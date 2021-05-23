Италия: Серия A 2020-2021
Наполи
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Верона
20' Желтая карточкаЛосано Ирвинг
32' Желтая карточкаИлич Иван
38' Желтая карточкаДавидович Павел
25
Пандур
Ивор
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рюэгг КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
20'
32'
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|19 (7)
|0.5
|2.
|Лосано Ирвинг
|11
|0.29
|3.
|Осимхен Виктор
|10
|0.26
|4.
|Мертенс Дрис
|9
|0.24
|5.
|Политано Маттео
|9
|0.24
|6.
|Зелиньски Пётр
|8
|0.21
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.11
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.08
|9.
|Фабиан Руис
|3
|0.08
|10.
|Демме Диего
|2
|0.05
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.05
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.05
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|14.
|Оспина Давид
|0
|0
|15.
|Руй Мариу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.18
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.13
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0.13
|4.
|Фараони Марко
|3
|0.08
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.05
|7.
|Калинич Никола
|2
|0.05
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.05
|9.
|Сальседо Эдди
|2
|0.05
|10.
|Илич Иван
|2
|0.05
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|14.
|Гюнтер Корай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Лосано Ирвинг
|6
|0
|5.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|6.
|Манолас Костас
|5
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Осимхен Виктор
|4
|0
|9.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|10.
|Политано Маттео
|3
|0
|11.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|12.
|Мертенс Дрис
|2
|0
|13.
|Оспина Давид
|2
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|15.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|2
|0
|17.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|18.
|Фабиан Руис
|1
|0
|19.
|Максимович Никола
|1
|0
|20.
|Контини Никита
|1
|0
|21.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фараони Марко
|8
|0
|2.
|Чеккерини Федерико
|8
|0
|3.
|Давидович Павел
|8
|0
|4.
|Маньяни Джанджакомо
|8
|0
|5.
|Барак Антонин
|5
|1
|6.
|Тамез Адриен
|6
|0
|7.
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|8.
|Стураро Стефано
|5
|0
|9.
|Димарко Федерико
|5
|0
|10.
|Ловато Маттео
|5
|0
|11.
|Гюнтер Корай
|4
|0
|12.
|Лазович Дарко
|3
|0
|13.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|14.
|Калинич Никола
|2
|0
|15.
|Илич Иван
|2
|0
|16.
|Велозу Мигель
|1
|0
|17.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|18.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|19.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|20.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|21.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|22.
|Виейра Ронни
|1
|0
|23.
|Данци Андреа
|1
|0
|24.
|Колли Эбрима
|1
|0
|25.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|13.41% (11)
|12.2% (10)
|18.29% (15)
|13.41% (11)
|20.73% (17)
|21.95% (18)
|Верона
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|32.43% (12)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри
Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя
Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|89 - 35
|91
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|38
|24
|7
|7
|73 - 41
|79
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|38
|23
|9
|6
|90 - 46
|78
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|38
|23
|9
|6
|75 - 37
|78
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|38
|24
|5
|9
|85 - 40
|77
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|61 - 54
|68
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|63 - 56
|62
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|66 - 58
|61
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|45 - 47
|45
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 63
|41
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|52 - 70
|41
|14.
|Удинезе
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|42 - 58
|40
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|38
|8
|15
|15
|50 - 68
|39
|17.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|18.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|38
|7
|11
|20
|39 - 75
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|53 - 18
|52
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 19
|40
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|49 - 23
|39
|7.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 27
|29
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 31
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 31
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 35
|20
|16.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|17.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 17
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|7.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|8
|2
|9
|25 - 31
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 39
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 24
|21
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 36
|19
|14.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 40
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|24
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Верона
Исход игры
Наполи
96.9% (126)
Ничья
3.1% (4)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
36.72% (47)
Нет
63.28% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46.2% (60)
2:1 Наполи
19.2% (25)
3:1 Наполи
13.8% (18)
3:0 Наполи
9.2% (12)
1:0 Наполи
4.6% (6)
4:0 Наполи
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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