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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Аталанта
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Милан
0'
0:1
43' Пенальти
Кесси Франк
45'+1
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
21
Диас
Браим
10
Чалханоглу
Хакан
17
Леау
Рафаэл
Аталанта
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

43'
0:1
Кесси Франк

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 22 (2) 0.58
2. Сапата Дуван 15 (1) 0.39
3. Госенс Робин 11 0.29
4. Малиновский Руслан 8 (1) 0.21
5. Иличич Йосип 6 (2) 0.16
6. Пашалич Марио 6 0.16
7. Гомес Алехандро 4 0.11
8. Миранчук Алексей 4 0.11
9. Фройлер Ремо 2 0.05
10. Пессина Маттео 2 0.05
11. Ромеро Кристиан 2 0.05
12. Хатебур Ханс 2 0.05
13. Толой Рафаэл 2 0.05
14. Ламмерс Сэм 2 0.05
15. Паломино Хосе 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.39
2. Кесси Франк 11 (9) 0.29
3. Ребич Анте 11 0.29
4. Тео Эрнандес 7 0.18
5. Леау Рафаэл 6 0.16
6. Чалханоглу Хакан 4 (1) 0.11
7. Диас Браим 4 0.11
8. Салемакерс Алексис 2 0.05
9. Калабрия Давиде 2 0.05
10. Хёуге Йенс 2 0.05
11. Крунич Раде 1 0.03
12. Романьоли Алессио 1 0.03
13. Далот Диогу 1 0.03
14. Калюлю Пьер 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Кьяер Симон 0 0
18. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Госенс Робин 8 1
3. Толой Рафаэл 8 0
4. Джимсити Берат 8 0
5. Де Рон Мартен 7 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 3 0
9. Хатебур Ханс 3 0
10. Иличич Йосип 2 0
11. Пашалич Марио 2 0
12. Пессина Маттео 2 0
13. Голлини Пьерлуиджи 0 1
14. Мохика Хоан 1 0
15. Кальдара Маттиа 1 0
16. Диалло Амад 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Салемакерс Алексис 6 1
4. Романьоли Алессио 7 0
5. Калабрия Давиде 7 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Кастильехо Самуэль 5 0
8. Леау Рафаэл 5 0
9. Чалханоглу Хакан 4 0
10. Беннасер Исмаэль 4 0
11. Далот Диогу 4 0
12. Ибрагимович Златан 2 1
13. Кьяер Симон 3 0
14. Тонали Сандро 1 1
15. Мейте Суалихо 2 0
16. Крунич Раде 2 0
17. Диас Браим 2 0
18. Габбия Маттео 2 0
19. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 11.11% (10) 15.56% (14) 18.89% (17) 20% (18) 18.89% (17) 15.56% (14)
 Милан 14.29% (10) 20% (14) 11.43% (8) 21.43% (15) 10% (7) 22.86% (16)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта
Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи
Милан Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто
Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан 0:3 Аталанта Серия A Милан 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:0 Милан Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A
Милан 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 38 28 7 3 89 - 35 91
2. Милан 1:0 Заявка 38 24 7 7 73 - 41 79
3. Аталанта 0:1 Заявка 38 23 9 6 90 - 46 78
4. Ювентус 2:0 Заявка 38 23 9 6 75 - 37 78
5. Наполи 0:0 Заявка 38 24 5 9 85 - 40 77
6. Лацио 0:1 Заявка 38 21 5 12 61 - 54 68
7. Сассуоло 1:0 Заявка 38 17 11 10 63 - 56 62
8. Рома 0:2 Заявка 38 18 7 13 66 - 58 61
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона 0:0 Заявка 38 11 12 15 45 - 47 45
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья 0:2 Заявка 38 10 11 17 50 - 63 41
13. Специя 2:0 Заявка 38 10 11 17 52 - 70 41
14. Удинезе Заявка 38 10 10 18 42 - 58 40
15. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
16. Торино 1:0 Заявка 38 8 15 15 50 - 68 39
17. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
18. Беневенто 0:1 Заявка 38 7 11 20 39 - 75 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 17 1 1 53 - 18 52
2. Ювентус 2:0 Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома 0:2 Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио 0:1 Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 19 40
6. Аталанта 0:1 Заявка 19 12 3 4 49 - 23 39
7. Милан 1:0 Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 27 29
10. Болонья 0:2 Заявка 19 7 5 7 32 - 31 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона 0:0 Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Специя 2:0 Заявка 19 6 6 7 28 - 31 24
14. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
15. Торино 1:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 35 20
16. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
17. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
18. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
19. Беневенто 0:1 Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 17 49
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта 0:1 Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи 0:0 Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Ювентус 2:0 Заявка 19 9 7 3 35 - 19 34
6. Сассуоло 1:0 Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
7. Лацио 0:1 Заявка 19 8 2 9 25 - 31 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 19 5 6 8 28 - 39 21
10. Верона 0:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 24 21
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино 1:0 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто 0:1 Заявка 19 5 4 10 20 - 36 19
14. Рома 0:2 Заявка 19 5 3 11 24 - 40 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя 2:0 Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья 0:2 Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 24 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Важнейший гол забивает "Милан", выходя вперёд перед перерывом. 
  • Пенальти
    43'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КЕССИ!!!! Франк Кесси пробивает в левый от себя угол, а Голлини стоит на месте. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Возникает пауза перед исполнением пенальти, так как пострадавший Тео Эрнандес нуждается в помощи врачей. 
