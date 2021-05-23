Первый тайм

47' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Рома

42' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

42' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Капрадосси Элио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Фузато Даниэл взял и забрал мяч на выходе

40' Игрок Гьяси Эммануэль из команды Специя неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Эстевес Науэль разрезает оборону соперника отличным пасом

38' Г О О О О О Л - Побега Томмазо из команды Специя легко посылает мяч в пустые ворота!

38' Бастони Симоне нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

37' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Рома

35' Эстевес Науэль не смог попасть в створ ударом издали

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Верде Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Верде Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Рома вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Шаарави Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Эль-Шаарави Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Отличные скиллы показывает Гьяси Эммануэль , обводя своих соперников

25' Специя нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Манчини Джанлука бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

24' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Эль-Шаарави Стефан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

23' Удар от ворот произведет Специя

23' Педро Родригес не смог попасть в створ ударом издали

22' Рома вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Выглядело как неплохой момент. Бастони Симоне из команды Специя закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

21' Удар от ворот произведет Специя

19' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Верде Даниэле имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

12' Вратарь парирует удар, который нанес Побега Томмазо , и мяч снова в игре

8' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Капрадосси Элио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Г О О О О Л - Верде Даниэле изменил счет на табло!

6' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Рома

5' Как он промахнулся? Нзола М'Бала имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

4' Хорошую попытку сделал Верде Даниэле . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Манчини Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Педро Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру