Франковски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Свидерски головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Крафт в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Майкл Оливер всё видел и дал свисток в пользу сборной Польши.

Кулушевски прошёл вперёд по левому флангу, затем Деян сместился к линии штрафной площади, последовала передача к правому углу штрафной на Ларссона, Себастьян пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Г-О-О-О-О-Л! 3:2!!! Классон!!! Кулушевски прошёл вперёд по левой половине поля, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Классон оказался совсем один, Виктор вышел на рандеву с Щесны и уверенно переиграл голкипера сборной Польши.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумает сборная Польши, чтобы наконец-то пробить оборону Швеции. Быть может и команда Янне Андерссона сыграет как-то немного более креативно, чтобы попытаться упрочить своё преимущество.

В составе сборной Польши после перерыва произошла замена. Вместо Тымотеуша Пухача на поле вышел Пшемыслав Франковски.

Берешиньски в центре поля нарушил правила против Форсберга. Игроки сборной Швеции не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Юзвяк с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Зелиньски неплохо пробил под перекладину, Ольсен в прыжке потянул непростой мяч.

Исак попытался пройти вперёд по левому флангу, но пройти опытного Берешиньски Александр не смог.

Зелиньски от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу Линделофа, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой.

Зелиньски разыграл корнер с партнёром по команде, затем мяч был доставлен на левую половину поля, Франковски выполнил подачу в центр штрафной площади, Свидерски в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Кайсон после заброса с правого фланга зацепился за мяч практически в центре штрафной площади, Робин как раз сместился в центр штрафной от правого угла и пробил по воротам, Щесны успел сократить дистанцию и спасти свою команду, Форсберг сыграл на добивании с линии штрафной, мяч попал в Берешиньски и ушёл на угловой.

Форсберг с углового выполнил подачу к линии вратарской, Щесны сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за игроками сборной Польши.

Крыховяк пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Ольсен в прыжке отбил мяч на Люстига.

Зелиньски с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, Левандовски в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Даниэльссона.

Исак попытался убежать в контратаку по правому флангу, Беднарек грамотно встретил соперника и выбил мяч в аут.

Аугустинссон с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Ларссону для удара по воротам в падении.

Исак ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем от лицевой линии выполнил прострел к правому углу вратарской, Крыховяк выбил мяч на угловой.

Ларссон с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, защитники сборной Польши не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Ларссон с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Форсберг пробил в правый угол ворот уже из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Форсберг!!! Игроки сборной Швеции провели отличную контратаку и упрочили своё преимущество в матче. Кулушевски убежал к штрафной площади по правому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии штрафной на Форсберга, Эмиль в касание пробил точно под правую штангу и не оставил Щесны шансов на спасение.

Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Левандовски!!! Теперь уже Польша забила за счёт хорошей контратаки. Зелиньски выполнил из центра поля отличную передачу к левому углу штрафной площади, Левандовски зацепился за мяч, раскачал Линделофа и затем Роберт пробил точно в правый угол ворот, Ольсен уже также ничего не смог поделать.

Франковски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Левандовски, Роберт не смог головой пробить по воротам.

Франковски с левого фланга выполнил неудачный прострел во вратарскую из-под Ларссона, мяч полетел точно в руки Ольсену.

Франковски получил мяч на левом углу штрафной площади после заброса, Пшемыслав обработал мяч и затем выполнил передачу к линии вратарской, Сверчок удачно оторвался от соперников и спокойно в касание отправил мяч в правый угол ворот. Всё было бы здорово, но Сверчок был в офсайде.

Майкл Оливер послушал судей из комнаты VAR и убедился, что Сверчок в момент передачи был в офсайде.

Клих выполнил неплохую передачу на правый угол штрафной площади, Левадовски поздно стартовал и не смог зацепиться за мяч.

Ларссон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Берешиньски головой выбил мяч за пределы штрафной, Форсберг оказался первым на подборе и пробил по воротам, мяч задел Крыховяка и ушёл на угловой.

Форсберг с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки сборной Польши без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Берг в центре поля нарушил правила против Крыховяка. После этого Майкл Оливер дал ещё одну паузу футболистам, чтобы они могли попить воды и перевести дух.

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк получил жёлтую карточку за срыв атаки. На половине поля шведов Крыховяк нарушил правила против Олссона.

