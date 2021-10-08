Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
1:0
11' ГолРамирес Эрик
60' Желтая карточкаМаркиньос Маркос
11
Мачис
Дарвин
15
Рамирес
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Бель ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leo Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Милитао ЭдерЗащитник
- Защитник
-
17 Рафинья ДиасПолузащитник
-
20 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кабрал АртурНападающий
- Нападающий
-
22 Лукас VI
-
Главный тренер: Тите
Ход матча
11'
60'
История личных встреч
Венесуэла
Бразилия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чансельор Джон
|2
|0.2
|Сотельдо Йеферсон
|1 (1)
|0.1
|Рондон Саломон
|1
|0.1
|Рамирес Эрик
|1
|0.1
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0.1
|Эррера Янгель
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|6 (3)
|0.67
|Фирмино Роберто
|3
|0.33
|Ришарлисон
|3
|0.33
|Рибейро Эвертон
|2
|0.22
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.11
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|Мело Артур
|1
|0.11
|Пакета Лукас
|1
|0.11
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
Карточки
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринкон Томас
|4
|1
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартинес Луис
|0
|1
|Росалес Роберто
|1
|0
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Гонсалес Оскар II
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Неймар
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
10
1
6 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
100%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
5
18
2 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 10
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
60%
4
22%
76-90
Пропущено
15
3
8 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
20%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Венесуэла
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1
Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1 Колумбия - Венесуэла 0:0 Венесуэла - Аргентина 0:2 Боливия - Венесуэла 1:3 Бразилия - Венесуэла 0:0
Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0
Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1 Бразилия - Сенегал 1:1 Перу - Бразилия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:1 Заявка
|9
|8
|0
|1
|19 - 3
|24
|2.
|Аргентина
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Эквадор
|3:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 11
|16
|4.
|Уругвай
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 16
|14
|6.
|Парагвай
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|9 - 11
|12
|7.
|Перу
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|8.
|Венесуэла
|1:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 15
|7
|9.
|Чили
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|10.
|Боливия
|0:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эквадор
|3:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|2.
|Бразилия
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|3.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Аргентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Колумбия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|7.
|Венесуэла
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Боливия
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Перу
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Эквадор
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|8.
|Боливия
|0:3 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|10.
|Венесуэла
|1:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боливия
|Морено Марсело
|8
|2
|0
|2.
|Бразилия
|Неймар
|6
|3
|5
|3.
|Эквадор
|Эстрада Майкл
|5
|0
|1
|4.
|Аргентина
|Месси Лионель
|5
|2
|0
|5.
|Парагвай
|Ромеро Анхель
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венесуэла
|Ринкон Томас
|4
|1
|2.
|Парагвай
|Алонсо Хуниор
|4
|0
|3.
|Уругвай
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|4.
|Перу
|Гонсалес Кристофер
|4
|0
|5.
|Перу
|Трауко Мигель
|2
|1
Прогнозы на матч Венесуэла 1:0 Бразилия
Исход игры
Венесуэла
0.8% (1)
Ничья
1.5% (2)
Бразилия
97.7% (130)
Тотал 2.5
Больше
40.31% (52)
Меньше
59.69% (77)
Обе команды забьют
Да
32.56% (42)
Нет
67.44% (87)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
48.9% (65)
1:3 Бразилия
15% (20)
1:2 Бразилия
12% (16)
0:1 Бразилия
8.3% (11)
0:3 Бразилия
8.3% (11)
2:3 Бразилия
2.3% (3)
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