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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Наполи
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Верона
0'
20' Желтая карточка
Лосано Ирвинг
32' Желтая карточка
Илич Иван
38' Желтая карточка
Давидович Павел
45'+3
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
33
Ррахмани
Амир
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
25
Пандур
Ивор
17
Чеккерини
Федерико
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
27
Давидович
Павел
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
40
Бесса
Даниэль
20
Дзакканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Наполи
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

20'
Лосано Ирвинг
 
32'
 
Илич Иван
38'
 
Давидович Павел
41'
 
Удоги Дестини
Давидович Павел

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 19 (7) 0.5
2. Лосано Ирвинг 11 0.29
3. Осимхен Виктор 10 0.26
4. Мертенс Дрис 9 0.24
5. Политано Маттео 9 0.24
6. Зелиньски Пётр 8 0.21
7. Петанья Андреа 4 0.11
8. Ди Лоренцо Джованни 3 0.08
9. Фабиан Руис 3 0.08
10. Демме Диего 2 0.05
11. Элмас Эльиф 2 0.05
12. Бакайоко Тьемуэ 2 0.05
13. Хюсай Эльсейд 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Руй Мариу 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.18
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.13
3. Димарко Федерико 5 0.13
4. Фараони Марко 3 0.08
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.05
7. Калинич Никола 2 0.05
8. Фавилли Андреа 2 0.05
9. Сальседо Эдди 2 0.05
10. Илич Иван 2 0.05
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0
14. Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 11 0
2. Кулибали Калиду 9 1
3. Демме Диего 6 0
4. Лосано Ирвинг 6 0
5. Бакайоко Тьемуэ 4 1
6. Манолас Костас 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Осимхен Виктор 4 0
9. Инсинье Лоренцо 2 1
10. Политано Маттео 3 0
11. Элмас Эльиф 3 0
12. Мертенс Дрис 2 0
13. Оспина Давид 2 0
14. Зелиньски Пётр 2 0
15. Лоботка Станислав 2 0
16. Ррахмани Амир 2 0
17. Гулам Фаузи 1 0
18. Фабиан Руис 1 0
19. Максимович Никола 1 0
20. Контини Никита 1 0
21. Хюсай Эльсейд 1 0
Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 8 0
2. Чеккерини Федерико 8 0
3. Давидович Павел 8 0
4. Маньяни Джанджакомо 8 0
5. Барак Антонин 5 1
6. Тамез Адриен 6 0
7. Дзакканьи Маттиа 6 0
8. Стураро Стефано 5 0
9. Димарко Федерико 5 0
10. Ловато Маттео 5 0
11. Гюнтер Корай 4 0
12. Лазович Дарко 3 0
13. Сальседо Эдди 3 0
14. Калинич Никола 2 0
15. Илич Иван 2 0
16. Велозу Мигель 1 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Сильвестри Марко 1 0
19. Бесса Даниэль 1 0
20. Эмпереур Алан 1 0
21. Фавилли Андреа 1 0
22. Виейра Ронни 1 0
23. Данци Андреа 1 0
24. Колли Эбрима 1 0
25. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 13.41% (11) 12.2% (10) 18.29% (15) 13.41% (11) 20.73% (17) 21.95% (18)
 Верона 10.81% (4) 16.22% (6) 5.41% (2) 16.22% (6) 32.43% (12) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри
Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя
Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
Верона 3:1 Наполи Серия A Верона 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A Наполи 2:0 Верона Серия A
Верона 1:3 Наполи Серия A Наполи 3:0 Верона Серия A Наполи 3:0 Верона Кубок Верона 0:2 Наполи Серия A Верона 2:0 Наполи Серия A Наполи 6:2 Верона Серия A Наполи 5:1 Верона Серия A Верона 0:3 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 38 28 7 3 89 - 35 91
2. Милан 1:0 Заявка 38 24 7 7 73 - 41 79
3. Аталанта 0:1 Заявка 38 23 9 6 90 - 46 78
4. Ювентус 2:0 Заявка 38 23 9 6 75 - 37 78
5. Наполи 0:0 Заявка 38 24 5 9 85 - 40 77
6. Лацио 0:1 Заявка 38 21 5 12 61 - 54 68
7. Сассуоло 1:0 Заявка 38 17 11 10 63 - 56 62
8. Рома 0:2 Заявка 38 18 7 13 66 - 58 61
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона 0:0 Заявка 38 11 12 15 45 - 47 45
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья 0:2 Заявка 38 10 11 17 50 - 63 41
13. Специя 2:0 Заявка 38 10 11 17 52 - 70 41
14. Удинезе Заявка 38 10 10 18 42 - 58 40
15. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
16. Торино 1:0 Заявка 38 8 15 15 50 - 68 39
17. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
18. Беневенто 0:1 Заявка 38 7 11 20 39 - 75 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 17 1 1 53 - 18 52
2. Ювентус 2:0 Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома 0:2 Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио 0:1 Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 19 40
6. Аталанта 0:1 Заявка 19 12 3 4 49 - 23 39
7. Милан 1:0 Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 27 29
10. Болонья 0:2 Заявка 19 7 5 7 32 - 31 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона 0:0 Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Специя 2:0 Заявка 19 6 6 7 28 - 31 24
14. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
15. Торино 1:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 35 20
16. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
17. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
18. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
19. Беневенто 0:1 Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 17 49
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта 0:1 Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи 0:0 Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Ювентус 2:0 Заявка 19 9 7 3 35 - 19 34
6. Сассуоло 1:0 Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
7. Лацио 0:1 Заявка 19 8 2 9 25 - 31 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 19 5 6 8 28 - 39 21
10. Верона 0:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 24 21
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино 1:0 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто 0:1 Заявка 19 5 4 10 20 - 36 19
14. Рома 0:2 Заявка 19 5 3 11 24 - 40 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя 2:0 Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья 0:2 Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 24 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Наполи 96.9% (126)
X 3.1% (4)
Верона 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Верона
1.40
6.86
9.20
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Где смотреть матч Наполи 0:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 0:0 Верона

Исход игры
Наполи
96.9% (126)
Ничья
3.1% (4)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (59)
Меньше
53.91% (69)
Обе команды забьют
Да
36.72% (47)
Нет
63.28% (81)
Популярный счёт
2:0 Наполи
46.2% (60)
2:1 Наполи
19.2% (25)
3:1 Наполи
13.8% (18)
3:0 Наполи
9.2% (12)
1:0 Наполи
4.6% (6)
4:0 Наполи
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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