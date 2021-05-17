Италия: Серия A 2020-2021
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Удинезе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|23 (6)
|0.62
|2.
|Мартинес Лаутаро
|16 (1)
|0.43
|3.
|Хакими Ашраф
|7
|0.19
|4.
|Санчес Алексис
|7
|0.19
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.08
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.08
|7.
|Дармиан Маттео
|3
|0.08
|8.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.08
|9.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.08
|10.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.08
|11.
|Брозович Марсело
|2
|0.05
|12.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|13.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|14.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|15.
|Весино Матиас
|1
|0.03
|16.
|Пинамонти Андреа
|1
|0.03
|17.
|Янг Эшли
|0
|0
|18.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|19.
|Коларов Александар
|0
|0
|20.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|9 (3)
|0.24
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.11
|3.
|Окака Стефано
|4
|0.11
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.08
|5.
|Арслан Толгай-Али
|3
|0.08
|6.
|Молина Науэль
|2
|0.05
|7.
|Несторовски Илья
|2
|0.05
|8.
|Ласанья Кевин
|2
|0.05
|9.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0.05
|10.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|11.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|12.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|13.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|14.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|16.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|17.
|Браф Джейден
|1
|0.03
|18.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|8
|1
|2.
|Хакими Ашраф
|6
|0
|3.
|Бастони Алессандро
|6
|0
|4.
|Барелла Николо
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Дармиан Маттео
|4
|0
|7.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|9.
|Видаль Артуро
|3
|0
|10.
|Перишич Иван
|3
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|1
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|18.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|9
|0
|2.
|Перейра Роберто
|8
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|4
|2
|4.
|Самир Каэтано
|6
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|6.
|Муссо Хуан
|5
|0
|7.
|Бекао Родриго
|5
|0
|8.
|Уолас Соуза
|4
|0
|9.
|Бонифаци Кевин
|4
|0
|10.
|Окака Стефано
|2
|0
|11.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|12.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|13.
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|14.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|16.
|Несторовски Илья
|1
|0
|17.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|18.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|19.
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|10.13% (8)
|11.39% (9)
|11.39% (9)
|16.46% (13)
|27.85% (22)
|22.78% (18)
|Удинезе
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус
Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|49 - 54
|49
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|47 - 59
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|46 - 58
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|43 - 58
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|6
|4
|27
|45 - 92
|22
|20.
|Парма
|Заявка
|37
|3
|11
|23
|39 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|12.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|15.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Интер Милан - Удинезе
Исход игры
Интер Милан
95.9% (47)
Ничья
4.1% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (22)
Меньше
55.1% (27)
Обе команды забьют
Да
44.9% (22)
Нет
55.1% (27)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
36.7% (18)
2:1 Интер Милан
24.5% (12)
1:0 Интер Милан
16.3% (8)
3:1 Интер Милан
12.2% (6)
3:2 Интер Милан
4.1% (2)
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