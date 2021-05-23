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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Специя
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Рома
0'
1:0
6' Гол
Верде Даниэле
2:0
38' Гол
Побега Томмазо
45'+2
77
Рафаэл
Биттенкур
69
Виньяли
Лука
13
Капрадосси
Элио
19
Терци
Клаудио
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
87
Фузато
Даниэл
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
18
Сантон
Давиде
55
Дарбо
Эбрима
4
Кристанте
Бриан
11
Педро
Родригес
77
Мхитарян
Генрих
92
Эль-Шаарави
Стефан
21
Майораль
Борха
Специя
4-3-3
Рома
4-2-3-1

Ход матча

6'
Верде Даниэле
(Нзола М'Бала)
1:0
38'
Побега Томмазо
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 11 (4) 0.29
2. Верде Даниэле 6 0.16
3. Пикколи Роберто 5 0.13
4. Побега Томмазо 5 0.13
5. Гьяси Эммануэль 4 0.11
6. Фариас Диего 4 0.11
7. Галабинов Андрей 3 0.08
8. Эрлич Мартин 3 0.08
9. Маджоре Джулио 3 0.08
10. Сапонара Риккардо 2 0.05
11. Бастони Симоне 1 0.03
12. Агудело Кевин 1 0.03
13. Терци Клаудио 1 0.03
14. Исмайли Ардиан 1 0.03
15. Шабо Юлиан 1 0.03
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Риччи Матео 0 0
18. Марчицца Риккардо 0 0
19. Рафаэл Биттенкур 0 0
20. Бартоломей Паоло 0 0
21. Феррер Сальвадор 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 12 (1) 0.32
2. Майораль Борха 10 0.26
3. Верету Жордан 10 (5) 0.26
4. Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.18
5. Джеко Эдин 7 0.18
6. Педро Родригес 5 0.13
7. Манчини Джанлука 4 0.11
8. Спинаццола Леонардо 2 0.05
9. Перес Карлес 2 0.05
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Сантон Давиде 0 0
17. Смоллинг Крис 0 0
18. Эль-Шаарави Стефан 0 0
19. Вильяр Гонсало 0 0
20. Ибаньес Рожер 0 0
21. Залевский Никола 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 10 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эстевес Науэль 7 0
5. Эрлич Мартин 6 0
6. Побега Томмазо 6 0
7. Виньяли Лука 4 1
8. Фариас Диего 5 0
9. Риччи Матео 5 0
10. Нзола М'Бала 5 0
11. Гьяси Эммануэль 4 0
12. Марчицца Риккардо 4 0
13. Феррер Сальвадор 4 0
14. Агудело Кевин 4 0
15. Исмайли Ардиан 2 1
16. Маджоре Джулио 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Акампора Дженнаро 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Кристанте Бриан 8 0
4. Ибаньес Рожер 6 1
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 7 0
7. Перес Бруно 6 0
8. Педро Родригес 4 1
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Сантон Давиде 3 0
12. Смоллинг Крис 3 0
13. Джеко Эдин 2 0
14. Фасио Федерико 2 0
15. Миранте Антонио 2 0
16. Мхитарян Генрих 2 0
17. Карсдорп Рик 2 0
18. Калафьори Рикардо 2 0
19. Дарбо Эбрима 2 0
20. Эль-Шаарави Стефан 1 0
21. Майораль Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 6% (3) 18% (9) 14% (7) 8% (4) 30% (15) 24% (12)
 Рома 13.85% (9) 18.46% (12) 21.54% (14) 9.23% (6) 18.46% (12) 18.46% (12)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя
Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Рома 4:3 Специя Серия A Рома 2:4 Специя Кубок Рома 0:0 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 38 28 7 3 89 - 35 91
2. Милан 1:0 Заявка 38 24 7 7 73 - 41 79
3. Аталанта 0:1 Заявка 38 23 9 6 90 - 46 78
4. Ювентус 2:0 Заявка 38 23 9 6 75 - 37 78
5. Наполи 0:0 Заявка 38 24 5 9 85 - 40 77
6. Лацио 0:1 Заявка 38 21 5 12 61 - 54 68
7. Сассуоло 1:0 Заявка 38 17 11 10 63 - 56 62
8. Рома 0:2 Заявка 38 18 7 13 66 - 58 61
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона 0:0 Заявка 38 11 12 15 45 - 47 45
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья 0:2 Заявка 38 10 11 17 50 - 63 41
13. Специя 2:0 Заявка 38 10 11 17 52 - 70 41
14. Удинезе Заявка 38 10 10 18 42 - 58 40
15. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
16. Торино 1:0 Заявка 38 8 15 15 50 - 68 39
17. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
18. Беневенто 0:1 Заявка 38 7 11 20 39 - 75 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 17 1 1 53 - 18 52
2. Ювентус 2:0 Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома 0:2 Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио 0:1 Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 19 40
6. Аталанта 0:1 Заявка 19 12 3 4 49 - 23 39
7. Милан 1:0 Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 27 29
10. Болонья 0:2 Заявка 19 7 5 7 32 - 31 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона 0:0 Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Специя 2:0 Заявка 19 6 6 7 28 - 31 24
14. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
15. Торино 1:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 35 20
16. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
17. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
18. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
19. Беневенто 0:1 Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 17 49
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта 0:1 Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи 0:0 Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Ювентус 2:0 Заявка 19 9 7 3 35 - 19 34
6. Сассуоло 1:0 Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
7. Лацио 0:1 Заявка 19 8 2 9 25 - 31 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 19 5 6 8 28 - 39 21
10. Верона 0:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 24 21
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино 1:0 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто 0:1 Заявка 19 5 4 10 20 - 36 19
14. Рома 0:2 Заявка 19 5 3 11 24 - 40 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя 2:0 Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья 0:2 Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 24 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Специя 1.5% (2)
X 11.5% (15)
Рома 86.9% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Рома
5.50
4.88
3.53
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Где смотреть матч Специя 2:0 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Специя 2:0 Рома

Исход игры
Специя
1.5% (2)
Ничья
11.5% (15)
Рома
86.9% (113)
Тотал 2.5
Больше
70.31% (90)
Меньше
29.69% (38)
Обе команды забьют
Да
78.13% (100)
Нет
21.88% (28)
Популярный счёт
1:2 Рома
53.1% (69)
0:1 Рома
10.8% (14)
1:1 Ничья
9.2% (12)
0:2 Рома
9.2% (12)
1:3 Рома
8.5% (11)
2:3 Рома
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:3 Рома
1.5% (2)
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