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ЕВРО 2020 2021

Швеция
 
Позже

Стадион:
Польша
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
24
Даниэльссон
Маркус
6
Аугустинссон
Людвиг
7
Ларссон
Себастьян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Альбин
10
Форсберг
Эмиль
9
Берг
Маркус
11
Исак
Александр
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
21
Юзвяк
Камиль
8
Линетти
Кароль
14
Клих
Матеуш
26
Пухач
Тымотеуш
11
Свидерски
Кароль
20
Зелиньски
Пётр
9
Левандовски
Роберт
Швеция
4-4-2
Польша
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Швеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.5
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 1 0.5
2. Линетти Кароль 1 0.5
3. Рыбус Мацей 0 0
4. Юзвяк Камиль 0 0

Карточки

Швеция
# Игрок      
1. Люстиг Микаэль 1 0
2. Олссон Кристоффер 1 0
Польша
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 1 1
2. Левандовски Роберт 1 0
3. Клих Матеуш 1 0
4. Юзвяк Камиль 1 0
5. Модер Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Швеция 0 0 0 0 0 100% (1)
 Польша 0 0 0 100% (2) 0 0

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия
Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания
Польша Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ
Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Словакия Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Испания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Польша Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Чехия Шик Патрик 3 1 0
5. Голландия Депай Мемфис 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
3. Северная Македония Алиоски Эгзиян 2 0
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 0
5. Уэльс Ампаду Этан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 1 день 4 часа 29 минут.


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    • Прогнозы 107
    Швеция 37.4% (40)
    X 38.3% (41)
    Польша 24.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Польша
    2.97
    3.50
    2.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Швеция - Польша онлайн

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    Прогнозы на матч Швеция - Польша

    Исход игры
    Швеция
    37.4% (40)
    Ничья
    38.3% (41)
    Польша
    24.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (39)
    Меньше
    62.5% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    72.12% (75)
    Нет
    27.88% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (37)
    2:1 Швеция
    18.7% (20)
    1:0 Швеция
    11.2% (12)
    1:2 Польша
    10.3% (11)
    0:1 Польша
    9.3% (10)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    2:0 Швеция
    2.8% (3)
    3:1 Швеция
    1.9% (2)
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