Центральный защитник сборной Бразилии Маркиньос получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч против Сотельдо.

Мартинес получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Фабиньо в игровом моменте влетел в полузащитника сборной Венесуэлы. Очередная пауза в игре.

Пока в составе сборной Бразилии произошла замена. Вместо Лукаса Пакета на поле вышел Винисиус Жуниор.

Сделал Мартинес небольшой рывок и понял, что всё же игру он продолжить не сможет, у Венесуэлы уже готова замена.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как Бразилия будет действовать во второй половине матча и получится ли у неё действительно заиграть полноценным первым номером. Возможно, получится так, что и Венесуэла где-то подсядет физически и тогда уже Бразилии будет куда проще создавать моменты у ворот Хоэля Гратероля.

В составе сборной Венесуэлы после перерыва произошла замена. Вместо Хосуа Мехиаса на поле вышел Джон Чансельор.

В составе сборной Бразилии после перерыва также произошла замена. Вместо Эвертона Рибейро на поле вышел Рафинья Диас.

Рафинья из центра поля получил передачу на ход по правому флангу, Рафинья удачно подработал мяч и вошёл в штрафную площадь, но под давлением соперника пробить в ближний угол ворот как следует ему уже не удалось.

Сотельдо в борьбе с Жерсоном на половине поля сборной Бразилии оказался на газоне, Кевин Ортега показал, что нужно играть дальше.

Гратероль в штрафной площади попал под небольшое давление игроков сборной Бразилии, голкипер сборной Венесуэлы сыграл без ошибок и выбил мяч на левый фланг точно на своего партнёра по команде.

Эрнандес на своей половине поля нарушил правила против Пакета. Бразилия довольно неудачно разыграла стандарт и вскоре потеряла мяч.

Мачис с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Барбозу и ушёл на угловой.

Сотельдо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Силва в борьбе с Чансельором выбил мяч на повторный корнер.

Сотельдо с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, но на этот раз никто из партнёров по команде сразу не смог подстроиться под мяч, в итоге он улетел на левый фланг.

Рафинья с правого фланга вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Гонсалесом заработал угловой для своей команды.

Игроки сборной Бразилии быстро разыграли угловой, но ничего серьёзного команда Тите создать не смогла.

Центральный защитник сборной Венесуэлы Хосуа Мехиас в конце первого тайма после подката под Арану получил перелом руки, а быть может и ключицы, в итоге сейчас его на скорой увозят в больницу.

Угловой у ворот сборной Венесуэлы. Рафинья выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ринкон в прыжке головой едва не срезал мяч в собственные ворота, мяч пролетел над перекладиной, будет ещё один корнер.

Рафинья с углового на этот раз выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гратероль удачно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левый фланг.

Чансельор на левом фланге нарушил правила против Пакета. Бразилия тщательно готовится к стандарту.

Рафинья со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Силва удачно выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот. Всё было удачно для Бразилии, но Тьяго оказался в офсайде.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Бразилии на выезде в Каракасе пока ничего особенного показать не может. Команда Тите сенсационно проигрывает Венесуэле 0:1. Главному тренеру бразильской команды нужно обязательно перестроить игру своей команды, а иначе сегодня Венесуэла может и вовсе одержать сенсационную победу.

45' Мехиас удачно сыграл в подкате на левом фланге у своей штрафной площади против Араны, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от защитника сборной Бразилии.

45' Мачис от правого угла штрафной площади пробил по воротам, вновь мяч полетел не очень сильно, так Алиссона не пробить.

45' Угловой у ворот сборной Венесуэлы. Эвертон выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

45' Две минуты добавил Кевин Ортега к основному времени первого тайма.

44' Мартинес из глубины поля выполнил хороший заброс на ход Сотельдо по правому флангу, Йеферсон прошёл к линии штрафной площади и выполнил подачу в центр, Рамирес в борьбе с Маркиньосом не смог головой пробить по воротам, но у Эрика невольно получилась скидка на левый угол штрафной площади, оттуда в правый угол ворот в касание пробил Пеньяранда, мяч полетел слабо, Алиссон выловил его без особого труда.

43' Ринкон в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Жерсона.

42' Эвертон отыгрался с Барбозой при входе в штрафную площадь с правого фланга, но в итоге в борьбе с Гонсалесом Рибейро упустил мяч за лицевую линию поля.

41' Так и не нашла толком Бразилия за весь тайм свою игру, возможно, что уже после перерыва Тите будет проводить какие-то замены.

40' Пакета с левой половины поля выполнил неудачный перевод на правый фланг на ход Эвертону, мяч в итоге улетел в аут.

39' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, для Венесуэлы будет крайне важно уйти на перерыв ведя в счёте.

