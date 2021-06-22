ЕВРО 2020 2021
Швеция
Позже
Стадион: Газпром Арена
Польша
15
Глик
Камил
21
Юзвяк
Камиль
14
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
21 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|1
|0.5
|2.
|Линетти Кароль
|1
|0.5
|3.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Левандовски Роберт
|1
|0
|3.
|Клих Матеуш
|1
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|1
|0
|5.
|Модер Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Польша
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +12 =2 -6Швеция 1:0 Словакия Испания 0:0 Швеция Швеция 3:1 Армения Швеция 2:0 Финляндия
Швеция 1:0 Эстония Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания
Польша Последние 20 матчей: +9 =6 -5Испания 1:1 Польша Польша 1:2 Словакия Польша 2:2 Исландия Польша 1:1 РОССИЯ
Англия 2:1 Польша Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Испания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Польша
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Северная Македония
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|5.
|Уэльс
|Ампаду Этан
|0
|1
Прогнозы на матч Швеция - Польша
Исход игры
Швеция
37.4% (40)
Ничья
38.3% (41)
Польша
24.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (39)
Меньше
62.5% (65)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (37)
2:1 Швеция
18.7% (20)
1:0 Швеция
11.2% (12)
1:2 Польша
10.3% (11)
0:1 Польша
9.3% (10)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Швеция
2.8% (3)
3:1 Швеция
1.9% (2)
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