Свисток арбитра после падения в штрафной площади "Аталанты", а это значит, что "Милан" добивается права на пенальти.

Салемакерс выполнил передачу на Тео Эрнандеса, которого буквально срубил Йоаким Мехле - Франк Кесси готовится исполнить наказание.

Возникает пауза перед исполнением пенальти, так как пострадавший Тео Эрнандес нуждается в помощи врачей.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! КЕССИ!!!! Франк Кесси пробивает в левый от себя угол, а Голлини стоит на месте.

38' Показали нам Златана Ибрагимовича, который сидит с грустным лицом и наблюдает за тем, как его партнёры пробуют вырвать путёвку в Лигу чемпионов.

37' Ещё одна дуэль Леау и Ромеро, и вновь форвард "Милана" выглядит очень скромно - мяч теряет, а затем и правила нарушает.

36' Слабо сегодня выглядит Леау. Сейчас он обработал мяч в штрафной площади, а затем изобразил подобие удара, попав в Ромеро.

35' Де Рон перевёл мяч на правый фланг на Малиновского, где Руслан слишком усердно вступил в единоборство с Эрнандесом и нарушил правила.

33' Много внимания хозяева уделяют фланговым подачам, сейчас очередную исполнил Руслан Малиновский, но вновь получилось безадресно.

32' До ворот было далеко, поэтому "Милан" штрафной удар разыграл, а потом вынужден был отойти на свою половину поля.

31' Мехле отбирает мяч у Кесси, но делает это при помощи фола - арбитр находился рядом и стандарт назначил.

30' Сапата справился 1 в 1 с Калабрией на левом фланге и выполнил подачу, но прямо в руки Доннарумме.

28' Сапата сыграл в пас с Госенсом, а вот пробить не смог, Симон Кьяер удачно сыграл в отборе, отправив игровой снаряд за боковую линию.

27' Хозяева исполнили угловой удар, но ничего опасного создать не смогли - отбились гости, выбив мяч в район центра поля.

26' Пессина выполнил проникающую передачу на Сапату, но Дувана к мячу не пустил Доннарумма, вовремя вышедший из ворот.

25' Хорош сегодня Фикайо Томори - оплот обороны. Сейчас он сыграл плечом в плечо против Малиновского и отвоевал мяч.

23' Малиновский выполнил подачу со штрафного, выиграл воздух Джимсити и пробил головой, но в створ не попал.

22' Салемакерс не успел за Сапатой, в результате чего нарушил правила. "Богиня" попробует создать угрозу посредством стандарта.

21' Ромеро подключился к атаке, обыграл Томори, а вот Беннасера не сумел, да ещё и правила на Исмаэле нарушил.

20' Хакан Чалханоглу завершает атаку дальним и мощным ударом, но на пути мяча оказывается защитник "Аталанты".

19' Очень активно ведёт себя Малиновский. В этот раз попробовал выполнить проникающую передачу в штрафную на Сапату, но прочитал замысел Чалханоглу и мяч перехватил.

18' Сейчас Малиновский попробовал прорваться к воротам оппонента правым флангом, но был остановлен Фикайо Томори.

17' Руслан Малиновский впервые в матче решает пробить издали, но делает это не лучшим образом - гораздо выше цели пролетает мяч.

16' Ещё одно наступление хозяева попытались провести левым флангом, но вновь против этого оказался Симон Кьяер, выбивший игровой снаряд за боковую линию.

14' Кьяер оказывается на правом фланге и останавливает Сапату, добиваясь права на удар от ворот - от форварда "Аталанты" мяч ушёл за лицевую.

13' Пока "Аталанту" в атаке мы не видим, да и с мячом она встречается не часто. А вот "Милан" пока превосходит по владению, но опасных моментов не создаёт.

12' Тео Эрнандес здорово принимает мяч на левом фланге, доходит до штрафной площади и простреливает - игровой снаряд от Толои отправляется в руки Голлини.

11' Уверенно действует на выходе Голлини - забирает мяч и не пускает к нему Рафаэля Леау.

10' Много работы у судьи, регулярно пользуется свистком. Сейчас вновь его применил, зафиксировав фол со стороны Джимсити на Салемакерсе.

8' Руслан Малиновский принимает мяч в центре поля, пробует добраться до штрафной площади, но игровой снаряд попадает ему в руку и тут же раздаётся свисток арбитра.

7' Многовато стыков на старте поединка, вот сейчас ещё один состоялся - Кесси сбил Малиновского.

6' Салемакерс принял мяч перед штрафной площадкой и сразу же решил пробить, но сделал это не лучшим образом - выше перекладины.

5' "Милан" добивается права на штрафной удар, правила нарушает Кристиан Ромеро.

4' Леау открывается под передачу в центре штрафной площади, куда и выполняет передачу Тео Эрнандес, но на опережение играет Ромеро и выбивает мяч за боковую линию.

3' Калабрия выполняет верховую передачу на левый фланг, где выигрывает воздух Тео Эрнандес, но делает неточную скидку вперёд.

2' Гости начинают с центра поля и пробуют организовать первую атаку в матче. Им сегодня нужно побеждать, чтобы гарантированно выходить в групповой этап Лиги чемпионов.