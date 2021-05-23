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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Болонья
0:3
Перерыв

Стадион:
Ювентус
0'
0:1
6' Гол
Кьеза Федерико
0:2
29' Гол
Мората Альваро
37' Желтая карточка
Мората Альваро
43' Желтая карточка
Медель Гари
0:3
45' Гол
Рабио Адриен
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
17
Медель
Гари
5
Сумаоро
Адама
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
11
Ольсен
Сков
Андреас
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
44
Кулушевски
Деян
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
Болонья
4-2-3-1
Ювентус
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Кьеза Федерико
29'
0:2
Мората Альваро
(Дибала Пауло)
37'
 
Мората Альваро
43'
Медель Гари
 
45'
0:3
Рабио Адриен
(Кулушевски Деян)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.24
2. Барроу Муса 8 0.21
3. Орсолини Риккардо 6 (3) 0.16
4. Паласио Родриго 5 0.13
5. Сванберг Маттиас 5 0.13
6. Ольсен Сков Андреас 2 0.05
7. Сансоне Никола 2 0.05
8. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.05
9. Томиясу Такэхиро 2 0.05
10. Виньято Эмануэль 1 0.03
11. Схаутен Йерди 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 29 (6) 0.76
2. Мората Альваро 10 (1) 0.26
3. Кьеза Федерико 8 0.21
4. Маккенни Уэстон 5 0.13
5. Дибала Пауло 4 0.11
6. Кулушевски Деян 4 0.11
7. Рабио Адриен 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 (1) 0.05
9. Ремзи Аарон 2 0.05
10. Алекс Сандро 2 0.05
11. Бонуччи Леонардо 2 0.05
12. Данило Луис 1 0.03
13. Де Лихт Маттайс 1 0.03
14. Мело Артур 1 0.03
15. Бентанкур Родриго 0 0
16. Бернардески Федерико 0 0
17. Кьеллини Джорджо 0 0
18. Фработта Джанлука 0 0
19. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Схаутен Йерди 8 1
2. Сванберг Маттиас 7 1
3. Данило Ларанжера 8 0
4. Дейкс Митчелл 6 1
5. Домингес Николас 7 0
6. Паласио Родриго 5 0
7. Сориано Роберто 5 0
8. Хики Аарон 3 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
10. Сумаоро Адама 4 0
11. Томиясу Такэхиро 4 0
12. Виньято Эмануэль 4 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 9 1
2. Бентанкур Родриго 7 1
3. Рабио Адриен 6 1
4. Кулушевски Деян 7 0
5. Данило Луис 6 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Кьеза Федерико 3 1
8. Кьеллини Джорджо 4 0
9. Бонуччи Леонардо 4 0
10. Де Лихт Маттайс 4 0
11. Маккенни Уэстон 4 0
12. Мората Альваро 2 1
13. Роналду Криштиану 3 0
14. Бернардески Федерико 3 0
15. Мело Артур 3 0
16. Ремзи Аарон 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 8.33% (4) 18.75% (9) 16.67% (8) 14.58% (7) 18.75% (9) 22.92% (11)
 Ювентус 12.5% (9) 15.28% (11) 15.28% (11) 13.89% (10) 16.67% (12) 26.39% (19)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина
Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан
Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Ювентус 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Ювентус Серия A
Болонья 0:2 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Болонья Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 38 28 7 3 89 - 35 91
2. Милан 1:0 Заявка 38 24 7 7 73 - 41 79
3. Аталанта 0:1 Заявка 38 23 9 6 90 - 46 78
4. Ювентус 2:0 Заявка 38 23 9 6 75 - 37 78
5. Наполи 0:0 Заявка 38 24 5 9 85 - 40 77
6. Лацио 0:1 Заявка 38 21 5 12 61 - 54 68
7. Сассуоло 1:0 Заявка 38 17 11 10 63 - 56 62
8. Рома 0:2 Заявка 38 18 7 13 66 - 58 61
9. Сампдория Заявка 38 15 7 16 52 - 54 52