38' Сотельдо передержал мяч при разгоне атаки по левой половине поля, нужно было дать пас на ход Гонсалесу, а Йеферсон решил сыграть на публику и в итоге упустил момент.

37' Угловой у ворот сборной Бразилии. Сотельдо выполнил подачу в центр к линии вратарской, Алиссон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

36' Жерсон слишком активно боролся за мяч на половине поля сборной Венесуэлы, правила были нарушены против Сотельдо.

35' Поднялся Жерсон, полузащитник сборной Бразилии пока немного прихрамывает, но он наверняка разбегается.

34' А вот на повторе видно, что Рамирес всё же цеплял Жерсона. В итоге на поле вышли врачи сборной Бразилии, ещё одна пауза в игре.

33' Жерсон при попытке обыграть Рамиреса на правой половине поля оказался на газоне, но Сантос падал картинно, Кристиан Ортега показал, что надо играть дальше.

32' Эвертон со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гратероль сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

31' Мехиас на левом фланге в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Араны. Бразилия тщательно готовится к стандарту.

30' Арана совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Барбоза не смог головой пробить по воротам, а далее правила в борьбе за верховой мяч нарушил Жерсон.

29' Мачис в центре поля наткнулся на Жерсона и оказался на газоне, Кристиан Ортега показал, что нужно играть дальше.

28' Всё нормально с Эриком Рамиресом, форвард сборной Венесуэлы показал, что он готов продолжать матч.

27' Эрик Рамирес вдруг схватился за заднюю поверхность бедра, вышли на поле врачи сборной Венесуэлы, пауза в игре.

26' Рамирес перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Фабиньо.

25' Эвертон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч.

24' Пакета с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Эвертон набежал на мяч и далее покатил его в центр к линии вратарской на Барбозу, Феррареси при перехвате передачи так подставил ногу, что мяч полетел в перекладину, а затем уже Науэль головой выбил мяч на угловой.

23' Фабиньо получил по ногам в центре поля. Бразилия очень быстро разыграла стандарт.

22' Данило в борьбе с Пеньярандой на правом фланге на половине поля соперника оказался на газоне, на этот раз Кевин Ортега показал, что нужно играть дальше.

21' Данило получил мяч на правой половине поля от Эвертона, далее фланговый защитник сборной Бразилии пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, от защитника сборной Венесуэлы мяч отскочил в центр штрафной, Пакета подкараулил отскок и также пробил по воротам, на этот раз мяч от соперника отскочил уже к Жезусу, который оказался в офсайде.

20' Данило со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Пакета оступился и в итоге уже не смог как следует сыграть головой.

19' Пеньяранда на правом фланге в подкате сбил Эвертона. Бразилия заработала довольно неплохой стандарт.

18' Мачис показал неплохой дриблинг в центре поля, но затем у Дарвина не получилась точная передача на ход Сотельдо по правому флангу.

17' Эрнандес с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, на этот раз Маркиньос головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

16' Тите сразу же после пропущенного гола поговорил с Жезусом, действительно Бразилии нужно перестроить немного атаку и начать играть явным первым номером.

15' Интересное начало матча получается у нас, теперь уже Бразилия после такого должна будет намного активнее работать в атаке.

14' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Рамирес!!! Эрнандес выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Сотельдо, Йеферсон обыграл Пакета и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, все почему-то бросили Рамиреса, а Эрик в итоге головой точно пробил в левый угол ворот.

13' Болельщики сборной Венесуэлы, которых в Каракасе собралось немало, стараются гнать свою команду активно вперёд.

12' Эвертон с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гратероль грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

11' Пеньяранда на правом фланге нарушил правила против Данило. Фланговый защитник сборной Бразилии сам быстро разыграл стандарт.

10' Мачис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рамирес оказался в офсайде.

9' Вновь игроки сборной Бразилии полностью перехватили контроль над мячом, видимо как раз такими "волнами" и будет проходить у нас игра.

8' Сразу же и Бразилия провела ответную атаку. Барбоза прошёл практически по центру к радиусу штрафной площади и сильно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Пеньяранда пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно в руки Алиссону.

6' Могла у Венесуэлы сейчас получиться неплохая атака, но Сотельдо неудачно подработал мяч на левом углу штрафной площади и в итоге загубил хороший момент.

5' Пакета с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники сборной Венесуэлы сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' В плотный прессинг при этом с центра поля старается играть Венесуэла, чтобы как раз не давать сопернику шансов разгонять свои атаки.

3' Венесуэла сразу же выстроила свою игру от обороны, как-то иначе против Бразилии играть такой маленькой команде конечно же нельзя.

2' Спокойно начинается наша игра, пока Бразилия катает мяч в центре поля и присматривается к сопернику.