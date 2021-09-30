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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Венесуэла
 
Позже
Бразилия

История личных встреч

Венесуэла
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

КА
3:0
ОМЮА
1:0
КА
0:0
ОМЮА
0:2
ОМЮА
3:1
КА
2:1
КА
0:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:4
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чансельор Джон 2 0.22
Сотельдо Йеферсон 1 (1) 0.11
Рондон Саломон 1 0.11
Дель Пино Маго Луис 1 0.11
Эррера Янгель 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 6 (3) 0.75
Фирмино Роберто 3 0.38
Ришарлисон 3 0.38
Рибейро Эвертон 2 0.25
Коутиньо Филиппе 1 0.13
Маркиньос Маркос 1 0.13
Мело Артур 1 0.13
Пакета Лукас 1 0.13
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0

Карточки

Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 4 1
Анхель Вилькер 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартинес Луис 0 1
Росалес Роберто 1 0
Фельтшер Рольф 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Морено Хуниор 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Гонсалес Оскар II 1 0
Уртадо Хан 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неймар 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Фред Сантос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

10
1
6 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
100%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 10
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
60%
4
22%
76-90

Пропущено

15
3
8 В 1-ом тайме 1
7 Во 2-ом тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
20%
1
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Венесуэла
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1
Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1 Колумбия - Венесуэла 0:0 Венесуэла - Аргентина 0:2 Боливия - Венесуэла 1:3 Бразилия - Венесуэла 0:0
Бразилия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0
Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1 Бразилия - Нигерия 1:1 Бразилия - Сенегал 1:1 Перу - Бразилия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 8 8 0 0 19 - 2 24
2. Аргентина Заявка 8 5 3 0 15 - 6 18
3. Уругвай Заявка 9 4 3 2 13 - 10 15
4. Эквадор Заявка 9 4 1 4 16 - 11 13
5. Колумбия Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
6. Парагвай Заявка 9 2 5 2 9 - 11 11
7. Перу Заявка 9 2 2 5 8 - 17 8
8. Чили Заявка 9 1 4 4 9 - 12 7
9. Боливия Заявка 9 1 3 5 12 - 22 6
10. Венесуэла Заявка 9 1 1 7 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Эквадор Заявка 5 3 1 1 13 - 5 10
3. Уругвай Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Аргентина Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Колумбия Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Парагвай Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
7. Чили Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8. Боливия Заявка 4 1 1 2 7 - 7 4
9. Перу Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
10. Венесуэла Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Аргентина Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Колумбия Заявка 5 1 3 1 8 - 10 6
4. Уругвай Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Парагвай Заявка 4 1 2 1 2 - 3 5
6. Перу Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Эквадор Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
8. Боливия Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
9. Чили Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
10. Венесуэла Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боливия Морено Марсело 8 2 0
2. Бразилия Неймар 6 3 5
3. Аргентина Месси Лионель 5 2 0
4. Парагвай Ромеро Анхель 4 2 2
5. Эквадор Эстрада Майкл 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венесуэла Ринкон Томас 4 1
2. Перу Гонсалес Кристофер 4 0
3. Перу Трауко Мигель 2 1
4. Колумбия Мина Йерри 2 1
5. Аргентина Отаменди Николас 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2021, осталось 2 дня 18 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Венесуэла 0% (0)
    X 2.6% (1)
    Бразилия 97.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Бразилия
    9.70
    5.40
    1.36
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Венесуэла - Бразилия онлайн


    Прогнозы на матч Венесуэла - Бразилия

    Исход игры
    Венесуэла
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (1)
    Бразилия
    97.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Бразилия
    41% (16)
    1:3 Бразилия
    23.1% (9)
    1:2 Бразилия
    23.1% (9)
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