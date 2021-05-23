Первый тайм

7' "Интер" берёт мяч под контроль и вынуждает соперника больше бегать, пока безрезультатно.

6' Стрюгер-Ларсен исполнил серию финтов на левом фланге, но продвинуться с их помощью вперёд не смог, выпустив игровой снаряд за боковую линию.

5' В неспешном темпе начинается поединок. Пока больше мячом владеет "Удинезе", но опасных моментов мы ещё не видели.

4' Родриго Бекао успешно действует в обороне на правом фланге, останавливая рывок Эшли Янга.

3' Марвин Зеегелаар подключился к атаке правым флангом, мяч получил, а затем выполнил пас в центр, но партнёров там не оказалось.

2' Гости потеряли мяч в центре поля, но затем быстро с игровым снарядом расстались и хозяева, выполнившие неточный пас вперёд.