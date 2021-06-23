ЕВРО 2020: Онлайн Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020 2021

ЕВРО 2020 2021

Швеция
2:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Польша
0'
1:0
2' Гол
Форсберг Эмиль
10' Желтая карточка
Даниэльссон Маркус
2:0
59' Гол
Форсберг Эмиль
2:1
61' Гол
Левандовски Роберт
70'
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
24
Даниэльссон
Маркус
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Ларссон
Себастьян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
11
Исак
Александр
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
21
Юзвяк
Камиль
10
Крыховяк
Гжегож
14
Клих
Матеуш
26
Пухач
Тымотеуш
11
Свидерски
Кароль
20
Зелиньски
Пётр
9
Левандовски
Роберт
Швеция
4-4-2
Польша
3-4-2-1

Ход матча

2'
Форсберг Эмиль
1:0
10'
Даниэльссон Маркус
 
46'
 
Франковски Пшемыслав
Пухач Тымотеуш
55'
Кулушевски Деян
Кайсон Робин
 
59'
Форсберг Эмиль
(Кулушевски Деян)
2:0
61'
2:1
Левандовски Роберт
(Зелиньски Пётр)
61'
 
Сверчок Якуб
Юзвяк Камиль
68'
Берг Маркус
Исак Александр
 
68'
Крафт Эмиль
Люстиг Микаэль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 3 (1) 1
2. Кулушевски Деян 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 0.67
2. Линетти Кароль 1 0.33
3. Рыбус Мацей 0 0
4. Зелиньски Пётр 0 0
5. Юзвяк Камиль 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Люстиг Микаэль 1 0
2. Олссон Кристоффер 1 0
3. Даниэльссон Маркус 1 0
Польша
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 1 1
2. Левандовски Роберт 1 0
3. Клих Матеуш 1 0
4. Юзвяк Камиль 1 0
5. Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 0 0 0 0 0 100% (1)
 Польша 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия
Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания
Польша Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ
Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 2:1 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Испания 4:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
3. Словакия 0:4 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Польша 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Швеция Форсберг Эмиль 3 1 0
5. Чехия Шик Патрик 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Хорватия Ловрен Деян 2 0
3. Чехия Боржил Ян 2 0
4. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
5. Словакия Дуда Ондрей 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. 
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Классон!!! Кулушевски прошёл вперёд по левой половине поля, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Классон оказался совсем один, Виктор вышел на рандеву с Щесны и уверенно переиграл голкипера сборной Польши. 
  • Опасный момент
    90'
    Кулушевски прошёл вперёд по левому флангу, затем Деян сместился к линии штрафной площади, последовала передача к правому углу штрафной на Ларссона, Себастьян пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Крафт в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Майкл Оливер всё видел и дал свисток в пользу сборной Польши. 
  • 90'
    Франковски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Свидерски головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Майкл Оливер к основному времени матча. 
  • Опасный момент
    90'
    Левандовски с левого фланга выполнил опасную подачу к правой штанге, Ольсен в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор был за поляками. Плахета выполнил подачу к линии вратарской, Сверчок головой пробил по воротам, мяч попал в Ларссона, который был рядом с соперником. 
  • 89'
    Плахета с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч был выбит к радиусу штрафной, Берешиньски в касание пробил по воротам с отскоком от газона, мяч полетел в левый угол ворот, но довольно слабо, Ольсен был на месте. 
  • 2 гола - дубль!
    88'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Левандовски!!! Франковски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски за счёт партнёра по команде смог "отклеиться" от защитников сборной Швеции, затем Роберт спокойно принял мяч и точно пробил в правый угол ворот. 
  • Желтая карточка
    87'
    Центральный защитник сборной Польши Камиль Глик получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кулушевски. 
  • Угловой
    86'
    Угловой у ворот сборной Швеции. Зелиньски выполнил подачу к линии вратарской, мяч был выбит к линии штрафной площади, Плахета в касание пробил в правый угол ворот, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 85'
    Сверчок по центру едва не вошёл в штрафную площадь сборной Швеции, но Даниэльссон всё же смог оттеснить соперника от мяча в последний момент. 
  • Замена
    84'
    В составе сборной Польши произошла замена. Вместо Гжегожа Крыховяка на поле вышел Пшемыслав Плахета. 
  • Замена
    83'
    В составе сборной Швеции произошла замена. Вместо Эмиля Форсберга на поле вышел Виктор Классон. 
  • 82'
    Берешиньски выполнил прострел во вратарскую, Ольсен грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 81'
    Берешиньски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Даниэльссон здорово сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Травма, повреждение
    80'
