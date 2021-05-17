Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 16 (6) 0.43
2. Капуто Франческо 11 (3) 0.3
3. Распадори Джакомо 6 0.16
4. Джуричич Филип 5 (1) 0.14
5. Траоре Хамед 5 0.14
6. Бога Жереми 4 0.11
7. Локателли Мануэль 4 (2) 0.11
8. Дефрель Грегоре 3 0.08
9. Кирикеш Влад 2 0.05
10. Лопес Максим 2 0.05
11. Бурабия Мехди 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 20 (4) 0.54
2. Альберто Луис 9 0.24
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.22
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.22
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.19
6. Лаццари Мануэль 2 0.05
7. Марушич Адам 2 0.05
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 9 0
2. Лопес Максим 7 0
3. Феррари Джанмарко 7 0
4. Марлон 5 1
5. Кирикеш Влад 6 0
6. Траоре Хамед 6 0
7. Обьянг Педро 4 1
8. Джуричич Филип 5 0
9. Берарди Доменико 4 0
10. Рожерио да Силва 4 0
11. Айхан Кан 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Мюлдюр Мерт 2 0
17. Пелузо Федерико 1 0
18. Капуто Франческо 1 0
19. Дефрель Грегоре 1 0
20. Консильи Андреа 1 0
21. Кирьякопулос Георгиос 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 10 0
2. Ачерби Франческо 8 1
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 9 0
4. Патрик 8 0
5. Перейра Андреас 6 1
6. Худт Уэсли 6 0
7. Иммобиле Чиро 4 1
8. Кайседо Фелипе 5 0
9. Альберто Луис 5 0
10. Эскаланте Гонсало 5 0
11. Фарес Мохамед 5 0
12. Луис Фелипе 5 0
13. Пароло Марко 4 0
14. Милинкович-Савич Сергей 4 0
15. Корреа Хоакин 2 1
16. Лаццари Мануэль 2 1
17. Катальди Данило 3 0
18. Марушич Адам 3 0
19. Раду Стефан 2 0
20. Мусаккио Матео 2 0
21. Рейна Пепе 1 0
22. Лулич Сенад 1 0
23. Стракоша Томас 1 0
24. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 15.25% (9) 6.78% (4) 5.08% (3) 22.03% (13) 20.34% (12) 30.51% (18)
 Лацио 18.64% (11) 13.56% (8) 8.47% (5) 23.73% (14) 16.95% (10) 18.64% (11)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта
Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма
Лацио Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио
Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 6:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Сассуоло Серия A Лацио 0:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Лацио Серия A Сассуоло 0:3 Лацио Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Лацио 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина Заявка 37 9 12 16 47 - 59 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 37 9 10 18 43 - 58 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 37 6 4 27 45 - 92 22
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
15. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Сассуоло 12.5% (6)
    X 22.9% (11)
    Лацио 64.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Лацио
    2.03
    4.47
    3.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сассуоло - Лацио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Сассуоло - Лацио

    Исход игры
    Сассуоло
    12.5% (6)
    Ничья
    22.9% (11)
    Лацио
    64.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    2:1 Сассуоло
    8.3% (4)
    1:3 Лацио
    6.3% (3)
    0:1 Лацио
    6.3% (3)
    0:2 Лацио
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    1:0 Сассуоло
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     