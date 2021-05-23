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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
8' Гол
Янг Эшли
9'
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
8
Весино
Матиас
12
Сенси
Стефано
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
10
Мартинес
Лаутаро
99
Пинамонти
Андреа
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
90
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
7
Окака
Стефано
Интер Милан
3-5-2
Удинезе
3-5-1-1

Ход матча

8'
Янг Эшли
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 23 (6) 0.61
2. Мартинес Лаутаро 16 (1) 0.42
3. Хакими Ашраф 7 0.18
4. Санчес Алексис 7 0.18
5. Барелла Николо 3 0.08
6. Перишич Иван 3 0.08
7. Дармиан Маттео 3 0.08
8. Гальярдини Роберто 3 0.08
9. Д'Амброзио Данило 3 0.08
10. Шкриньяр Милан 3 0.08
11. Брозович Марсело 2 0.05
12. Эриксен Кристиан 2 0.05
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Весино Матиас 1 0.03
16. Пинамонти Андреа 1 0.03
17. Янг Эшли 0 0
18. Бастони Алессандро 0 0
19. Коларов Александар 0 0
20. Раноккия Андреа 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 9 (3) 0.24
2. Перейра Роберто 4 0.11
3. Окака Стефано 4 0.11
4. Пуссетто Игнасио 3 0.08
5. Арслан Толгай-Али 3 0.08
6. Молина Науэль 2 0.05
7. Несторовски Илья 2 0.05
8. Ласанья Кевин 2 0.05
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.05
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 8 1
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Бастони Алессандро 6 0
4. Барелла Николо 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Лукаку Ромелу 4 0
8. Мартинес Лаутаро 4 0
9. Видаль Артуро 3 0
10. Перишич Иван 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 9 0
2. Перейра Роберто 8 0
3. Де Пауль Родриго 4 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Уолас Соуза 4 0
9. Бонифаци Кевин 4 0
10. Окака Стефано 2 0
11. Льоренте Фернандо 2 0
12. Пуссетто Игнасио 2 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 10.13% (8) 11.39% (9) 11.39% (9) 16.46% (13) 27.85% (22) 22.78% (18)
 Удинезе 7.69% (3) 15.38% (6) 23.08% (9) 15.38% (6) 17.95% (7) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус
Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A Удинезе 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
13. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
14. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
18. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
14. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    "Интер" берёт мяч под контроль и вынуждает соперника больше бегать, пока безрезультатно. 
  • 6'
    Стрюгер-Ларсен исполнил серию финтов на левом фланге, но продвинуться с их помощью вперёд не смог, выпустив игровой снаряд за боковую линию. 
  • 5'
    В неспешном темпе начинается поединок. Пока больше мячом владеет "Удинезе", но опасных моментов мы ещё не видели. 
  • 4'
    Родриго Бекао успешно действует в обороне на правом фланге, останавливая рывок Эшли Янга. 
  • 3'
    Марвин Зеегелаар подключился к атаке правым флангом, мяч получил, а затем выполнил пас в центр, но партнёров там не оказалось. 
  • 2'
    Гости потеряли мяч в центре поля, но затем быстро с игровым снарядом расстались и хозяева, выполнившие неточный пас вперёд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Сан-Сиро" прозвучал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Удинезе

Исход игры
Интер Милан
98.4% (122)
Ничья
1.6% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.44% (53)
Меньше
56.56% (69)
Обе команды забьют
Да
40.98% (50)
Нет
59.02% (72)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
43.5% (54)
2:1 Интер Милан
20.2% (25)
3:1 Интер Милан
13.7% (17)
1:0 Интер Милан
11.3% (14)
3:0 Интер Милан
3.2% (4)
3:2 Интер Милан
2.4% (3)
4:1 Интер Милан
2.4% (3)
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