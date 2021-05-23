Италия: Серия A 2020-2021
Торино
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Беневенто
1:0
29' ГолБремер Глейсон
18
Уйкани
Самир
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
15
Глик
Камил
14
Дабо
Брайан
18
Фулон
Дам
- Основной состав
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Крюэзю АлтынПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|13 (4)
|0.34
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.16
|3.
|Санабрия Антонио
|5
|0.13
|4.
|Бремер Глейсон
|5
|0.13
|5.
|Мандрагора Роландо
|3
|0.08
|6.
|Лукич Саша
|3
|0.08
|7.
|Войвода Мергим
|2
|0.05
|8.
|Иццо Армандо
|2
|0.05
|9.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|10.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|11.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|12.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|13.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|14.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|15.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|16.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|8
|0.21
|2.
|Капрари Джанлука
|5
|0.13
|3.
|Виола Николас
|5 (4)
|0.13
|4.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.11
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.08
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.05
|7.
|Глик Камил
|2
|0.05
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.05
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.05
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.05
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|13.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|16.
|Барба Федерико
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|9
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Верди Симоне
|6
|0
|4.
|Н'Кулу Николя
|5
|0
|5.
|Линетти Кароль
|5
|0
|6.
|Мандрагора Роландо
|3
|1
|7.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|8.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|9.
|Белотти Андреа
|4
|0
|10.
|Лукич Саша
|4
|0
|11.
|Войвода Мергим
|4
|0
|12.
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|13.
|Иццо Армандо
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|2
|0
|15.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|16.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|17.
|Бремер Глейсон
|2
|0
|18.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|19.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|20.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|21.
|Гояк Амер
|1
|0
|22.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Глик Камил
|9
|1
|3.
|Барба Федерико
|8
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|6
|0
|6.
|Ионице Артур
|6
|0
|7.
|Кальдирола Лука
|4
|1
|8.
|Дабо Брайан
|5
|0
|9.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|10.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|11.
|Фулон Дам
|4
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Тельо Андрес
|3
|0
|14.
|Сау Марко
|1
|1
|15.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|16.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|17.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|18.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Виола Николас
|1
|0
|21.
|Гайч Адольфо
|1
|0
|22.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|10.42% (5)
|8.33% (4)
|12.5% (6)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|35.42% (17)
|Беневенто
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +5 =9 -6Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино
Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя
Беневенто Последние 20 матчей: +1 =8 -11Беневенто 1:1 Кротоне Аталанта 2:0 Беневенто Беневенто 1:3 Кальяри Милан 2:0 Беневенто
Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто
Последние игры между собой
Торино: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|28
|7
|3
|89 - 35
|91
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|38
|24
|7
|7
|73 - 41
|79
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|38
|23
|9
|6
|90 - 46
|78
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|38
|23
|9
|6
|75 - 37
|78
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|38
|24
|5
|9
|85 - 40
|77
|6.
|Лацио
|0:1 Заявка
|38
|21
|5
|12
|61 - 54
|68
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|38
|17
|11
|10
|63 - 56
|62
|8.
|Рома
|0:2 Заявка
|38
|18
|7
|13
|66 - 58
|61
|9.
|Сампдория
|Заявка
|38
|15
|7
|16
|52 - 54
|52
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|38
|11
|12
|15
|45 - 47
|45
|11.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|12
|16
|47 - 58
|42
|12.
|Болонья
|0:2 Заявка
|38
|10
|11
|17
|50 - 63
|41
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|38
|10
|11
|17
|52 - 70
|41
|14.
|Удинезе
|Заявка
|38
|10
|10
|18
|42 - 58
|40
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|9
|13
|16
|47 - 59
|40
|16.
|Торино
|1:0 Заявка
|38
|8
|15
|15
|50 - 68
|39
|17.
|Кальяри
|Заявка
|38
|9
|10
|19
|43 - 59
|37
|18.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|38
|7
|11
|20
|39 - 75
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|6
|5
|27
|45 - 92
|23
|20.
|Парма
|Заявка
|38
|3
|11
|24
|39 - 83
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|17
|1
|1
|53 - 18
|52
|2.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|4
|3
|49 - 19
|40
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|49 - 23
|39
|7.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|32 - 26
|30
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|30 - 27
|29
|10.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|7
|5
|7
|32 - 31
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|28 - 31
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|15.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|25 - 35
|20
|16.
|Кальяри
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 32
|19
|17.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|23 - 35
|17
|19.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|19
|16
|1
|2
|42 - 17
|49
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|0:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|7.
|Лацио
|0:1 Заявка
|19
|8
|2
|9
|25 - 31
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 39
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|19
|5
|6
|8
|22 - 24
|21
|11.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 28
|20
|12.
|Торино
|1:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|13.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|20 - 36
|19
|14.
|Рома
|0:2 Заявка
|19
|5
|3
|11
|24 - 40
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|16.
|Специя
|2:0 Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|22 - 34
|16
|18.
|Болонья
|0:2 Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|1
|6
|12
|23 - 44
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|24
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Торино 1:0 Беневенто
Исход игры
Торино
83.6% (107)
Ничья
11.7% (15)
Беневенто
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.24% (57)
Меньше
54.76% (69)
Обе команды забьют
Да
54.76% (69)
Нет
45.24% (57)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.3% (49)
1:0 Торино
32% (41)
1:1 Ничья
9.4% (12)
2:0 Торино
8.6% (11)
3:1 Торино
3.1% (4)
0:1 Беневенто
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
1:2 Беневенто
1.6% (2)
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