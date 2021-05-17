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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Интер Милан
 
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Стадион:
Удинезе

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 23 (6) 0.62
2. Мартинес Лаутаро 16 (1) 0.43
3. Хакими Ашраф 7 0.19
4. Санчес Алексис 7 0.19
5. Барелла Николо 3 0.08
6. Перишич Иван 3 0.08
7. Дармиан Маттео 3 0.08
8. Гальярдини Роберто 3 0.08
9. Д'Амброзио Данило 3 0.08
10. Шкриньяр Милан 3 0.08
11. Брозович Марсело 2 0.05
12. Эриксен Кристиан 2 0.05
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Весино Матиас 1 0.03
16. Пинамонти Андреа 1 0.03
17. Янг Эшли 0 0
18. Бастони Алессандро 0 0
19. Коларов Александар 0 0
20. Раноккия Андреа 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 9 (3) 0.24
2. Перейра Роберто 4 0.11
3. Окака Стефано 4 0.11
4. Пуссетто Игнасио 3 0.08
5. Арслан Толгай-Али 3 0.08
6. Молина Науэль 2 0.05
7. Несторовски Илья 2 0.05
8. Ласанья Кевин 2 0.05
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.05
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 8 1
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Бастони Алессандро 6 0
4. Барелла Николо 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Дармиан Маттео 4 0
7. Лукаку Ромелу 4 0
8. Мартинес Лаутаро 4 0
9. Видаль Артуро 3 0
10. Перишич Иван 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 9 0
2. Перейра Роберто 8 0
3. Де Пауль Родриго 4 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Уолас Соуза 4 0
9. Бонифаци Кевин 4 0
10. Окака Стефано 2 0
11. Льоренте Фернандо 2 0
12. Пуссетто Игнасио 2 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 10.13% (8) 11.39% (9) 11.39% (9) 16.46% (13) 27.85% (22) 22.78% (18)
 Удинезе 7.69% (3) 15.38% (6) 23.08% (9) 15.38% (6) 17.95% (7) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус
Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A Удинезе 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина Заявка 37 9 12 16 47 - 59 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 37 9 10 18 43 - 58 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 37 6 4 27 45 - 92 22
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
15. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Интер Милан 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Удинезе
    1.39
    5.80
    7.90
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Интер Милан - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Удинезе

    Исход игры
    Интер Милан
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.9% (22)
    Меньше
    55.1% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    44.9% (22)
    Нет
    55.1% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    36.7% (18)
    2:1 Интер Милан
    24.5% (12)
    1:0 Интер Милан
    16.3% (8)
    3:1 Интер Милан
    12.2% (6)
    3:2 Интер Милан
    4.1% (2)
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