Желтая карточкаВерре Валерио
1:2
73' ГолПобега Томмазо
2:2
80' ГолКейта Бальде
88' Желтая карточкаФариас Диего
89' Желтая карточкаЭкдаль Альбин
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
28
Эрлич
Мартин
88
Сена
Лео
17
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
0:1
32'
1:1
34'
66'
73'
1:2
80'
2:2
88'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (1)
|0.31
|2.
|Кейта Бальде
|7
|0.19
|3.
|Янкто Якуб
|6
|0.17
|4.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.14
|5.
|Верре Валерио
|3
|0.08
|6.
|Торсби Мортен
|3
|0.08
|7.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.06
|8.
|Габбьядини Маноло
|2 (1)
|0.06
|9.
|Экдаль Альбин
|2
|0.06
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|11.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|12.
|Адриен Силва
|1
|0.03
|13.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|14.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|15.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|16.
|Колли Омар
|1
|0.03
|17.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|18.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|19.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.25
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.14
|3.
|Пикколи Роберто
|5
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0.14
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.11
|6.
|Фариас Диего
|4
|0.11
|7.
|Галабинов Андрей
|3
|0.08
|8.
|Маджоре Джулио
|3
|0.08
|9.
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|10.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|11.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|13.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|15.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|16.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|17.
|Риччи Матео
|0
|0
|18.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|19.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|20.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|21.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|9
|0
|3.
|Адриен Силва
|7
|1
|4.
|Торсби Мортен
|8
|0
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Кейта Бальде
|4
|1
|8.
|Йосида Майя
|5
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Верре Валерио
|3
|0
|12.
|Феррари Алекс
|3
|0
|13.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|14.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|15.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|16.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|17.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|10
|1
|2.
|Терци Клаудио
|8
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эстевес Науэль
|7
|0
|5.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|6.
|Виньяли Лука
|4
|1
|7.
|Риччи Матео
|5
|0
|8.
|Нзола М'Бала
|5
|0
|9.
|Побега Томмазо
|5
|0
|10.
|Фариас Диего
|4
|0
|11.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|12.
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|13.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|14.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|15.
|Маджоре Джулио
|3
|0
|16.
|Агудело Кевин
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|6.25% (3)
|16.67% (8)
|25% (12)
|14.58% (7)
|14.58% (7)
|22.92% (11)
|Специя
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|8.7% (4)
|30.43% (14)
|23.91% (11)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория
Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Сампдория 2:2 Специя
Исход игры
Сампдория
79.5% (105)
Ничья
16.7% (22)
Специя
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.85% (57)
Меньше
56.15% (73)
Обе команды забьют
Да
59.23% (77)
Нет
40.77% (53)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
36.4% (48)
1:0 Сампдория
18.9% (25)
2:0 Сампдория
18.9% (25)
1:1 Ничья
15.2% (20)
3:1 Сампдория
3% (4)
0:1 Специя
2.3% (3)
1:2 Специя
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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