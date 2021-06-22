ЕВРО 2020 2021
Португалия
Позже
Стадион: Ференц Пушкаш
Франция
21
Жота
Диогу
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Жота ДиогуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
-
14 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|3 (1)
|1.5
|2.
|Жота Диогу
|1
|0.5
|3.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0.5
|4.
|Силва Рафа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диаш Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Павар Бенджамен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Португалия
|20% (1)
|0
|0
|0
|20% (1)
|60% (3)
|Франция
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: +13 =4 -3Португалия 2:4 Германия Венгрия 0:3 Португалия Португалия 4:0 Израиль Испания 0:0 Португалия
Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия
Франция Последние 20 матчей: +15 =4 -1Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра
Последние игры между собой
Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Франция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Северная Македония
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|5.
|Уэльс
|Ампаду Этан
|0
|1
Прогнозы на матч Португалия - Франция
Исход игры
Португалия
5.9% (6)
Ничья
41.6% (42)
Франция
52.5% (53)
Тотал 2.5
Больше
60.2% (59)
Меньше
39.8% (39)
Обе команды забьют
Да
85.71% (84)
Нет
14.29% (14)
Популярный счёт
1:2 Франция
34.7% (35)
1:1 Ничья
24.8% (25)
2:2 Ничья
13.9% (14)
0:1 Франция
6.9% (7)
0:2 Франция
5% (5)
2:1 Португалия
4% (4)
2:3 Франция
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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