  • 41'
    Салемакерс выполнил передачу на Тео Эрнандеса, которого буквально срубил Йоаким Мехле - Франк Кесси готовится исполнить наказание. 
  • Пенальти!
    40'
    Свисток арбитра после падения в штрафной площади "Аталанты", а это значит, что "Милан" добивается права на пенальти. 
  • 38'
    Показали нам Златана Ибрагимовича, который сидит с грустным лицом и наблюдает за тем, как его партнёры пробуют вырвать путёвку в Лигу чемпионов. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Ещё одна дуэль Леау и Ромеро, и вновь форвард "Милана" выглядит очень скромно - мяч теряет, а затем и правила нарушает. 
  • 36'
    Слабо сегодня выглядит Леау. Сейчас он обработал мяч в штрафной площади, а затем изобразил подобие удара, попав в Ромеро. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Де Рон перевёл мяч на правый фланг на Малиновского, где Руслан слишком усердно вступил в единоборство с Эрнандесом и нарушил правила. 
  • 33'
    Много внимания хозяева уделяют фланговым подачам, сейчас очередную исполнил Руслан Малиновский, но вновь получилось безадресно. 
  • 32'
    До ворот было далеко, поэтому "Милан" штрафной удар разыграл, а потом вынужден был отойти на свою половину поля. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Мехле отбирает мяч у Кесси, но делает это при помощи фола - арбитр находился рядом и стандарт назначил. 
  • 30'
    Сапата справился 1 в 1 с Калабрией на левом фланге и выполнил подачу, но прямо в руки Доннарумме. 
  • 28'
    Сапата сыграл в пас с Госенсом, а вот пробить не смог, Симон Кьяер удачно сыграл в отборе, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • Угловой
    27'
    Хозяева исполнили угловой удар, но ничего опасного создать не смогли - отбились гости, выбив мяч в район центра поля. 
  • 26'
    Пессина выполнил проникающую передачу на Сапату, но Дувана к мячу не пустил Доннарумма, вовремя вышедший из ворот. 
  • 25'
    Хорош сегодня Фикайо Томори - оплот обороны. Сейчас он сыграл плечом в плечо против Малиновского и отвоевал мяч. 
  • 23'
    Малиновский выполнил подачу со штрафного, выиграл воздух Джимсити и пробил головой, но в створ не попал. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Салемакерс не успел за Сапатой, в результате чего нарушил правила. "Богиня" попробует создать угрозу посредством стандарта. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Ромеро подключился к атаке, обыграл Томори, а вот Беннасера не сумел, да ещё и правила на Исмаэле нарушил. 
  • 20'
    Хакан Чалханоглу завершает атаку дальним и мощным ударом, но на пути мяча оказывается защитник "Аталанты". 
  • 19'
    Очень активно ведёт себя Малиновский. В этот раз попробовал выполнить проникающую передачу в штрафную на Сапату, но прочитал замысел Чалханоглу и мяч перехватил. 
  • 18'
    Сейчас Малиновский попробовал прорваться к воротам оппонента правым флангом, но был остановлен Фикайо Томори. 
  • 17'
    Руслан Малиновский впервые в матче решает пробить издали, но делает это не лучшим образом - гораздо выше цели пролетает мяч. 
  • 16'
    Ещё одно наступление хозяева попытались провести левым флангом, но вновь против этого оказался Симон Кьяер, выбивший игровой снаряд за боковую линию. 
  • 14'
    Кьяер оказывается на правом фланге и останавливает Сапату, добиваясь права на удар от ворот - от форварда "Аталанты" мяч ушёл за лицевую. 
  • 13'
    Пока "Аталанту" в атаке мы не видим, да и с мячом она встречается не часто. А вот "Милан" пока превосходит по владению, но опасных моментов не создаёт. 
  • 12'
    Тео Эрнандес здорово принимает мяч на левом фланге, доходит до штрафной площади и простреливает - игровой снаряд от Толои отправляется в руки Голлини. 
  • 11'
    Уверенно действует на выходе Голлини - забирает мяч и не пускает к нему Рафаэля Леау. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Много работы у судьи, регулярно пользуется свистком. Сейчас вновь его применил, зафиксировав фол со стороны Джимсити на Салемакерсе. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Руслан Малиновский принимает мяч в центре поля, пробует добраться до штрафной площади, но игровой снаряд попадает ему в руку и тут же раздаётся свисток арбитра. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Многовато стыков на старте поединка, вот сейчас ещё один состоялся - Кесси сбил Малиновского. 
  • 6'
    Салемакерс принял мяч перед штрафной площадкой и сразу же решил пробить, но сделал это не лучшим образом - выше перекладины. 
  • Фол, нарушение
    5'
    "Милан" добивается права на штрафной удар, правила нарушает Кристиан Ромеро. 
  • 4'
    Леау открывается под передачу в центре штрафной площади, куда и выполняет передачу Тео Эрнандес, но на опережение играет Ромеро и выбивает мяч за боковую линию. 
  • 3'
    Калабрия выполняет верховую передачу на левый фланг, где выигрывает воздух Тео Эрнандес, но делает неточную скидку вперёд. 
  • 2'
    Гости начинают с центра поля и пробуют организовать первую атаку в матче. Им сегодня нужно побеждать, чтобы гарантированно выходить в групповой этап Лиги чемпионов. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и поединок начинается! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аталанта 0:1 Милан онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Милан

Исход игры
Аталанта
51.4% (71)
Ничья
26.8% (37)
Милан
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (99)
Меньше
26.67% (36)
Обе команды забьют
Да
90.37% (122)
Нет
9.63% (13)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
38.4% (53)
1:1 Ничья
18.1% (25)
1:2 Милан
12.3% (17)
2:2 Ничья
8.7% (12)
1:0 Аталанта
4.3% (6)
3:2 Аталанта
2.9% (4)
2:3 Милан
2.2% (3)
3:1 Аталанта
2.2% (3)
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