Италия: Серия A 2020-2021
Аталанта
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Милан
0:1
43' ПенальтиКесси Франк
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
43'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|22 (2)
|0.58
|2.
|Сапата Дуван
|15 (1)
|0.39
|3.
|Госенс Робин
|11
|0.29
|4.
|Малиновский Руслан
|8 (1)
|0.21
|5.
|Иличич Йосип
|6 (2)
|0.16
|6.
|Пашалич Марио
|6
|0.16
|7.
|Гомес Алехандро
|4
|0.11
|8.
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.05
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0.05
|11.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.05
|12.
|Хатебур Ханс
|2
|0.05
|13.
|Толой Рафаэл
|2
|0.05
|14.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.05
|15.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.39
|2.
|Кесси Франк
|11 (9)
|0.29
|3.
|Ребич Анте
|11
|0.29
|4.
|Тео Эрнандес
|7
|0.18
|5.
|Леау Рафаэл
|6
|0.16
|6.
|Чалханоглу Хакан
|4 (1)
|0.11
|7.
|Диас Браим
|4
|0.11
|8.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.05
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.05
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.05
|11.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|12.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|13.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|14.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Кьяер Симон
|0
|0
|18.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Госенс Робин
|8
|1
|3.
|Толой Рафаэл
|8
|0
|4.
|Джимсити Берат
|8
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|7
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|3
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|2
|0
|12.
|Пессина Маттео
|2
|0
|13.
|Голлини Пьерлуиджи
|0
|1
|14.
|Мохика Хоан
|1
|0
|15.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|16.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Салемакерс Алексис
|6
|1
|4.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|7
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Кастильехо Самуэль
|5
|0
|8.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|10.
|Беннасер Исмаэль
|4
|0
|11.
|Далот Диогу
|4
|0
|12.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|13.
|Кьяер Симон
|3
|0
|14.
|Тонали Сандро
|1
|1
|15.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|16.
|Крунич Раде
|2
|0
|17.
|Диас Браим
|2
|0
|18.
|Габбия Маттео
|2
|0
|19.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|11.11% (10)
|15.56% (14)
|18.89% (17)
|20% (18)
|18.89% (17)
|15.56% (14)
|Милан
|14.29% (10)
|20% (14)
|11.43% (8)
|21.43% (15)
|10% (7)
|22.86% (16)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта
Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи
Милан Последние 20 матчей: +8 =6 -6Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто
Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Милан 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|89 - 35
|91
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|38
|24
|7
|7
|73 - 41
|79
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|38
|23
|9
|6
|90 - 46
|78
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|38
|23
|9
|6
|75 - 37
|78
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|38
|24
|5
|9
|85 - 40
|77
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|61 - 54
|68
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|63 - 56
|62
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|66 - 58
|61
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|45 - 47
|45
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 63
|41
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|52 - 70
|41
|14.
|Удинезе
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|42 - 58
|40
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|38
|8
|15
|15
|50 - 68
|39
|17.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|18.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|38
|7
|11
|20
|39 - 75
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|53 - 18
|52
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 19
|40
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|49 - 23
|39
|7.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 27
|29
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 31
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 31
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 35
|20
|16.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|17.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 17
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|7.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|8
|2
|9
|25 - 31
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 39
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 24
|21
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 36
|19
|14.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 40
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|24
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Милан
Исход игры
Аталанта
51.4% (71)
Ничья
26.8% (37)
Милан
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
73.33% (99)
Меньше
26.67% (36)
Обе команды забьют
Да
90.37% (122)
Нет
9.63% (13)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
38.4% (53)
1:1 Ничья
18.1% (25)
1:2 Милан
12.3% (17)
2:2 Ничья
8.7% (12)
1:0 Аталанта
4.3% (6)
3:2 Аталанта
2.9% (4)
2:3 Милан
2.2% (3)
3:1 Аталанта
2.2% (3)
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