ЕВРО 2020 2021
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
14
Янкто
Якуб
10
Шик
Патрик
3
Шоу
Люк
17
Санчо
Джедон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шик Патрик
|3 (1)
|1.5
|2.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.5
|2.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боржил Ян
|1
|0
|2.
|Масопуст Лукаш
|1
|0
|3.
|Гложек Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чехия
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Англия
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +11 =2 -7Хорватия 1:1 Чехия Шотландия 0:2 Чехия Чехия 3:1 Албания Италия 4:0 Чехия
Уэльс 1:0 Чехия Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Англия 0:0 Шотландия Англия 1:0 Хорватия Англия 1:0 Румыния Англия 1:0 Австрия
Англия 2:1 Польша Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово
Последние игры между собой
Чехия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шотландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Хорватия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Северная Македония
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|5.
|Уэльс
|Ампаду Этан
|0
|1
Прогнозы на матч Чехия - Англия
Исход игры
Чехия
5.6% (8)
Ничья
18.1% (26)
Англия
76.4% (110)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
64.75% (90)
Нет
35.25% (49)
Популярный счёт
1:2 Англия
34.7% (50)
0:1 Англия
21.5% (31)
1:1 Ничья
16.7% (24)
0:2 Англия
9.7% (14)
1:3 Англия
6.9% (10)
2:1 Чехия
2.8% (4)
1:0 Чехия
2.1% (3)
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