    Олссон в прошлом эпизоде получил повреждение колена, вышли на поле врачи сборной Швеции, после паузы Кристоффер поднялся и показал, что готов играть дальше. 
  • Желтая карточка
    79'
    Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил жёлтую карточку за срыв атаки. На половине поля шведов Крыховяк нарушил правила против Олссона. 
  • Замена
    78'
    В составе сборной Польши произошла замена. Вместо Матеуша Клиха на поле вышел Кацпер Козловски. 
  • Фол, нарушение
    77'
    Берг в центре поля нарушил правила против Крыховяка. После этого Майкл Оливер дал ещё одну паузу футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух. 
  • Угловой
    76'
    Форсберг с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки сборной Польши без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 75'
    Ларссон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Берешиньски головой выбил мяч за пределы штрафной, Форсберг оказался первым на подборе и пробил по воротам, мяч задел Крыховяка и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Зелиньски на правом фланге нарушил правила против Олссона. Игроки сборной Швеции заработали неплохой стандарт. 
  • Замена
    73'
    Вторую подряд замену провёл Янне Андерссон. Вместо Александра Исака на поле вышел Маркус Берг. 
  • Замена
    72'
    В составе сборной Швеции произошла замена. Вместо Микаэля Люстига на поле вышел Эмиль Крафт. 
  • 71'
    Клих выполнил неплохую передачу на правый угол штрафной площади, Левадовски поздно стартовал и не смог зацепиться за мяч. 
  • Видеоповтор
    70'
    Майкл Оливер послушал судей из комнаты VAR и убедился, что Сверчок в момент передачи был в офсайде. 
  • Офсайд
    69'
    Франковски получил мяч на левом углу штрафной площади после заброса, Пшемыслав обработал мяч и затем выполнил передачу к линии вратарской, Сверчок удачно оторвался от соперников и спокойно в касание отправил мяч в правый угол ворот. Всё было бы здорово, но Сверчок был в офсайде. 
  • 68'
    Франковски с левого фланга выполнил неудачный прострел во вратарскую из-под Ларссона, мяч полетел точно в руки Ольсену. 
  • 67'
    Франковски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Левандовски, Роберт не смог головой пробить по воротам. 
  • Замена
    66'
    В составе сборной Польши произошла замена. Вместо Камиля Юзвяка на поле вышел Якуб Сверчок. 
  • Описание гола
    65'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Левандовски!!! Теперь уже Польша забила за счёт хорошей контратаки. Зелиньски выполнил из центра поля отличную передачу к левому углу штрафной площади, Левандовски зацепился за мяч, раскачал Линделофа и затем Роберт пробил точно в правый угол ворот, Ольсен уже также ничего не смог поделать. 
  • 2 гола - дубль!
    64'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Форсберг!!! Игроки сборной Швеции провели отличную контратаку и упрочили своё преимущество в матче. Кулушевски убежал к штрафной площади по правому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии штрафной на Форсберга, Эмиль в касание пробил точно под правую штангу и не оставил Щесны шансов на спасение. 
  • Угловой
    63'
    Ларссон с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Форсберг пробил в правый угол ворот уже из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    62'
    Ларссон с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, защитники сборной Польши не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • 61'
    Исак ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии выполнил прострел к правому углу вратарской, Крыховяк выбил мяч на угловой. 
  • 60'
    Аугустинссон с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Ларссону для удара по воротам в падении. 
  • 59'
    Олссон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Беднарека. 
  • Замена
    58'
    В составе сборной Швеции произошла замена. Вместо Робина Кайсона на поле вышел Деян Кулушевски. 
  • 57'
    Исак попытался убежать в контратаку по правому флангу, Беднарек грамотно встретил соперника и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    56'
    Зелиньски с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, Левандовски в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Даниэльссона. 
  • Опасный момент
    55'
    Крыховяк пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Ольсен в прыжке отбил мяч на Люстига. 
  • Угловой
    54'
    Форсберг с углового выполнил подачу к линии вратарской, Щесны сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за игроками сборной Польши. 
  • Опасный момент
    53'
    Кайсон после заброса с правого фланга зацепился за мяч практически в центре штрафной площади, Робин как раз сместился в центр штрафной от правого угла и пробил по воротам, Щесны успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Форсберг сыграл на добивании с линии штрафной, мяч попал в Берешиньски и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    52'
    Зелиньски разыграл корнер с партнёром по команде, затем мяч был доставлен на левую половину поля, Франковски выполнил подачу в центр штрафной площади, Свидерски в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    51'
    Зелиньски от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Линделофа, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой. 