10. Верона 0:0 Заявка 38 11 12 15 45 - 47 45
11. Дженоа Заявка 38 10 12 16 47 - 58 42
12. Болонья 0:2 Заявка 38 10 11 17 50 - 63 41
13. Специя 2:0 Заявка 38 10 11 17 52 - 70 41
14. Удинезе Заявка 38 10 10 18 42 - 58 40
15. Фиорентина Заявка 38 9 13 16 47 - 59 40
16. Торино 1:0 Заявка 38 8 15 15 50 - 68 39
17. Кальяри Заявка 38 9 10 19 43 - 59 37
18. Беневенто 0:1 Заявка 38 7 11 20 39 - 75 32
19. Кротоне Заявка 38 6 5 27 45 - 92 23
20. Парма Заявка 38 3 11 24 39 - 83 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 19 17 1 1 53 - 18 52
2. Ювентус 2:0 Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Рома 0:2 Заявка 19 13 4 2 42 - 18 43
4. Лацио 0:1 Заявка 19 13 3 3 36 - 23 42
5. Наполи 0:0 Заявка 19 12 4 3 49 - 19 40
6. Аталанта 0:1 Заявка 19 12 3 4 49 - 23 39
7. Милан 1:0 Заявка 19 8 6 5 31 - 24 30
8. Сампдория Заявка 19 9 3 7 32 - 26 30
9. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 8 4 30 - 27 29
10. Болонья 0:2 Заявка 19 7 5 7 32 - 31 26
11. Фиорентина Заявка 19 6 6 7 25 - 25 24
12. Верона 0:0 Заявка 19 6 6 7 23 - 23 24
13. Специя 2:0 Заявка 19 6 6 7 28 - 31 24
14. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
15. Торино 1:0 Заявка 19 4 8 7 25 - 35 20
16. Кальяри Заявка 19 5 4 10 22 - 32 19
17. Удинезе Заявка 19 5 4 10 14 - 19 19
18. Кротоне Заявка 19 5 2 12 23 - 35 17
19. Беневенто 0:1 Заявка 19 2 7 10 19 - 39 13
20. Парма Заявка 19 2 5 12 16 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 19 16 1 2 42 - 17 49
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта 0:1 Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи 0:0 Заявка 19 12 1 6 36 - 21 37
5. Ювентус 2:0 Заявка 19 9 7 3 35 - 19 34
6. Сассуоло 1:0 Заявка 19 10 3 6 33 - 29 33
7. Лацио 0:1 Заявка 19 8 2 9 25 - 31 26
8. Сампдория Заявка 19 6 4 9 20 - 28 22
9. Удинезе Заявка 19 5 6 8 28 - 39 21
10. Верона 0:0 Заявка 19 5 6 8 22 - 24 21
11. Дженоа Заявка 19 5 5 9 18 - 28 20
12. Торино 1:0 Заявка 19 4 7 8 25 - 33 19
13. Беневенто 0:1 Заявка 19 5 4 10 20 - 36 19
14. Рома 0:2 Заявка 19 5 3 11 24 - 40 18
15. Кальяри Заявка 19 4 6 9 21 - 27 18
16. Специя 2:0 Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
17. Фиорентина Заявка 19 3 7 9 22 - 34 16
18. Болонья 0:2 Заявка 19 3 6 10 18 - 32 15
19. Парма Заявка 19 1 6 12 23 - 44 9
20. Кротоне Заявка 19 1 3 15 22 - 57 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 24 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют гости!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Адриен Рабио! Отличную комбинацию исполнили туринцы, разорвав оборону соперника в несколько передач. В итоге выскочил один на один с голкипером Раабио и спокойно отправил мяч точно в дальний нижний угол.
  • 45'
    Дальний заброс Рабио исполнял в штрафную, куда врывался Кьеза, но на выходе оказался первым на мяче Скорупски.
  • Желтая карточка
    44'
    Откровенно хватал Медель в центре поля за футболку Дибалу. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 43'
    Виньято прострелил низом с левого фланга, но мяч до Паласио не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Де Лихт.
  • 42'
    Барроу получил мяч перед чужой штрафной после сброса от Паласио и тут же пробил в дальний угол, но не попал в створ.
  • 41'
    В центре поля Мората получил сзади по ногам от Свадберга. Штрафной удар исполнять будут туринцы.
  • 40'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Барроу, но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.
