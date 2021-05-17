Италия: Серия A 2020-2021
Болонья
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.24
|2.
|Барроу Муса
|8
|0.22
|3.
|Орсолини Риккардо
|6 (3)
|0.16
|4.
|Паласио Родриго
|5
|0.14
|5.
|Сванберг Маттиас
|5
|0.14
|6.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.05
|7.
|Сансоне Никола
|2
|0.05
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.05
|9.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.05
|10.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|11.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|12.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|19.
|Данило Ларанжера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|29 (6)
|0.78
|2.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.24
|3.
|Кьеза Федерико
|7
|0.19
|4.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.14
|5.
|Дибала Пауло
|4
|0.11
|6.
|Кулушевски Деян
|4
|0.11
|7.
|Рабио Адриен
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2 (1)
|0.05
|9.
|Ремзи Аарон
|2
|0.05
|10.
|Алекс Сандро
|2
|0.05
|11.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.05
|12.
|Данило Луис
|1
|0.03
|13.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|14.
|Мело Артур
|1
|0.03
|15.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|16.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|17.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|18.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|19.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Схаутен Йерди
|8
|1
|2.
|Сванберг Маттиас
|7
|1
|3.
|Данило Ларанжера
|8
|0
|4.
|Дейкс Митчелл
|6
|1
|5.
|Домингес Николас
|7
|0
|6.
|Паласио Родриго
|5
|0
|7.
|Сориано Роберто
|5
|0
|8.
|Хики Аарон
|3
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|10.
|Сумаоро Адама
|4
|0
|11.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|12.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|13.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|14.
|Сансоне Никола
|2
|0
|15.
|М'Байе Ибрахим
|2
|0
|16.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|17.
|Поли Андреа
|1
|0
|18.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|19.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|20.
|Антов Валентин
|1
|0
|21.
|Ювара Муса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|9
|1
|2.
|Бентанкур Родриго
|7
|1
|3.
|Рабио Адриен
|6
|1
|4.
|Кулушевски Деян
|7
|0
|5.
|Данило Луис
|6
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|3
|1
|8.
|Кьеллини Джорджо
|4
|0
|9.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|12.
|Мората Альваро
|2
|1
|13.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|15.
|Мело Артур
|3
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|8.33% (4)
|18.75% (9)
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|22.92% (11)
|Ювентус
|12.5% (9)
|15.28% (11)
|15.28% (11)
|13.89% (10)
|16.67% (12)
|26.39% (19)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина
Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан
Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Болонья 0:2 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Болонья Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|72 - 41
|76
|4.
|Наполи
|Заявка
|37
|24
|4
|9
|85 - 40
|76
|5.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|6.
|Лацио
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|61 - 53
|68
|7.
|Рома
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|66 - 56
|61
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|62 - 56
|59
|9.
|Сампдория
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|49 - 54
|49
|10.
|Верона
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|45 - 47
|44
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|50 - 61
|41
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|10
|17
|41 - 53
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|47 - 59
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|46 - 58
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|43 - 58
|37
|17.
|Торино
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|49 - 68
|36
|18.
|Беневенто
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|39 - 74
|32
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|6
|4
|27
|45 - 92
|22
|20.
|Парма
|Заявка
|37
|3
|11
|23
|39 - 80
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|42 - 18
|43
|4.
|Лацио
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|36 - 23
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|31 - 24
|30
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|25 - 25
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 23
|24
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 19
|19
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 39
|13
|20.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|16 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|36 - 21
|37
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|33 - 29
|33
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 30
|26
|8.
|Сампдория
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|9.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|11.
|Торино
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|25 - 33
|19
|12.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 27
|18
|15.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|16.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|18 - 32
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|1
|3
|15
|22 - 57
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Болонья - Ювентус
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
2.1% (1)
Ювентус
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
44.7% (21)
0:2 Ювентус
21.3% (10)
1:3 Ювентус
14.9% (7)
0:1 Ювентус
10.6% (5)
0:3 Ювентус
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!