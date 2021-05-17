Италия: Серия A 2020-2021
Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Лацио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|16 (6)
|0.43
|2.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.3
|3.
|Распадори Джакомо
|6
|0.16
|4.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.14
|5.
|Траоре Хамед
|5
|0.14
|6.
|Бога Жереми
|4
|0.11
|7.
|Локателли Мануэль
|4 (2)
|0.11
|8.
|Дефрель Грегоре
|3
|0.08
|9.
|Кирикеш Влад
|2
|0.05
|10.
|Лопес Максим
|2
|0.05
|11.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|14.
|Обьянг Педро
|0
|0
|15.
|Тольян Йереми
|0
|0
|16.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|17.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|20 (4)
|0.54
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.24
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.22
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.22
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.19
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.05
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.05
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|2.
|Лопес Максим
|7
|0
|3.
|Феррари Джанмарко
|7
|0
|4.
|Марлон
|5
|1
|5.
|Кирикеш Влад
|6
|0
|6.
|Траоре Хамед
|6
|0
|7.
|Обьянг Педро
|4
|1
|8.
|Джуричич Филип
|5
|0
|9.
|Берарди Доменико
|4
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|4
|0
|11.
|Айхан Кан
|3
|0
|12.
|Гараслин Лукаш
|1
|1
|13.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|14.
|Маньянелли Франческо
|2
|0
|15.
|Тольян Йереми
|2
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|18.
|Капуто Франческо
|1
|0
|19.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|20.
|Консильи Андреа
|1
|0
|21.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|22.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|23.
|Турати Стефано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|10
|0
|2.
|Ачерби Франческо
|8
|1
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|9
|0
|4.
|Патрик
|8
|0
|5.
|Перейра Андреас
|6
|1
|6.
|Худт Уэсли
|6
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|8.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|9.
|Альберто Луис
|5
|0
|10.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|12.
|Луис Фелипе
|5
|0
|13.
|Пароло Марко
|4
|0
|14.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|15.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|16.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|17.
|Катальди Данило
|3
|0
|18.
|Марушич Адам
|3
|0
|19.
|Раду Стефан
|2
|0
|20.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|1
|0
|22.
|Лулич Сенад
|1
|0
|23.
|Стракоша Томас
|1
|0
|24.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|15.25% (9)
|6.78% (4)
|5.08% (3)
|22.03% (13)
|20.34% (12)
|30.51% (18)
|Лацио
|18.64% (11)
|13.56% (8)
|8.47% (5)
|23.73% (14)
|16.95% (10)
|18.64% (11)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта
Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма
Лацио Последние 20 матчей: +11 =1 -8Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|49 - 54
|49
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|47 - 59
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|46 - 58
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|43 - 58
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|6
|4
|27
|45 - 92
|22
|20.
|Парма
|Заявка
|37
|3
|11
|23
|39 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|12.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|15.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Сассуоло - Лацио
Исход игры
Сассуоло
12.5% (6)
Ничья
22.9% (11)
Лацио
64.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
83.33% (40)
Нет
16.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.8% (22)
1:1 Ничья
18.8% (9)
2:1 Сассуоло
8.3% (4)
1:3 Лацио
6.3% (3)
0:1 Лацио
6.3% (3)
0:2 Лацио
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
1:0 Сассуоло
4.2% (2)
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