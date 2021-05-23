Италия: Серия A 2020-2021
Специя
2:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Альберто Пиччи
Рома
1:0
6' ГолВерде Даниэле
2:0
38' ГолПобега Томмазо
69
Виньяли
Лука
10
Агум
Люсьен
18
Нзола
М'Бала
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Полузащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
38'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|11 (4)
|0.29
|2.
|Верде Даниэле
|6
|0.16
|3.
|Пикколи Роберто
|5
|0.13
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0.13
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.11
|6.
|Фариас Диего
|4
|0.11
|7.
|Галабинов Андрей
|3
|0.08
|8.
|Эрлич Мартин
|3
|0.08
|9.
|Маджоре Джулио
|3
|0.08
|10.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.05
|11.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|12.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|13.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|14.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|15.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|16.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|17.
|Риччи Матео
|0
|0
|18.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|19.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|20.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|21.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|12 (1)
|0.32
|2.
|Майораль Борха
|10
|0.26
|3.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.26
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.18
|5.
|Джеко Эдин
|7
|0.18
|6.
|Педро Родригес
|5
|0.13
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.05
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.05
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Сантон Давиде
|0
|0
|17.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|19.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|20.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
|21.
|Залевский Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|10
|1
|2.
|Терци Клаудио
|8
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эстевес Науэль
|7
|0
|5.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|6.
|Побега Томмазо
|6
|0
|7.
|Виньяли Лука
|4
|1
|8.
|Фариас Диего
|5
|0
|9.
|Риччи Матео
|5
|0
|10.
|Нзола М'Бала
|5
|0
|11.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|12.
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|13.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|14.
|Агудело Кевин
|4
|0
|15.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|16.
|Маджоре Джулио
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|10
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|8
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|5.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|7
|0
|7.
|Перес Бруно
|6
|0
|8.
|Педро Родригес
|4
|1
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|3
|0
|12.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|13.
|Джеко Эдин
|2
|0
|14.
|Фасио Федерико
|2
|0
|15.
|Миранте Антонио
|2
|0
|16.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|17.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|19.
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|20.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|21.
|Майораль Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|6% (3)
|18% (9)
|14% (7)
|8% (4)
|30% (15)
|24% (12)
|Рома
|13.85% (9)
|18.46% (12)
|21.54% (14)
|9.23% (6)
|18.46% (12)
|18.46% (12)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя
Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|89 - 35
|91
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|38
|24
|7
|7
|73 - 41
|79
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|38
|23
|9
|6
|90 - 46
|78
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|38
|23
|9
|6
|75 - 37
|78
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|38
|24
|5
|9
|85 - 40
|77
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|61 - 54
|68
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|63 - 56
|62
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|66 - 58
|61
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|45 - 47
|45
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 63
|41
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|52 - 70
|41
|14.
|Удинезе
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|42 - 58
|40
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|38
|8
|15
|15
|50 - 68
|39
|17.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|18.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|38
|7
|11
|20
|39 - 75
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|53 - 18
|52
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 19
|40
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|49 - 23
|39
|7.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 27
|29
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 31
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 31
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 35
|20
|16.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|17.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 17
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|7.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|8
|2
|9
|25 - 31
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 39
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 24
|21
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 36
|19
|14.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 40
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|24
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Специя 2:0 Рома
Исход игры
Специя
1.5% (2)
Ничья
11.5% (15)
Рома
86.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
70.31% (90)
Меньше
29.69% (38)
Обе команды забьют
Да
78.13% (100)
Нет
21.88% (28)
Популярный счёт
1:2 Рома
53.1% (69)
0:1 Рома
10.8% (14)
1:1 Ничья
9.2% (12)
0:2 Рома
9.2% (12)
1:3 Рома
8.5% (11)
2:3 Рома
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:3 Рома
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!