  • 50'
    Исак попытался пройти вперёд по левому флангу, но пройти опытного Берешиньски Александр не смог. 
  • Опасный момент
    49'
    Юзвяк с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Зелиньски неплохо пробил под перекладину, Ольсен в прыжке потянул непростой мяч. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Берешиньски в центре поля нарушил правила против Форсберга. Игроки сборной Швеции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Польши после перерыва произошла замена. Вместо Тымотеуша Пухача на поле вышел Пшемыслав Франковски. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сборная Польши, чтобы наконец-то пробить оборону Швеции. Быть может и команда Янне Андерссона сыграет как-то немного более креативно, чтобы попытаться упрочить своё преимущество. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Швеции в Санкт-Петербурге с минимальным счётом переигрывает Польшу, пока единственный мяч в этом противостоянии в самом начале встречи забил Эмиль Форсберг. В целом же по игре команда Паулу Соузы давно наиграла на свой забитый гол, но пока шведам временами очень сильно везёт, но под конец первой половины матча свою команду выручил и Робин Ольсен. Если Польша продолжит играть подобным образом и дальше, она обязательно забьёт, только нужно понимать, что забивать команде Паулу Соузы нужно минимум дважды и конечно же при этом больше не пропускать. 
  • Угловой
    45'
    Зелиньски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, конечно же никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    45'
    Зелиньски у радиуса штрафной площади отыгрался с Левандовски и сразу же пробил под перекладину, Ольсен в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Сборная Польши продолжает зарабатывать угловые раз за разом. На этот раз Зелиньски разыграл корнер с Клихом, затем Матеуш выполнил подачу с левого фланга к линии вратарской, шведы в очередной раз спокойно отбились. 
  • Угловой
    45'
    Очередной угловой заработали поляки. Зелиньски выполнил подачу к левому углу вратарской, Форсберг головой выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    44'
    Зелиньски с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча при стандарте у ворот соперника. 
  • Угловой
    43'
    Угловой у ворот сборной Польши. Зелиньски выполнил подачу к левому углу вратарской, защитники сборной Швеции не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Экдаль в центре поля в борьбе за мяч высоковато задрал ногу и опасно сыграл против Зелиньски. Майкл Оливер вновь решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот сборной Польши. Форсберг выполнил подачу к левому углу вратарской, Левандовски головой выбил мяч за пределы штрафной площади.  
  • Угловой
    40'
    Угловой у ворот сборной Швеции. Зелиньски выполнил подачу к линии вратарской, Даниэльссон головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 39'
    Зелиньски со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Ларссон в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Юзвяка. Игроки сборной Польши тщательно готовятся к стандарту. 
  • 37'
    Ларссон со стандарта выполнил слишком низкую подачу к центру штрафной площади, игроки сборной Польши без всякого труда перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Пухач немного опасно сыграл на правом фланге против Люстига. Майкл Оливер решил пока обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Юзвяк в центре поля нарушил правила против Форсберга и тем самым не дал шведам провести быструю ответную атаку. 
  • 34'
    Юзвяк с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Аугустинссон перехватил мяч и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Форсберг в центре поля нарушил правила против Берешиньски. Игроки сборной Польши быстро разыграли стандарт. 
  • 32'
    Пухач с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Свидерски в борьбе с соперниками не смог выполнить качественную скидку к центру штрафной площади на Левандовски, шведы перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Кайсон перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля сборной Польши, правила были нарушены против Пухача. 
  • Судья
    30'
    Зелиньски со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Даниэльссон хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. После этого в ближайшей паузе Майкл Оливер дал футболистам небольшую паузу, чтобы они могли попить воды и перевести дух. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Ларссон на левом фланге нарушил правила против Зелиньски. Игроки сборной Польши заработали неплохой стандарт. 
  • 28'
    Юзвяк сместился немного в центр с правого фланга, но затем Камиль выполнил слишком сильную передачу в центр штрафной площади на Левандовски, Ольсен при игре на выходе перехватил мяч. 
  • 27'
    Из центра поля теперь уже последовала безадресная передача в центр штрафной площади сборной Польши, Щесны немного размялся при игре на выходе. 
  • 26'
    Исак вновь попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но на этот раз Александра накрыл Беднарек, который выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Зелиньски в борьбе за верховой мяч на половине поля сборной Швеции нарушил правила против Экдаля. 
