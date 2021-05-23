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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Сассуоло
1:0
Перерыв

Стадион:
Лацио
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
8
Лопес
Максим
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
92
Дефрель
Грегоре
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
16
Пароло
Марко
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
6
Лукас
Лейва
32
Катальди
Данило
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
94
Мурики
Ведат
Сассуоло
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

10'
Кирьякопулос Георгиос
(Берарди Доменико)
1:0
19'
 
Фарес Мохамед
Корреа Хоакин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 16 (6) 0.42
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.29
3. Распадори Джакомо 6 0.16
4. Джуричич Филип 5 (1) 0.13
5. Траоре Хамед 5 0.13
6. Бога Жереми 4 0.11
7. Локателли Мануэль 4 (2) 0.11
8. Дефрель Грегоре 3 0.08
9. Кирикеш Влад 2 0.05
10. Лопес Максим 2 0.05
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
13. Феррари Джанмарко 0 0
14. Оддеи Брайан 0 0
15. Обьянг Педро 0 0
16. Тольян Йереми 0 0
17. Рожерио да Силва 0 0
18. Мюлдюр Мерт 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 20 (4) 0.53
2. Альберто Луис 9 0.24
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.21
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.21
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.18
6. Лаццари Мануэль 2 0.05
7. Марушич Адам 2 0.05
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 9 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 7 0
4. Марлон 5 1
5. Кирикеш Влад 6 0
6. Траоре Хамед 6 0
7. Обьянг Педро 4 1
8. Джуричич Филип 5 0
9. Берарди Доменико 4 0
10. Рожерио да Силва 4 0
11. Айхан Кан 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 10 0
2. Ачерби Франческо 8 1
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 9 0
4. Патрик 8 0
5. Перейра Андреас 6 1
6. Худт Уэсли 6 0
7. Иммобиле Чиро 4 1
8. Кайседо Фелипе 5 0
9. Альберто Луис 5 0
10. Эскаланте Гонсало 5 0
11. Фарес Мохамед 5 0
12. Луис Фелипе 5 0
13. Пароло Марко 4 0
14. Милинкович-Савич Сергей 4 0
15. Корреа Хоакин 2 1
16. Лаццари Мануэль 2 1
17. Катальди Данило 3 0
18. Марушич Адам 3 0
19. Раду Стефан 2 0
20. Мусаккио Матео 2 0
21. Рейна Пепе 1 0
22. Лулич Сенад 1 0
23. Стракоша Томас 1 0
24. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 15.25% (9) 6.78% (4) 5.08% (3) 22.03% (13) 20.34% (12) 30.51% (18)
 Лацио 18.64% (11) 13.56% (8) 8.47% (5) 23.73% (14) 16.95% (10) 18.64% (11)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта
Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма
Лацио Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио
Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 6:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 38 28 7 3 89 - 35 91
2. Милан 1:0 Заявка 38 24 7 7 73 - 41 79
3. Аталанта 0:1 Заявка 38 23 9 6 90 - 46 78
4. Ювентус 2:0 Заявка 38 23 9 6 75 - 37 78
5. Наполи 0:0 Заявка 38 24 5 9 85 - 40 77
6. Лацио 0:1 Заявка 38 21 5 12 61 - 54 68
7. Сассуоло 1:0 Заявка 38 17 11 10 63 - 56 62
8. Рома 0:2 Заявка 38 18 7 13 66 - 58 61
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона 0:0 Заявка 38 11 12 15 45 - 47 45
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья 0:2 Заявка 38 10 11 17 50 - 63 41
13. Специя 2:0 Заявка 38 10 11 17 52 - 70 41
14. Удинезе Заявка 38 10 10 18 42 - 58 40
15. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
16. Торино 1:0 Заявка 38 8 15 15 50 - 68 39
17. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
18. Беневенто 0:1 Заявка 38 7 11 20 39 - 75 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 17 1 1 53 - 18 52
2. Ювентус 2:0 Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома 0:2 Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио 0:1 Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 19 40
6. Аталанта 0:1 Заявка 19 12 3 4 49 - 23 39
7. Милан 1:0 Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 27 29
10. Болонья 0:2 Заявка 19 7 5 7 32 - 31 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона 0:0 Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Специя 2:0 Заявка 19 6 6 7 28 - 31 24
14. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
15. Торино 1:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 35 20
16. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
17. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
18. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
19. Беневенто 0:1 Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 17 49
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта 0:1 Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи 0:0 Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Ювентус 2:0 Заявка 19 9 7 3 35 - 19 34
