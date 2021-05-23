Виньято прострелил низом с левого фланга, но мяч до Паласио не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Де Лихт.

Откровенно хватал Медель в центре поля за футболку Дибалу. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

Дальний заброс Рабио исполнял в штрафную, куда врывался Кьеза, но на выходе оказался первым на мяче Скорупски.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Адриен Рабио! Отличную комбинацию исполнили туринцы, разорвав оборону соперника в несколько передач. В итоге выскочил один на один с голкипером Раабио и спокойно отправил мяч точно в дальний нижний угол.

42' Барроу получил мяч перед чужой штрафной после сброса от Паласио и тут же пробил в дальний угол, но не попал в створ.

41' В центре поля Мората получил сзади по ногам от Свадберга. Штрафной удар исполнять будут туринцы.

40' С угла поля навесил на дальнюю штангу Барроу, но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.

39' Пробивал с острого угла Де Сильвестри после паса от Барроу, но мяч от ноги Кьеллини полетел на угловой.

38' Теперь уже Мората грубо налетел на Меделя в подкате, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

37' Медель на фланге получил по ногам от Кулушевски. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

36' Диагональным пасом Схаутен запустил по флангу Виньято, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

34' Затянулась игровая остановка. Долгое время медики пытаются вернуть в игру Де Лихта, но может потребоваться замена.

33' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Де Лихт. Без помощи медиков здесь не обойтись.

32' Отдавал Паласио по флангу на ход Барроу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Альваро Мората! Ворвался в штрафную соперника Дибала с фланга, обыграл двоих защитников и перебросил вышедшего из ворот Скорупски. Буквально перед линией оказался Мората и головой вколотил сферу в сетку.

29' Мягко забросил в штрафную Рабио на ход Морате, но тому добраться до мяча не позволил Медель.

28' На фланге Сандро придержал руками за плечо Ольсена. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

27' В верховой борьбе против Кулушевски получил по лицу Схаутен. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

26' Тонким пасом искал Кьеза в штрафной соперника Морату, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

25' Прорвался по флангу Куадрадо и прострелил вдоль ворот, но с линии вратарской мяч вынес подальше Медель.

24' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Схаутен, но мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Щесны.

23' Со штрафного навесил Виньято на ближнюю штангу, но здесь сумел вынести мяч подальше Куадрадо.

22' На этот раз Паласио получил на фланге от Де Лихта сзади по ногам. Штрафной удар назначил арбитр в этом эпизоде.

21' Мог убегать Мората на ворота соперника после заброса от Кьеллини, но упал в борьбе с Меделем. Свисток арбитра промолчал.

20' Диагональный пас исполнял Данило на левый фланг, куда забегал Сандро, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.

19' В центр покатил низом с фланга Паласио, но прочитал эпизод Щесны и на выходе перехватил мяч.

18' Навесил с правого фланга Куадрадо на дальнюю штангу, но здесь без особых проблем Томиясу вынес снаряд в аут.

17' По флангу забросил Де Сильвестри на ход Паласио, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

16' Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону им пока не удается.

15' Получил мяч на фланге Паласио и низом прострелил в штрафную на Барроу, но тот не смог пробить в борьбе с Де Лихтом.

14' В верховой борьбе против Паласио нарушил правила Рабио. Теперь уже штрафной исполнят хозяева.

13' В центре поля Кьеза наступил на ногу Сумаоро. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

12' Пробивал в падении через себя Ольсен после навеса с фланга от Томиясу, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

11' Дальний заброс исполнял Схаутен в штрафную на Барроу, но того от мяча оттеснил грамотно Кьеллини.

10' Низом прострелил с правого фланга в штрафную Куадрадо, но здесь никого из партнеров не оказалось.

9' Руками в центре поля Ваньято придержал за футболку Морату. Штрафной удар исполнять будут туринцы.

8' Убежал по флангу в атаку Кулушевски, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

6' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Федерико Кьеза! Кулушевски от лицевой линии покатил поперек на Рабио, который пробил с острого угла. Мяч угодил в перекладину и вернулся в поле, но здесь самым расторопным оказался Кьеза и вколотил снаряд уже в пустые ворота.

5' Догнал мяч у лицевой Роналду и отдал поперек на Кулушевски, но перехватил этот пас Медель.

4' Прорвался по левой бровке Паласио и прострелил вдоль ворот, но на выходе Щесны перехватил этот пас.

3' Дальний заброс исполнял Сванберг в штрафную на ход Палаасио, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-красных цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.