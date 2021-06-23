курва
Диего_Марадонна #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|1
|2.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|0.67
|2.
|Линетти Кароль
|1
|0.33
|3.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|4.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|5.
|Юзвяк Камиль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|3.
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|5.
|Модер Якуб
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Польша
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Испания
|4:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|3.
|Словакия
|0:4 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|Польша
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Швеция
|Форсберг Эмиль
|3
|1
|0
|5.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Хорватия
|Ловрен Деян
|2
|0
|3.
|Чехия
|Боржил Ян
|2
|0
|4.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|5.
|Словакия
|Дуда Ондрей
|2
|0