Олссон в прошлом эпизоде получил повреждение колена, вышли на поле врачи сборной Швеции, после паузы Кристоффер поднялся и показал, что готов играть дальше.

Берешиньски попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Даниэльссон здорово сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Берешиньски выполнил прострел во вратарскую, Ольсен грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Сверчок по центру едва не вошёл в штрафную площадь сборной Швеции, но Даниэльссон всё же смог оттеснить соперника от мяча в последний момент.

Угловой у ворот сборной Швеции. Зелиньски выполнил подачу к линии вратарской, мяч был выбит к линии штрафной площади, Плахета в касание пробил в правый угол ворот, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели.

Центральный защитник сборной Польши Камиль Глик получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Кулушевски.

Г-О-О-О-О-Л! 2:2!!! Левандовски!!! Франковски с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски за счёт партнёра по команде смог "отклеиться" от защитников сборной Швеции, затем Роберт спокойно принял мяч и точно пробил в правый угол ворот.

Плахета с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч был выбит к радиусу штрафной, Берешиньски в касание пробил по воротам с отскоком от газона, мяч полетел в левый угол ворот, но довольно слабо, Ольсен был на месте.

Левандовски с левого фланга выполнил опасную подачу к правой штанге, Ольсен в прыжке отбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор был за поляками. Плахета выполнил подачу к линии вратарской, Сверчок головой пробил по воротам, мяч попал в Ларссона, который был рядом с соперником.

Пять минут добавил Майкл Оливер к основному времени матча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Швеции в Санкт-Петербурге с минимальным счётом переигрывает Польшу, пока единственный мяч в этом противостоянии в самом начале встречи забил Эмиль Форсберг. В целом же по игре команда Паулу Соузы давно наиграла на свой забитый гол, но пока шведам временами очень сильно везёт, но под конец первой половины матча свою команду выручил и Робин Ольсен. Если Польша продолжит играть подобным образом и дальше, она обязательно забьёт, только нужно понимать, что забивать команде Паулу Соузы нужно минимум дважды и конечно же при этом больше не пропускать.

45' Зелиньски с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, конечно же никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

45' Зелиньски у радиуса штрафной площади отыгрался с Левандовски и сразу же пробил под перекладину, Ольсен в прыжке перевёл мяч на угловой.

45' Три минуты добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма.

45' Сборная Польши продолжает зарабатывать угловые раз за разом. На этот раз Зелиньски разыграл корнер с Клихом, затем Матеуш выполнил подачу с левого фланга к линии вратарской, шведы в очередной раз спокойно отбились.

45' Очередной угловой заработали поляки. Зелиньски выполнил подачу к левому углу вратарской, Форсберг головой выбил мяч в аут.

44' Зелиньски с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча при стандарте у ворот соперника.

43' Угловой у ворот сборной Польши. Зелиньски выполнил подачу к левому углу вратарской, защитники сборной Швеции не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

42' Экдаль в центре поля в борьбе за мяч высоковато задрал ногу и опасно сыграл против Зелиньски. Майкл Оливер вновь решил обойтись без жёлтой карточки.

41' Угловой у ворот сборной Польши. Форсберг выполнил подачу к левому углу вратарской, Левандовски головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

40' Угловой у ворот сборной Швеции. Зелиньски выполнил подачу к линии вратарской, Даниэльссон головой выбил мяч на правый фланг.

39' Зелиньски со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

38' Ларссон в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Юзвяка. Игроки сборной Польши тщательно готовятся к стандарту.

37' Ларссон со стандарта выполнил слишком низкую подачу к центру штрафной площади, игроки сборной Польши без всякого труда перехватили мяч.

36' Пухач немного опасно сыграл на правом фланге против Люстига. Майкл Оливер решил пока обойтись без жёлтой карточки.

35' Юзвяк в центре поля нарушил правила против Форсберга и тем самым не дал шведам провести быструю ответную атаку.

34' Юзвяк с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Аугустинссон перехватил мяч и выбил его в аут.

33' Форсберг в центре поля нарушил правила против Берешиньски. Игроки сборной Польши быстро разыграли стандарт.

32' Пухач с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Свидерски в борьбе с соперниками не смог выполнить качественную скидку к центру штрафной площади на Левандовски, шведы перехватили мяч.

31' Кайсон перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля сборной Польши, правила были нарушены против Пухача.

30' Зелиньски со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Даниэльссон хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. После этого в ближайшей паузе Майкл Оливер дал футболистам небольшую паузу, чтобы они могли попить воды и перевести дух.