  • Угловой
    39'
    Пробивал с острого угла Де Сильвестри после паса от Барроу, но мяч от ноги Кьеллини полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    38'
    Теперь уже Мората грубо налетел на Меделя в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 37'
    Медель на фланге получил по ногам от Кулушевски. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 36'
    Диагональным пасом Схаутен запустил по флангу Виньято, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 34'
    Затянулась игровая остановка. Долгое время медики пытаются вернуть в игру Де Лихта, но может потребоваться замена.
  • 33'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Де Лихт. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 32'
    Отдавал Паласио по флангу на ход Барроу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Альваро Мората! Ворвался в штрафную соперника Дибала с фланга, обыграл двоих защитников и перебросил вышедшего из ворот Скорупски. Буквально перед линией оказался Мората и головой вколотил сферу в сетку.
  • 29'
    Мягко забросил в штрафную Рабио на ход Морате, но тому добраться до мяча не позволил Медель.
  • 28'
    На фланге Сандро придержал руками за плечо Ольсена. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 27'
    В верховой борьбе против Кулушевски получил по лицу Схаутен. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 26'
    Тонким пасом искал Кьеза в штрафной соперника Морату, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
  • 25'
    Прорвался по флангу Куадрадо и прострелил вдоль ворот, но с линии вратарской мяч вынес подальше Медель.
  • 24'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Схаутен, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Щесны.
  • 23'
    Со штрафного навесил Виньято на ближнюю штангу, но здесь сумел вынести мяч подальше Куадрадо. 
  • 22'
    На этот раз Паласио получил на фланге от Де Лихта сзади по ногам. Штрафной удар назначил арбитр в этом эпизоде.
  • 21'
    Мог убегать Мората на ворота соперника после заброса от Кьеллини, но упал в борьбе с Меделем. Свисток арбитра промолчал.
  • 20'
    Диагональный пас исполнял Данило на левый фланг, куда забегал Сандро, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.
  • 19'
    В центр покатил низом с фланга Паласио, но прочитал эпизод Щесны и на выходе перехватил мяч.
  • 18'
    Навесил с правого фланга Куадрадо на дальнюю штангу, но здесь без особых проблем Томиясу вынес снаряд в аут.
  • 17'
    По флангу забросил Де Сильвестри на ход Паласио, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
  • 16'
    Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 15'
    Получил мяч на фланге Паласио и низом прострелил в штрафную на Барроу, но тот не смог пробить в борьбе с Де Лихтом.
  • 14'
    В верховой борьбе против Паласио нарушил правила Рабио. Теперь уже штрафной исполнят хозяева.
  • 13'
    В центре поля Кьеза наступил на ногу Сумаоро. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 12'
    Пробивал в падении через себя Ольсен после навеса с фланга от Томиясу, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 11'
    Дальний заброс исполнял Схаутен в штрафную на Барроу, но того от мяча оттеснил грамотно Кьеллини.
  • 10'
    Низом прострелил с правого фланга в штрафную Куадрадо, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 9'
    Руками в центре поля Ваньято придержал за футболку Морату. Штрафной удар исполнять будут туринцы. 
  • 8'
    Убежал по флангу в атаку Кулушевски, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Федерико Кьеза! Кулушевски от лицевой линии покатил поперек на Рабио, который пробил с острого угла. Мяч угодил в перекладину и вернулся в поле, но здесь самым расторопным оказался Кьеза и вколотил снаряд уже в пустые ворота.
  • 5'
    Догнал мяч у лицевой Роналду и отдал поперек на Кулушевски, но перехватил этот пас Медель.
  • 4'
    Прорвался по левой бровке Паласио и прострелил вдоль ворот, но на выходе Щесны перехватил этот пас.
  • 3'
    Дальний заброс исполнял Сванберг в штрафную на ход Палаасио, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Болонья 0:3 Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 0:3 Ювентус

Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
3.9% (5)
Ювентус
96.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
57.48% (73)
Нет
42.52% (54)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
34.1% (44)
0:2 Ювентус
30.2% (39)
1:3 Ювентус
17.8% (23)
0:1 Ювентус
9.3% (12)
1:1 Ничья
3.9% (5)
0:3 Ювентус
2.3% (3)
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