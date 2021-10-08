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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Венесуэла
1:0
Второй тайм: 65'
Бразилия
0'
1:0
11' Гол
Рамирес Эрик
60' Желтая карточка
Маркиньос Маркос
65'
12
Гратероль
Хоэль
20
Эрнандес
Рональд
3
Мехиас
Хосуа
2
Феррареси
Науэль
14
Гонсалес
Оскар
II
8
Ринкон
Томас
13
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Мачис
Дарвин
10
Сотельдо
Йеферсон
7
Пеньяранда
Адальберто
15
Рамирес
Эрик
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
3
Силва
Тьяго
16
Арана
Гильерме
11
Рибейро
Эвертон
5
Фабиньо
Энрике
7
Жерсон
Сантос
10
Пакета
Лукас
21
Габриэл
Барбоза
9
Жезус
Габриэль
Венесуэла
4-2-3-1
Бразилия
4-4-2

История личных встреч

Венесуэла
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

КА
3:0
ОМЮА
1:0
КА
0:0
ОМЮА
0:2
ОМЮА
3:1
КА
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:4
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чансельор Джон 2 0.2
Сотельдо Йеферсон 1 (1) 0.1
Рондон Саломон 1 0.1
Рамирес Эрик 1 0.1
Дель Пино Маго Луис 1 0.1
Эррера Янгель 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 6 (3) 0.67
Фирмино Роберто 3 0.33
Ришарлисон 3 0.33
Рибейро Эвертон 2 0.22
Коутиньо Филиппе 1 0.11
Маркиньос Маркос 1 0.11
Мело Артур 1 0.11
Пакета Лукас 1 0.11
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 4 1
Анхель Вилькер 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартинес Луис 0 1
Росалес Роберто 1 0
Фельтшер Рольф 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Морено Хуниор 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Гонсалес Оскар II 1 0
Уртадо Хан 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Фред Сантос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
100%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 10
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
60%
4
22%
76-90

