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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Торино
1:0
Перерыв

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
29' Гол
Бремер Глейсон
18
Уйкани
Самир
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
27
Войвода
Мергим
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
24
Верди
Симоне
15
Ансальди
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
11
Дзадза
Симоне
12
Манфредини
Никколо
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
14
Дабо
Брайан
56
Хетемай
Перпарим
18
Фулон
Дам
20
Ди
Серио
Джузеппе
16
Импрота
Риккардо
7
Гайч
Адольфо
Торино
3-5-2
Беневенто
3-4-2-1

Ход матча

29'
Бремер Глейсон
(Верди Симоне)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 13 (4) 0.34
2. Дзадза Симоне 6 0.16
3. Санабрия Антонио 5 0.13
4. Бремер Глейсон 5 0.13
5. Мандрагора Роландо 3 0.08
6. Лукич Саша 3 0.08
7. Войвода Мергим 2 0.05
8. Иццо Армандо 2 0.05
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
10. Верди Симоне 1 0.03
11. Синго Уилфрид 1 0.03
12. Ринкон Томас 1 0.03
13. Мейте Суалихо 1 0.03
14. Гояк Амер 1 0.03
15. Н'Кулу Николя 1 0.03
16. Линетти Кароль 1 0.03
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 8 0.21
2. Капрари Джанлука 5 0.13
3. Виола Николас 5 (4) 0.13
4. Сау Марко 4 (1) 0.11
5. Летиция Гаэтано 3 0.08
6. Инсинье Роберто 2 0.05
7. Глик Камил 2 0.05
8. Ионице Артур 2 0.05
9. Кальдирола Лука 2 0.05
10. Гайч Адольфо 2 0.05
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Фальке Яго 1 0.03
13. Туиа Алессандро 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Хетемай Перпарим 0 0
16. Барба Федерико 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 9 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Верди Симоне 6 0
4. Н'Кулу Николя 5 0
5. Линетти Кароль 5 0
6. Мандрагора Роландо 3 1
7. Синго Уилфрид 3 1
8. Дзадза Симоне 4 0
9. Белотти Андреа 4 0
10. Лукич Саша 4 0
11. Войвода Мергим 4 0
12. Буонджорно Алессандро 4 0
13. Иццо Армандо 3 0
14. Базелли Даниэле 2 0
15. Бонаццоли Федерико 2 0
16. Санабрия Антонио 2 0
17. Бремер Глейсон 2 0
18. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
19. Ансальди Кристиан 1 0
20. Родригес Рикардо 1 0
21. Гояк Амер 1 0
22. Сегре Джакопо 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Глик Камил 9 1
3. Барба Федерико 8 0
4. Импрота Риккардо 7 0
5. Туиа Алессандро 6 0
6. Ионице Артур 6 0
7. Кальдирола Лука 4 1
8. Дабо Брайан 5 0
9. Капрари Джанлука 3 1
10. Хетемай Перпарим 4 0
11. Фулон Дам 4 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Тельо Андрес 3 0
14. Сау Марко 1 1
15. Маджио Кристиан 2 0
16. Лападула Джанлука 2 0
17. Инсинье Роберто 2 0
18. Летиция Гаэтано 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Виола Николас 1 0
21. Гайч Адольфо 1 0
22. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 10.42% (5) 8.33% (4) 12.5% (6) 14.58% (7) 18.75% (9) 35.42% (17)
 Беневенто 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 23.08% (9) 12.82% (5) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино
Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя
Беневенто Последние 20 матчей: +1 =8 -11
Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто
Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто

Последние игры между собой

Торино: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Беневенто 2:2 Торино Серия A Торино 3:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 38 28 7 3 89 - 35 91
2. Милан 1:0 Заявка 38 24 7 7 73 - 41 79
3. Аталанта 0:1 Заявка 38 23 9 6 90 - 46 78
4. Ювентус 2:0 Заявка 38 23 9 6 75 - 37 78
5. Наполи 0:0 Заявка 38 24 5 9 85 - 40 77
6. Лацио 0:1 Заявка 38 21 5 12 61 - 54 68
7. Сассуоло 1:0 Заявка 38 17 11 10 63 - 56 62
8. Рома 0:2 Заявка 38 18 7 13 66 - 58 61
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона 0:0 Заявка 38 11 12 15 45 - 47 45
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья 0:2 Заявка 38 10 11 17 50 - 63 41
13. Специя 2:0 Заявка 38 10 11 17 52 - 70 41
14. Удинезе Заявка 38 10 10 18 42 - 58 40
15. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
16. Торино 1:0 Заявка 38 8 15 15 50 - 68 39
17. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
18. Беневенто 0:1 Заявка 38 7 11 20 39 - 75 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 17 1 1 53 - 18 52
2. Ювентус 2:0 Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома 0:2 Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио 0:1 Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 19 40
6. Аталанта 0:1 Заявка 19 12 3 4 49 - 23 39
7. Милан 1:0 Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 27 29
10. Болонья 0:2 Заявка 19 7 5 7 32 - 31 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона 0:0 Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Специя 2:0 Заявка 19 6 6 7 28 - 31 24
14. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
15. Торино 1:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 35 20
16. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
17. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
18. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
19. Беневенто 0:1 Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 17 49
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта 0:1 Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи 0:0 Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Ювентус 2:0 Заявка 19 9 7 3 35 - 19 34
6. Сассуоло 1:0 Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
7. Лацио 0:1 Заявка 19 8 2 9 25 - 31 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 19 5 6 8 28 - 39 21
10. Верона 0:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 24 21
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино 1:0 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто 0:1 Заявка 19 5 4 10 20 - 36 19
14. Рома 0:2 Заявка 19 5 3 11 24 - 40 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя 2:0 Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья 0:2 Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 24 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 128
Торино 83.6% (107)
X 11.7% (15)
Беневенто 4.7% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Беневенто
1.67
5.10
8.71
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Где смотреть матч Торино 1:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Торино 1:0 Беневенто

Исход игры
Торино
83.6% (107)
Ничья
11.7% (15)
Беневенто
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (57)
Меньше
54.76% (69)
Обе команды забьют
Да
54.76% (69)
Нет
45.24% (57)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.3% (49)
1:0 Торино
32% (41)
1:1 Ничья
9.4% (12)
2:0 Торино
8.6% (11)
3:1 Торино
3.1% (4)
0:1 Беневенто
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Беневенто
1.6% (2)
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