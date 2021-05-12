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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Сампдория
2:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
15' Гол
Побега Томмазо
1:1
32' Гол
Верре Валерио
34' Желтая карточка
Маджоре Джулио
66' Желтая карточка
Верре Валерио
1:2
73' Гол
Побега Томмазо
2:2
80' Гол
Кейта Бальде
88' Желтая карточка
Фариас Диего
89' Желтая карточка
Экдаль Альбин
90'+4
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
8
Верре
Валерио
14
Янкто
Якуб
6
Экдаль
Альбин
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
28
Эрлич
Мартин
20
Бастони
Симоне
26
Побега
Томмазо
88
Сена
Лео
25
Маджоре
Джулио
23
Сапонара
Риккардо
17
Фариас
Диего
91
Пикколи
Роберто
Сампдория
4-4-2
Специя
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
Побега Томмазо
32'
Верре Валерио
1:1
34'
 
Маджоре Джулио
46'
 
Гьяси Эммануэль
Пикколи Роберто
62'
Кейта Бальде
Габбьядини Маноло
 
66'
Верре Валерио
 
67'
Дамсгор Миккель
Верре Валерио
 
73'
1:2
Побега Томмазо
(Бастони Симоне)
74'
 
Эстевес Науэль
Сена Лео
75'
 
Агудело Кевин
Побега Томмазо
80'
Кейта Бальде
(Йосида Майя)
2:2
87'
 
Верде Даниэле
Маджоре Джулио
88'
 
Фариас Диего
89'
Экдаль Альбин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (1) 0.31
2. Кейта Бальде 7 0.19
3. Янкто Якуб 6 0.17
4. Кандрева Антонио 5 (2) 0.14
5. Верре Валерио 3 0.08
6. Торсби Мортен 3 0.08
7. Дамсгор Миккель 2 0.06
8. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
9. Экдаль Альбин 2 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Йосида Майя 1 0.03
12. Адриен Силва 1 0.03
13. Берешиньски Бартош 1 0.03
14. Тонелли Лоренцо 1 0.03
15. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
16. Колли Омар 1 0.03
17. Рамирес Гастон 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.25
2. Верде Даниэле 5 0.14
3. Пикколи Роберто 5 0.14
4. Побега Томмазо 5 0.14
5. Гьяси Эммануэль 4 0.11
6. Фариас Диего 4 0.11
7. Галабинов Андрей 3 0.08
8. Маджоре Джулио 3 0.08
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Сапонара Риккардо 1 0.03
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Риччи Матео 0 0
18. Рафаэл Биттенкур 0 0
19. Бартоломей Паоло 0 0
20. Марчицца Риккардо 0 0
21. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 11 0
2. Экдаль Альбин 9 0
3. Адриен Силва 7 1
4. Торсби Мортен 8 0
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Верре Валерио 3 0
12. Феррари Алекс 3 0
13. Дамсгор Миккель 3 0
14. Берешиньски Бартош 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 10 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эстевес Науэль 7 0
5. Эрлич Мартин 6 0
6. Виньяли Лука 4 1
7. Риччи Матео 5 0
8. Нзола М'Бала 5 0
9. Побега Томмазо 5 0
10. Фариас Диего 4 0
11. Гьяси Эммануэль 4 0
12. Марчицца Риккардо 4 0
13. Феррер Сальвадор 4 0
14. Исмайли Ардиан 2 1
15. Маджоре Джулио 3 0
16. Агудело Кевин 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Акампора Дженнаро 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 6.25% (3) 16.67% (8) 25% (12) 14.58% (7) 14.58% (7) 22.92% (11)
 Специя 6.52% (3) 17.39% (8) 13.04% (6) 8.7% (4) 30.43% (14) 23.91% (11)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория
Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан
Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 2:1 Сампдория Серия A Специя 3:5 Сампдория Товарищеские матчи Специя 2:1 Сампдория Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Сампдория 79.5% (105)
X 16.7% (22)
Специя 3.8% (5)
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Прогнозы на матч Сампдория 2:2 Специя

Исход игры
Сампдория
79.5% (105)
Ничья
16.7% (22)
Специя
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.85% (57)
Меньше
56.15% (73)
Обе команды забьют
Да
59.23% (77)
Нет
40.77% (53)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
36.4% (48)
1:0 Сампдория
18.9% (25)
2:0 Сампдория
18.9% (25)
1:1 Ничья
15.2% (20)
3:1 Сампдория
3% (4)
0:1 Специя
2.3% (3)
1:2 Специя
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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