Пропущено

15
3
8 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
20%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1
Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1 Колумбия - Венесуэла 0:0 Венесуэла - Аргентина 0:2 Боливия - Венесуэла 1:3 Бразилия - Венесуэла 0:0
Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0
Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1 Бразилия - Сенегал 1:1 Перу - Бразилия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:1 Заявка 9 8 0 1 19 - 3 24
2. Аргентина Заявка 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Эквадор 3:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 11 16
4. Уругвай Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
5. Колумбия Заявка 10 3 5 2 16 - 16 14
6. Парагвай Заявка 10 2 6 2 9 - 11 12
7. Перу Заявка 9 2 2 5 8 - 17 8
8. Венесуэла 1:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 15 7
9. Чили Заявка 9 1 4 4 9 - 12 7
10. Боливия 0:3 Заявка 10 1 3 6 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор 3:0 Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
2. Бразилия 0:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
3. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Аргентина Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Колумбия Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
7. Венесуэла 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Боливия 0:3 Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:1 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
6. Перу Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Эквадор 3:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
8. Боливия 0:3 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
10. Венесуэла 1:0 Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Эквадор Эстрада Майкл 5 0 1
4. Аргентина Месси Лионель 5 2 0
5. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Парагвай Алонсо Хуниор 4 0
3. Уругвай Бентанкур Родриго 4 0
4. Перу Гонсалес Кристофер 4 0
5. Перу Трауко Мигель 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    68'
    Сделал Мартинес небольшой рывок и понял, что всё же игру он продолжить не сможет, у Венесуэлы уже готова замена. 
  • 67'
    Пришёл в себя Хосе Мартинес, полузащитник сборной Венесуэлы готов продолжить игру. 
  • Замена
    66'
    Пока в составе сборной Бразилии произошла замена. Вместо Лукаса Пакета на поле вышел Винисиус Жуниор. 
  • Травма, повреждение
    65'
    Мартинес получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Фабиньо в игровом моменте влетел в полузащитника сборной Венесуэлы. Очередная пауза в игре. 
  • Желтая карточка
    64'
    Центральный защитник сборной Бразилии Маркиньос получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Сотельдо. 
  • Замена
    63'
    В составе сборной Венесуэлы произошла замена. Вместо Адальберто Пеньяранды на поле вышел Эдуард Бель. 
  • Офсайд
    62'
    Рафинья со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Силва удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот. Всё было удачно для Бразилии, но Тьяго оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Чансельор на левом фланге нарушил правила против Пакета. Бразилия тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    60'
    Рафинья с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гратероль удачно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    59'
    Угловой у ворот сборной Венесуэлы. Рафинья выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ринкон в прыжке головой едва не срезал мяч в собственные ворота, мяч пролетел над перекладиной, будет ещё один корнер. 
  • Травма, повреждение
    58'
    Центральный защитник сборной Венесуэлы Хосуа Мехиас в конце первого тайма после подката под Арану получил перелом руки, а быть может и ключицы, в итоге сейчас его на скорой увозят в больницу.  
  • Угловой
    57'
    Игроки сборной Бразилии быстро разыграли угловой, но ничего серьёзного команда Тите создать не смогла. 
  • 56'
    Рафинья с правого фланга вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Гонсалесом заработал угловой для своей команды. 
  • Угловой
    55'
    Сотельдо с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, но на этот раз никто из партнёров по команде сразу не смог подстроиться под мяч, в итоге он улетел на левый фланг. 
  • Угловой
    54'
    Сотельдо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Силва в борьбе с Чансельором выбил мяч на повторный корнер. 
  • 53'
    Мачис с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Барбозу и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Эрнандес на своей половине поля нарушил правила против Пакета. Бразилия довольно неудачно разыграла стандарт и вскоре потеряла мяч. 
  • 51'
    Гратероль в штрафной площади попал под небольшое давление игроков сборной Бразилии, голкипер сборной Венесуэлы сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг точно на своего партнёра по команде. 
  • Судья
    50'
    Сотельдо в борьбе с Жерсоном на половине поля сборной Бразилии оказался на газоне, Кевин Ортега показал, что нужно играть дальше. 
  • 49'
    Рафинья из центра поля получил передачу на ход по правому флангу, Рафинья удачно подработал мяч и вошёл в штрафную площадь, но под давлением соперника пробить в ближний угол ворот как следует ему уже не удалось. 
  • Замена
    48'
    В составе сборной Бразилии после перерыва также произошла замена. Вместо Эвертона Рибейро на поле вышел Рафинья Диас. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Венесуэлы после перерыва произошла замена. Вместо Хосуа Мехиаса на поле вышел Джон Чансельор. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как Бразилия будет действовать во второй половине матча и получится ли у неё действительно заиграть полноценным первым номером. Возможно, получится так, что и Венесуэла где-то подсядет физически и тогда уже Бразилии будет куда проще создавать моменты у ворот Хоэля Гратероля. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Бразилии на выезде в Каракасе пока ничего особенного показать не может. Команда Тите сенсационно проигрывает Венесуэле 0:1. Главному тренеру бразильской команды нужно обязательно перестроить игру своей команды, а иначе сегодня Венесуэла может и вовсе одержать сенсационную победу. 
  • 45'
    Мехиас удачно сыграл в подкате на левом фланге у своей штрафной площади против Араны, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от защитника сборной Бразилии. 
  • 45'
    Мачис от правого угла штрафной площади пробил по воротам, вновь мяч полетел не очень сильно, так Алиссона не пробить. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот сборной Венесуэлы. Эвертон выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Кевин Ортега к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Мартинес из глубины поля выполнил хороший заброс на ход Сотельдо по правому флангу, Йеферсон прошёл к линии штрафной площади и выполнил подачу в центр, Рамирес в борьбе с Маркиньосом не смог головой пробить по воротам, но у Эрика невольно получилась скидка на левый угол штрафной площади, оттуда в правый угол ворот в касание пробил Пеньяранда, мяч полетел слабо, Алиссон выловил его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Ринкон в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Жерсона. 
  • 42'
    Эвертон отыгрался с Барбозой при входе в штрафную площадь с правого фланга, но в итоге в борьбе с Гонсалесом Рибейро упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 41'
