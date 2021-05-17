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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Специя
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 11 (4) 0.3
2. Верде Даниэле 5 0.14
3. Пикколи Роберто 5 0.14
4. Побега Томмазо 5 0.14
5. Гьяси Эммануэль 4 0.11
6. Фариас Диего 4 0.11
7. Галабинов Андрей 3 0.08
8. Эрлич Мартин 3 0.08
9. Маджоре Джулио 3 0.08
10. Сапонара Риккардо 2 0.05
11. Бастони Симоне 1 0.03
12. Агудело Кевин 1 0.03
13. Терци Клаудио 1 0.03
14. Исмайли Ардиан 1 0.03
15. Шабо Юлиан 1 0.03
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Риччи Матео 0 0
18. Марчицца Риккардо 0 0
19. Рафаэл Биттенкур 0 0
20. Бартоломей Паоло 0 0
21. Феррер Сальвадор 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 12 (1) 0.32
2. Майораль Борха 10 0.27
3. Верету Жордан 10 (5) 0.27
4. Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.19
5. Джеко Эдин 7 0.19
6. Педро Родригес 5 0.14
7. Манчини Джанлука 4 0.11
8. Спинаццола Леонардо 2 0.05
9. Перес Карлес 2 0.05
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Сантон Давиде 0 0
17. Смоллинг Крис 0 0
18. Эль-Шаарави Стефан 0 0
19. Вильяр Гонсало 0 0
20. Ибаньес Рожер 0 0
21. Залевский Никола 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 10 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эстевес Науэль 7 0
5. Эрлич Мартин 6 0
6. Побега Томмазо 6 0
7. Виньяли Лука 4 1
8. Фариас Диего 5 0
9. Риччи Матео 5 0
10. Нзола М'Бала 5 0
11. Гьяси Эммануэль 4 0
12. Марчицца Риккардо 4 0
13. Феррер Сальвадор 4 0
14. Агудело Кевин 4 0
15. Исмайли Ардиан 2 1
16. Маджоре Джулио 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Акампора Дженнаро 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Кристанте Бриан 8 0
4. Ибаньес Рожер 6 1
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 7 0
7. Перес Бруно 6 0
8. Педро Родригес 4 1
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Сантон Давиде 3 0
12. Смоллинг Крис 3 0
13. Джеко Эдин 2 0
14. Фасио Федерико 2 0
15. Миранте Антонио 2 0
16. Мхитарян Генрих 2 0
17. Карсдорп Рик 2 0
18. Калафьори Рикардо 2 0
19. Дарбо Эбрима 2 0
20. Эль-Шаарави Стефан 1 0
21. Майораль Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 6% (3) 18% (9) 14% (7) 8% (4) 30% (15) 24% (12)
 Рома 13.85% (9) 18.46% (12) 21.54% (14) 9.23% (6) 18.46% (12) 18.46% (12)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя
Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Сампдория 2:0 Рома Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан

Последние игры между собой

Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Рома 4:3 Специя Серия A Рома 2:4 Специя Кубок Рома 0:0 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 37 23 7 7 72 - 41 76
4. Наполи Заявка 37 24 4 9 85 - 40 76
5. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
6. Лацио Заявка 37 21 5 11 61 - 53 68
7. Рома Заявка 37 18 7 12 66 - 56 61
8. Сассуоло Заявка 37 16 11 10 62 - 56 59
9. Сампдория Заявка 37 14 7 16 49 - 54 49
10. Верона Заявка 37 11 11 15 45 - 47 44
11. Болонья Заявка 37 10 11 16 50 - 61 41
12. Удинезе Заявка 37 10 10 17 41 - 53 40
13. Фиорентина Заявка 37 9 12 16 47 - 59 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 37 9 10 18 43 - 58 37
17. Торино Заявка 37 7 15 15 49 - 68 36
18. Беневенто Заявка 37 7 11 19 39 - 74 32
19. Кротоне Заявка 37 6 4 27 45 - 92 22
20. Парма Заявка 37 3 11 23 39 - 80 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Сассуоло Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
6. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
7. Лацио Заявка 18 8 2 8 25 - 30 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
10. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
11. Торино Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
12. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
15. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
16. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Специя 0% (0)
    X 10.2% (5)
    Рома 89.8% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Рома
    5.05
    4.74
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Специя - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Специя - Рома

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    10.2% (5)
    Рома
    89.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    49% (24)
    0:1 Рома
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    0:2 Рома
    10.2% (5)
    1:3 Рома
    6.1% (3)
    1:4 Рома
    4.1% (2)
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