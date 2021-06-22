ЕВРО 2020: Онлайн Прогнозы Новости
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ЕВРО 2020 2021

Чехия
 
Позже

Стадион:
Англия
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
3
Челюстка
Ондржей
6
Калаш
Томаш
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
9
Голеш
Томаш
12
Масопуст
Лукаш
8
Дарида
Владимир
14
Янкто
Якуб
10
Шик
Патрик
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Магуайр
Гарри
3
Шоу
Люк
4
Райс
Деклан
8
Хендерсон
Джордан
17
Санчо
Джедон
7
Грилиш
Джек
11
Рэшфорд
Маркус
9
Кейн
Гарри
Чехия
4-2-3-1
Англия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шик Патрик 3 (1) 1.5
2. Цоуфал Владимир 0 0
Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 1 0.5
2. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Чехия
# Игрок      
1. Боржил Ян 1 0
2. Масопуст Лукаш 1 0
3. Гложек Адам 1 0
Англия
# Игрок      
1. Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чехия 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Англия 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Хорватия 1:1 Чехия Шотландия 0:2 Чехия Чехия 3:1 Албания Италия 4:0 Чехия
Уэльс 1:0 Чехия Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия
Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово

Последние игры между собой

Чехия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Чехия 2:1 Англия ЕВРО 2020 Англия 5:0 Чехия ЕВРО 2020 Англия 2:2 Чехия Товарищеские матчи

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шотландия Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Хорватия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Чехия Шик Патрик 3 1 0
5. Голландия Депай Мемфис 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
3. Северная Македония Алиоски Эгзиян 2 0
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 0
5. Уэльс Ампаду Этан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2021, осталось 7 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Чехия 5.6% (8)
    X 18.1% (26)
    Англия 76.4% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Англия
    9.40
    4.00
    1.61
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Чехия - Англия онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия - Англия

    Исход игры
    Чехия
    5.6% (8)
    Ничья
    18.1% (26)
    Англия
    76.4% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.2% (67)
    Меньше
    51.8% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    64.75% (90)
    Нет
    35.25% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    34.7% (50)
    0:1 Англия
    21.5% (31)
    1:1 Ничья
    16.7% (24)
    0:2 Англия
    9.7% (14)
    1:3 Англия
    6.9% (10)
    2:1 Чехия
    2.8% (4)
    1:0 Чехия
    2.1% (3)
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