  • 24'
    Поднялся Ольсен, основной голкипер сборной Швеции показал, что с ним всё нормально и он готов продолжать матч, но пару минут Кристоффера Нордфельдта тренерский штаб попросил всё же размяться. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Робин Ольсен в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи сборной Швеции, пауза в игре. 
  • Штанга
    22'
    Левандовски! Зелиньски с углового выполнил подачу к линии вратарской, Левандовски неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам с отскоком от газона, мяч попал в перекладину, затем Роберт уже из вратарской головой пробил по воротам, мяч вновь угодил в перекладину, а затем уже шведы отбились. 
  • 21'
    Левандовски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Даниэльссона и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Кайсон перестарался в борьбе за верховой мяч на правом фланге на половине поля сборной Польши, правила были нарушены против Глика. 
  • 19'
    Пухач прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Люстиг за счёт грамотной позиции перехватил мяч. 
  • Угловой
    18'
    Ларссон с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Польши в очередной раз очень внимательно сыграли при стандарте и выбили мяч в аут. 
  • 17'
    Исак ворвался в штрафную площадь с правого фланга, Александр оторвался от Глика, но тут же прибежал Берешиньски, который блокировал прострел в центр штрафной площади, мяч ушёл на угловой. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Берешиньски получил по лицу в борьбе за мяч в центре поля от Кайсона, Майкл Оливер не зафиксировал нарушения правил, но остановил игру после паузы. Берешиньски поднялся, но конечно Бартош испытывает сейчас далеко не самые лучшие ощущения. 
  • 15'
    Из центра поля последовал безадресный заброс к правому углу штрафной площади сборной Швеции, Ольсен вышел из ворот и выбил мяч обратно в центр поля. 
  • 14'
    Зелиньски прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Даниэльссону, а затем улетел в аут. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот сборной Швеции. Зелиньски выполнил подачу к линии вратарской, Глик в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Экдаля. 
  • Желтая карточка
    12'
    Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Свидерски. 
  • 11'
    С левого фланга последовала подача на правый угол вратарской сборной Польши, никого из шведов там не оказалось. 
  • 10'
    Исак неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади сборной Польши, хотел Александр заработать угловой для своей команды, но Берешиньски успел буквально с лицевой линии выбить его в аут. 
  • 9'
    Ларссон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Польши сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Юзвяк на левом фланге нарушил правила против Экдаля. Игроки сборной Швеции тщательно готовятся к стандарту. 
  • 7'
    Линделоф из аута с правого фланга сильно выбросил мяч в центр штрафной площади, Исак зацепился за мяч, но под давлением соперников Александр не смог пробить по воротам. 
  • 6'
    Юзвяк попытался пройти вперёд по правому флангу после заброса из глубины поля, мяч полетел слишком близко к боковой линии и в итоге ушёл в аут. 
  • 5'
    Люстиг с правого фланга на этот раз выполнил далеко не самую лучшую передачу к линии штрафной площади, защитники сборной Польши сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 4'
    Вот такое вот непростое начало матча для команды Паулу Соузы, посмотрим, как Польша будет действовать дальше, пока ничего критического не произошло. 
  • Описание гола
    3'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Форсберг!!! С правого фланга последовала подача к радиусу штрафной площади от Люстига, Исак получил мяч от Форсберга, сам Александр не смог пройти вперёд, он наткнулся на Глика, но зато получилось протолкнуть мяч на левый угол штрафной площади, где уже удачно сыграл всё тот же Форсберг, который остался без опеки и точно пробил в правый угол ворот. 
  • 2'
    В Санкт-Петербурге сегодня очень жарко, за тридцать градусов тепла в городе, плюс большая духота на "Газпром Арене" наверняка помешают командам действовать в высоком темпе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между Швецией и Польшей. Команде Янне Андерссона для выхода в плей-офф турнира достаточно не проиграть сегодня, а вот Польше нужна победа, чтобы занять третье место и не покинуть ЕВРО после группового этапа. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saint Petersburg Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Швеция 2:1 Польша онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

Олимп + Бонус 30 000 рублей

Winline

БетСити



Прогнозы на матч Швеция 2:1 Польша

Исход игры
Швеция
35.9% (66)
Ничья
37.5% (69)
Польша
26.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
39.11% (70)
Меньше
60.89% (109)
Обе команды забьют
Да
74.3% (133)
Нет
25.7% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (63)
2:1 Швеция
21.2% (39)
1:2 Польша
11.4% (21)
0:1 Польша
10.3% (19)
1:0 Швеция
9.2% (17)
2:0 Швеция
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (3)
3:1 Швеция
1.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 