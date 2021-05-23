Первый тайм

47' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бакайоко Тьемуэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Верона

42' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Давидович Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Давидович Павел получил желтую карточку от судьи

37' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Димарко Федерико не смог попасть в створ ударом издали

35' Удар от ворот произведет Верона

34' Удар от ворот произведет Верона

34' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Илич Иван получил желтую карточку от судьи

31' Удар от ворот произведет Верона

31' Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фараони Марко наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

29' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

25' Удар от ворот произведет Верона

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Лосано Ирвинг получил желтую карточку от судьи

17' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бакайоко Тьемуэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Верона

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Инсинье Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

9' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Верона

7' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Зелиньски Пётр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Наполи

1' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля