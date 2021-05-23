Мурики замешкался в штрафной и не смог прицельно пробить под гнётом Кирикеша.

"Сассуоло" устремился в размашистую контратаку, однако Марушич на третьей скорости успел к мячу и вынес его.

Берарди выдал пас в сторону свободного Дефреля, но француза перекрыл за счёт корпуса всё тот же Марушич.

Дефрель и Джуричич соорудили нечто вроде стенки, но удар у серба получился слишком слабеньким.

Опасно! Дефрель на исходе получаса игры пробил из выгодной позиции в молоко! Никто не его держал, но...

25' Лулич не смог прицельной передачей вывести на ударную позицию Фареса - немного запоздал босниец с пасом.

24' Опасно! Фарес здорово забросил мяч за спину защитникам, однако Мурики немного притормозил.

23' Футболист с забавной фамилией Акпа-Акпро стал жертвой Бога - трансферная цель "Челси" грубо обошёлся с соперником.

22' Трижды футболисты "Сассуоло" вбрасывали аут, но всякий раз рядом возникали разные игроки "Лацио".

21' "Сассуоло" владеет мячом гораздо чаще - 70% против 30%. "Чёрно-зелёные" - сугубо тренерская команда.

20' Да, действительно рокировка - вместо пострадавшего Корреа в игру вступил Фарес. Здоровья!

19' Корреа на газоне пребывает. Судья моментально осведомился о состоянии его здоровья. Кажется, будет замена.

18' Опасно! Корреа головой практически в упор расстреливал ворота, но Консильи проявил чудеса реакции.

17' Катальди здорово навесил в зону пенальти, но Мурики не подоспел к мячу, и опасный момент был загублен.

16' Локателли, пытаясь остановить прорыв рослого Мурики, затолкал форварда на газон.

15' Так, Лулич перестарался и подыграл себе рукой. Фол боснийца сразу угодил в сферу внимания арбитра.

14' Джуричич довольно грубо принял Лейву в центре поля. Бразилец держится за ногу, но помощь медико не требуется.

13' Опасно! Мурики не смог переправить мяч в сетку, оказавшись на убойной позиции в одиночестве!

12' Лаццари отправил мяч по воздуху в штрафную, снаряд закрутился и оказался в руках Консильи, который перекрыл ближний угол.

11' Ну, гол вытекал из специфики матча - "лациале" сами виноваты, что прижались на первых минутах к воротам.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! КИРЬЯКОПУЛОС! Отличный удар получился у грека - защитник "Сассуоло" мощнейшим выстрелом угодил в угол ворот "Лацио". Стракоша не смог справиться - мяч, как показалось, в воздухе ускорился.

9' Лейва выставил ногу вперёд, поставив подножку Джуричичу. Серб мог вырваться на оперативный простор.

8' Тольян выполнил неплохой по задумке навес в штрафную "Лацио", однако Стракоша сделал пару шагов вперёд и забрал мяч.

7' Берарди совершил фол в атаке - досталось легенде "Лацио" Раду, который ловко подставился под итальянца.

6' Процентное соотношение владения мячом следующее - 75% против 25%. "Лацио" слишком глубоко обороняется.

5' Кирикеш пытался забросить снаряд в сторону Дефреля, но француз проиграл позицию защитнику Пароло.

4' Напомню, что "Сассуоло" сегодня может попрощаться с Де Дзерби - итальянский специалист близок к переходу в "Шахтёр".

3' Джуричич на фланге принял мяч из неудобной позиции, однако смог пробить - мяч пролетел над перекладиной.

2' Мяч мгновенно перешёл под контроль "Сассуоло" - "чёрно-зелёные" владеют им намного чаще.