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ЕВРО 2020 2021

Португалия
 
Позже

Стадион:
Франция
1
Патрисиу
Руй
2
Семеду
Нелсон
3
Пепе
Кеплер
4
Диаш
Рубен
5
Геррейро
Рафаэль
13
Данилу
Перейра
14
Карвалью
Вилльям
10
Силва
Бернарду
11
Фернандеш
Бруну
21
Жота
Диогу
7
Роналду
Криштиану
1
Льорис
Уго
2
Павар
Бенджамен
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
21
Эрнандес
Люка
6
Погба
Поль
13
Канте
Н'Голо
14
Рабио
Адриен
7
Гризманн
Антуан
19
Бензема
Карим
10
Мбаппе
Килиан
Португалия
4-2-3-1
Франция
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 3 (1) 1.5
2. Жота Диогу 1 0.5
3. Геррейро Рафаэль 1 0.5
4. Силва Рафа 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 1 0.5

Карточки

Португалия
# Игрок      
1. Диаш Рубен 1 0
Франция
# Игрок      
1. Павар Бенджамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Португалия 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)
 Франция 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Португалия Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Португалия 2:4 Германия Венгрия 0:3 Португалия Португалия 4:0 Израиль Испания 0:0 Португалия
Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия Португалия 3:0 Люксембург Литва 1:5 Португалия
Франция Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра

Последние игры между собой

Португалия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Франция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Португалия 0:1 Франция Лига наций УЕФА Франция 0:0 Португалия Лига наций УЕФА Португалия 1:0 Франция ЕВРО 2016 Португалия 0:1 Франция Товарищеские матчи
Франция 2:1 Португалия Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Португалия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
4. Венгрия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Чехия Шик Патрик 3 1 0
5. Голландия Депай Мемфис 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
3. Северная Македония Алиоски Эгзиян 2 0
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 0
5. Уэльс Ампаду Этан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 1 день 7 часов 17 минут.


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    • Прогнозы 101
    Португалия 5.9% (6)
    X 40.6% (41)
    Франция 53.5% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Франция
    4.20
    3.07
    2.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Португалия - Франция онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Франция

    Исход игры
    Португалия
    5.9% (6)
    Ничья
    41.6% (42)
    Франция
    52.5% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.2% (59)
    Меньше
    39.8% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (84)
    Нет
    14.29% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Франция
    34.7% (35)
    1:1 Ничья
    24.8% (25)
    2:2 Ничья
    13.9% (14)
    0:1 Франция
    6.9% (7)
    0:2 Франция
    5% (5)
    2:1 Португалия
    4% (4)
    2:3 Франция
    2% (2)
    0:0 Ничья
    2% (2)
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