6. Сассуоло 1:0 Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
7. Лацио 0:1 Заявка 19 8 2 9 25 - 31 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 19 5 6 8 28 - 39 21
10. Верона 0:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 24 21
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино 1:0 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто 0:1 Заявка 19 5 4 10 20 - 36 19
14. Рома 0:2 Заявка 19 5 3 11 24 - 40 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя 2:0 Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья 0:2 Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 24 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    30'
    Опасно! Дефрель на исходе получаса игры пробил из выгодной позиции в молоко! Никто не его держал, но...
  • 29'
    Дефрель и Джуричич соорудили нечто вроде стенки, но удар у серба получился слишком слабеньким.
  • 28'
    Берарди выдал пас в сторону свободного Дефреля, но француза перекрыл за счёт корпуса всё тот же Марушич.
  • Опасный момент
    27'
    "Сассуоло" устремился в размашистую контратаку, однако Марушич на третьей скорости успел к мячу и вынес его.
  • 26'
    Мурики замешкался в штрафной и не смог прицельно пробить под гнётом Кирикеша.
  • 25'
    Лулич не смог прицельной передачей вывести на ударную позицию Фареса - немного запоздал босниец с пасом.
  • Опасный момент
    24'
    Опасно! Фарес здорово забросил мяч за спину защитникам, однако Мурики немного притормозил.
  • Фол, нарушение
    23'
    Футболист с забавной фамилией Акпа-Акпро стал жертвой Бога - трансферная цель "Челси" грубо обошёлся с соперником.
  • 22'
    Трижды футболисты "Сассуоло" вбрасывали аут, но всякий раз рядом возникали разные игроки "Лацио".
  • 21'
    "Сассуоло" владеет мячом гораздо чаще - 70% против 30%. "Чёрно-зелёные" - сугубо тренерская команда.
  • Замена
    20'
    Да, действительно рокировка - вместо пострадавшего Корреа в игру вступил Фарес. Здоровья!
  • Травма, повреждение
    19'
    Корреа на газоне пребывает. Судья моментально осведомился о состоянии его здоровья. Кажется, будет замена.
  • Опасный момент
    18'
    Опасно! Корреа головой практически в упор расстреливал ворота, но Консильи проявил чудеса реакции.
  • 17'
    Катальди здорово навесил в зону пенальти, но Мурики не подоспел к мячу, и опасный момент был загублен.
  • Фол, нарушение
    16'
    Локателли, пытаясь остановить прорыв рослого Мурики, затолкал форварда на газон.
  • Фол, нарушение
    15'
    Так, Лулич перестарался и подыграл себе рукой. Фол боснийца сразу угодил в сферу внимания арбитра.
  • Фол, нарушение
    14'
    Джуричич довольно грубо принял Лейву в центре поля. Бразилец держится за ногу, но помощь медико не требуется.
  • Опасный момент
    13'
    Опасно! Мурики не смог переправить мяч в сетку, оказавшись на убойной позиции в одиночестве!
  • 12'
    Лаццари отправил мяч по воздуху в штрафную, снаряд закрутился и оказался в руках Консильи, который перекрыл ближний угол.
  • 11'
    Ну, гол вытекал из специфики матча - "лациале" сами виноваты, что прижались на первых минутах к воротам.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! КИРЬЯКОПУЛОС! Отличный удар получился у грека - защитник "Сассуоло" мощнейшим выстрелом угодил в угол ворот "Лацио". Стракоша не смог справиться - мяч, как показалось, в воздухе ускорился.
  • Фол, нарушение
    9'
    Лейва выставил ногу вперёд, поставив подножку Джуричичу. Серб мог вырваться на оперативный простор.
  • 8'
    Тольян выполнил неплохой по задумке навес в штрафную "Лацио", однако Стракоша сделал пару шагов вперёд и забрал мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Берарди совершил фол в атаке - досталось легенде "Лацио" Раду, который ловко подставился под итальянца.
  • 6'
    Процентное соотношение владения мячом следующее - 75% против 25%. "Лацио" слишком глубоко обороняется.
  • 5'
    Кирикеш пытался забросить снаряд в сторону Дефреля, но француз проиграл позицию защитнику Пароло. 
  • 4'
    Напомню, что "Сассуоло" сегодня может попрощаться с Де Дзерби - итальянский специалист близок к переходу в "Шахтёр".
  • Опасный момент
    3'
    Джуричич на фланге принял мяч из неудобной позиции, однако смог пробить - мяч пролетел над перекладиной.
  • 2'
    Мяч мгновенно перешёл под контроль "Сассуоло" - "чёрно-зелёные" владеют им намного чаще.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Лацио

Исход игры
Сассуоло
37.3% (50)
Ничья
23.1% (31)
Лацио
39.6% (53)
Тотал 2.5
Больше
62.12% (82)
Меньше
37.88% (50)
Обе команды забьют
Да
82.58% (109)
Нет
17.42% (23)
Популярный счёт
1:2 Лацио
27.6% (37)
2:1 Сассуоло
26.9% (36)
1:1 Ничья
20.9% (28)
1:0 Сассуоло
7.5% (10)
1:3 Лацио
3.7% (5)
0:2 Лацио
3.7% (5)
0:1 Лацио
2.2% (3)
2:0 Сассуоло
2.2% (3)
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