29' Ларссон на левом фланге нарушил правила против Зелиньски. Игроки сборной Польши заработали неплохой стандарт.

28' Юзвяк сместился немного в центр с правого фланга, но затем Камиль выполнил слишком сильную передачу в центр штрафной площади на Левандовски, Ольсен при игре на выходе перехватил мяч.

27' Из центра поля теперь уже последовала безадресная передача в центр штрафной площади сборной Польши, Щесны немного размялся при игре на выходе.

26' Исак вновь попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но на этот раз Александра накрыл Беднарек, который выбил мяч в аут.

25' Зелиньски в борьбе за верховой мяч на половине поля сборной Швеции нарушил правила против Экдаля.

24' Поднялся Ольсен, основной голкипер сборной Швеции показал, что с ним всё нормально и он готов продолжать матч, но пару минут Кристоффера Нордфельдта тренерский штаб попросил всё же размяться.

23' Робин Ольсен в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи сборной Швеции, пауза в игре.

22' Левандовски! Зелиньски с углового выполнил подачу к линии вратарской, Левандовски неплохо выпрыгнул и головой пробил по воротам с отскоком от газона, мяч попал в перекладину, затем Роберт уже из вратарской головой пробил по воротам, мяч вновь угодил в перекладину, а затем уже шведы отбились.

21' Левандовски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Даниэльссона и ушёл на угловой.

20' Кайсон перестарался в борьбе за верховой мяч на правом фланге на половине поля сборной Польши, правила были нарушены против Глика.

19' Пухач прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Люстиг за счёт грамотной позиции перехватил мяч.

18' Ларссон с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки сборной Польши в очередной раз очень внимательно сыграли при стандарте и выбили мяч в аут.

17' Исак ворвался в штрафную площадь с правого фланга, Александр оторвался от Глика, но тут же прибежал Берешиньски, который блокировал прострел в центр штрафной площади, мяч ушёл на угловой.

16' Берешиньски получил по лицу в борьбе за мяч в центре поля от Кайсона, Майкл Оливер не зафиксировал нарушения правил, но остановил игру после паузы. Берешиньски поднялся, но конечно Бартош испытывает сейчас далеко не самые лучшие ощущения.

15' Из центра поля последовал безадресный заброс к правому углу штрафной площади сборной Швеции, Ольсен вышел из ворот и выбил мяч обратно в центр поля.

14' Зелиньски прошёл вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Даниэльссону, а затем улетел в аут.

13' Угловой у ворот сборной Швеции. Зелиньски выполнил подачу к линии вратарской, Глик в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Экдаля.

12' Защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Свидерски.

11' С левого фланга последовала подача на правый угол вратарской сборной Польши, никого из шведов там не оказалось.

10' Исак неплохо поработал на левом фланге у штрафной площади сборной Польши, хотел Александр заработать угловой для своей команды, но Берешиньски успел буквально с лицевой линии выбить его в аут.

9' Ларссон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Польши сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда.

8' Юзвяк на левом фланге нарушил правила против Экдаля. Игроки сборной Швеции тщательно готовятся к стандарту.

7' Линделоф из аута с правого фланга сильно выбросил мяч в центр штрафной площади, Исак зацепился за мяч, но под давлением соперников Александр не смог пробить по воротам.

6' Юзвяк попытался пройти вперёд по правому флангу после заброса из глубины поля, мяч полетел слишком близко к боковой линии и в итоге ушёл в аут.

5' Люстиг с правого фланга на этот раз выполнил далеко не самую лучшую передачу к линии штрафной площади, защитники сборной Польши сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Вот такое вот непростое начало матча для команды Паулу Соузы, посмотрим, как Польша будет действовать дальше, пока ничего критического не произошло.

3' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Форсберг!!! С правого фланга последовала подача к радиусу штрафной площади от Люстига, Исак получил мяч от Форсберга, сам Александр не смог пройти вперёд, он наткнулся на Глика, но зато получилось протолкнуть мяч на левый угол штрафной площади, где уже удачно сыграл всё тот же Форсберг, который остался без опеки и точно пробил в правый угол ворот.

2' В Санкт-Петербурге сегодня очень жарко, за тридцать градусов тепла в городе, плюс большая духота на "Газпром Арене" наверняка помешают командам действовать в высоком темпе.