Италия: Серия A 2020-2021
Сассуоло
1:0
Перерыв
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Лацио
1:0
10' ГолКирьякопулос Георгиос
21
Кирикеш
Влад
77
Марушич
Адам
16
Пароло
Марко
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
16 Пароло МаркоЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|16 (6)
|0.42
|2.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.29
|3.
|Распадори Джакомо
|6
|0.16
|4.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.13
|5.
|Траоре Хамед
|5
|0.13
|6.
|Бога Жереми
|4
|0.11
|7.
|Локателли Мануэль
|4 (2)
|0.11
|8.
|Дефрель Грегоре
|3
|0.08
|9.
|Кирикеш Влад
|2
|0.05
|10.
|Лопес Максим
|2
|0.05
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|13.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|14.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|15.
|Обьянг Педро
|0
|0
|16.
|Тольян Йереми
|0
|0
|17.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|20 (4)
|0.53
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.21
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.21
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.18
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.05
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.05
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|2.
|Лопес Максим
|7
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|7
|0
|4.
|Марлон
|5
|1
|5.
|Кирикеш Влад
|6
|0
|6.
|Траоре Хамед
|6
|0
|7.
|Обьянг Педро
|4
|1
|8.
|Джуричич Филип
|5
|0
|9.
|Берарди Доменико
|4
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|4
|0
|11.
|Айхан Кан
|3
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|1
|13.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|14.
|Маньянелли Франческо
|2
|0
|15.
|Тольян Йереми
|2
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|18.
|Капуто Франческо
|1
|0
|19.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|20.
|Консильи Андреа
|1
|0
|21.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|22.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|23.
|Турати Стефано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|10
|0
|2.
|Ачерби Франческо
|8
|1
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|9
|0
|4.
|Патрик
|8
|0
|5.
|Перейра Андреас
|6
|1
|6.
|Худт Уэсли
|6
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|8.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|9.
|Альберто Луис
|5
|0
|10.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|12.
|Луис Фелипе
|5
|0
|13.
|Пароло Марко
|4
|0
|14.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|15.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|16.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|17.
|Катальди Данило
|3
|0
|18.
|Марушич Адам
|3
|0
|19.
|Раду Стефан
|2
|0
|20.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|1
|0
|22.
|Лулич Сенад
|1
|0
|23.
|Стракоша Томас
|1
|0
|24.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|15.25% (9)
|6.78% (4)
|5.08% (3)
|22.03% (13)
|20.34% (12)
|30.51% (18)
|Лацио
|18.64% (11)
|13.56% (8)
|8.47% (5)
|23.73% (14)
|16.95% (10)
|18.64% (11)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта
Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма
Лацио Последние 20 матчей: +11 =1 -8Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|89 - 35
|91
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|38
|24
|7
|7
|73 - 41
|79
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|38
|23
|9
|6
|90 - 46
|78
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|38
|23
|9
|6
|75 - 37
|78
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|38
|24
|5
|9
|85 - 40
|77
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|61 - 54
|68
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|63 - 56
|62
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|66 - 58
|61
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|45 - 47
|45
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 63
|41
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|52 - 70
|41
|14.
|Удинезе
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|42 - 58
|40
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|38
|8
|15
|15
|50 - 68
|39
|17.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|18.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|38
|7
|11
|20
|39 - 75
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|53 - 18
|52
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 19
|40
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|49 - 23
|39
|7.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 27
|29
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 31
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 31
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 35
|20
|16.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|17.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 17
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|7.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|8
|2
|9
|25 - 31
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 39
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 24
|21
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 36
|19
|14.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 40
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|24
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Футбольная пятиминутка
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Лацио
Исход игры
Сассуоло
37.3% (50)
Ничья
23.1% (31)
Лацио
39.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
62.12% (82)
Меньше
37.88% (50)
Обе команды забьют
Да
82.58% (109)
Нет
17.42% (23)
Популярный счёт
1:2 Лацио
27.6% (37)
2:1 Сассуоло
26.9% (36)
1:1 Ничья
20.9% (28)
1:0 Сассуоло
7.5% (10)
1:3 Лацио
3.7% (5)
0:2 Лацио
3.7% (5)
0:1 Лацио
2.2% (3)
2:0 Сассуоло
2.2% (3)
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