    Так и не нашла толком Бразилия за весь тайм свою игру, возможно, что уже после перерыва Тите будет проводить какие-то замены. 
  • 40'
    Пакета с левой половины поля выполнил неудачный перевод на правый фланг на ход Эвертону, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 39'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, для Венесуэлы будет крайне важно уйти на перерыв ведя в счёте. 
  • 38'
    Сотельдо передержал мяч при разгоне атаки по левой половине поля, нужно было дать пас на ход Гонсалесу, а Йеферсон решил сыграть на публику и в итоге упустил момент. 
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот сборной Бразилии. Сотельдо выполнил подачу в центр к линии вратарской, Алиссон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Жерсон слишком активно боролся за мяч на половине поля сборной Венесуэлы, правила были нарушены против Сотельдо. 
  • 35'
    Поднялся Жерсон, полузащитник сборной Бразилии пока немного прихрамывает, но он наверняка разбегается. 
  • Травма, повреждение
    34'
    А вот на повторе видно, что Рамирес всё же цеплял Жерсона. В итоге на поле вышли врачи сборной Бразилии, ещё одна пауза в игре. 
  • Судья
    33'
    Жерсон при попытке обыграть Рамиреса на правой половине поля оказался на газоне, но Сантос падал картинно, Кристиан Ортега показал, что надо играть дальше. 
  • 32'
    Эвертон со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гратероль сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Мехиас на левом фланге в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Араны. Бразилия тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Арана совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Барбоза не смог головой пробить по воротам, а далее правила в борьбе за верховой мяч нарушил Жерсон. 
  • Судья
    29'
    Мачис в центре поля наткнулся на Жерсона и оказался на газоне, Кристиан Ортега показал, что нужно играть дальше. 
  • 28'
    Всё нормально с Эриком Рамиресом, форвард сборной Венесуэлы показал, что он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    27'
    Эрик Рамирес вдруг схватился за заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи сборной Венесуэлы, пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Рамирес перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Фабиньо. 
  • Угловой
    25'
    Эвертон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по  команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. 
  • Штанга
    24'
    Пакета с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Эвертон набежал на мяч и далее покатил его в центр к линии вратарской на Барбозу, Феррареси при перехвате передачи так подставил ногу, что мяч полетел в перекладину, а затем уже Науэль головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Фабиньо получил по ногам в центре поля. Бразилия очень быстро разыграла стандарт. 
  • Судья
    22'
    Данило в борьбе с Пеньярандой на правом фланге на половине поля соперника оказался на газоне, на этот раз Кевин Ортега показал, что нужно играть дальше. 
  • Офсайд
    21'
    Данило получил мяч на правой половине поля от Эвертона, далее фланговый защитник сборной Бразилии пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, от защитника сборной Венесуэлы мяч отскочил в центр штрафной, Пакета подкараулил отскок и также пробил по воротам, на этот раз мяч от соперника отскочил уже к Жезусу, который оказался в офсайде. 
  • 20'
    Данило со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Пакета оступился и в итоге уже не смог как следует сыграть головой. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Пеньяранда на правом фланге в подкате сбил Эвертона. Бразилия заработала довольно неплохой стандарт. 
  • 18'
    Мачис показал неплохой дриблинг в центре поля, но затем у Дарвина не получилась точная передача на ход Сотельдо по правому флангу. 
  • 17'
    Эрнандес с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, на этот раз Маркиньос головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 16'
    Тите сразу же после пропущенного гола поговорил с Жезусом, действительно Бразилии нужно перестроить немного атаку и начать играть явным первым номером. 
  • 15'
    Интересное начало матча получается у нас, теперь уже Бразилия после такого должна будет намного активнее работать в атаке. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Рамирес!!! Эрнандес выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Сотельдо, Йеферсон обыграл Пакета и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, все почему-то бросили Рамиреса, а Эрик в итоге головой точно пробил в левый угол ворот. 
  • 13'
    Болельщики сборной Венесуэлы, которых в Каракасе собралось немало, стараются гнать свою команду активно вперёд. 
  • 12'
    Эвертон с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гратероль грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Пеньяранда на правом фланге нарушил правила против Данило. Фланговый защитник сборной Бразилии сам быстро разыграл стандарт. 
  • Офсайд
    10'
    Мачис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рамирес оказался в офсайде. 
  • 9'
    Вновь игроки сборной Бразилии полностью перехватили контроль над мячом, видимо как раз такими "волнами" и будет проходить у нас игра. 
  • Опасный момент
    8'
    Сразу же и Бразилия провела ответную атаку. Барбоза прошёл практически по центру к радиусу штрафной площади и сильно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 7'
    Пеньяранда пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно в руки Алиссону. 
  • 6'
    Могла у Венесуэлы сейчас получиться неплохая атака, но Сотельдо неудачно подработал мяч на левом углу штрафной площади и в итоге загубил хороший момент. 
  • 5'
    Пакета с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники сборной Венесуэлы сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 4'
    В плотный прессинг при этом с центра поля старается играть Венесуэла, чтобы как раз не давать сопернику шансов разгонять свои атаки. 
  • 3'
    Венесуэла сразу же выстроила свою игру от обороны, как-то иначе против Бразилии играть такой маленькой команде конечно же нельзя. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, пока Бразилия катает мяч в центре поля и присматривается к сопернику. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная игра, где Бразилия изначально является заведомым фаворитом, но на своём поле Венесуэла способна дать бой или хотя бы как минимум не дать команде Тите одержать крупную победу. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч бригада арбитров из Перу во главе с Кевином Ортегой. Помогать ему на бровках будут Майкл Оруэ и Хесус Санчес. Резервным арбитром на этот матч назначен Хосе Мендес из Парагвая. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 11-го тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 133
Венесуэла 0.8% (1)
X 1.5% (2)
Бразилия 97.7% (130)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венесуэла
Ничья
Бразилия
8.37
5.14
3.06
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Где смотреть матч Венесуэла 1:0 Бразилия онлайн


Прогнозы на матч Венесуэла 1:0 Бразилия

Исход игры
Венесуэла
0.8% (1)
Ничья
1.5% (2)
Бразилия
97.7% (130)
Тотал 2.5
Больше
40.31% (52)
Меньше
59.69% (77)
Обе команды забьют
Да
32.56% (42)
Нет
67.44% (87)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
48.9% (65)
1:3 Бразилия
15% (20)
1:2 Бразилия
12% (16)
0:1 Бразилия
8.3% (11)
0:3 Бразилия
8.3% (11)
2:3 Бразилия
2.3% (3)
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